Российские миллиардеры: Бизнес ведём в России, налоги платим за границей

Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял.

Западное информационное агентство Reuters публикует материал, в котором сообщается о нежелании представителей российского крупного бизнеса в полной мере платить налоги в России. При этом в материале заявлено о «негативном эффекте политики деоффшоризации в РФ».Авторы материала в Reuters пишут о том, что российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не являются российскими налоговыми резидентами. Такой статус они имеют вследствие того, что в России проводят менее полугода (в течение всего финансового года). В итоге такое положение вещей позволяет целому ряду российских миллиардеров не декларировать свои доходы в системе налогообложения Российской Федерации.Приводит комментарий Владимира Потанина, входящего в 10-ку российского списка Форбс:Отрывок из материала Для справки: по оценкам журнала «Форбс», двести наиболее богатых людей России обладают состоянием почти в полтриллиона долларов США.Из этого можно сделать вывод о том, какие средства недополучает российский бюджет вследствие того, что многие представители крупного бизнеса продолжают уходить от российской системы налогообложения, уводя активы в оффшоры.Странно, что российские экономические гуру (например, Алексей Кудрин) никаких идей не предлагают относительно того, как же привлечь российских миллиардеров к уплате налогов именно в РФ. Зато о необходимости повышения планки пенсионного возраста от того же н-на Кудрина страна слышит постоянно.