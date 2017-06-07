Стоун поинтересовался у Путина о последствиях вооружённого конфликта между США и Россией

В США прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения (отношений)?

Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище.

На самом деле Путин не коммунист, он думает и действует просто как образованный человек, как человек с юридическим образованием.

Американский телеканал ShowTime опубликовал эпизоды интервью известного американского режиссёра Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным. В целом Стоун занимается съёмками документального проекта, центральной фигурой в котором является именно российский президент. Проект выйдет на экраны с 12 по 15 июня четырьмя сериями.Одна из тем фильма – предотвращение конфликта между Россией и США. По словам Путина, это одна из важнейших задач, которая стоит перед двумя странами, так как этого конфликта не пережил бы никто.Оливер Стоун:Владимир Путин:Ранее Оливер Стоун заметил, что его цель – создание фильма, в котором Запад, неправильно понимающий Путина, смог бы изменить об этом человеке и политике свою точку зрения. По словам Стоуна, на Западе Путина до сих пор воспринимают как коммуниста.Режиссёр:В ходе интервью, когда речь в очередной раз зашла о вероятности конфликта между Россией и США, Владимир Путин выразил сомнения по поводу того, что если США такой конфликт развяжут, то смогут отпраздновать в нём победу.