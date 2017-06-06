17:15 06 июня

Наименование «ударный» получил батальон Псковской дивизии ВДВ

Один из батальонов Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ удостоен наименования «ударный», передает Интерфакс-АВН сообщение полковника Алексея Сбигнева, являющегося заместителем руководителя учения «Славянское братство – 2017», которое проводится в Беларуси.

Наименование «ударный» получил батальон Псковской дивизии ВДВ


Звание "ударная" присвоено батальонной тактической группе Псковской дивизии решением министра обороны РФ после ее проверки комиссией военного ведомства, проведенной в мае текущего года,
сказал полковник.


Эта батальонная тактическая группа принимает участие в совместном учении «Славянское братство», в котором также задействованы военнослужащие из Беларуси и Сербии.

Ранее командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков сказал, что в Воздушно десантных войсках есть несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, разведывательных подразделений, соответствующих статусу «ударное».

Как заявлял начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, наименование «ударных» получат самые боеспособные соединения, части и подразделения Вооруженных сил России.

«Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание "ударных". Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком», – сообщал Бувальцев в своей статье, опубликованной в газете «Красная звезда».

Использованы фотографии: http://gosobzor.ru
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 17:05
    Сейчас эстонцы примутся превратно толковать название "ударный"....
    210окв
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:10
    А эти присвоения"Ударная дивизия", неспроста мужики...! Вот правда хотелось бы ,чтобы мощный танковый кулак "Ударный" из современных танков появился! soldier Нужная вещь я бы сказал , просто воспоминания.!
    ОТДЕЛ
Картина дня