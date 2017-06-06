21:59 06 июня
США нанесли новый удар по Сирии

Пентагон: Морская пехота США участвует в освобождении Ракки

Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает РИА Новости .
По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

Пентагон: Морская пехота США участвует в освобождении Ракки



В это же время приходят сообщения, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* ряд деревень в провинции Ракка

В результате жестоких боев против боевиков ИГ сирийская правительственная армия получила контроль над деревнями Хирба Мухсин, Хирба Хасан, Бир ас-Саба, ат-Таркауи, ас-Салихия, Анз Букарди на западе провинции Ракка
— сообщил источник.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Использованы фотографии: https://www.rusdialog.ru/
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Комментарии 45

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  1. Приговор Сегодня, 19:51
    Наземная операция - это всегда трупы. Чем больше американской пехоты останется там, тем меньше её придёт к нам.
    Приговор
    1. Рабинович_007 Сегодня, 19:52
      Цитата: Приговор
      Чем больше американской пехоты останется там, тем меньше её придёт к нам.


      Вы в своем уме what
      Рабинович_007
      1. maxim947 Сегодня, 20:12
        Если план "А" не получается (матрасня любит всякие такие планы), а это полное уничтожение Сирии как государства, включают план "Б" по ее раздербаниваю, и желательно на многие куски. И чем успешнее будет воевать САР, при поддержке и управлении российских ВКС, тем быстрее американцы полезут в эту кашу. Чтож... "успехов" им)))
        maxim947
        1. Касым Сегодня, 21:12
          Максим947, судя по тому, как американцы помогают брать Мосул - бомбя всех подряд, без всяких гуман. коридоров. То представьте какая может быть участь Ракки. Они Сирию в "средневековье закатают"(Алеппо и др. большие города в руинах), если не смогут "раздербанить". Ирак наверное так и не восстановился после ...
          Американцы вокруг своих морпехов все будут "выжигать". Бедная Ракка. Бармалеи за нее держаться будут, если конечно случайно "коридор в нужную сторону" не окажется.
          У меня такое ощущение, что Катар признают изгоем и сделают козлом отпущения - постараются по крайней мере. И все "умоют руки". Своих бармалеев или бросят (что мало вероятно), или "отправят по следующему адресу" (ЦА или Сев. Африка, но могут и в Йемен). Тогда морпехи своих "переговорщиков" прикрывают и показывают "работу для народа", если им надо кого куда-то отправить. А может зачистить, вывести "инструкторов", зачищая следы.
          Получается, что для Сирии может все и закончится в обозримом будущем (макс. год, мин. неск. мес.). Имею в виду "тяжелая" фаза. Т.к. попыток раздербанить даже соседи не оставят. Но это уже другая история. hi
          Касым
          1. Касым Сегодня, 21:48
            Вообще-то "красиво" они Катар подставляют. Саудиты и компания спонсоров просто счастливы. Вот эти могут кинуть своих подопечных. И вот это может быть ошибкой для них. Оставшиеся в живых бармалеи могут своим спонсорам отомстить.
            Интересно, сколько с Катара бабок вышибут - аль-Тани будет стараться откупиться или станет искать защиты на стороне. Других вариантов не просматривается. С откупиться все понятно. Политически, придется обрезать отношения с Ираном, шиитами региона и РФ. Финансово. Штаты потребуют что-то закупить. Ф-35 ,например, за очень хорошие деньги. Арабы без торговли ну никак. lol А вот защита на стороне. Штатовская база там. Вот и весь сказ.
            Руки Катару выкричивают мощно. "Поля для маневра практически нет". Но вот демарш аль-Тани показать может. Москва и Пекин...
            Занесло меня от темы статьи. wink
            Касым
      2. Приговор Сегодня, 20:51
        Не в своём те, кто вооружил фанатиков, добавил наёмников и взял их на снабжение, а сейчас делает вид, что храбро с ними воюет, попутно уничтожая мирное население и громко вопя о "преступлениях" Асада. Втихушку приторговывают ворованной нефтью, взамен поставляют боеприпасы, медикаменты и продовольствие(хоть бы надписи на иврите и турецком потрудились стереть с упаковок). Хотя всё его "преступление" заключается в том, что он имел наглость не сдохнуть и не дал превратить свою страну в Ливию-2. А так же не в своём разнообразные рабиновичи, под любыми флагами, которые осуществляют медиа-прекрытие и оправдывают, абсолютно не важно чем и как, это американское скотство. Вот они - точно не в своём.. wink
        Приговор
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:04
      Цитата: Приговор
      Наземная операция - это всегда трупы. Чем больше американской пехоты останется там, тем меньше её придёт к нам.

