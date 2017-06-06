21:58 06 июня
США нанесли новый удар по Сирии

США нанесли новый удар по Сирии

Как сообщает РИА Новости , коалиция под руководством США нанеслаудар по проправительственным силам в Сирии.

США нанесли новый удар по Сирии


Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской арабской республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО.


Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа. Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк. Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов.

- обозначил свою позицию Пентагон.


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Комментарии 19

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  1. трассер Сегодня, 21:46
    Защитники бородатых мальчиков на стороже...
    трассер
    1. Zibelew Сегодня, 21:48
      До поры до времени. Главное часть Сирии сохранить за Асадом. Видимо у сирийцев проблемы с комплексами ПВО, либо их нет, либо не разрешают применять.
      Zibelew
      1. samoletil18 Сегодня, 21:52
        Проблема, как раз, что США делают все чтобы за Асадом была лишь ЧАСТЬ Сирии.
        samoletil18
        1. bulvas Сегодня, 21:55
          Плевать им на Асада и сирийские правительственные войска.

          Они делают все возможное, чтобы спровоцировать Россию
          bulvas
      2. Inok10 Сегодня, 21:57
        Цитата: Zibelew
        До поры до времени. Главное часть Сирии сохранить за Асадом.

        ... такое впечатление, что это откровенная разведка боем ... одни формулировки что стоят "В сообщении коалиции говорится, что были уничтожены "дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня" ... то есть речь не о САА ... матрасники нервничают ...
        Inok10
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 21:47
    КАКОГО чёрта шакал там делает.Сирийцы воюют на несколько фронтов.И мы помочь не можем.Штаты чхать на нас хотели там.Долго ещё продлится это.ЗРК стране надо.
    ВЕРЕСК
    1. БРДМ2М Сегодня, 21:57
      А на Донбассе сколько уже длиться не напомните? Так тут Русские люди! Нельзя быть на половину беременной
      БРДМ2М
  3. ALLxANDr Сегодня, 21:47
    Ага... ща! Совсем офигели!!! Пока Сирийцы бьются за свою страну, американцы готовят бабахов. Пора с этим бардаком что-то делать... а именно выносить этот бардак за пределы Сирии. Вот же гамадрилы!!!
    ALLxANDr
  4. igor.borov775 Сегодня, 21:48
    Привег. А вот и четкий ответ кто хозяин того борделя.
    igor.borov775
  5. ММАНЯША Сегодня, 21:49
    Во гады! Не мытьём, так катаньем...
    ММАНЯША
  6. kefan Сегодня, 21:49
    Наглосаксы как всегда в своем репертуаре, говорят одно, а делают другое и естественно только в своих интересах.
    kefan
  7. segamegament Сегодня, 21:51
    Значит будет большая война...
    segamegament
  8. Антифашист Сегодня, 21:52
    Война с союзниками РФ и Штатов. Пока что.
    Антифашист
  9. Logall Сегодня, 21:52

    Бабло! Им нужно бабло. На всё готовы ради него!
    Logall
  10. Kgv Kgv Сегодня, 21:52
    (исключительные) как обычно в своём репертуаре
    Kgv Kgv
  11. sabakina Сегодня, 21:56
    Походу, пора сбить пару-тройку летаков. Но, скорее всего, опять утрёмся...
    sabakina
  12. Югра Сегодня, 21:56
    Желаю смерти стране матрасии.Больше нет слов...
    Югра
  13. Zulu_S Сегодня, 21:57
    Мутные заявления коалиции. На каком основании они вообще там находятся? Кто нанёс удар? Какими средствами? Ни черта не понятно. Неплохо бы поподробнее. А то впечатление такое, что перепечатали сводку бородатых.
    Zulu_S
  14. Severok Сегодня, 21:57
    Дубасить надо коалицию. Так, чтоб чертям в аду тошно стало. Слишком они распоясались, шестёрки миллиардерские.
    Severok
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