Прожекторные танки на базе M4 Sherman (США и Великобритания)



Опытный прожекторный танк "E" / M4 Leaflet. Фото Network54.com



Проекции M4 Leaflet. Рисунок Network54.com



Современная модель танка "E". Фото Panzerserra.blogspot.fr



Первый вариант британского "Шермана" с башней CDL. Фото Panzerserra.blogspot.fr



Схема второго варианта CDL Sherman. Рисунок Panzerserra.blogspot.fr

К осени 1942 года британские конструкторы разработали второй вариант своего прожекторного танка CDL, основывавшийся на шасси боевой машины M3 Grant. Вскоре эту технику показали представителям США, и те проявили интерес к подобной разработке. В начале следующего года стартовали работы по созданию американского аналога британских специальных машин. Кроме того, в 1943 году было принято решение о переносе существующих прожекторных установок на более новое и совершенное шасси. Результатом этого стало появление нескольких проектов необычной техники на базе среднего танка M4 Sherman.Изначальной целью проекта Canal Defence Light («Освещение для защиты канала») было создание бронированной машины с мощным прожектором. Предполагалось, что крупная группировка такой техники сможет подсвечивать позиции противника, обеспечивая наступление войск в темное время суток. Кроме того, планировалось использовать некоторые оригинальные идеи, направленные на дополнительное ухудшение положения противника и повышение живучести прожекторных танков. Первым носителем специальной башни CDL стал британский пехотный танк Mk II Matilda II. Впоследствии такой агрегат стали устанавливать на американских средних танках M3.Уже в начале 1943 года американские и британские военные понимали, что танки «Ли» / «Грант» стремительно устаревают и поэтому имеют весьма ограниченные возможности даже в контексте строительства специальных и вспомогательных машин, не говоря уже об использовании по прямому назначению. Было очевидным, что все новые образцы должны основываться на иных шасси последних моделей. Одним из самых удачных носителей разнообразного вооружения или специального оборудования мог стать средний танк M4 Sherman американской разработки.К июню 1943 года американские специалисты завершили разработку прожекторного танка T10 Shop Tractor, фактически являвшегося незначительно доработанной версией британского CDL Grant. Сразу после этого были начаты работы по созданию следующего образца подобной техники, использующего более новое шасси с повышенными характеристиками. Кроме того, в ходе этой модернизации предлагалось создать обновленный вариант прожекторной установки с более широкими возможностями. Прежде всего, следовало увеличить мощность имеющейся лампы или ламп. Также обновленная машина нуждалась в более совершенных средствах наблюдения.Дальнейшие исследования показали, что перспективный прожекторный танк вряд ли может обойтись только одной лампой большой мощности и нуждается в использовании двух таких изделий. Это позволяло заметно повысить основные характеристики, хотя и вынуждало разработать совершенно новую башню. Такую цену глубокой модернизации сочли приемлемой, в результате чего появился окончательный облик будущей специальной машины.Очередной проект семейства CDL должен был создаваться с использованием уже известных и проверенных на практике подходов. Предлагалось взять готовый средний танк, удалить с него более не нужные агрегаты, установить некоторые новые системы, а также смонтировать башню с требуемым составом оборудования. Это позволяло сэкономить на массовом строительстве и эксплуатации за счет максимально возможной унификации прожекторных танков с линейными.В качестве основы для новой машины могли использоваться танки «Шерман» всех существующих модификаций, отличавшихся друг от друга различными особенностями. Так, известно, что, как минимум один из прототипов, построенных по американскому проекту, основывался на шасси типа M4A1. Такой танк имел литой корпус с лобовой броней толщиной 51 мм и 38-мм бортовыми элементами. Проект позволял сохранить имеющуюся компоновку с передним расположением трансмиссии и отделения управления, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. Переделка шасси осуществлялась только за счет удаления одних крупных агрегатов и установки других.Танки модификации M4A1 оснащались звездообразными бензиновыми двигателями Continental R975 C1 мощностью 350 л.с. При помощи карданного вала, проходящего через обитаемый отсек, двигатель соединялся с трансмиссией переднего расположения. Ходовая часть имела по шесть опорных катков на каждом борту, попарно сблокированных на тележках с пружинной амортизацией. При строительстве прожекторных танков на базе «Шерманов» других модификаций состав силовой установки и конструкция ходовой части могли изменяться.В ходе переделки в соответствии с новыми идеями существующий средний танк лишился башни с пушечным и пулеметным вооружением. Кроме того, из боевого отделения удалили все стеллажи и укладки для размещения стандартного боекомплекта. Часть высвобожденных объемов была использована для установки новых электрических систем. Самым крупным новым компонентом стал 20-киловаттный электрогенератор, напрямую связанный с основным двигателем. Столь мощный генератор требовался для энергоснабжения улучшенной прожекторной установки.