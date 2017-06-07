Российские миллиардеры: Бизнес ведём в России, налоги платим за границей
Западное информационное агентство Reuters публикует материал, в котором сообщается о нежелании представителей российского крупного бизнеса в полной мере платить налоги в России. При этом в материале заявлено о «негативном эффекте политики деоффшоризации в РФ».
Авторы материала в Reuters пишут о том, что российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не являются российскими налоговыми резидентами. Такой статус они имеют вследствие того, что в России проводят менее полугода (в течение всего финансового года). В итоге такое положение вещей позволяет целому ряду российских миллиардеров не декларировать свои доходы в системе налогообложения Российской Федерации.
Приводит комментарий Владимира Потанина, входящего в 10-ку российского списка Форбс:
Отрывок из материала :
Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes сказали Рейтер, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так как опасались навредить своим бизнес-интересам в стране.
Для справки: по оценкам журнала «Форбс», двести наиболее богатых людей России обладают состоянием почти в полтриллиона долларов США.
Из этого можно сделать вывод о том, какие средства недополучает российский бюджет вследствие того, что многие представители крупного бизнеса продолжают уходить от российской системы налогообложения, уводя активы в оффшоры.
Странно, что российские экономические гуру (например, Алексей Кудрин) никаких идей не предлагают относительно того, как же привлечь российских миллиардеров к уплате налогов именно в РФ. Зато о необходимости повышения планки пенсионного возраста от того же н-на Кудрина страна слышит постоянно.
Авторы материала в Reuters пишут о том, что российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не являются российскими налоговыми резидентами. Такой статус они имеют вследствие того, что в России проводят менее полугода (в течение всего финансового года). В итоге такое положение вещей позволяет целому ряду российских миллиардеров не декларировать свои доходы в системе налогообложения Российской Федерации.
Приводит комментарий Владимира Потанина, входящего в 10-ку российского списка Форбс:
Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял.
Отрывок из материала :
Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes сказали Рейтер, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так как опасались навредить своим бизнес-интересам в стране.
Для справки: по оценкам журнала «Форбс», двести наиболее богатых людей России обладают состоянием почти в полтриллиона долларов США.
Из этого можно сделать вывод о том, какие средства недополучает российский бюджет вследствие того, что многие представители крупного бизнеса продолжают уходить от российской системы налогообложения, уводя активы в оффшоры.
Странно, что российские экономические гуру (например, Алексей Кудрин) никаких идей не предлагают относительно того, как же привлечь российских миллиардеров к уплате налогов именно в РФ. Зато о необходимости повышения планки пенсионного возраста от того же н-на Кудрина страна слышит постоянно.
Использованы фотографии: Artitour25.ru
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