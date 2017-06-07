07:40 07 июня

Новый спикер Госдепа: Россия, введи санкции против Пхеньяна

Удивительное предложение последовало в адрес России со стороны Вашингтона. Страна, которая обложила Россию всевозможными санкциями экономического и политического характера, призывает Москву поддержать Вашингтон во введении санкций против КНДР. Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, выступая на брифинге, заявила, что в США рассчитывают на «поддержку давления на Пхеньян со стороны России».

В частности, было отмечено, что РФ не должна возмещать ущерб КНДР, который «понесёт Пхеньян в результате экономического давления со стороны Китая». Такое заявление говорит о том, что в Госдепе рассчитывают ещё и на китайские экономические санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.




У Науэрт в ходе брифинга поинтересовались, в курсе ли она того, что Москва и Пхеньян «продолжают укреплять двусторонние отношения», и что в Москве побывала делегация КНДР, подписавшая с Россией «некий документ».

РИА Новости приводит ответ официального представителя Госдепа США:
Мы видели сообщения о том, что Россия, очевидно, возмещает ущерб Северной Корее за санкции Китая, если вы это имеете в виду. Поэтому мы и просим Россию присоединиться к нам и вместе показать Северной Корее, что единственный путь к экономическому процветанию в будущем — это отказ от незаконных программ, которые подвергают опасности мир и безопасность.


А введение санкций против России за волеизъявление крымчан и за поддержку Россией законных сил Сирии в их борьбе с международным терроризмом – это «законные программы» США?

Похоже, в США оторвались от реальности и предлагают поддержать санкции тем, против кого они сами вводят и ужесточают ограничительные меры.

Использованы фотографии: http://www.washingtonexaminer.com
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:42
    Не там ищут себе подхалимов , видать падает авторитет если просят помощи .
    Spartanez300
    1. svp67 Сегодня, 06:51
      Цитата: Spartanez300
      Не там ищут себе подхалимов , видать падает авторитет если просят помощи .

      Помощи в этом вопросе они уж точно от нас не получат, во всяком случае пока ВВП у власти. Да, КНДР приносит много "хлопот" и нам, но задавливать их вместе со штатниками уж точно не стоит. Разберемся с ними как нибудь без них
      svp67
      1. dik-nsk Сегодня, 06:54
        видать падает авторитет если просят помощи

        Помощи в этом вопросе они уж точно у нас просить не будут, во всяком случае пока ВВП у власти

        ничего они не просят, просто еще раз обозначили нас империей зла, посыл - даже Китай с ними, а мы поддерживаем Ына
        dik-nsk
      2. рич Сегодня, 07:06
        За вину КНДР, США ввели против нас санкции, и теперь просят что бы мы ввели санкции против КНДР. У них с логикой все нормально?
        Пусть об этом Латвию попросят, та примет против Пхеньяна санкции - откажется им нефть, газ хлопок и космические двигатели продавать laughing
        рич
    2. сибиралт Сегодня, 07:17
      Это напоминает анектдот о сверхнаглости: Пьяный муж ночью приводит домой такую же шмару и на пороге шепчет жене на ухо - скажи ей, что ты моя сестра.
      belay
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 06:52
    хуцпа за гранью зла
    Толстоевский
  3. Александр романов Сегодня, 06:52
    Скоро Госдеп скажет.что Россия поставила ЯО КНДР. 100%
    Вот последний шедевр wassat
    США заподозрили российских хакеров в организации катарского кризиса.
    Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
    Александр романов
    1. 210окв Сегодня, 07:00
      Вчера еще удивлялись,почему к Ближневосточному кризису с Катаром не притянули за уши Россию...Это просто был "еще не вечер"
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 07:26
        Цитата: 210окв
        Вчера еще удивлялись,почему к Ближневосточному кризису с Катаром не притянули за уши Россию...Это просто был "еще не вечер"

        ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 07:36
          я то думал, Господь всемогущ, ошибаюсь что ли?
          роман66
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:27
      Почему-то было ожидаемо учитывая шизофреническую истерию в Сша. Не удивлюсь если скажут, что это Путин танец с саблями в СА исполнял в кругу спонсоров терроризма.
      rotmistr60
  4. bouncyhunter Сегодня, 06:53
    Интересно девки пляшут . "Мы Вас душили и будем душить , но давайте вместе душить КНДР" , так что-ли ? Бред . fool
    bouncyhunter
    1. 210окв Сегодня, 06:58
      Доброе утро Паш hi А почему бы им не обратится к Китаю,там главные спонсоры Кима...Просто заштатники тут ищут дурнее себя.
      Цитата: bouncyhunter
      Интересно девки пляшут . "Мы Вас душили и будем душить , но давайте вместе душить КНДР" , так что-ли ? Бред . fool
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:12
        Доброе , Дима .
        Цитата: 210окв
        А почему бы им не обратится к Китаю,там главные спонсоры Кима.

        Потому как понимают куда их Китай вежливо пошлёт .
        Цитата: 210окв
        Просто заштатники тут ищут дурнее себя.

        Думают , что Россия как тот осёл побежит за морковкой .
        bouncyhunter
    2. Талгат Сегодня, 07:15
      Цитата: bouncyhunter
      Мы Вас душили и будем душить , но давайте вместе душить КНДР" , так что-ли ? Бред .


      100% бред. Просто удивительно что делает с людьми мировое господство и полная власть. Не только развращает но и лишает критического мышления. Я уже реально начинаю верить что скоро их время кончится. Они конечно супер крутые и есть корпорация РЭНД и все просчитывают на суперкомпах и СССР удачно развалили и всех разбомбили и т д

      Но сейчас я вижу ошибочную политику - политику силы и несправедливости. Подавить всех кто слабее кто против и кто пытается бороться за свободу. Но правда она сильнее грубой силы. А власть основанная на силе и принуждении не устойчива. Вот уже Китай и сделал свои стратегические заявления что сильные и богатые не должны подавлять бедных и слабых - тем самым бросив перчатку США. Конечно же Китай не ангел и сам и это чисто политическое заявление - тут смысл в том чтобы заявить о себе.
      Талгат
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:18
        Цитата: Талгат
        Просто удивительно что делает с людьми мировое господство и полная власть.

        Головной мозг превращается в майонез .
        Цитата: Талгат
        А власть основанная на силе и принуждении не устойчива.

        Матрасы не хотят понимать что их власть - Колосс на глиняных ногах .
        bouncyhunter
  5. anjey Сегодня, 06:53
    проверка на вшивость
    anjey
  6. Logall Сегодня, 07:05
    "это отказ от незаконных программ, которые подвергают опасности мир и безопасность"
    Нужна безопасность? Вводите санкции против себя. США главная угроза на сегодня.
    У нас взгляды на мир и безопасность разные.
    Logall
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:06
    Они не проспались?Или память потеряли?Жаль,что в матрассии столько неумных.
    ВЕРЕСК
  8. samarin1969 Сегодня, 07:08
    "Страна, которая обложила Россию всевозможными санкциями экономического и политического характера, призывает Москву поддержать Вашингтон во введении санкций против КНДР."

    Да можно и "поддержать санкции". Только в обмен на что?...Санкции США в отношении Украины?
    samarin1969
    1. роман66 Сегодня, 07:39
      теперь бы не запутаться только : санкции.. контрсанкции.. противоконтрсанкциии.... recourse
      роман66
  9. Кот Всапогах Сегодня, 07:21
    они там пьяные , или что?
    Кот Всапогах
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    США рассчитывают на «поддержку давления на Пхеньян со стороны России»

    При этом за КНДР ввели санкции против отдельных российских граждан. Безконтрольная власть над миром (как они предполагают) сводит с ума, что и наблюдается в Сша. Сейчас американские шестерки, которые даже не знают где находится Корея начнут вводить против нее санкции. Было бы смешно если бы не было та грустно.
    rotmistr60
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