В соответствии с обновленными требованиями была создана новая башня, вмещавшая сразу две прожекторные установки. При этом в ее конструкции самым широким образом использовались существующие наработки по предыдущим проектам. На стандартном погоне корпуса должен был устанавливаться литой колпак формы, близкой к цилиндрической. Лобовая часть этого агрегата имела небольшой наклон назад. Сбоку на ней предусматривались небольшие наплывы-выступы, необходимые для монтажа некоторого оборудования. Центр лобовой части башни имел амбразуру для пулемета. По бокам от нее находились узкие вертикальные окна для прожекторов.С учетом опыта предыдущих проектов башня была разделена на три отсека. Центральная часть отдавалась под размещение оператора и вооружения для самообороны. Передняя часть этого отсека комплектовалась пулеметной установкой и средствами управления электрическими системами. Кроме того, рабочее место оснащалось средствами контроля наведения прожекторов в двух плоскостях. Рядом с ними находился оператор. Доступ в операторский отсек обеспечивался люками в крыше и корме башни. Над оператором в крыше устанавливались три перископических смотровых прибора.Для подсветки вражеских позиций в новом проекте предлагалось использовать сразу два прожектора, основывавшихся на существующих идеях. Боковые отсеки башни комплектовались агрегатами схожей конструкции. В составе каждого из них использовалась собственная угольная дуговая лампа большой мощности, оснащенная системой зеркал. При помощи изогнутого зеркала, помещенного в передней части башни, световой поток перенаправлялся к корме. Там находилось прямое зеркало, при помощи которого лучи переводились в направлении лобовой вертикальной амбразуры. Как и в случае с британскими прожекторными установками, такая система подсвечивала сектор шириной и высотой в несколько градусов. Наличие двух прожекторов должно было соответствующим образом повысить «боевые» характеристики машины. Башня получила средства для обслуживания угольных дуговых ламп: оператор мог сближать электроды по мере их выгорания.По некоторым данным, в новом американском проекте предлагалось сохранить дополнительное оборудование прожектора, ранее предложенное британскими конструкторами. Амбразура прожектора должна была оснащаться подвижными шторкой-затвором и светофильтрами. Первая позволяла прекращать и возобновлять подсветку, не выключая лампу. Фильтры должны были затруднить определение реального местоположения носителя прожекторов, но при этом не мешали собственным войскам наблюдать за подсвеченным участком.В ходе модернизации танк M4 Sherman лишался исходной башни с пушечно-пулеметным вооружением. Тем не менее, новый проект прожекторной бронемашины все же подразумевал использование оружия для самообороны. Для борьбы с живой силой и незащищенной техникой противника танкисты могли использовать два пулемета M1919 винтовочного калибра. Один из них помещался в штатной курсовой установке лобового листа, у правого борта. Второй предложили монтировать в амбразуре лба новой башни. Применение зенитного пулемета не предусматривалось.Отсутствие пушечного вооружения и сокращение обитаемых объемов привело к уменьшению экипажа. Управлять прожекторным танком должны были только трое человек. Водитель и стрелок размещались на своих штатных местах в передней части корпуса. Командир, также выполнявший функции оператора прожекторных установок и стрелка, находился в башне. Все рабочие места экипажа оснащались собственными люками и смотровыми приборами.Разработка нового проекта завершилась весной 1944 года, после чего один из американских арсеналов при содействии оборонной промышленности перестроил серийный танк M4A1. Опытная машина получила официальные обозначения M4 Leaflet (по названию американской программы прожекторных танков) и «E». Также в некоторых источниках используется название T10E1, указывающее на преемственность проектов. Испытания прототипа должны были пройти на полигоне армейской базы Форт-Нокс. В мае того же года опытный образец был представлен на испытания.Как и многие другие образцы военного времени, прожекторный танк «E» прошел все необходимые проверки всего за несколько недель. Испытания полностью подтвердили расчетные преимущества нового образца перед существующим T10. Применение шасси более нового среднего танка «Шерман» давало очевидные преимущества. M4 Leaflet отличался улучшенной подвижностью, повышенным уровнем защиты и большей простотой эксплуатации. Кроме того, к этому времени M4 разных модификаций успели стать самыми массовыми танками в американской армии, что тоже было важным плюсом. В то же время, новый прожекторный танк в некотором отношении уступал предыдущему CDL Grant / T10. Дело в том, что замена существующей башни M4 привела к удалению основного орудия. В случае с техникой на базе танка M3 Lee / Grant замена башни не затрагивала основную 75-мм пушку в спонсоне корпуса.Таким образом, имея значительные преимущества в массе характеристик, прожекторный танк на базе M4 Sherman проигрывал машине предыдущего типа в огневой мощи. Отсутствие артиллерии и использование только пулеметного вооружения стало решающим фактором. Американские военные, сравнив два оригинальных образца специальной техники, пришли к выводу, что хорошо бронированный, но плохо вооруженный прожекторный танк не представляет интереса для армии. Более того, потенциальный заказчик посчитал, что строительство подобной техники будет форменной растратой хороших и современных танковых шасси.