      Это интервенция в Сирию! Их никто не звал ...Так ,что можно мочить! Только осторожно..
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 20:42
        Цитата: ОТДЕЛ
        Это интервенция в Сирию! Их никто не звал ...Так ,что можно мочить! Только осторожно..

        Поддерживаю ,этим полицаям с за океана давно пора хвоста прищемить.
        Pirogov
      2. Арарат Сегодня, 21:19
        А вы не задумавылись что в ответ они вежлевых людей очень очень осторожно могут замочить?
        Арарат
    3. кг пв Сегодня, 20:07
      Вы сами то в это верите? wink
      Ща вот прям всё бросили и побежали воевать с Россией, fellow не зная как бы вылезти из Афгана, и отойти подальше от С.Кореи при этом не выглядя как обкакавшиеся дети. recourse
      кг пв
    4. лаврентий павлович Сегодня, 20:07
      Цитата: Приговор
      Наземная операция - это всегда трупы. Чем больше американской пехоты останется там, тем меньше её придёт к нам.

      До нас они не дойдут, но воздух будет чище. Еще бы ВКС по ошибке разбомбила бы полосатых "вояк", мы бы "очень сожалели бы" и "скорбили бы". А как еще с интервентами поступать?
      лаврентий павлович
    5. xetai9977 Сегодня, 20:08
      "тем меньше её придёт к нам"
      а они собираются к вам?
      .
      xetai9977
      1. макс702 Сегодня, 20:23
        Цитата: xetai9977
        а они собираются к вам?

        Вообщето эти парни у нас УЖЕ были! И без приглашения.. А вот мы у них как то нет, а наоборот защищали молодую американскую демократию.. Так что вероятность их прибытия к нам гораздо больше чем мы к ним...
        макс702
      2. Приговор Сегодня, 20:56
        Куда они собираются, Вам лучше у них спросить. А вот под видом разнообразных "советников", как в той же Грузии, стрелять уже не стесняются и это говорит о многом. Я удовлетворил Ваше любопытство?
        Приговор
      3. sabakina Сегодня, 21:17
        Цитата: xetai9977
        "тем меньше её придёт к нам"
        а они собираются к вам?
        .

        Можно подумать, они в приблатику приперлись на танках на пикничок, шашлычка пожрать....
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:22
          Слава , привет ! hi drinks
          Цитата: sabakina
          Можно подумать, они в приблатику приперлись на танках на пикничок, шашлычка пожрать....

          Не , они за грибочками прикатили , декаденты . wassat
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 21:25
            Паш, прЮвет! drinks Они грибы не считают за еду. Это только наши партизаны в худой час могут мухоморы жрать (мать рассказывала мне в детстве со слов старших, она с 43 года) и побеждать!
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
              Ты не понял меня , дружище . Пофиг зачем они припёрлись , но грибчики жрать БУДУТ , если сунутся ! wink
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 21:51
                Камрад, с тобой пообщаешься, не только грибы жрать будешь! laughing
                sabakina
            2. мордвин 3 Сегодня, 21:47
              Цитата: sabakina
              Они грибы не считают за еду. Это только наши партизаны в худой час могут мухоморы жрать (мать рассказывала мне в детстве со слов старших, она с 43 года) и побеждать!

              Историю вспомнил. Во время войны с Наполеоном одного нашего графа-пленного вместе с денщиком поселили у французской бабы. Жрать, как водится, постоянно не хватало, и денщик принялся грибы собирать. Когда хозяйка увидела, что они грибы жарят, то с воплем побежала в жандармерию : "Русские пленные хотят отравиться!" laughing
              мордвин 3
      4. aleks26 Сегодня, 21:51
        Цитата: xetai9977
        а они собираются к вам?

        И к вам тоже.
        aleks26
    6. Дамир Сегодня, 20:35
      какие трупы????? они курдов впереди себя гонят!!!! и вообще...
      Дамир
  2. МВГ Сегодня, 19:56
    Ну все. Будем теперь ждать очередных шедевров от Голливуда о бравых американских парнях, победивших мировой терроризм.
    МВГ
    1. kefan Сегодня, 19:59
      Цитата: МВГ
      Ну все. Будем теперь ждать очередных шедевров от Голливуда о бравых американских парнях, победивших мировой терроризм.

