07:42 07 июня

Российские миллиардеры: Бизнес ведём в России, налоги платим за границей

Западное информационное агентство Reuters публикует материал, в котором сообщается о нежелании представителей российского крупного бизнеса в полной мере платить налоги в России. При этом в материале заявлено о «негативном эффекте политики деоффшоризации в РФ».
Авторы материала в Reuters пишут о том, что российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не являются российскими налоговыми резидентами. Такой статус они имеют вследствие того, что в России проводят менее полугода (в течение всего финансового года). В итоге такое положение вещей позволяет целому ряду российских миллиардеров не декларировать свои доходы в системе налогообложения Российской Федерации.

Российские миллиардеры: Бизнес ведём в России, налоги платим за границей


Приводит комментарий Владимира Потанина, входящего в 10-ку российского списка Форбс:

Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял.


Отрывок из материала :
Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes сказали Рейтер, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так как опасались навредить своим бизнес-интересам в стране.

Для справки: по оценкам журнала «Форбс», двести наиболее богатых людей России обладают состоянием почти в полтриллиона долларов США.

Из этого можно сделать вывод о том, какие средства недополучает российский бюджет вследствие того, что многие представители крупного бизнеса продолжают уходить от российской системы налогообложения, уводя активы в оффшоры.

Странно, что российские экономические гуру (например, Алексей Кудрин) никаких идей не предлагают относительно того, как же привлечь российских миллиардеров к уплате налогов именно в РФ. Зато о необходимости повышения планки пенсионного возраста от того же н-на Кудрина страна слышит постоянно.

Использованы фотографии: Artitour25.ru
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Комментарии 28

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  1. Logall Сегодня, 06:19
    "Зато о необходимости повышения планки пенсионного возраста от того же н-на Кудрина страна слышит постоянно."
    Кудрину и надо пенсионный возраст повысить, чтобы работал лет до семидесяти, на рудниках. Он там и года не протянет.
    Logall
    1. хрыч Сегодня, 06:28
      Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes сказали Рейтер, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так как опасались навредить своим бизнес-интересам в стране.
      Так боялись навредить своим интересам, что болтанули Рейтерс, по секрету всему свету. А ежели перестал быть налоговым резидентом, то видимо, как в сказке перенес в другую, волшебную страну шахты, скважины, заводы, медиапространство... Там они полный ноль, да хоть чьи резиденты, за деятельность на территории РФ придется платить в казну РФ. Время грабежа РФ заканчивается. Там их еще и сильней обдерут, у нас 13% НДС, в некоторых западных под 70%, т.е. к нам надо бежать laughing
      Цитата: Logall
      Кудрину и надо пенсионный возраст повысить, чтобы работал лет до семидесяти, на рудниках.

      Добыча на рудниках достаточно автоматизирована, кайло и лопата нынче не в моде, пусть чистит сортиры и убирает в лепрозории...
      хрыч
      1. сибиралт Сегодня, 06:44
        Офшоры не запретишь. Систему менять надо.
        сибиралт
        1. хрыч Сегодня, 07:06
          Цитата: сибиралт
          Офшоры не запретишь. Систему менять надо.

          Так они и придуманы глобаллистами, как и удобные багамские флаги, чтоб государствам не платить. Те же швейцарские хранилища золота в этих схемах. Однако крупные бизнесмены, поверьте, таки платят налог Закулисе и не малый. Взамен получают ценные бумаги и нулики в компьютерах, якобы банковский счет, в любой момент все их накопления аннулируются, а бизнесмен тонет на рыбалке, случайно удавливается, зацепившись шарфом в сортире, а чаще всего случается авиакатастрофа, частного самолета и прочая онкология. Поэтому быть под защитой государства или приложиться к Новому Мировому Порядку (которым правят потомки бывших пиратов и бандитов, поднявшихся на работорговле и наркотиках, да ещё и мистических мракобесов), решать крупным бизнесменам самим, но во втором случае, они вряд ли выживут...
          хрыч
        2. Ингвар 72 Сегодня, 07:15
          Цитата: сибиралт
          Систему менять надо.

          Да, причем радикально. Например привязать налоговую базу к фактическому местоположению предприятий, а не где оно зарегистрировано.
          Ингвар 72
      2. dik-nsk Сегодня, 07:06
        ь в казну РФ. Время грабежа РФ заканчивается. Там их еще и сильней обдерут, у нас 13% НДС, в некоторых западных под 70%
        внимательнее прочтите, речь о другом, из-за закона о деоффшоризации они уходят в налоговые резиденты других стран, так что грабеж продолжается. Конечно, ситуация с Кипром, когда многих наших олигархов тупо развели на бабло - их напугала, но видимо страх отпускает, опять на те же грабли наступают.. только стране от этого не легче - нам это деньги не вернет
        dik-nsk
      3. Ингвар 72 Сегодня, 07:11
        Цитата: хрыч
        13% НДС

        18%. wink
        Ингвар 72
        1. хрыч Сегодня, 07:27
          Согласен. Я имел в виду подоходный налог, который платит и чел и корпорации. На западе он в среднем 30-40%, у нас 13%. На Багамах и Бермудах вообще нет подоходного налога, как и в Катаре, ОАЭ и Монако. Там и делают оффшоры.
          хрыч
      4. роман66 Сегодня, 07:26
        для него - персональное кайло и свой забой
        роман66
    2. Dzafdet Сегодня, 07:10
      Кудрину и компании надо поднять пенсионный возраст до 100 лет! А про оффшоры речь ведут давно.Даже Вован что-то пытался сделать..Надо менять шкалу подоходного налога и законодательство. У матрасников за такие фокусы тюрьма лет этак на 20-ть... bully
      Dzafdet
  2. soroKING Сегодня, 06:23
    кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у ...дей,
    почему они не вьются у порядочных людей... am
    soroKING
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:24
    Понятно, что Reuters не упустит возможности лишний раз уколоть Россию. Но действительно вывод капитала из страны имеет место. Богатенькие очевидно оправились после того, как ВВП их "равноудалил" от власти и распушили хвост. Наверное требуется очередное вправление мозгов.
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 06:33
      Цитата: rotmistr60
      Но действительно вывод капитала из страны имеет место.

