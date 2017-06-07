Славный путь и тяжёлые испытания маршала Мерецкова

Ровно 120 лет назад, 7 июня (26 мая по старому стилю) 1897 года, родился Кирилл Мерецков — будущий маршал Советского Союза, известный советский военачальник. Он прожил 71 год, из которых большую часть отдал службе в Красной Армии. Были в жизни Кирилла Афанасьевича Мерецкова и славные моменты фронтовых побед, и неоднозначные, неудачные примеры командования фронтами и армиями, но одна из самых печальных и темных страниц в его биографии — два месяца, проведенные в Лефортово после ареста. Будущему маршалу чудом удалось избежать страшной участи многих советских военачальников предвоенного времени.Выходец из простой крестьянской семьи, Кирилл Мерецков окончил четырехклассную начальную школу и в двенадцатилетнем возрасте был отправлен в Москву — трудиться учеником слесаря, а затем и слесарем на московских заводах. Для того времени это был обычный путь рабочего — вчерашнего крестьянина. Скорее всего, не случись Октябрьская революция, Кирилл Афанасьевич Мерецков так и прожил бы жизнь московским заводским рабочим.Юность Мерецкова пришлась на годы Первой мировой войны. Ему удалось получить освобождение от призыва в армию, устроившись на граммофонную фабрику Турубинера, выполнявшую заказы для оборонных нужд. Идти рядовым в царскую армию будущий маршал не стремился. Тем более, что в это же время молодой человек стал симпатизировать большевикам. Поэтому Мерецков сознательно выбирал те места работы, где имелась «бронь» от мобилизации. В основном, это были заводы, производившие оборонную продукцию. Тогда, в дореволюционной России, квалифицированные рабочие ценились, их было не столь и много. В стране с огромным крестьянским населением власть могла позволить себе предоставлять освобождение от службы специалистам, работавшим на оборонных заводах.В эти годы состоялось знакомство Мерецкова со Львом Яковлевичем Карповым — химиком и, по совместительству, революционером-большевиком, членом РСДРП с 1898 года. Карпов и направил Мерецкова в Судогду, где молодой человек работал слесарем-механиком на канифольно-скипидарном заводе и постепенно входил в дела большевистского подполья.Уже после Февральской революции, в мае 1917 года, 20-летний слесарь Кирилл Мерецков был избран секретарем Судогодского уездного комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Он же вскоре был назначен и начальником штаба Красной гвардии Судогды. Собственно, с этой должности и началась военная карьера будущего красного маршала. Мерецков принимал самое активное участие в установлении советской власти в Судогде в дни Октябрьской революции и, как начальник штаба Красной гвардии, был утвержден председателем военного отдела местного Совета. Мог ли представить себе тогда молодой рабочий, что через какие-то двадцать лет он уже будет именитым и высокопоставленным красноармейским командиром?Следующей ступенью в военной карьере Мерецкова стала Гражданская война. В ней Кирилл Афанасьевич участвовал уже на командных должностях. Он был помощником начальника штаба дивизии и бригады, получил тяжелые ранения. В 1921 году, после окончания Военной академии РККА, 24-летний Кирилл Мерецков был назначен начальником штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии. В феврале 1923 года он стал помощником начальника штаба 15-го стрелкового корпуса.Дальнейшая военная карьера Мерецкова проходила преимущественно на штабной работе — в штабах соединений Красной Армии. В 26 лет, в 1923 году, Мерецков стал начальником штаба 9-й Донской стрелковой дивизии, а затем восемь лет, до 1932 года, служил в штабе Московского военного округа. В 1931 г. 34-летний Мерецков стал начальником штаба Московского военного округа, а в 1932 г. — начальником штаба Белорусского военного округа. В 1936-1937 гг. Мерецков был военным советником в Испании — в республиканских формированиях, а в июне 1937 года получил назначение на должность заместителя начальника Генерального штаба РККА.