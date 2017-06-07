07:44 07 июня

Стоун поинтересовался у Путина о последствиях вооружённого конфликта между США и Россией

Американский телеканал ShowTime опубликовал эпизоды интервью известного американского режиссёра Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным. В целом Стоун занимается съёмками документального проекта, центральной фигурой в котором является именно российский президент. Проект выйдет на экраны с 12 по 15 июня четырьмя сериями.

Стоун поинтересовался у Путина о последствиях вооружённого конфликта между США и Россией


Одна из тем фильма – предотвращение конфликта между Россией и США. По словам Путина, это одна из важнейших задач, которая стоит перед двумя странами, так как этого конфликта не пережил бы никто.


Оливер Стоун:
В США прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения (отношений)?


Владимир Путин:
Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище.


Ранее Оливер Стоун заметил, что его цель – создание фильма, в котором Запад, неправильно понимающий Путина, смог бы изменить об этом человеке и политике свою точку зрения. По словам Стоуна, на Западе Путина до сих пор воспринимают как коммуниста.

Режиссёр:
На самом деле Путин не коммунист, он думает и действует просто как образованный человек, как человек с юридическим образованием.

В ходе интервью, когда речь в очередной раз зашла о вероятности конфликта между Россией и США, Владимир Путин выразил сомнения по поводу того, что если США такой конфликт развяжут, то смогут отпраздновать в нём победу.




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Комментарии 9

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  1. dik-nsk Сегодня, 05:54
    побольше бы таких как Стоун на Западе, умный адекватный мужик
    dik-nsk
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
      Стоун поинтересовался у Путина о последствиях вооружённого конфликта между США и Россией
      Путин на телефоне,пустыню показывает стоуну?
      андрей юрьевич
    2. Logall Сегодня, 06:02
      Их корпорации давить начнут. Обвенят в подлоге информации, назовут пророссийскими пропагандистами. Или ещё хуже обвенят в шпионаже. "Исключительные" боятся правды. Хавают исключительно лож.
      Logall
    3. ЛукичЪ Сегодня, 06:08
      Цитата: dik-nsk
      побольше бы таких как Стоун на Западе, умный адекватный мужик

      там много таких. только их слышать не хотят
      ЛукичЪ
  2. Бензорез Сегодня, 05:58
    Коротенько так. Стоун спросил-Путин ответил...
    Бензорез
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:01
    В США прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения (отношений)?

    "На Трампа надейся, а сам не плошай" - подумал Путин и ответил, что надежда всегда есть.
    rotmistr60
  4. смит7 Сегодня, 06:04
    Пин_досам пофиг, что снимет про Путина известный "коммунистический" (что = сумасшедший в USA) режиссер. Как было и ранее, контрпропаганда госдепа руками и перьями карманной прессы доведет до обывателей мысль "Оливер Стоун - агент Путина!". Но вода камень точит! В целом работа Стоуна послужит делу разрядки напряженности между Россией и США. Я не сомневаюсь, что послужит. Многие американцы далеко не тупые и озадачены не только своей "рубашкой", которая, как известно, "ближе к телу"!
    смит7
  5. синоби Сегодня, 06:27
    Глобальный конфликт переживут только микробы,да и то не все.Так что его не будет.А по мелочи,в третьих странах,процесс идёт и никогда не прекращался.В 90е,они нас и больно.С 08 мы их.
    синоби
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:18
    Оливер Стоун Ну-Варфейс поможет.
    ВЕРЕСК
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