07:43 07 июня

Саудовская Аравия поставила Катару ультиматум

Продолжает раскручиваться дипломатический скандал между Катаром и странами, разорвавшими на днях с Дохой официальные дипотношения. Появились первые заявления на предмет того, что нужно сделать Катару, чтобы эти страны восстановили с ним прежние контакты.

Саудовская Аравия поставила Катару ультиматум


Так, Саудовская Аравия выдвигает сразу 10 условий в адрес Катара, требуя выполнить их в течение 24 часов – до сегодняшнего вечера. Среди условий – разрыв дипломатических отношений с официальным Тегераном, отказ от финансовой помощи движениям ХАМАС и «Братья мусульмане» (запрещены в РФ), замораживание их счетов, а также выдворение представителей этих организаций из страны.


Ещё одно требование к Катару заключается в необходимости смены информационной политики телеканала «Аль-Джазира». В Эр-Рияде, который ранее закрыл офис этого ТК в Саудовской Аравии, считают, что «Аль-Джазира» ведёт деятельность, которая направлена против интересов стран Персидского залива. Условия сформулированы в формате своеобразного ультиматума.

На этом фоне стало известно, что число стран, разорвавших контакты с Катаром, растёт. К числу таких стран теперь относится и Исламская Республика Мавритания. По словам представителя мавританского МИД, на такой шаг государство пошло в связи с тем, что не поддерживает внешнюю политику Катара, занимающегося финансирование международных террористических группировок.

Напомним, что накануне американские СМИ опубликовали статью, в которой утверждалось, что, на самом деле, «Катар не финансировал боевиков, а выкупал представителей семьи эмира из заложников». Сумма «выкупа» тех, кто отправился на соколиную охоту на юг Ирака, составляла 1 млрд долларов.


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Комментарии 36

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  1. Толстоевский Сегодня, 06:53
    Хватит базарить! Бейте друг дружку
    Толстоевский
    1. dik-nsk Сегодня, 06:58
      разрыв дипломатических отношений с официальным Тегераном, отказ от финансовой помощи движениям ХАМАС
      приехал дядя Трамп, вписался за богоизбранных и Саудиты побежали в помощь братскому Израилю laughing остальных то террористов вместе спонсируют, а вот ХАМАС нельзя, они евреев обижают))
      dik-nsk
    2. Logall Сегодня, 06:58
      Вот такие теперь потомки Саладина! Полемику разводят.
      Logall
      1. Александр романов Сегодня, 07:03
        Цитата: Logall
        Вот такие теперь потомки Саладина!

        А в пакете у него Коран?
        Александр романов
        1. maxim947 Сегодня, 07:19
          Они как будто вчера об всем узнали)))
          Катар сдуется и все выполнит, у него выхода другого нет.
          maxim947
      2. БАРХАН Сегодня, 07:36
        Цитата: Logall
        Вот такие теперь потомки Саладина!

        Разве так можно?С утра...Я чуть кофе не выплюнул...Ну Вы блин даёте...
        Вот его и натравить на игиловцев ,небось бежать будут ,обгоняя верблюдов...
        БАРХАН
    3. Zibelew Сегодня, 06:59
      Давно бы раскатали, но мешает янкесовская авиабаза в Катаре.
      Zibelew
    4. рич Сегодня, 07:03
      Она как все вывернули, Иран - террористы, а ИГИЛ вроде как нет. Походу Трамп их там всех чем то инфицировал)))
      рич
    5. сибиралт Сегодня, 07:03
      И что, Арабия начнет бомбить американские базы в Катаре? belay
      сибиралт
    6. Spartanez300 Сегодня, 07:24
      В декабре 2015 года боевики похитили катарских охотников с соколами из охотничьего лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноимённой провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. Почти сразу появилась не подтверждённая официально информация о том, что среди похищенных были члены правящей в Катаре семьи. Переговоры об освобождении заложников длились больше года и завершились соглашением на следующих условиях: власти Катара выплачивают 1 миллиард долларов в обмен на 26 членов королевской семьи, а также 50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии. После перевода средств заложники были переданы послу Катара в Ираке.
      Spartanez300
      1. БАРХАН Сегодня, 07:40
        Цитата: Spartanez300
        В декабре 2015 года боевики похитили катарских охотников с соколами

