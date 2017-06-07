Тяжёлый ночной бомбардировщик Farman F.50

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/bww1/f50.html

http://alternathistory.com/tyazhelye-nochnye-bombardirovshchiki-farman-f50-frantsiya

http://477768.livejournal.com/4713020.html

Материалы из открытых источников

К отличительным чертам французской авиации периода Первой мировой войны можно было отнести тот факт, что до самых последних месяцев конфликта на вооружении Франции отсутствовали тяжелые бомбардировщики собственной разработки. Речь идет о боевых машинах той же категории, что и английские Handley Page O/100 и O/400, немецкие бомбардировщики класса G компаний Friedrichshafen и Gotha и итальянские Caproni.Однако не стоит обвинять командование французской военной авиацией в косности и ретроградстве. В 1915-1916 годах в стране выпускались различные спецификации и проводились конкурсы, производились прототипы новых самолетов, однако результата это не приносило. Только осенью 1917 года, когда во Франции был объявлен конкурс на разработку тяжелого ночного двухместного бомбардировщика, работы привели к желаемому результату. Среди требований, которые военные предъявляли к будущей машине, необходимо отметить возможность нести до 500 кг бомб на дальность до 1000 км. Самолетами данного типа во Франции планировалось оснастить в общей сложности 26 эскадрилий.За разработку самолета взялась компания, основанная Анри Фарманом совместно со своим братом Морисом. Анри Фарман был французским пионером авиации, спортсменом, авиаконструктором. Компания Farman, основанная двумя братьями Фарман, за 30 лет своего существования разработала более 200 опытных и серийных моделей самолетов. При этом братья довольно длительное время придерживались аэродинамической схемы с толкающим винтом, которая устарела уже к 1914 году. По этой причине они некоторое время были в стороне от крупных военных заказов, которые доставались более современным самолетам Breguet, Nieuport и SPAD. Одновременно с этим до 1915 года лицензионные «Фарманы» являлись самыми распространенными самолетами российской постройки (собрано более 1500 машин), правда, большая их часть была списана уже к 1918 году.В соответствии с выданным заданием, компания Farman, уже известная к тому моменту своими бипланами, спроектировала самолет, отличающийся более крупными размерами и принципиально другой схемой. Это был двухмоторный цельнодеревянный многостоечный биплан с закрытым фюзеляжем, новый самолет получил фирменное обозначение F.50. Двигатели и топливные баки бомбардировщика располагались в обтекаемых дюралевых гондолах. Экипаж самолета включал в себя трех человек: пилота, штурмана и бомбардира, при необходимости они могли выполнять и обязанности бортовых стрелков.Силовая установка бомбардировщика компании «Фарман» первоначально состояла из двух восьмицилиндровых V-образных двигателей жидкостного охлаждения Lorraine 8Bb, которые развивали максимальную мощность 240 л.с. (175 кВт), двигатели вращали двухлопастные деревянные тянущие винты. Располагались двигатели на стойках из стальных труб, моторные рамы были стальными, а обшивка моторных гондол была изготовлена из листового алюминия. Обшивка остальной части бомбардировщика (за исключением передних и задних элементов фюзеляжа) была выполнена полотняной. Размещение экипажа было вполне обычным для самолетов тех лет: в передней части фюзеляжа находился пост стрелка-бомбардира, далее шла кабина пилота, который также мог выполнять функции бомбардира, а затем и задняя стрелковая позиция. В отличие от первоначальных требований спецификации экипаж самолета был увеличен до трех человек, так как немецкие истребители научились достаточно эффективно действовать и в ночное время, и лишний член экипажа, выполнявший также функции стрелка, оказывался как нельзя кстати.Разработка проекта нового ночного бомбардировщика и строительство прототипа заняли полгода. Первый полет машина, получившая обозначение Farman F.50, совершила весной 1918 года. Первый официальный испытательный полет был выполнен 5 июня того же года. Самолет поднялся в небо с аэродрома в Виллакубле, им управлял старший лейтенант Луи Буссутро. Испытательный цикл нового бомбардировщика продолжался примерно месяц. При этом самолет продемонстрировал вполне приемлемые летные характеристики. В то же время было установлено, что бомбардировщик после выключения (выхода из строя) одного из двух двигателей не в состоянии выполнять прямолинейный полет. В случае работы двух двигателей ночной бомбардировщик демонстрировал достаточно устойчивый полет, а также легкие взлет и посадку. Также летчики отмечали хороший обзор из кабины пилота. Оборонительное вооружение самолета было представлено двумя подвижными 7,7-мм пулеметами Lewis, которые установили в передней и задней стрелковых позициях.