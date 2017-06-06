19:43 06 июня

Яков Кедми: Европа больше не сможет проводить антироссийскую политику

Саммит НАТО выявил острые противоречия между Европой и США. Трамп дал понять, что теперь Европа должна решать проблемы сама. В студии ITON.TV Яков Кедми, экс-глава "Натив".




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