Перед началом советско-финской войны, в январе 1939 г., Мерецков стал командующим войсками Ленинградского военного округа, а непосредственно во время войны командовал 7-й армией, действовавшей на Карельском перешейке. Судя по всему, Иосиф Сталин остался доволен действиями Мерецкова на посту командующего армией, поскольку в июне 1940 года Кирилл Афанасьевич получил звание генерала армии и тогда же был назначен заместителем народного комиссара обороны СССР. В августе 1940 — январе 1941 гг. он занимал должность начальника Генерального штаба РККА, а потом был переведен также на очень важный пост заместителя народного комиссара обороны СССР по боевой подготовке.Однако стремительная военная карьера генерала армии Мерецкова оказалась омрачена арестом. Тогда, на рубеже 1930-х — 1940-х гг. в Красной Армии шли масштабные чистки высшего командного состава. Были репрессированы тысячи красных командиров и комиссаров, включая таких прославленных в свое время военачальников как Тухачевский и Блюхер. Вполне мог оказаться в числе расстрелянных по приговору военного трибунала и Кирилл Мерецков. Его арестовали 23 июня 1941 года, на второй день после нападения Германии на Советский Союз. К сожалению, о подробностях ареста и дела Кирилла Мерецкова сегодня практически ничего неизвестно. Историки добывают отрывочные сведения из воспоминаний руководителей и военачальников советского государства. Сами же материалы уголовного дела в отношении Мерецкова были уничтожены еще в 1955 году — за год до знаменитого съезда.Сам по себе арест заместителя наркома обороны СССР, еще и сразу же после начала войны, впечатлял — ведь страна именно сейчас нуждалась в опытных военачальниках, и если Сталин дал санкцию на арест Мерецкова (а арестовать военачальника такого ранга могли только с его разрешения), то значит, на это имелись определенные основания. Уже позже стало известно, что показания против Мерецкова дал целый ряд видных советских военачальников, арестованных в 1937-1938 гг. В частности, командарм 1 ранга Иероним Уборевич лично показал, что завербовал Кирилла Мерецкова в тайную антисоветскую организацию. Против Мерецкова свидетельствовал и целый ряд других советских военачальников, показания которых, скорее всего, просто были выбиты. Мерецкова арестовали и поместили в тюрьму «Лефортово».Следователями по делу генерала армии были назначены опытные чекисты, которые прежде расследовали дела других видных советских военачальников, — Лев Влодзимирский, Лев Шварцман, Борис Родос. Руководил следственными действиями Всеволод Меркулов. Согласно достаточно распространенной точке зрения, эти следователи были известными «мастерами заплечных дел». В исторической литературе немало свидетельств современников о работе Родоса, Шварцмана и компании. Можно только догадываться, какие испытания выпали на душу генерала армии Мерецкова в те месяцы, когда он находился в заключении в Лефортовской тюрьме.Генерала спасла война. 28 августа 1941 года он направил письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину. Судя по всему, каких-либо реальных доказательств причастности Мерецкова к инкриминируемым ему деяниям не было. Иначе написать Сталину ему бы просто не позволили. 6 сентября 1941 года Кирилл Мерецков был освобожден. В качестве причины освобождения указывались «соображения особого порядка». Скорее всего, этими «соображениями особого порядка» был личный приказ Сталина, хотя документальных свидетельств тому не сохранилось.Из воспоминаний Никиты Хрущева известно, что о своей роли в освобождении Мерецкова любил рассказывать Лаврентий Берия. По словам Берии, именно он убедил Сталина дать «добро» на освобождение генерала Мерецкова. Мол, Мерецков — честный человек и мог бы принять командование армией, а он сидит в застенках. Сталин подумал — и разрешил освободить Кирилла Мерецкова.Предвоенные чистки высшего командного состава не преминули сказаться на общем состоянии советских вооруженных сил в первые месяцы войны. Между тем, ухудшавшаяся ситуация на фронте требовала как можно больше опытных военачальников и командиров. Мерецков стал лишь одним из многих советских генералов и старших офицеров, освобожденных в связи с началом войны. Тем более, что и сам он занял очень умную позицию — предпочел «забыть» о нескольких месяцах своего ареста и нахождения в «Лефортово». Неудобно было вспоминать о произошедшем и самому Иосифу Виссарионовичу Сталину.Кстати, сам Мерецков всегда относился к Сталину с большим уважением. Неизвестно ни одно нелестное высказывание маршала о руководителе советского государства. Зато Мерецков отзывался о Сталине как о человеке, который очень ценит прямоту и честность. Безусловно, что его арест и сам Мерецков, и Сталин сочли ошибкой, недоразумением.