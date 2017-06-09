Быстрый глобальный удар (часть 4)

В данной части присутствует много ссылок на ранее изложенные материалы. В этой части практически не будет справочных данных (кроме первого раздела). Автор попробует изложить свое видение некоторых событий и сделать промежуточные выводы, которые могут не понравиться некоторым постоянным читателям. За это автор приносит свои извинения указанным людям. Будьте благосклонны: здесь приведено только мнение одного человека.В 90-е годы прошлого века российские военные ушли с большей территории Арктики, оставив только пограничников. В 2006 году был расформирован Отдельный Арктический пограничный отряд, охранявший побережье от Баренцева моря (восточнее острова Колгуева) до Чукотского моря. В состав отряда входило 16 застав, которые, конечно же, не могли прикрыть всю сухопутную границу в Арктике. В отряде существовала застава, на которую приходился участок границы протяженностью около 2000 км.Для защиты национальных интересов в Арктике в 2014 году создается Объединенное стратегическое командование.В 2015 году создано Пограничное управление ФСБ РФ по Западному Арктическому району. Управление приняло под охрану участок границы от Норвегии до полуострова Таймыр (протяженность более 10500 км) и акватории Баренцева, Белого, Карского морей. Для защиты российских границ в состав управления (помимо застав) входят дивизионы катеров и кораблей.В 2015 году создано 6 военных баз (на 2017 год это число вместе со строящимися составило десять), восстановлено и реконструировано 16 глубоководных портов и 13 аэродромов. Большинство из портов являются пунктами пополнения запасов и дозаправки кораблей, а большинство аэродромов предназначены для базирования небольшого количества авиации.С 2016 года началось развёртывание зенитно-ракетных систем С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион».В апреле 2017 года было сообщено, что в целях повышения эффективности управления береговые войска флотов переходят на организационную структуру армейских корпусов (АК). На Кольском полуострове развернуто управление 14-го АК. В состав корпуса включены две арктические мотострелковые бригады, в будущем будут сформированы разведывательные части, подразделения химической, радиационной и биологической защиты. В АК поступит артиллерия и средства ПВО. Можно предположить, что по аналогии с 22-м АК (Черноморского Флота) в состав 14-го корпуса войдет ракетно-артиллерийская бригада и зенитно-ракетный полк. Части корпуса будут решать задачи патрулирования прибрежной зоны; охраны объектов и территорий вдоль берегов северных морей и Северного Ледовитого океана (до острова Новая Земля включительно). По ряду вопросов части корпуса будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, территориальными органами ФСБ и пограничными войсками.В 2018 году должно завершиться формирование дивизии береговой обороны на Чукотке. В состав дивизии будут входить мотострелковые, ракетные и зенитно-ракетные части. Планируется включить несколько батальонов на квадроциклах для патрулирования побережья. В том же году планируется завершить формирование новой дивизии ПВО, подразделения которой разместятся от Новой Земли до Чукотки. Будет организовано единое радиолокационное поле вокруг России.В Арктике планируется размещение авиации численностью до двух авиаполков с перебазированием при необходимости небольших групп стратегической авиации и самолетов противолодочной обороны.До 2020 года в Арктике планируется возвести до 100 военных объектов, в том числе 10 аэродромов (построить новые или расширить имеющиеся) для военной авиации на шести островах, отодвигая зону контроля за водной акваторией и воздушным пространством далеко на север от сухопутной границы РФ. До конца 2020 года планируется развернуть глубоководную систему «Гармония» (ч.3).