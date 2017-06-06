США нанесли новый удар по Сирии

Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа. Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк. Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов.

Как сообщает РИА Новости , коалиция под руководством США нанеслаудар по проправительственным силам в Сирии.Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской арабской республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО.- обозначил свою позицию Пентагон.