      Вывод капитала-это немного из другой оперы. В основном это деньги инвесторов,их отток и есть вывод бабла из страны. Вывод денег в оффшоры на этом фоне копеики.

      Что до резидентов,то Реитерс сознательно впихивает бред.Тем более,речь идет о гражданах России,которые являются резидентами .Если моя фирма работает и зарегистрирована в России,то глубоко наплевать,в какои стране я буду жить. Налоги я буду платить в России. А создавать фирмы однодневки ,людям с миллиардными оборотами -бред.Больше потеряешь.
      Александр романов
  4. Толстоевский Сегодня, 06:26
    "...российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не только не являются российскими налоговыми резидентами," но даже не являются русскими.
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 06:36
      [quote=Толстоевский]..российские «денежные мешки», сохраняя бизнес в России, не только не являются российскими налоговыми резидентами," [/quote][quote=Толстоевский].
      Это как так? По вашему ,являясь гражданами России,они не являются резидентами ?

      Ах,да-это же вы постоянно пишете Киму-работаите братья. Ну всё понятно ,без коментариев wassat
      Александр романов
    2. ilimnoz Сегодня, 06:40
      о национализации подумайте. деньги граждан особенно элиты должны храниться в той стране гражданами которых они являются. кто хочет жить в другой стране пусть там и имеет свой бизнес. простите немного путанно думаю мысль поняли
      ilimnoz
      1. Александр романов Сегодня, 06:49
        Цитата: ilimnoz
        о национализации подумайте. деньги граждан особенно элиты должны храниться в той стране гражданами которых они являются

        А национализация ,что даст?
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 07:29
          может дать возможность государству самостоятельно зарабатывать деньги в бюджет, только вряд ли это уже возможно
          роман66
  5. samarin1969 Сегодня, 06:44
    Автор этой заметки на ВО "политкорректно" опустил факты и фамилии из оригинала материала.
    samarin1969
  6. kartalovkolya Сегодня, 06:48
    И до каких пор мы будем терпеть этих "предпринимателей",продолжающих в лучших либеральных традициях грабить Россию?! Неужели нельзя поступить просто и незатейливо: не платишь налоги-нет тебе место в Российском бизнесе,зарабатывай на расхищении США или ещё кого!
    kartalovkolya
    1. Александр романов Сегодня, 06:59
      Цитата: kartalovkolya
      И до каких пор мы будем терпеть этих "предпринимателей",продолжающих в лучших либеральных традициях грабить Россию?!

      И кулаком по клаве БУМС
      Александр романов
      1. Evgeniy667b Сегодня, 07:16
        А по другому видимо никак!
        Evgeniy667b
  7. anjey Сегодня, 06:59
    жаль что понятия Бабла и Родины у нас часто несовместимы
    anjey
  8. Alex66 Сегодня, 07:13
    Государство давно поняло, что проще собирать деньги с бедных, денег у них мало, но зато бедных до хрена!
    Alex66
  9. serkhan Сегодня, 07:20
    А что Кудрин, он на "денежных мешков" и работает, потому желание и повысить планку пенсионного возраста и раздать гос.собственность "частному капиталу" в его лице становится понятной.
    serkhan
  10. литератор Сегодня, 07:31
    В начале "царствия" даже самые крупные бизнесмены могли все потерять и, в лутшем случае, получить пинка. Сейчас даже средней руки чиновники и бизнесмены попадаются на огромных взятках и иногда выходят сухими.
    литератор
  11. Был Мамонт Сегодня, 07:36
    "Денег нет, но вы держитесь!"
    " Совсем мягкое" изложение статьи. Полно-http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUK
    BN18X102-ORUTP?sp=true
    В России власть крупного капитала и для капитала. Соответственно и законы принимаются.
    Думаю при "общении" Путина с народом этот вопрос "мягко опустят".
    Цитата: Александр романов
    Вывод капитала-это немного из другой оперы. В основном это деньги инвесторов,их отток и есть вывод бабла из страны. Вывод денег в оффшоры на этом фоне копеики.
    Что до резидентов,то Реитерс сознательно впихивает бред... .

    Статью то саму читали? Правда , с выводами журналистов не совсем согласен.
    Лично для Вас, статья тут:
    http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN18X1
    02-ORUTP?sp=true
    Был Мамонт
  12. Altona Сегодня, 07:38
    Если это не наша элита, то какого хрена её терпеть? У нас ведь договорились до того, чтобы "пострадавшим от санкций" бизнесменам налогов не платить. Это вообще бред. Попробуйте в США налогов не платить, против вас будут вести такую жестокую войну, в трусах с курорта привезут. А у нас царь-либерал, душка, сирийский спаситель, декриминализатор уголовных статей.
    Altona
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