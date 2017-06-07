Новый спикер Госдепа: Россия, введи санкции против Пхеньяна
Удивительное предложение последовало в адрес России со стороны Вашингтона. Страна, которая обложила Россию всевозможными санкциями экономического и политического характера, призывает Москву поддержать Вашингтон во введении санкций против КНДР. Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, выступая на брифинге, заявила, что в США рассчитывают на «поддержку давления на Пхеньян со стороны России».
В частности, было отмечено, что РФ не должна возмещать ущерб КНДР, который «понесёт Пхеньян в результате экономического давления со стороны Китая». Такое заявление говорит о том, что в Госдепе рассчитывают ещё и на китайские экономические санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
У Науэрт в ходе брифинга поинтересовались, в курсе ли она того, что Москва и Пхеньян «продолжают укреплять двусторонние отношения», и что в Москве побывала делегация КНДР, подписавшая с Россией «некий документ».
РИА Новости приводит ответ официального представителя Госдепа США:
А введение санкций против России за волеизъявление крымчан и за поддержку Россией законных сил Сирии в их борьбе с международным терроризмом – это «законные программы» США?
Похоже, в США оторвались от реальности и предлагают поддержать санкции тем, против кого они сами вводят и ужесточают ограничительные меры.
В частности, было отмечено, что РФ не должна возмещать ущерб КНДР, который «понесёт Пхеньян в результате экономического давления со стороны Китая». Такое заявление говорит о том, что в Госдепе рассчитывают ещё и на китайские экономические санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
У Науэрт в ходе брифинга поинтересовались, в курсе ли она того, что Москва и Пхеньян «продолжают укреплять двусторонние отношения», и что в Москве побывала делегация КНДР, подписавшая с Россией «некий документ».
РИА Новости приводит ответ официального представителя Госдепа США:
Мы видели сообщения о том, что Россия, очевидно, возмещает ущерб Северной Корее за санкции Китая, если вы это имеете в виду. Поэтому мы и просим Россию присоединиться к нам и вместе показать Северной Корее, что единственный путь к экономическому процветанию в будущем — это отказ от незаконных программ, которые подвергают опасности мир и безопасность.
А введение санкций против России за волеизъявление крымчан и за поддержку Россией законных сил Сирии в их борьбе с международным терроризмом – это «законные программы» США?
Похоже, в США оторвались от реальности и предлагают поддержать санкции тем, против кого они сами вводят и ужесточают ограничительные меры.
Использованы фотографии: http://www.washingtonexaminer.com
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