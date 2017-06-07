Таблетка от истерики для Америки

Владимир Путин на Петербургском форуме просил найти таблетку от русофобской истерики для модератора журналистки Мегин Келли, и вообще, Америки, откуда она растекается по свету. Их есть у нас.Таблетка от физической истерики хорошо известна любому врачу скорой помощи, они называют её пощёчиной: это небольшое физическое воздействие хорошо снимает истерику у пациента, тогда как объяснения, как его любят и уважают, истерика только распаляют.Для политических истериков роль пощёчины выполняют бойкот или санкции, те самые, которыми они потчуют нас. Благотворные примеры были уже на ПМЭФ. Помнится, новоиспечённый президент Макрон устроил истерику на совместной пресс-конференции с Путиным, когда обрушился вдруг с беспочвенными нападками на российские СМИ «Россия сегодня» и «Спутник».И вот на Петербургском форуме агентство «Франс пресс» вдруг не приглашают на медиа-встречу с Владимиром Путиным, что, несомненно, будет иметь благотворное воздействие на Макрона и французскую прессу. Кто-то скажет, что это «не наши методы», например, наши либералы? Но в данном случае, это ведь лекарственная таблетка для лечения истерии. Святое дело!И вообще, поскольку нас опять объявляют «империей зла», да ещё в истерической форме, то нам всё позволено, по определению, в отношении «империи лжи».Так, Бильдербергский клуб недавно, в Шантильи (США), опять публично плюнул в демократию, показав, что вся западная демократия у него на побегушках. Даже представители от Дональда Трампа прибыли в Шантильи с докладом, и засвидетельствовать своё почтенье. Трампа не пригласили…Надо бы выписать ему таблетку, например, от Валдайского клуба, кого-нибудь не пригласив, и что-нибудь заявив о бильдербергской демократии, поскольку она обсуждала вопрос «Место России в мировом порядке» без России. Поинтересоваться: в каком таком мировом порядке?Кстати, после одного из заседаний клуба «Б» и пошли в ход западные антироссийские санкции. Можно поинтересоваться: нет ли здесь какой связи? Может быть, тайна западной истерии скрывается в этом клубе «Б»? Тогда, можно сказать, мы нашли главного пациента.Некоторые умы говорят, что этот клуб — мировое правительство, то самое, тайное. Это не соответствует действительности, поскольку у него нет бюджета, который можно было бы распилить. Однако, на этой площадке удобно плести тайные заговоры против третьих лиц и даже стран.Например, CNN показала недавно на всю Америку, в прямом эфире, отрезанную голову президента страны Трампа, конечно же, муляж, отрезанный артисткой лёгкого жанра. Просто ИГИЛ какой-то от CNN, пока понарошку. Артистку, конечно, уволили, но не сильно: она публично в эфирах обвиняет в крушении своей карьеры президента Трампа. Совсем как настоящий ИГИЛ обвиняет в своих преступлениях свои жертвы: они сами виноваты! Причём здесь может быть клуб «Б»?Конечно, таких варварских приказов клуб не отдаёт, но полную свободу рук в отношении некоторых лиц, и даже стран, может как бы разрешать каким-то отморозкам? Разрешать «мочить», заходясь в истерике! Кстати, CNN участвовала в заседании клуба «Б» в Шантильи. И давно самозабвенно «мочит» в своих эфирах президента Трампа, и президента Путина. С «головой Трампа» извиняются, «перемочили»…По тайным слухам, в Шантильи у клуба «Б» не сложился консенсус, произошло, так сказать, раздвоение личности, что случается у больных истерией. Шизофрения — это всё-таки болезнь, и пропагандируемым на Западе гомосексуализмом она не лечится. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием здоровья больного, и укреплять ВКС м ВМФ России.И последнее. Что напоминает психоз в Америке? Конечно же, психоз на бандеровской Украине. Может быть, бандеровский психоз подпитывается американским? Бандера придумал себе позицию, революцию, историю, обиды и объявил их реальными, и третирует и репрессирует всех, кто в этом сомневается.Но ведь и Америка поступает точно так же: придумала беспочвенные обвинения, российских хакеров, и шельмует всех, кто в этом сомневается, даже своего президента Трампа! США превратились в Большую Украину, или Украина заболела американской паранойей?Тайна сия покрыта Бильдербергским клубом, который потерял вдруг консенсус. Это обещает перемены в мире, однако, неизвестно, как подействует на него таблетка от Владимира Путина.