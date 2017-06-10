Второй фронт в 1942 г. Продолжение

Публикация посвящена возможности открытия второго фронта в 1942 г. В предыдущей части рассмотрены реальные исторические предпосылки — что было. Теперь РИ дополнится воображаемой частью - что могло быть.Чтобы продавить идею высадки в жизнь, надо как-то взломать английский бункер, преодолеть сопротивление высадке в Европе со стороны военно-политического руководства Англии.В ответ на английский саботаж в американском руководстве возникла идея: «коренным образом изменить стратегию: если англичане не примут американский план скорейшей высадки через Ла-Манш, американцы переключатся на Тихий океан» (цитата из Л.Гарта) плюс пересмотреть программу ленд-лиза, существенно урезав долю Британии в пользу СССР. Мысль сосредоточиться на Японии — она возникла в РИ, а вот перераспределение ленд-лиза в пользу СССР — это уже альтернативная история от меня. Думаю, решение логичное: не хотят британцы сражаться (по плану американцев) - урезать им помощь. А от американской помощи Британия очень зависела. Британцам деликатно намекнули, что они могут довести дело до такого грубого ультиматума.Возможно, делу поможет, если пойти на ограничение участия собственно английских сухопутных сил, особенно в первом эшелоне. В операции уменьшенного размаха первую роль могут сыграть наличные силы США.Каковы же были эти наличные силы США? Весной 1942 армия США насчитывала 2,6 млн. человек (к концу года почти 5 млн.), имелось 42 дивизии. Но армия в основном ещё находилась в процессе развёртывания. Действительно могут участвовать в высадке только те части, что были уже оснащены, прошли курс обучения и переброшены в Англию. Ближе к реальности это будет (на конец августа) - корпус в 3 дивизии + части усиления и тылы + ещё дивизия заканчивает сосредоточение. + В США есть ещё несколько боеготовых дивизий, готовых к переброске. + В Англии развёрнуты две воздушных армии — 8-я стратегической авиации и 14-я тактической поддержки.Место высадки — полуостров Котантен. Условия полуострова позволяют немцам заблокировать союзные войска на нём — но, с другой стороны, эти же условия облегчают оборону плацдарма.Котантен — 1-й этап, цель — захватить на континенте плацдарм с крупным портом, перенести туда аэродромы истребителей, приковать к плацдарму крупные немецкие силы. С наращиванием своих сил приступить ко 2-ому этапу - комбинированный удар: наступление с Шербурского плацдарма и высадка нового десанта с моря. Такой в общих чертах план.Операция в Котантене.До чего дошло реальное планирование высадки на полуостров - этого я не нашёл. Поэтому тут будут некоторые домыслы.Силы: в первом эшелоне 3 американских дивизии, 3 канадских, 1 французская (деголлевцы*), британские спецподразделения.4 участка высадки: на флангах Шербура, сам город и под восточное подножие полуострова. Канадский корпус высаживается на севере. Север — трудный участок, он и более укреплён, и берег здесь местами скалистый, неудобный для высадки. Первыми здесь идут спецподразделения, в том числе воздушно-десантные, с задачей атаковать немецкие батареи.Американский корпус высаживается на востоке — примерно там, где в РИ операции Оверлорд находился участок высадки Юта. В 1944 на этом участке немецкая оборона оказалась очень слабой — в 1942 она будет ещё слабее.Конечная цель операции: продвинуться до линии Карантан — Лиссе, образовав по этой линии прочный фронт. Длина фронта по перешейку полуострова - примерно километров 40.Поддержка: в расчёте морских сил, поддерживающих высадку, можно ориентироваться по РИ операции «Торч» (ноябрь 1942) - к ней союзники привлекли 4 линкора (Техас, Нью-йорк, Массачусетс, Родней), 13 крейсеров, 67 Эм.