        Инсценировка,для последующей отмазки.Может они вообще дома сидели ,верблюжатину грызли.Напомнило ,как Березовский наших "выкупал" в Чечне.
        БАРХАН
  2. 210окв Сегодня, 06:54
    Ну давайте,загрызите друг друга..Одного поля ягоды..
    210окв
    1. Талгат Сегодня, 07:06
      Да, все они одно

      Мракобесы и бандиты. Пусть хоть поубивают друг друга нам все легче будет. А кто выживет тех Иранцы может добьют когда нибудь. Хорошо хоть что с дружественными иранцами граничим а не с этими отморозками эмиратами всякими
      Талгат
    2. bouncyhunter Сегодня, 07:06
      Привет , Дима ! hi Похоже , матрасы организуют новый сезон "Адской кухни" ...
      bouncyhunter
      1. Лопатов Сегодня, 07:17
        Американцам это абсолютно не выгодно.
        Лопатов
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:20
          hi Поделитесь своими мыслями , почему .
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 07:25
            Я думаю Паша ,что обе стороны конфликта являются стратегическими союзниками заштатников на Ближнем Востоке.Вот поэтому и не выгодно.Хотя они могут слить Катар,хотя ему и так ничего не светит..
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:29
              То есть , получается что это страны Персидского залива между собой назначили Катар "стрелочником" и матрасы к этому не имеют отношения , так что ли ?
              bouncyhunter
              1. Лопатов Сегодня, 07:41
                Похоже, саудиты просто решили подмять под себя проявляющий последние десятилетия излишнюю самостоятельность Катар. Вскружили ребятишкам голову лёгкие деньги, вот и решили проявить себя как игрок.
                Что саудовской монархии, считающей себя естественным лидером и региона, и стран суннитского ислама, ну совсем не понравилось
                Лопатов
          2. Лопатов Сегодня, 07:35
            США там нужны мир и спокойствие. Там углеводороды, там их военные базы, контролирующие пути транспортировки углеводородов...
            Вот Вы заметили, насколько лояльно США отнеслись к подавлению Саудовской Аравией с союзниками всех процессов "Арабской Весны" в регионе. При этом активно поддерживая аналогичные в других регионах, даже своего давнего и преданного союзника Хосни Мубарака не пожалев...

            У меня возникло впечатление, что США находятся в некой прострации от эскапад саудитов. Иначе маховик давления с их стороны на Катар давно бы начал раскручиваться, хотя бы информационного давления. Вообще такие резкие движения совсем не в их стиле.

            Да и привыкли они играть главенствующую роль, а не как сейчас в этом случае.
            Лопатов
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:42
              Цитата: Лопатов
              Там углеводороды, там их военные базы, контролирующие пути транспортировки углеводородов...

              С этим полностью согласен . Но у меня вот какая мысль : не имеет ли место попытка матрасов применить в этом регионе принцип "разделяй и властвуй" ? Перессорить страны между собой , сохраняя контроль над углеводородами и не допуская прямой вооружённой конфронтации за счёт наличия своих баз ? Как раз в их стиле .
              bouncyhunter
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:03
    Походу,мордобой будет.Опять России разруливать конфликт.
    ВЕРЕСК
    1. Александр романов Сегодня, 07:05
      Цитата: ВЕРЕСК
      т.Опять России разруливать конфликт.

      Россия этот конфлик и замутила. Читаи последние заявы США.
      Александр романов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:09
        Саня! drinks Иногда в курсе событий.Прочитаю.Но-однако-красиво будет.Не для нас.Но-новостям штатов доверять-сам понимаешь.
        ВЕРЕСК
        1. Александр романов Сегодня, 07:09
          Цитата: ВЕРЕСК
          Но-однако-красиво будет.Не для нас.