Осуществляется формирование новых соединений ВС — мобильных зенитно-ракетных бригад, вооруженных зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, комплексами «Панцирь» и радиолокаторами «Небо-М». Соединения будут способны за короткое время совершать марши на сотни километров и создавать зоны ПВО на угрожаемых направлениях неожиданно для противника. Пунктами дислокации первых бригад станут Минусинск и Тикси.Одной из главных задач ГРУ является сбор и обработка данных о ВС зарубежных государств. Разведчики используют широкий набор технических средств: прослушивающие устройства, фотоаппараты, разнообразную радиолокационную и гидроакустическую аппаратуру, спутники, компьютерные технологии. Ещё одним способом получения информации является вербовка и работа с агентами. По характеру задач военная разведка делится на стратегическую, тактическую и оперативную (две последние не относятся к рассматриваемой теме). Стратегическая разведка занимается сбором информации за сотни и тысячи километров от государственных границ РФ.В настоящее время работа СВР ведется по пяти основным направлениям: политическому, экономическому, оборонному, научно-техническому и экологическому. Пояснения по задачам, которые решаются по оборонному направлению работы, в настоящее время отсутствует. В тоже время, в числе задач по указанному направлению в 80-е годы являлось:и его союзников. Можно предположить, что указанная задача решается в интересах РФ.Поскольку более подробная информация по техническому обеспечению российских спецслужб в СМИ не приводится, то рассмотрим американскую службу техническом разведки. Обеспечение российских спецслужб может уступать американским, но принципиальные задачи решаемые ими должны быть идентичными.Система технической разведки США предназначена для действий в мирное и в военное время. Ее группировка состоит из космических, наземных, морских и воздушных средств. Космические средства разведки являются основными и наиболее надежными, а в большинстве своем и единственными источниками регулярного получения оперативных разведывательных сведений независимо от времени суток, погодных условий и географического положения разведываемых районов. Космические средства, оснащенные фотографической, инфракрасной, радиолокационной, радио- и радиотехнической аппаратурой с высокой разрешающей способностью, а также датчиками рентгеновского, гамма-, нейтронного и светового излучений, являются основой всей разведывательной системы США. Космические объекты позволяют определять координаты работающих радиостанций, фиксировать электромагнитное излучение от радиоэлектронных систем, проводить оптико-электронную разведку и т.д.Агентство национальной безопасности США анализирует и обобщает данные, полученные от космических объектов и разведывательных постов. Оно подслушивает правительственные и военные переговоры по радиотелефонам; перехватывает и дешифрирует правительственные и военные шифротелеграммы; анализирует структуру сигналов средств и систем радиоэлектронного управления оружием с тем, чтобы в нужный момент помешать его применению; засекает работу систем радиолокационного наблюдения за воздушным и космическим пространством; следит за полетами военных самолетов.Можно предположить, что космические объекты России хорошо выполняют свою роль. Когда несколько лет назад Куба предложила вновь предоставить России военную базу для слежения за переговорами на территории США, Россия отказалась.Все знают о системе «Периметр». В СМИ имеется много информации о системе, которая не комментируется официальными структурами. То ли это верная информация, то ли все совершенно неверное, то ли в Интернете изложена полуправда... Поэтому приведем минимум информации из Интернета о системе «Периметр».Основанием для разработки системы стало постоянное совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, которые могли блокировать каналы управления стратегическими ядерными силами (СЯС). Понадобился резервный способ связи, гарантирующий доведение команд до пусковых установок (ПУ), в том числе и при ядерном ударе.