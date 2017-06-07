Поговорим о слезах люфтваффе?

Источники:

http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/intercept/intercept.html

http://militera.lib.ru/h/ww2_german/30.html

http://acraft.narod.ru/hist_bbc_ccp.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военное_производство_во_время_Второй_мировой_войны

http://militera.lib.ru/h/ww2_german/30.html

http://www.k2x2.info/istorija/na_puti_k_pobede/p8.php

Хорошо, когда есть разносторонне подготовленные читатели. Стоит только сказать что-то о том, что в гитлеровской Германии что-то шло не так, как надо было бы по идее, так всегда найдется тот, кто с пеной у рта будет доказывать, что «трупамизавалили» и все в таком ключе. Приводя цифры и факты.Но цифры приводить тоже нужно с умом. Наш читатель приводил цифры произведенных истребителей Германии, доказывая, что немцы ничем нам не уступали.Действительно, 20 тысяч «Фокке-Вульфов» и 30,5 тысяч «Ме-109» — цифра, достойная упоминания и сравнения. Проблема в том, что воевали истребители люфтваффе не только на Восточном фронте. Но и на Западном, на Севере, в Африке (до разгрома), на юге (Румыния, Италия).Авторы подобных статей и комментариев, видимо, напрочь забывают о том, что люфтваффе сражалось не только с советскими летчиками.Байки на тему того, как здорово воевали немцы, сотнями выкашивая самолеты ВВС РККА, это тоже на любителя. Учитывая, что как у нас любят говорить о «сталинской пропаганде», я обратился к почти нейтральным источникам. К союзникам, захапавшим изрядное количество архивов и вдоволь в них покопавшимся.Так вот, британцы приводят удивительные цифры о потерях.ВВС Британии: 15 175 самолётов, 56 821 членов экипажей.ВВС Америки: 41 575 самолётов, 40 061 членов экипажей.ВВС СССР: 47 844 самолётов, 34 500 членов экипажей.ВВС Германии: 85 650 самолётов, 57 137 членов экипажей.ВВС Японии: 49 485 самолётов, 60 750 членов экипажей.«Коварные» англичане и американцы посчитали, проанализировав доставшиеся им архивы, что 900 немецких экспертов (или асов) сбили 46 000 советских самолетов, еще около 1 000 летчиков сбило 6 000 самолетов. Зенитчики на востоке отчитались за 31 000. Плюс еще бортстрелки немецких бомберов сбили еще скопом почти 12 тысяч.Итого 95 000 самолетов. И это, замечу, без ударов бомбардировщиков и штурмовиков, без действий наземных частей (немного, но было), без захваченных немцами в начале войны самолетов, оставшихся без горючего.Так бы цифра была еще круче, но не выше чем 157 261 самолет. Именно столько было выпущено в СССР за годы войны. Хорошо, еще плюс 30 000 самолетов, выпущенных до войны и полученных по ленд-лизу.Но вот что интересно, немцы выпустили примерно 56 000 одномоторных истребителей. Подготовили 65 000 летчиков-истребителей для этих самолетов.Что же получается, 1900 человек сбило на востоке 52 000 наших самолетов, это не считая остальных, которые вроде бы кресты не зря получали. Справедливый вопрос: а чем тогда занимались остальные как минимум 50 000 пилотов? ПВО? Стрелки бомбардировщиков? Небоевые потери?Я это к цифре, что на конец войны в ВВС РККА осталось еще 53 000 самолетов всех типов.Это как?Да, небоевые потери тут вообще не учитываются. Видимо, наши самолеты были настолько плохи, что не успевали поломаться или выйти из строя по причине износа, так?А вот некоторые господа опять же доказывают, что наши самолеты были полное УГ, и их ломалось больше, чем немцы сбивали.Ну вы уж как-то скоординировались бы что ли… Или крест, или трусы…Понятно, что брехня брехучая, но ведь как хочется доказать, что в люфтваффе были одни орлы сплошняком, а у нас голуби и воробьи.Вообще, попытка хоть как-то оценить потери люфтваффе, наталкиваются на странные странности.Почему-то нереально просто применить калькулятор и вычесть из числа произведенных самолетов потери и наличие техники в частях люфтваффе. Концы никак не сходятся.В США серьезно анализировали результаты войны, и сразу по «горячим следам» специально созданные комиссии готовили аналитику, благо были документы, да и свидетелей можно было привести «в браслетах» по первому требованию.В результате родился целый доклад. «Поражение ВВС Германии». Обзор Стратегического бомбардировочного командования США.Американские эксперты честно пытались понять, кто и куда уронил немецкие самолеты. Но у них пасьянс не сошелся, и вот почему. Очевидно, что если производилось ежемесячно 3000 истребителей, а потери составляли только 1000, то на 2000 единиц разницы должен был бы увеличиваться боевой состав истребительной авиации люфтваффе. Именно на разницу самолетов, тем более, что из 1000 потерянных далеко не все летчики выживали.