Испытания первого и единственного опытного образца типа «E» / M4 Leaflet / T10E1 завершились в июне 1944 года, вскоре после начала боевых действий в Нормандии. Негативный отзыв представителей военного ведомства соответствующим образом сказался на дальнейшей судьбе проекта. Все работы по текущей модернизации «Шермана» были прекращены ввиду несоответствия пожеланиям заказчика. Доработка имеющегося проекта с применением орудия приемлемой мощности не представлялась возможной. Как следствие, развитие существующего танка «E» было остановлено.Известно, что созданием прожекторного танка на базе боевой машины M4 занимались и по другую сторону Атлантического океана. Одновременно с Соединенными Штатами эту проблему изучала Великобритания, создавшая первые проекты подобной техники. Есть основания полагать, что британский проект являлся прямым развитием американского или, как минимум, создавался с учетом наработок по нему. Как следствие, основные черты архитектуры разных бронемашин совпадали, но при этом имелись определенные различия.Британской промышленностью было построено сразу два опытных танка CDL Sherman. Оба они основывались на шасси со сварным броневым корпусом, однако главные особенности модернизации заимствовались из зарубежного проекта. Так, из корпуса полностью удалялись все агрегаты боевого отделения, вместо которых устанавливались электрогенератор и т.д. Башня первого прототипа по своей конструкции, в целом, повторяла американскую разработку, однако имела иной купол. С учетом имеющихся технологий производства купол был разделен на несколько литых и катаных деталей, собиравшихся в единый агрегат при помощи сварки.Как и M4 Leaflet, первый вариант британского CDL Sherman имел два прожектора, помещенные в бортовых частях башни. Между их вертикальными окнами-амбразурами находилась пулеметная установка, рассчитанная для использования оружия, соответствовавшего стандартам армии Великобритании.Второй прототип танка CDL на базе «Шермана» отличался иной конструкцией башни. Теперь использовался изогнутый лобовой лист большой ширины, к которому сзади присоединялись размещенные под углом борта. На корме располагалась прямоугольная ниша. Увеличенный объем башни позволил оборудовать в корме рабочее место командира, из-за чего башня стала двухместной. Командир мог использовать собственный люк в крыше, оснащенный набором смотровых приборов. По-видимому, усиление экипажа четвертым танкистом предлагалось для снижения нагрузки на отдельных его членов. Исходный американский проект и его вариант британской разработки предполагали, что командир будет координировать работу экипажа, управлять прожекторами и вести огонь из пулемета. Разделение таких обязанностей между командиром и оператором-стрелком могло заметно облегчить их работу.Испытания двух прожекторных танков британской разработки тоже прошли в 1944 году и подтвердили выводы, сделанные американскими специалистами. В очередной раз было установлено, что шасси танка M4 Sherman обеспечивает улучшенную подвижность в сравнении с машиной M3 Lee / Grant, а также отличается от нее повышенным уровнем защиты. В то же время, недостатком посчитали отсутствие артиллерийского орудия и принципиальную невозможность его установки без серьезной переработки проекта. В итоге танки CDL Sherman не были рекомендованы к принятию на вооружение и серийному производству.Дальнейшая судьба трех опытных образцов неизвестна. По-видимому, их перестроили по исходным проектам и передали армиям для использования в боевых действиях. Таким образом, в конфигурации прожекторных танков машины типов «E» и CDL Sherman до наших дней не сохранились.После неудачного завершения проекта прожекторного танка на базе бронемашины M4 Sherman британская армия отказалась от дальнейшего развития этого направления. Появлению такого решения поспособствовали не слишком большие успехи последних разработок, а также почти полное отсутствие практических результатов применения достаточно массовой техники. В силу разных причин имеющиеся танки Canal Defence Light на базе шасси двух типов лишь несколько раз смогли принять участие в боях, исполняя свои основные функции. В прочее время им приходилось решать совершенно другие задачи вспомогательного характера.Армия Соединенных Штатов, в свою очередь, не стала отказываться от оригинальных идей и создания новых прожекторных танков. Командование и конструкторы учли недостатки имеющегося проекта M4 Leaflet / «E» / T10E1 и сформировали обновленный облик перспективной бронемашины специального назначения. При помощи ряда оригинальных идей и решений им удалось совместить в одном проекте и прожекторные установки, и артиллерийское вооружение. Изначально такой вариант танка имел уже известное обозначение «E», но в дальнейшем ему было присвоено новое название T52. Эта боевая машина может считаться одним из самых интересных и удачных образцов своего класса.По материалам:http://tanks-encyclopedia.com/http://shushpanzer-ru.livejournal.com/http://network54.com/http://panzerserra.blogspot.fr/Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971.