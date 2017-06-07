Чёрный верх, белый низ. Как американская цензура устроила обрезание интервью с президентом России

Внимание! Внимание! Смотреть всем! Целый час эфира на NBCNews! Интервью с президентом России Владимиром Путиным! Только в прайм-тайм! Мэгин Келли - чёрный верх, белый низ - и «диктатор» Путин в телеящике!Примерно такая реклама в течение почти суток крутилась на американском канале, рейтинги которого к моменту выхода в эфир интервью с Владимиром Путиным били исторические рекорды. Это говорило о том, что среди американских зрителей интерес огромен как непосредственно к личности российского президента (как со знаком «минус», так и со знаком «плюс»), так и к тому, в каком ключе Путин собирается отвечать на американские вопросы-претензии по поводу отправления внутренней и внешней политики.Обращает на себя внимание ещё и тот факт, что уровень популярность политических шоу или интервью с политиками у американских зрителей гораздо ниже развлекательных программ. Но интервью с Путиным, презентованное как «горяченькое», привело к тому, что в тот день именно эта программа оказалась наиболее рейтинговой, причём настолько рейтинговой, что вряд ли в ближайшее время рекорд по числу одновременно смотрящих эфир NBCNews телезрителей будет превзойдён. Правда, ожидали большего. Но в итоге вышло как в том анекдоте: съест-то он съест, но кто ж ему даст. Вот и американскому зрителю не дали...Вот из российской версии интервью («Россия24»):Самое интересное в том, что Мэгин Келли действительно интервьюировала российского президента, что запись разговора действительно велась операторами NBC, вот только зрители западного телеканала увидели и услышали практически в два раза меньше того, что должны были увидеть и услышать о Владимире Путине и из уст Владимира Путина.Дело в том, что Мэгин Келли и коллектив представляемого ею телеканала выступили в роли «ритуальных обрезателей». И вместо полной версии беседы с Владимиром Путиным в стране с оберегаемой как зеница ока свободой слова в эфир вышла обрезанная копия интервью. Причём обрезанная так, что американские махинаторы во время процесса умудрились вырезать из записи интервью с Путиным всё то, что хоть как-то обнажало негатив в самих Соединённых Штатах, и что могло хоть как-то сообщить зрителю в США, что Путин не только президент, но ещё и обычный человек. Не было в «американской версии» ни того, как спецслужбы США фактически ликвидировали общественное движение «Оккупай Уолл Стрит», ни заявлений президента РФ о похороненном на Пискарёвском кладбище Ленинграда его брате. А были 11 минут эфира, в которых слов г-жи Келли было едва ли не больше слов Владимира Путина...Видимо, американскую журналистку всерьёз напугало заявление Владимира Путина о том, что если уж Флинна заставили уволиться из советников только за то, что он на юбилее RT несколько минут посидел за одним столиком с президентом России Владимиром Путиным, то в США журналистку, которая работала с Путиным в течение двух дней «могут и вовсе посадить за решётку». Вот в итоге и вышло у американских журналистов так, как в худших вариациях СМИ СССР, когда «товарищ Брежнев пришёл к финишу вторым, а американский президент предпоследним». Как говорится, вроде бы и не соврали, но представили, как это часто бывает в нынешних западных реалиях всё так, как выгодно для дающих денежку тому же телеканалу NBC.Вот комментарий от Владимира Соловьёва на Радио «Вести FM» о том, во что превратили на NBC интервью с президентом России:Кстати, в одной из новостей по поводу беседы Келли с Путиным ещё в ходе экономического форума уже поднимался вопрос о том, много ли можно вспомнить международных форумов в Вашингтоне, Нью-Йорке, Брюсселе или Лондоне, где в качестве основного модератора форума приглашался бы российский журналист – навскидку, Маргарита Симоньян?.. Не припоминается такого что-то... А не приглашаются российские журналисты на такие мероприятия по той простой причине, что нынешний Запад, как уже было отмечено выше, в плане «свободы слова» решил догнать и перегнать СССР с самые «цензурированные» годы. То есть всё то худшее, что в своё время в Советском Союзе было, современный Запад решил взять в качестве руководства к действию. Отгораживается, отгораживается, отгораживается и на этом фоне старается сам себя успокоить фразами в стиле: «изолирована Россия». Господа партнёры, ну хватит уже вешать лапшу на собственные уши и на уши собственных сограждан – американский зритель не настолько объелся бургеров и обпился колы, чтобы оградить себя от возможности познакомиться с полной версией того же интервью Мэгин Келли и Владимира Путина. Тот же RT доведёт не только до американцев, но и ещё до сотен миллионов граждан различных стран мира то, что спрашивали у президента России, и что президент России на это ответил – доведёт без «обрезаний», закадровых текстов и прочих пертурбаций, выгодных интервьюеру.Да и похоже на то, что жёстко отцензурированное интервью с Путиным на Западе вызывает обратный эффект. Адекватно мыслящие граждане отдают себе отчёт в том, что интервью не могло продолжаться всего 10-11 минут, а потому различные интернет-площадки в тех же Штатах уже опубликовали полный текст беседы американской блондинистой Келли с президентом России, и интервью читают. А то же NBC и прочие фейк-ньюс с упорством барана продолжают биться рогами в стену, на которой видят свою собственную тень, но рисуют картины того, что перед ними «агрессивная Россия», готовая и в выборы вмешиваться, и хакеров пестовать, и компромат на Трампа собирать. Стоп, паранойя! Или это не лечится?..