Единственным выявленным в ходе испытаний серьезным недостатком самолета была невозможность совершать устойчивый полет на одном двигателе. Однако этим было решено пренебречь, и самолет отправили в серийное производство. С июля по сентябрь 1918 года военным успели сдать лишь 17 ночных двухмоторных бомбардировщиков. В октябре 1918 года их количество выросло до 45 самолетов. Часть из них имела двигатели повышенной мощности. После завершения боевых действий производство самолетов Farman F.50 было остановлено. Первые серийные бомбардировщики поступили на фронт 30 июля 1918 года, а их первый боевой вылет пришелся на ночь с 10 на 11 августа.Фронтовая служба новых двухмоторных бомбардировщиков продемонстрировала недостаточную надежность установленных на них двигателей Lorraine-Dietrich. Только в первых числах сентября 1918 года по этой причине было совершено три аварийные посадки. Впрочем, проведенное расследование продемонстрировало, что большая часть поломок силовой установки вызвана халатностью механиков, которые пренебрегали своими обязанностями по своевременной чистке моторов. Зато боевых потерь ночных бомбардировщиков почти не было. Немецкие ночные истребители-перехватчики оказались бессильны против французской новинки. Начиная с 15 сентября 1918 года, в боевые подразделения начали поступать новые самолеты, их силовая установка состояла из двух новых 275-сильных (202 кВт) двигателей Lorraine 8Bd. Благодаря появлению новых моторов, ночные бомбардировщики F.50, наконец-то, получили возможность совершать прямолинейный полет всего с одним работающим двигателем.В октябре 1918 года бомбардировщики Farman регулярно выполняли ночные налеты на железнодорожные станции, расположенные на территории западной Германии, а также оккупированной части Франции, сбросив на позиции противника в общей сложности более 20 тонн бомб. Последний боевой вылет бомбардировщики F.50 совершили в ночь с 9 на 10 ноября 1918 года, всего за сутки до заключения перемирия. Стоит отметить, что все боевые вылеты выполнялись исключительно в ночные часы. К 11 ноября в составе французских ВВС насчитывалось 45 исправных самолетов данного типа. После завершения Первой мировой войны двухмоторные бомбардировщики Farman F.50 служили в составе 2-го полка ночных бомбардировщиков, а затем 21-го полка на базе в Нанси-Мальзевиль, их служба продолжалась до 1922 года.При этом самолет обладал экспортным потенциалом. В 1919 году Аргентина купила у Франции 6 ночных бомбардировщиков F.50, еще 2-3 самолета было куплено Испанией. В конце того же года 13 бомбардировщиков было куплено Мексикой, а в 1920 году один самолет с 230-сильными (169 кВт) радиальными двигателями Salmson 9Za и укороченным фюзеляжем был куплен Японией. Согласно информации из открытых источников, всего во Франции было построено около 100 ночных бомбардировщиков данного типа.После завершения Первой мировой войны компания Farman попыталась выпустить гражданскую версию самолета. В частности, в 1919 году был представлен конверсионный пассажирский вариант, которые обозначался F.50P. Самолет был построен небольшой серией. Фюзеляж пассажирской модели повышался сразу же за открытой кабиной пилота, образуя закрытую кабину с обширным остеклением. Данная кабина была рассчитана на перевозку пяти человек. С июля 1920 года французская транспортная компания CGEA (Compagnie des Grands Express Aeriens) использовала как минимум один такой самолет на авиалиниях между Парижем, Амстердамом и Лондоном. Еще как минимум два гражданских самолета F.50P трудились на линиях компании «Air Union» вплоть до 1923 года.Летно-технические характеристики Farman F.50:Габаритные размеры: длина — 10,92 м, высота — 3,3 м, размах крыла — 22,85 м, площадь крыла — 101,6 м2.Масса пустого — 1815 кг.Взлетная масса — 3100 кг.Силовая установка — 2 ПД Lorraine-Dietrich 8Bb (8Bd) мощностью 240 л.с. (275 л.с.).Максимальная скорость полета — 151 км/ч.Крейсерская скорость — 136 км/ч.Радиус действия — около 500 км.Практический потолок — 4750 м.Вооружение: 2х7,7-мм пулемета и 8х40-кг бомб.Экипаж — 3 человека.