          Тебе Катар нужен?
          Александр романов
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:29
            Конечно.Новую Тоёту в песках погонять.Сурф-типа.А то по таёжным тропам не идёт,зараза.
            ВЕРЕСК
  4. anjey Сегодня, 07:06
    какой то политический спектакль "арабские сказки"
    anjey
    1. Лопатов Сегодня, 07:17
      Точно.
      Как-то странно это всё выглядит... Десятилетиями к такой деятельности относились вполне лояльно и тут внезапно, да ещё и по максимально жёсткому варианту...
      Боюсь, всё происходящее ну никак не относится к финансированию терроризма. Так, просто предлог.
      Лопатов
  5. FirstNormann Сегодня, 07:10
    дорогая охота получилась_мало того что бабла игилу подкинули так еще и с ираном дружат_дружба с ираном это грех который не прощается
    FirstNormann
  6. samarin1969 Сегодня, 07:12
    Катар не Сербия в 1914м: (и Россия за "стратегического инвестора" не вступится, и Катар воевать не будет). До конца дня будет "явка с повинной".
    samarin1969
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:42
      Про "явку с повинной" не скажу, а вот посредник примерения появится и возможно сегодня.
      rotmistr60
  7. Кот Всапогах Сегодня, 07:19
    сейчас налетят на Катар, лишь бы свою задницу прикрыть! там у всех рыльце в пушку , а руки по локоть!
    Кот Всапогах
  8. Spartanez300 Сегодня, 07:25
    Эксперты по Ближнему Востоку давно называли маленький, но очень богатый Катар в числе главных спонсоров радикальных группировок, включая ИГ. Однако аналогичные обвинения выдвигаются и в адрес Саудовской Аравии, выступающей ныне в качестве главного обвинителя.Но саудовцы явно не ставят задачу изменить политику Катара. Они скорее просто эмоционально выносят сор из избы: сказывается и личная вражда между эмиром Катара и саудовским королевским домом, которая достигла предела».
    Spartanez300
  9. Spartanez300 Сегодня, 07:28
    Саудовская Аравия передала террористам 100 млн. саудовских риалов для продолжения убийства сирийского народа.

    Как сообщает сирийский информационный портал Аджел, король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз отдал указ о том, чтобы по всей стране началась компания по сбору помощи для сирийского народа. В тоже время, около 100 млн. саудовских риалом, собранных на помощь сирийским беженцам были потрачены на закупку вооружений и военной техники для террористов.
    В соответствии с заявлением опубликованным администрацией королевства престолонаследник Саудовской Аравии Мухаммад бен Наиф и министр обороны страны Мухаммад бен Салман внесли в ходе компании помощь в размере соответственно 10 и 8 млн. саудовских риалов.
    С начала сирийского кризиса в 2011 году до сих пор Саудовская Аравия под прикрытием гуманитарной помощи передала террористическим группировкам в Сирии различного вида вооружений и военной техники.
    Недавно сирийская армия во время операции по освобождению города Алеппо от террористов нашла и конфисковала большое количество вооружений и медикаментов, поступивших из Саудовской Аравии и Катара.
    Саудовская Аравия также предприняла попытки по поставке террористам в Сирии систем «Град» и ракетных установок. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ад-Джубейр до освобождения Алеппо заявил, что Саудовская Аравия может обеспечить террористов ПРО и необходимую военную технику. "Так что как было сказано выше , все они одного поля ягода" .
    Spartanez300
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:34
    Ай да арабы! Вот молодцы. Так и хочется сказать - а вот и не подеретесь laughing Внезапная вспышка праведного гнева - шиитам больше заплатили! Главный вопрос - как заплатили? Ну не наличными же ( 10 тонн бумаги!). Катару есть о чем пожалеть и о чем задуматься. Само его существование, как самостоятельного государства - под большим вопросом!
    Горный стрелок
  11. Altona Сегодня, 07:40
    Цитата: maxim947
    Катар сдуется и все выполнит, у него выхода другого нет.

    --------------------------
    А чё ему сдуваться? В Дохе крупная американская база. Ну полаются милашки, потом помирятся. Нормальное явление.Я не вижу героев, готовых бомбить Катар.
    Altona
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