Одна из составных частей системы — автономная контрольно-командная система. Считается, что это сложный программный комплекс, созданный на базе искусственного интеллекта. Получая данные о переговорах в эфире, информацию от СПРН, данные о радиационном поле и другом излучении в контрольных точках, о сейсмической активности, программный комплекс способен делать выводы о факте ядерного нападения. В случае нападения на РФ система способна осуществить передачу команды на автоматических старт МБР, передача кодов на запуск БР ПЛ, мобильных ракетных комплексов и ЯО воздушного базирования. Команды передаются при полете командных ракет по орбите над группировками СЯС. Можно предположить, что по аналогии с американской системой передача ведется на высоких частотах, экранирование которых областями ионизированного воздуха после ядерных взрывов наименьшее. Существует версия, что команды могут передаваться стационарным передатчиком «Зевс» на сверхдлинных волнах. Единственный такой передатчик расположен на Кольском полуострове вблизи Североморска. Он может быть уничтожен в течении нескольких минут после начала ракетно-ядерной атаки РФ в связи со своим расположением в приграничной зоне. Вероятно, он используется для передачи команд подводным лодкам, находящимся на боевом патрулировании. Возможно и для передачи команд другим носителям ЯО.В части 2 говорилось, что ракетные комплексы четвертого поколения несут боевое дежурство с нулевыми полетными заданиями. Командующий РВСН уточнил, что процесс ввода задания занимает не более нескольких десятков секунд.18.12.2015 Генштаб РФ сообщил о создании автоматизированной системы боевого управления МБР. Она позволяет оперативно перенацеливать ракеты непосредственно перед запуском. Управлять системой можно дистанционно. Система доставляет команды непосредственно в ШПУ или в ПУ мобильного ракетного комплекса, минуя промежуточные звенья (ч.3).Предположим, что ВГУ США достиг своей цели, и подавляющая часть МБР, подлодок и самолетов стратегической авиации уничтожена. Во всяком случае, так предпочитают считать американские военные. В этом случае появляется несколько вопросов. Как перераспределить наиболее важные цели по немногочисленным оставшимся МБР, если личный состав не может этого сделать? Является ли ввод полетных заданий (в этом случае) функцией системы «Периметр»?А как распределяются цели у американцев? Объединенное стратегическое командование США осуществляет планирование применения сил с помощью автоматизированной системы, позволяющей оперативно проводить целераспределение и планирование ударов ядерными силами и силами общего назначения (ч.2).По идее, подобная система должна быть и у России. Не является ли «Периметр» одной из частей (подсистемой) такой системы?— только одни фантазии.28.06.2013 г. Д. Рогозин отметил: «США могут за несколько часов уничтожить до 80-90% нашего ядерного потенциала… Противостоять подобной угрозе можно, лишь создав «», не зависящие от современных телекоммуникационных технологий» (ч. 1).25.12.2013 представителям прессы сообщили: «МО начало закупку компонентов новейшей цифровой системы автоматизированного управления РВСН (проект «Воззвание»), которая отличается от существующей возможностью перенацелить ракеты уже после старта».Так может «Периметр» являться одной из подсистем «», не зависящей от телекоммуникационных технологий? И может ли система «» позволять вводить полетное задание и осуществлять пуск ракет без участия человека? А если она может?Рассмотрим вариант, когда некая система может в автоматическом или полуавтоматическом режиме ввести полетные задания, осуществить пуск МБР и передавать коды на другие носители ЯО. США начинают осуществлять подготовку к массированному ядерному удару (МЯУ). К военно-политическому руководству РФ поступают данные о мероприятиях на военных базах США, связанной с подготовкой к удару. Ответственные лица делают Заявления об опасности ядерного конфликта на разных уровнях. А США и НАТО продолжает готовиться к войне, заканчивая рассредоточение войск и развертывание ударных группировок. Неизвестен только срок пуска ракет. Для представленного варианта событий СЯС (и другие объединения, соединения ВС) РФ рассредоточены и готовы к выполнению любых команд. Пока существует хоть малейший шанс избежать войны, Россия не начнет первой военные действия. Возможно, в этом случае система уже переведена в полуавтоматический режим и требуется только подтвердить санкцию на команду "Пуск". При оповещении о массовых пусках МБР, БР ПЛ, КР с носителей США (отдельно по группам носителей или одновременно) и подтверждения команды «Пуск» системе требуется несколько десятков секунд для осуществления старта МБР и передачи кодов на носители ЯО.