      Да уж, чего - чего, а это у них получается хорошо, а вот какие из них настоящие вояки, это еще большой вопрос.
      kefan
    2. Подрезчик Сегодня, 20:03
      Ух ты! Администрация США взрастила ИГИЛ, пляшет с саудитами, которые ее поддерживают втихаря, а бравые морпехи будут штурмовать ее неформальную столицу! Не дай бог погибнет морской пехотинчик, вернется национальным героем, борцом с терроризмом. Чего удивляться укрополитикам, у них учителя еще те ЛИЦЕМЕРЫ!
      Подрезчик
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:09
      Цитата: МВГ
      Ну все. Будем теперь ждать очередных шедевров от Голливуда о бравых американских парнях, победивших мировой терроризм.

      Скорее всего им устроят ,здесь маленький Вьетнам! Слишком на них злых много ...Как бы русским их спасать не пришлось! soldier
      ОТДЕЛ
      1. кг пв Сегодня, 20:16
        Чего то пока это получилось только у самих вьетнамцев.(при помощи СССР wink )
        И уж тем более Россия их спасть точно не будет.
        кг пв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:05
          Цитата: кг пв
          Чего то пока это получилось только у самих вьетнамцев.(при помощи СССР wink )
          И уж тем более Россия их спасть точно не будет.

          Что мочить ? Жалко что..
          ОТДЕЛ
  3. poquello Сегодня, 19:59
    а куда им деваться то ? Сирийцы на подходе, того и гляди сами возьмут, вот и штурмуют американцы Ракку, а их филиал Дер-из-зор
    poquello
  4. bouncyhunter Сегодня, 19:59
    Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка

    Явились - не запылились . Рановато что-то - медальки ещё не навешивают , да и до делёжки ништяков далековато . Что , не утерпели , горячие американские парни ? wassat
    bouncyhunter
    1. NIKNN Сегодня, 20:09
      Цитата: bouncyhunter
      Что , не утерпели , горячие американские парни ?

      Вообще хорошо передернули:
      Морская пехота США участвует в освобождении Ракки
      По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.
      Ну существуют на вооружении такие девайсы, в основном пока по мирняку работают...., но МП после курдов дня через два на эту территорию вступит... hi
      NIKNN
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:13
        Цитата: NIKNN
        но МП после курдов дня через два на эту территорию вступит...

        Имеется ввиду - когда курды "зачистят" территорию ?
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:58
          Паша , хреново это , мы можем лоб в лоб столкнуться , а потом никто ничего не разберет , начнется такое...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
            Не столкнёмся , Витя - они вовремя смоются . yes
            bouncyhunter
        2. МПК105 Сегодня, 21:01
          Имеется ввиду МОРСКАЯ ПЕХОТА-
          Я их боюсь...
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:05
            Лёха , я своим глазам не верю ! Ты ? Боишься ? Да ну нафиг , обоснуй !
            bouncyhunter
            1. МПК105 Сегодня, 21:09
              Да бился я с ними...(КМС по-боксу)-СТРАШНОЕ ДЕЛО-это наши...А что было-бы,если не наши... wink
              МПК105
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:12
                Тьфу ты , малахольный , напугал . Я думал ты про матрасных морпехов говоришь . Аж от сердца отлегло . laughing
                Цитата: МПК105
                А что было-бы,если не наши...

                День национального траура в Матрасии - вот что . soldier drinks laughing
                bouncyhunter
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:16
            Цитата: МПК105
            Имеется ввиду МОРСКАЯ ПЕХОТА-
            Я их боюсь...

            А мне их жалко..!

            они ведь белками и песцами будут..
            ОТДЕЛ
  5. кг пв Сегодня, 20:02
    Ох там и винегрет! belay А ведь они там все однажды схлестутся, и америкосы и САА и ИГ и курды и т.д и т.п
    кг пв
    1. Александр 3 Сегодня, 20:10
      Наши куда бомбы бросать будут? Ведь пуля дура а штык молодец.
      Александр 3
      1. dauria Сегодня, 20:40
        Наши куда бомбы бросать будут?


        Так для этого и сыр бор - никуда. Воткнут свой полосатый флаг и создадут федеративную республику Германия ( пардон, Сирия ) .И всё на этом. Потом подождут момент, когда Асад уйдёт и "объединят".
        dauria
  6. лысова Сегодня, 21:05
    Да хоть речная пехота, в атаку всё равно пошлют курдов, а на весь Мир растрезвонят: " Я этот человек ". А России выгодно ( плюсов больше) до определённого момента, нахождение штатников в Сирии. Пускай руками курдов, но часть силы ИГИЛа оттягивают на себя.
    лысова
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 21:42
    Свежее.Коалиция нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:57
      Цитата: ВЕРЕСК
      Свежее.Коалиция нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии.

      Значит будем мочить мразей! Из снайперских...
      ОТДЕЛ
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