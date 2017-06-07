Саудовская Аравия поставила Катару ультиматум

Продолжает раскручиваться дипломатический скандал между Катаром и странами, разорвавшими на днях с Дохой официальные дипотношения. Появились первые заявления на предмет того, что нужно сделать Катару, чтобы эти страны восстановили с ним прежние контакты.Так, Саудовская Аравия выдвигает сразу 10 условий в адрес Катара, требуя выполнить их в течение 24 часов – до сегодняшнего вечера. Среди условий – разрыв дипломатических отношений с официальным Тегераном, отказ от финансовой помощи движениям ХАМАС и «Братья мусульмане» (запрещены в РФ), замораживание их счетов, а также выдворение представителей этих организаций из страны.Ещё одно требование к Катару заключается в необходимости смены информационной политики телеканала «Аль-Джазира». В Эр-Рияде, который ранее закрыл офис этого ТК в Саудовской Аравии, считают, что «Аль-Джазира» ведёт деятельность, которая направлена против интересов стран Персидского залива. Условия сформулированы в формате своеобразного ультиматума.На этом фоне стало известно, что число стран, разорвавших контакты с Катаром, растёт. К числу таких стран теперь относится и Исламская Республика Мавритания. По словам представителя мавританского МИД, на такой шаг государство пошло в связи с тем, что не поддерживает внешнюю политику Катара, занимающегося финансирование международных террористических группировок.Напомним, что накануне американские СМИ опубликовали статью, в которой утверждалось, что, на самом деле, «Катар не финансировал боевиков, а выкупал представителей семьи эмира из заложников». Сумма «выкупа» тех, кто отправился на соколиную охоту на юг Ирака, составляла 1 млрд долларов.