Американским ракетам еще лететь до пустых ШПУ, баз и аэродромов 12-60 минут, а ракетно-встречный удар со стороны России уже является свершившимся актом. Тогда, еслитолькоВГУ(правда, уничтожив в том числе руководство страны и малую часть населения), тополноценныйс полным уничтожением США и НАТО. Является ли в этом случае ВГУ или МЯУ со стороны США крупнейшим просчетом?Описанный вариант событий автором о функционировании подсистемы «Периметр» и наличием системы «автономного вооружения» могут оказаться полным бредом… А если нет? И если «сброс» информации о работе системы может испугать зачинщиков войны и предотвратить Третью Мировую войну? Тогда руководству страны нельзя скрывать эти сведения… Может быть поступить, как и в случае с системой «Статус-6»? Сознательный сброс в СМИ закрытой информации... Россиянам повезло — у нас мудрый Верховный Главнокомандующий.В ноябре 2014 года проводились КШУ «Bear Spear» («Рогатина на медведя») (ч.1). В ходе имитации военных действий ВГУ со стороны американских военных перерос в МЯУ и последующую полноценную ядерную войну. США (и Европа) получили неприемлемый ущерб. В конце учений американцы ударили и по Китаю, видимо, чтобы не оставлять эту страну как единственную супердержаву.Основными причинами, приведшими к такому ущербу для США, являлись:— агентурная работа противника на территории США, в ходе которой ему стало известно о проведения военной операции. Противник смог провести подготовку средств ПРО (ПВО), СЯС, защитных сооружений, мобилизационных и эвакуационных ресурсов;— использование противником специальных групп и средств, позволивших через несколько минут после начала операции атаковать и нарушить работу общественных, государственных и специальных компьютерных систем, контролирующих транспортную, финансовую и энергетическую деятельность США.В феврале 2017 года США (НАТО) провели похожее по сценарию КШУ, по результатам которых в ядерной войне с Россией, КНР и Ираном выиграли американцы. Как же так получилось?Если из сценария учений «Bear Spear» выбросить две указанные выше причины, то победить можно. В этом случае, по сценарию Россия и Китай не ожидают нападения. Совсем как в компьютерной игре. Неужели так все просто: неожиданно напал и победил?Ведь умные люди — эти американские военные… В третьей части упоминалось о разведывательно-диверсионных группах вероятного противника, забрасываемых на территории, которые будут ими атакованы. Неужели американцы не думают, что и у нас есть тоже нечто похожее? А если у нас есть силы даже по-лучше, чем у них? К тому же мы не одни, а вместе с китайскими товарищами…Многие читали или слышали, что «кровавые красные вожди» уничтожили перед Великой Отечественной войной (конечно же несколько раньше, но так часто пишут) нашу диверсионную сеть на приграничных территориях СССР. Так было и это была ошибка... Умные люди не совершают одни и те же ошибки…Меньшее количество людей знает, что похожая структура существовала и перед развалом СССР. Она была даже несколько расширеннее, так как охватывала частично территорию сопредельных стран. Куда же эта структура делась? По телевидению как-то был сюжет о «схронах» этих диверсантов, оставшихся за пределами территории России. Автора поразило то, что спустя достаточно длительное время была проведена проверка этих «схронов». Оказало, что из не пропало ничего (даже деньги в валюте). Тяжелое было время тогда в 90-е. Не все живущие в России люди смогли бы так поступить. А люди, оставшиеся в других странах, смогли… Были ли и могли ли остаться такие структуры, например, в США? Должны быть….9.07.2010 США депортировали 10 российских граждан, которых власти этой страны обвинили в незаконной агентурной деятельности на своей территории. Еще один из них был задержан на