По немецким силам Мюллер-Гиллебранд приводит такие данные - на начало июня 1942 на западе имелось: дивизии ограниченной боеспособности 302, 304, 306, 319, 320, 321, 327, 332, 333, 335, 337, 708, 709, 711, 712, 715, 716, 719-я — всего 18 шт. + Прибывшие с восточного фронта на восстановление: 15, 17, 106, 167-я пд, а также 6, 7, 10-я тд. Всего 25 дивизий. В других источниках упоминается ещё парашютная дивизия — 7-я, также прибывшая с востока на восстановление.- 15-я армия (северная Франция) в составе 3-х корпусов:82-ой корпус, включавший 5 пд81-ый корпус, включавший 3 пд83-ий корпус, 1 пдТанковый резерв в виде 10-ой тд- 7-я армия (Нормандия) в составе 2-х корпусов:84-ый корпус, в составе 3 пд25-ый корпус, в составе 4 пдРезерв в виде 7-ой парашютной дивизии и 100-ой танковой бригады- 1-я армия (Южная Франция):80-ый корпус, включавший 4 пдПлюс немецкое командование в Голландии имело в распоряжении:87-ой корпус в составе 2 пд.С июля по сентябрь на запад прибыли вновь сформированные 38, 39, 65-я пд, 325-я охранная дивизия; + прибыли с восточного фронта на восстановление 23-я и 257-я пд, 1-я и 2-я мд СС. Всего на конец сентября имелось 32 дивизии.III воздушный флотНа первом этапе союзникам будет противостоять на полуострове Котантен 709-я немецкая дивизия. Возможности немцев по быстрому наращиванию сил на участке союзного вторжения ограничены. Большая часть дивизий, имевшихся в распоряжении немецкого командования, были прикованы к своим участкам побережья. Кроме того, многие немецкие соединения на западе имели значительный некомплект.Успех союзников обеспечивал не только их общий перевес в силах, но и радиоразведка - так называемая «Ультра». То есть, союзники могли действовать, не опасаясь, что из тумана войны к ним вынырнут немецкие резервы. Они знали, кто где находился, и фактически воевали с открытыми глазами.Высадка на Котантен предваряется дезинформационной кампанией, внушающей немцам, что цель союзников — Па-де-кале. Благодаря этому немецкая реакция на десант задерживается, немцы считают удар на Котантен отвлекающим и не сразу начинают концентрироваться там. Союзники получают время укрепиться.Далее союзники наращивают свои силы. 7 дивизий (3 ам, 3 кан, 1 фр ) — 1-й эшелон. После захвата плацдарма начинается увеличение союзных сил на нём. Из США ещё корпус в 3 дивизии доставляют трансатлантическими конвоями прямо в захваченный Шербур. На освобождённой территории формируется вторая дивизия «сражающейся Франции» - вместе с корпусным управлением и частями усиления + сколько-то британских дивизий. Всего достаточно 15-16 дивизий - чтобы удержать плацдарм, а сверх того — создать угрозу, из-за которой немцам придётся держать против плацдарма значительные силы.2 этап.Комбинированный удар: наступление с Шербурского плацдарма и высадка нового десанта с моря. Где высадка? Кампания дезинформации изображает районом предстоящей высадки Па-де-кале, Гавр, Бретань — заставляя немцев размазывать свои силы, пытаясь это всё прикрыть. Настоящее место - Нормандия.Как-то так.Когда? Очень бы хотелось так: захват Котантена — и вскоре после этого 2-й этап. Скажем, август — Котантен, сентябрь — 2-й этап. Однако в возможности такого даже я сам сомневаюсь.По планам развёртывания американской армии достаточные силы для большого наступления в Европе появлялись только весной 1943. Соответственно, планирование было таким: в 1942 ограниченная операция по захвату плацдарма на Котантене, весной 1943 - 2-й этап — полномасштабное наступление. А что же с плацдармом? Удерживать до этой весны. Будет западная «малая земля», о которой потом президент Эйзенхауэр напишет пространные воспоминания.Второй фронт, открытый в 1942, в силу ограниченных масштабов не приведёт к тому, что немцы кинутся ослаблять восточный фронт, снимая с него соединения, чтобы перебросить их на запад. Но они хотя бы перестанут усиливать восточный фронт — в тех масштабах, что были.