Просьбу Мерецкова Сталин удовлетворил — генерала армии назначили на фронт, на должность командующего все той же 7-й армией. Это, разумеется, было серьезным понижением — до ареста генерал армии Мерецков занимал должность заместителя народного комиссара обороны Советского Союза, а теперь ему предстояло вновь стать одним из многих советских командармов. Правда, на должности командующего 7-й армией Мерецков показал себя неплохо, как и потом — уже на посту командующего 4-й армией, участвовавшей в Тихвинской наступательной операции. В декабре 1941 года Мерецкову доверили командование Волховским фронтом, но из-за срыва наступления 2-й ударной армии генерала понизили и вновь перевели на командование армией — на этот раз 33-й армии, сражавшейся на Западном фронте.Можно сказать, что в этот раз Мерецков чудом избежал ареста — ведь 2-я ударная армия, в конце концов, была практически полностью уничтожена, а ее командующий генерал-лейтенант Власов перешел на службу гитлеровцам. Мерецкова вполне могли обвинить в том, что он был одним из тех непосредственных начальников, кто «не разглядел» в генерал-лейтенанте Власове предателя. Но в этот раз Мерецкова не тронули. Более того, он вновь возглавил Волховский фронт. Хотя удача еще несколько раз отворачивалась от генерала — например, во время Синявинской операции 1942 года. В феврале 1944 года, после упразднения Волховского фронта, Мерецкова назначили командующим войсками Карельского фронта. На этот раз, войска фронта под его командованием уже действовали удачно, нанося немецким и финским войскам поражение за поражением. В том же 1944 году генералу армии Кириллу Мерецкову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он принял участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.Присвоение Мерецкову маршальского звания свидетельствовало о том, что Иосиф Сталин также предпочел забыть трагическую страницу в жизни военачальника. Три первых самых тяжелых военных года генерала армии Мерецкова не повышали в звании, и лишь когда он действительно с лучшей стороны показал себя на поле боя, Кириллу Афанасьевичу было присвоено звание Маршала Советского Союза.Весной 1945 года война для Кирилла Мерецкова не закончилась. Еще в апреле 1945 года, когда наступали последние дни гитлеровской Германии, Мерецков был командирован на Дальний Восток и назначен командующим Приморской группой войск, которая была 5 августа 1945 года переименована в 1-й Дальневосточный фронт. Возглавил его также маршал Мерецков. Именно 1-му Дальневосточному фронту предстояло сыграть одну из ключевых ролей в победе над Японией. Войска фронта наносили удар по японской армии, размещавшейся на территории Маньчжурии. Маршал Кирилл Мерецков командовал фронтом на протяжении всей советско-японской войны.После разгрома Японии Мерецков длительное время командовал рядом военных округов — Приморским военным округом (1945-1947), Московским военным округом (1947-1949), Беломорским военным округом (1949-1951), Северным военным округом (1951-1954). В мае 1954 года Мерецков был назначен начальником Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел», а с 1955 по 1964 гг., на протяжении девяти лет, занимал ответственную должность помощника министра обороны Советского Союза по высшим военно-учебным заведениям. 30 декабря 1968 года маршал Мерецков скончался на 72-м году жизни, урна с его прахом была захоронена в Кремлевской стене.Кстати, сын маршала Мерецкова Владимир Кириллович Мерецков (род.1924) пошел по стопам своего отца — он стал профессиональным военным. 15 сентября 1941 года семнадцатилетний Володя добровольцем вступил в Красную Армию. В 1942 году он учился на инженерном факультете Академии бронетанковых и механизированных войск, затем командовал танковыми подразделениями на фронте. Война для 21-летнего Мерецкова закончилась на Дальнем Востоке, куда молодой майор был откомандирован в состав 1-го Дальневосточного фронта, которым командовал его отец — маршал. После войны была долгая и блестящая служба в советских вооруженных силах. Дослужился Владимир Кириллович до генерал-полковника, командовал Северо-Кавказским военным округом, был представителем Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора в Национальной народной армии Германской Демократической Республики, а в 1989 году, в возрасте 65 лет, вышел в отставку.