Кипре и скрылся, когда его отпустили под залог. Двенадцатого предполагаемого "шпиона" выслали из США 13 июля. Разведчики были внедрены на территорию США, по всей вероятности, Службой внешней разведки России24.07.2010 Владимир Путин встретился с россиянами, высланными из США за незаконную агентурную деятельность. По словам В. Путина, он поговорил с разведчиками "о жизни", а также спел с ними песню "С чего начинается Родина". Говоря о дальнейшей судьбе депортированных россиян, В. Путин выразил уверенность, что они "будут работать в достойных местах" и вести "интересную и яркую жизнь". Разоблачение российских агентов в США премьер назвал "результатом предательства" и заявил, что имена "предателей" ему известны. Обычный «шпионский» скандал... Недавно из Молдавии 5 человек выслали... Только, в СМИ писалось, что эти люди входили в «законсервированную» агентурную сеть на случай войны. На момент задержания ничего во вред США на тот момент они не совершили. Так почему же США считают, что в случае принятия решения о войне с Россией или с Китаем на их территории (и в Европе, в частности) не начнутся операции, такие же, как они планируют на наших территориях перед началом ядерной войны? А может быть наши операции будут по масштабам значительно серьезнее? Как у американских стратегических бомбардировщиков есть "Рубеж невозвращения", так и у наших разведчиков, возможно, также есть такой рубеж. Только он может начаться еще до МЯУ... Зачем США доводить мир до таких событий?Имели ли американцы (НАТО) аналогичную сеть на территории СССР? Должны были иметь! И кроме того должны были иметь агентов влияния. Тогда на ситуацию, связанную с отделением республик эта сеть должна была влиять, так как эти события происходили в интересах США в первую очередь. Может быть, именно поэтому так все произошло в странах Прибалтики и на Украине? Прав был В. И. Чапаев, когда говорил: «Контра засела в штабах». «Контра» и боевые группы при финансовом обеспечении и руководстве США. А зачем было создавать похожую структуру в России после развала СССР? Россия едва выживала и по оценкам американских экспертов благополучно умирала… Планировалось даже разделение РФ на отдельные регионы. Не вышло у них запланированное.Представим американского супермена, которому несколько раз в год представляют на схватку одного и того же щупленького, худого, шатающегося от голода россиянина. Постоянные победы. Через несколько лет супермену уже глубоко в душе жалко этого паренька. Спустя какое-то время он даже не встает с кресла — уверенный в победе. А в конце 2012 года американцы спохватились: «…Был сделан вывод о том, что после 2020 года в случае войны [с Россией], она нанесет США неприемлемый ущерб даже если в войну не вступит КНР» (ч.1). И по представленной информации в частях 2-4 видно, что это именно так и происходит с нашими ВС. Даже в условиях санкций и спада цен на нефтепродукты. Возможно, и усиление РФ американцев еще тогда не пугало (или государственная машина слишком инертна). У американцев много «прикормленной» вооруженной оппозиции на территории разных стран имеется. Зачем еще структуру диверсантов создавать? Обеспечить оппозиционеров деньгами, связью с разведданными (может быть, еще советников дать) и забрасывать на территорию России и других стран. Не хватит — еще забросить — оппозиции много в мире. Очень похоже на политику гитлеровской Германии: содрать с советских военнопленных тонкий слой советского лака и тысячами забрасывать в тыл Советам… И чем это закончилось? Обленились американцы, да, еще и «мания величая» у их руководства… Нельзя недооценивать противника…На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Президент В. Путин подвергся атаке со стороны ведущей М.Келли, которая «пытала» российского лидера о всемогущих русских, способных повлиять даже на американские выборы.М. Келли: Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы в США.В. Путин: А вы читали эти отчеты?М. Келли: Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала.В. Путин: …Разные люди живут в США. Например, Бжезинский. В 2010 году он сказал: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России». Не дождался...