Однако в сводках летных школ ничего они не нарыли. Более того, есть показания полковника Литтмана, начальник летной школы в аэропорту Штраубинга. Литтман утверждал, что данные о численном составе люфтваффе — сплошная ложь. Уже с лета 1943 г. его летная школа испытывала катастрофический недостаток в самолетах и горючем. И среднемесячный выпуск пилотов колебался от 1500 до 1800 человек.Не сходится, правда? Получается, что где-то ровными рядами стояли новехонькие самолеты, в то время, как бомбардировщики союзников перепахивали немецкие города, а кучка экспертов пыталась выиграть соцсоревнование у советской авиапромышленности.Общий выпуск самолетов у стран-участницСША — 324 750СССР — 157 261Великобритания — 131 549Германия — 119 307Япония — 76 320Канада — 16 431Италия — 11 122Можно сделать заключение, вернее «подозрение», что на самом деле столько самолетов Германией не выпускалось. Решение этой загадки может крыться в протоколе допроса господина Вагенфоера, где он отмечает, говоря о 1944 г.: «Это существенное увеличение производства истребителей стало возможно в том числе и благодаря использованию по решению Заура [ответственного в Германии за выпуск истребителей] всего имеющегося у промышленности задела узлов и запчастей. Такой рывок производства был фактически одноразовой «рекордной работой».И далее: «Еще одним источником ошибки мог бы быть учет самолетов, прошедших ремонт.Было три возможных категории ремонтных работ:а) ремонт в частях (в статистику не входил);б) ремонт, требующий более 1000 человеко-часов, который выполнялся в ремонтных мастерских. Сначала самолеты, попавшие в них, числились в резерве. После наступления критического периода в 1943 г. эти самолеты в статистике уже не учитывались;в) основной вариант — «заводской ремонт», означал, что самолет отсылался обратно производителю. При этом он учитывался в списке потерь, а позже (вернувшись в часть) в качестве вновь изготовленного самолета.Вот уже что-то. Безусловно существует расхождение между цифрами производства самолетов, численным составом ВВС Германии и потерями. Производство всех типов самолетов в 1944 г. заявлялось в 39 000. Состав боевых частей в течение года практически не менялся.Общее число списанных самолетов в 1944 г. составило 21 946, так что остается разница в 17 000 самолетов между производством и потерями. Маловероятно, что все 17 000 самолетов были потеряны где-то до поступления в боевые части. Возможно, частично ответ заключается в том, что какое-то количество было отправлены в ремонт, а не в боевые части.Часть из них были отремонтированы и учтены как «вновь изготовленные» и соответственно так подсчитаны. Кроме того, статистика может включать 25-30% так называемых «новых» самолетов, которые использовались для «других целей или для модернизации». Есть серьезное подозрение, что модернизированные самолеты учитывались как вновь изготовленные».Итак, американцы сделали предположение, что в число произведенных немецких самолетов включен заводской ремонт и капитальная модернизация. Если бы.Вообще немцы хорошо устроились: у них потерь в самолетах не было вообще. Нет, были конечно, но немного. А в основном только поврежденные.Уважаемые читатели, вы поняли теперь, у кого собезьянничали американцы схему по потерям?«Повреждение 100%» — всего лишь повреждение, хотя этот конкретный самолет люфтваффе уже никогда не увидит. Потерями считаются все самолеты с повреждением более 90%, остальное «нисчитаица».И вот тут сейчас будет пинок по тем, кто считает, что мы били немцев на земле, а союзники в воздухе.Конечно, немцы — весьма пунктуальная нация, у них все по полочкам и четко. Не чета русским дикарям, правда? Каждый винтик и болтик учтен, каждый самолет, и свой, и сбитый. И не верить им просто невозможно.Поехали.Вот эти откровенно странные проценты повреждений. Учет и оценка — это прекрасно, но это нужно на войне? Оценить стоимость предстоящего ремонта? Понять, куда отправлять самолет — на завод или в мастерские?Поврежденный самолет в части, тем более с планом отправить в заводской ремонт — это не только ценный мех, но и источник вечно дефицитных запчастей. Поэтому в ремонт уедет в лучшем случае полуразобранный планер, в котором «потери узлов и оборудования» будут гораздо больше заявленного процента повреждений.На завод — там новое поставят. Техник и механик любой нации просто так не отпустит от себя то, что ему завтра может пригодится. Факт. На войне — в особенности.Ладно, привезли на завод. Заводской ремонт, как всяческие подобные мероприятия в Германии, ставился на солидной основе — работали специализированные (по каждому типу самолета) авиаремонтные заводы, которые де-факто выпускали практически новые машины из тех обломков, которые им привозили по железной дороге.