Яков Кедми: Европа больше не сможет проводить антироссийскую политику Сегодня, 18:38 Саммит НАТО выявил острые противоречия между Европой и США. Трамп дал понять, что теперь Европа должна решать проблемы сама. В студии ITON.TV Яков Кедми, экс-глава "Натив". 1 Яков Кедми: Путин не планирует нацеливать ракеты на объекты НАТО Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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