Один из политиков в США сказал, что сейчас американцы как никогда готовы к ядерной войне с Россией и Китаем. Они [американцы] готовы пачками убивать русских и китайцев...Есть и здравомыслящие люди, обладающие полной информацией. Не все они любят Россию, но они не хотят ухудшения отношений с Россией. В США с 2003 года существует организация «Ветераны разведки за здравый смысл» (далее по тексту просто Организация), в которой состоят более 60 человек бывших сотрудников ЦРУ, Агентства национальной безопасности, Разведывательного управление МО, разведки государственного департамента и других служб. Они поддерживают связи с бывшими коллегами… Организация образовалась в 2003 году как реакция отставных разведчиков на откровенную ложь, которой власти США сопровождали подготовку к вторжению в Ирак. Организация делала заявления и о сбитом самолете рейса МН17, и о химическом оружии в Сирии и о других событиях.Члены организации говорят о своих коллегах: «Разведчики спецслужб США выдают информацию наверх, но не контролируют ее использование. И в случае искажения им остается либо молчать, либо начинать давать начальству такие данные, которые оно хочет получать, либо, подобно Сноудену, начинать выносить «сор из избы».Организация отмечает, что напряженность в отношениях между США и Россией из-за Украины быстро приближается к опасной черте. Отношения с Москвой имеют критическую важность хотя бы из-за того, что Россия имеет военную возможность уничтожить США.12.04.2017 «Важность доверительных отношений с Россией невозможно переоценить», — считают бывшие сотрудники американской разведки и призывают Д. Трампа уберечь столь ценные связи от дальнейшего ухудшения. В открытом письме президенту США они предупреждают: постоянно теряя взаимное доверие, Москва и Вашингтон могут достичь точки невозврата… Обострение двусторонних отношений, в конечном счёте, воскрешает риск ядерной войны. Только Д.Трамп не может сделать так, как считает нужным...А на что могут пойти некоторые здравомыслящие люди США и Европы, чтобы спасти своих родных и страну от Третьей Мировой войны?В Польше начались масштабные учения НАТО «Anakonda-16», в которых участвует 31 тысяча военнослужащих из нескольких десятков стран, в том числе и Украины. Привлечены более 3 тысяч единиц военной техники, сотни самолетов и десятки кораблей.Учения «Saber Strike» («Удар сабли») (2017 г.). Отрабатывается оперативная переброска сил НАТО в страны Балтии, Румынию и Болгарию, а также перемещение дополнительных сил армии США в Европу в рамках маневров «Swift Response» («Быстрый ответ»).Сценарии учений повторяют прогнозы возможного военного конфликта между странами НАТО и РФ в Европе.Вспомним некоторые международные события, которые были отражены в части 1.2010 год. Президент Б. Обама: «…Угроза ядерной войны снизилась до минимального значения…». Если припомнить материалы доклада в Конгрессе (2009 г.) о плачевном состоянии СЯС России, с которой воевать уже можно было используя только обычные вооружения.2012 год. Проведены КШУ по отработке навыков нанесения массированных ударов высокоточными обычными вооружениями по вымышленной стране для причинения ей неприемлемого ущерба и принуждения к принятию политических условий, диктуемых США. Сценарий войны с Россией, у которой ситуация с ЯО стала достаточно плохой. Вероятно, при проведении КШУ случился «казус» с запуском БР российских ПЛ, находящихся на боевом патрулировании.2013 год. Концепция быстрого глобального удара уточнена: «…С окончанием развертывания сил и получения докладаавиация и надводные корабли переводятся в полную готовность.