И учет такого ремонта шел отдельно от производства — вопреки предположению американского доклада. Так, если за все время войны по март 1945 г. авиапромышленность Германии выпустила 119,3 тысячи самолетов, то авиаремонтные заводы выпустили ЕЩЕ 47 ТЫСЯЧ САМОЛЕТОВ. Четко и отдельно учтенных.Имея к маю 1945 г. 85 тыс. потерь, мы получаем, что к концу войны люфтваффе, учитывая даже убыли и то, что новый самолет тут же мог стараниями наших летчиков или союзников сыграть в тот самый капремонт, должно было иметь ну не менее 50 000 самолетов.Где деньги, Зин?Если из этого вычесть, сколько самолетов имели люфтваффе реально на этот период, то получается не менее 30 тысяч самолетов, вообще пропавших. Улетели на юг. А на юг ли? Может, все-таки, на восток?Дорогие поклонники люфтваффе, мне вот интересно, где та «черная дыра», в которую ухнуло 30 000 прекрасных немецких самолетов? У британцев все учтено, у американцев тоже. Они врать не станут, джентльменам это не к лицу. Да и уличить несложно.Да, все, кто мог бы ответить на этот вопрос, уже давно в могилах, так что спроса нет. Есть логика. Четкая и неумолимая.Потому, кстати, и американцы в своем отчете до конца этот момент не прояснили, так как уже шла «холодная война» вовсю и выставлять русских в нормальном свете никто не хотел. Так что самолеты просто пропали.Но не просто так пропали. Я верю цифрам немецких производителей и ремонтников. Они за это получали деньги, пайки и награды.А вот цифрам «экспертов», одной левой уничтожавших десятки советских самолетов, почему-то не очень. Вранья и приписок, исторически доказанных, более чем достаточно.Так что здесь еще один случай немецкого вранья. Сбивали, но сами потерь не несли.Что может быть лучшим примером, чем книга англичанина Майка Спика «Асы люфтваффе»? В книге приводятся два списка. Первый — обширный список германских асов в количестве 260 человек, имевших не менее 60 «побед». Второй покороче, состоит из 123 асов, которые погибли в годы войны.Причём нетолерантный зануда Спик указывает, когда и где они погибли. Так вот, из 123 указанных М. Спиком 72 аса закончили свой боевой путь именно на Восточном фронте. Остальные 51 — на всех иных фронтах.Что означают эти цифры? А означают они тот факт, что 58,5 % немецких «экспертов» погибло от рук советских летчиков! Не 58,5 % всех немецких летчиков, а именно же 58,5 % лётчиков-асов. Которые выбивали ВВС РККА на корню.Я приведу списочек один. Несколько фамилий тех, кто «экспертовал» в нашем небе, а потом попал в другие места, преимущественно на Западный фронт или в ПВО рейха. Таблицы встраивать у нас очень сложно, потому все будет так:Первая цифра — количество побед на Восточном фронте и период в скобках.Вторая — аналогично для Западного фронта или куда там «Эксперт» попал.Третья — коэффициент мастерства по одержанным победам. «+» — возрос, «-» — стал хуже.Вальтер Новотны. 255 побед (22.06.1941 — 02. 1944) / 0 побед (02.1944 — 10. 1944) — 255.Новотны рекордсмен, особенно если учесть, что летал в спецэскадрилье «Новотны» имени самого себя на Ме-262. Но вот, не задалось как-то.Герман Граф. 202 победы (08. 1941 — 12. 1942) / 10 побед (01.1943 — 05.1945) -20,2Гюнтер Ралль. 275 побед (11.1941 -03.1944) / 6 побед (05.1940 -11.1941 и с 04.1944 — 05.1945) — 137,5 раза.Еще один врунишка. Дважды воевал на ЗФ, за первые полтора года сбил 4, за последний год — 2.Карл Гейнц Вебер. 136 побед (22.06.1941 — 12.1943) / 0 побед (12.1943 — 06.1944) — 136.Генрих Штерр. 127 побед. (22.06.1941 — 12.1943) / 3 победы (12.1943 — 11.1944) — 42,3.Вольф Эттель. 120 побед. (22.06.1941 — 02.1943) / 2 победы (02.1943 — 06.1943) — 60.Вернер Лукас. 100 побед. (22.06.1941 — 07.1943) / 1 победа (07.1943 — 11.1944) — 100.Этот просто обалденный список можно продолжать очень долго. Пока не перечислишь всех врунов. Но это и долго, и неприятно тем, кто до сих пор витает в облаках вместе с «асами» люфтваффе.Да, многие «эксперты» от истории важно рассказывают, какими серьёзными летчиками были англичане и американцы, какие у них были классные самолеты.Достаточно посмотреть на список с потерями авиации союзников. Можно, конечно, про американцев сказочку задвинуть, что это все японцы посбивали, но как с англичанами быть?Так что попытки доказать, что черное — это белое, а люфтваффе воевало качеством и умением… Нет, умение было. Писать и приписывать. И врать, потому что это единственное, что остается проигравшему — врать, чтобы хоть как-то выставить себя в пристойном виде.Не поддавайтесь на провокации, мы все равно победили. И числом, и умением. Факт, знаете ли…