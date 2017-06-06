Пентагон: Морская пехота США участвует в освобождении Ракки
Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает РИА Новости .
По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.
Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.
В это же время приходят сообщения, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ряд деревень в провинции Ракка
Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.
Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.
В это же время приходят сообщения, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ряд деревень в провинции Ракка
В результате жестоких боев против боевиков ИГ сирийская правительственная армия получила контроль над деревнями Хирба Мухсин, Хирба Хасан, Бир ас-Саба, ат-Таркауи, ас-Салихия, Анз Букарди на западе провинции Ракка— сообщил источник.
Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
Использованы фотографии: https://www.rusdialog.ru/
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