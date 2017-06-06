Иракские военные эпично подорвали шахид-мобиль террориста

В последний момент смертник испугался плотного огня иракских военных и бросил машину, так и не доехав до них. После этого защитники города метким выстрелом из РПГ уничтожили покинутый террористом «шахид-мобиль». На видео, снятом солдатами, можно увидеть насколько мощный взрыв мог бы обрушиться на их головы. Однако им повезло, даже и представить сложно, какая ужасная гибель бы ожидала иракских военных, если бы смертник достиг своей цели.