На июнь 1941 Германия сосредоточила на восточном фронте 152 дивизии и 2 бригады (153 расчётных дивизии). На 1 апреля 1942 на восточном фронте было 176 немецких дивизий и 9 бригад. На ноябрь 1942 г. на восточном фронте было 193,5 немецких дивизий (а также 18 финских, 26 румынских, 11,5 итальянских, 14 венгерских, 2 словацкие и 1 испанская). А на январь 1943 было уже 207 немецких дивизий и 4 бригады. Только с октября 1942 по февраль 1943 немцы из своей западной группировки перебросили на восток 17 дивизий**.Кроме подкреплений в виде новых соединений на восток шли пополнения в уже имевшиеся соединения — 220 000 человек только с октября по декабрь 1942 г.Второй фронт этот поток полностью не остановит, но сильно его проредит. Также - III немецкий воздушный флот быстро закончится в боях против превосходящих авиасил союзников. Немцам потребуется перебрасывать авиацию с других направлений — и, неизбежно, с востока.Лишённая притока подкреплений и пополнений, с ослабленной авиацией, немецкая армия на востоке будет слабее сопротивляться советскому зимнему наступлению 1942-43. Благодаря этому советская армия могла добиться более решительных результатов.Но история, как известно, «не знает сослагательного наклонения». Союзники не открыли второй фронт в 1942 г. Тогда к чему были эти фантазии в стиле альтернативной истории? Я предпочитаю называть это моделированием. Цель данного моделирования — нелишний раз показать, что открытие союзниками второго фронта в 1942 г. было вполне возможно.Со времён СССР сложилось диалектическое отношение к западным союзникам по ВМВ. И в СССР, и сейчас понятно: то, что в войне против Германии были союзники - это хорошо, без них было бы намного тяжелее. От союзников шли поставки очень нужных материалов, их морская и воздушная война против Германии, а также борьба на периферийных сухопутных ТВД, забирали значительные германские ресурсы. Однако, также хорошо понятно: союзники могли вложиться в общую борьбу больше - открыв второй фронт раньше. Это снизило бы потери СССР, уменьшило продолжительность ВМВ, а также уменьшило бы количество жертв на оккупированных нацистами территориях Европы.Возможность открытия второго фронта была уже в 1942 г., однако союзники, исходя из своих интересов, её не реализовали. СССР, да и мы тоже, не обязаны оценивать действия США и Британии с точки зрения исключительно их же интересов. А потому к ним закономерно возникает также и отрицательное отношение.*Из воспоминаний Де Голля: «Я заявил союзным руководителям, что мы, свободные французы, можем выставить в качестве авангарда одну дивизию, переброшенную с Востока, одну сводную бригаду из Экваториальной Африки, команды десантников и парашютистов, четыре авиагруппы, все военные и грузовые суда, находящиеся в нашем распоряжении. Я лично уже в начале июля дал указания держать наготове все эти силы на случай возможной их переброски. Кроме того, я предвидел, что когда будет создано предмостное укрепление во Франции, наши силы могут быть пополнены там за счет ресурсов небольшого клочка освобожденной территории.» Генерал, возможно, преувеличил свои силы; летом 1942 полноценной дивизии у «Сражающейся Франции» не было. Но с принятием решения на высадку из деголлевцев с помощью союзников можно было создать боеготовую дивизию - выставив её части в первый эшелон.**Данные Мюллер-Гиллебранда: изменения на западе с октября 1942 по февраль 1943: прибыли вновь сформированные 282-я и 326-я пд, 6 стационарных пд, 9-я и 10-я мд СС, 26-я тд, 3 авиаполевые дивизии; + прибыли с восточного фронта на восстановление 161-я и 328-я пд, 3-я мд СС, 1-я тд. Убыли на восточный фронт: 12 пд, 3 мд СС, 2 тд; 1 тд — в Африку; 1 пд — в Данию.