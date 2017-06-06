Наименование «ударный» получил батальон Псковской дивизии ВДВ
Один из батальонов Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ удостоен наименования «ударный», передает Интерфакс-АВН сообщение полковника Алексея Сбигнева, являющегося заместителем руководителя учения «Славянское братство – 2017», которое проводится в Беларуси.
Эта батальонная тактическая группа принимает участие в совместном учении «Славянское братство», в котором также задействованы военнослужащие из Беларуси и Сербии.
Ранее командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков сказал, что в Воздушно десантных войсках есть несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, разведывательных подразделений, соответствующих статусу «ударное».
Как заявлял начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, наименование «ударных» получат самые боеспособные соединения, части и подразделения Вооруженных сил России.
«Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание "ударных". Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком», – сообщал Бувальцев в своей статье, опубликованной в газете «Красная звезда».
Звание "ударная" присвоено батальонной тактической группе Псковской дивизии решением министра обороны РФ после ее проверки комиссией военного ведомства, проведенной в мае текущего года,сказал полковник.
Эта батальонная тактическая группа принимает участие в совместном учении «Славянское братство», в котором также задействованы военнослужащие из Беларуси и Сербии.
Ранее командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков сказал, что в Воздушно десантных войсках есть несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, разведывательных подразделений, соответствующих статусу «ударное».
Как заявлял начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, наименование «ударных» получат самые боеспособные соединения, части и подразделения Вооруженных сил России.
«Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание "ударных". Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком», – сообщал Бувальцев в своей статье, опубликованной в газете «Красная звезда».
Использованы фотографии: http://gosobzor.ru
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