…». Успех ВГУ НАТО уже связан с внезапным уничтожением наших атомных подводных лодок. С 2013 года наши военные знают об уточнении сценария быстрого глобального удара...2014 год, февраль. Антиконституционный переворот на Украине.2014 год, июнь. Проводятся КШУ по военному конфликту между Россией и НАТО с использованием обычных вооружений. Результаты — войска НАТО разбиты. Территория, на которой проводились учения — неизвестна. Возможно, это было в Балтии. Интересно: кто-нибудь из форумчан думает, что российские ВС полезут в страны Балтии? А если там массово начнут убивать русскоговорящее население?2014 год, ноябрь. Проводится КШУ «Рогатина на медведя» по военному конфликту между Россией и НАТО с использованием глобального удара обычными вооружениями. Удар перерастает в полномасштабную ядерную войну. По результатам учений обе страны получили неприемлемый ущерб, Евросоюза больше не существует.2015 год. Представитель МО США объявил: «План войны с Россией делится на две части:— одна предусматривает сценарий действий при нападении РФ на одну из стран-членов НАТО;— вторая предполагает атаку российской армии за пределами стран альянса.Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в страны Балтии (или удара со стороны Балтии), как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта с использованием обычного вооружения. Начинается увеличение контингента ВС НАТО в Европе и, в частности, в Прибалтике.Получается, что «гордых» прибалтов и «заносчивых» шляхтичей готовят для серьезной провокации с целью втянуть в крупномасштабный военный конфликт с Россией. А заодно и другие страны НАТО. Неужели правящие круги этих стран этого не понимают, чем им грозит полномасштабный военный конфликт? Все же учения заканчиваются или поражением, или ядерной войной в Европе? Они умные и цензуры для этих руководителей государств нет. Поэтому они все понимают и не желают такой доли для своих стран. Но куда им деться: раз барин решил по-другому…А если предположить, что до 2014 года сценарий конфликта между НАТО и РФ планировался несколько иным? Уничтожить российские подводные лодки на водных просторах; уничтожить авиацию на аэродромах, а корабли ВМФ (включая подлодки) на базах; уничтожить МБР в ШПУ. Удар по командным пунктам, центрам управления, узлам связи, по звеньям государственного управления т.д. На просторах нашей родины диверсанты, бандформирования и американцы бомбят нас авиацией и КР, массовые акции неповиновения мирных жителей. Как в Югославии было им хорошо! А американские слуги атакуют на западной и дальневосточной границе при полном превосходстве в воздухе и в разведобеспечении.Парализованные российские войска бегут. Хороший сценарий для компьютерной игры! А если предположить, что это так было задумано? Только предположить. Тогда можно понять участие представителей Прибалтики, Польши и Германии в перевороте на Украине. Они просто сбегали "из-под ножа", подставляя "под нож" жителей Украины вместо себя.Интересно, что представляли собой ВС Украины перед переворотом в стране? Удалось найти данные только по состоянию на 2010 год: 17 бригад (2 танковые, 8 механизированных, 1 воздушно-десантная, 2 аэромобильные, 1 ракетная, 3 артиллерийских), 14 отдельных полков (1 механизированный, 1 аэромобильный, 3 специального назначения (включая Президентский), 3 реактивно-артиллерийский, 3 зенитно-ракетных, 2 вертолетных армейской авиации, 1 РЭБ) и 9 полков обеспечения. Это суммарно больше сухопутных войск Германии, Польши и Прибалтийских стран, а также имеющихся на 2014 год американских сухопутных войск в Европе. При достаточно небольшой насыщенности соединениями российской территории на этом направлении в тот же период — данный вариант событий — это мечта агрессора и бандита. Но, как оказалось позже, армия ВСУ не такая боевитая и умелая, техника не очень хорошая, мобилизационный потенциал — почему-то разбегается…Иностранными государствами похожий вариант реализовывался в Чечне. Огромная протяженность границы Чечни с российскими территориями и малое количество российских войск. Полный развал системы управления, отсутствие работы и финансирования жителей Чечни. Хочешь выжить — иди грабь — это допустимо, это цивилизованно… Хорошо удалось исправить эту ситуацию. Правда, с огромными жертвами. Такой вариант теперь бы преподнести в страны, желающими его внедрить у нас. Как в известном фильме: «Вы мне еще за Сталинград ответите!». Они нам еще за Чеченскую Республику ответят!На очереди следующей оказалась Украина. В Германии порядок держали служба безопасности и войска СС. На Украине — националисты. Как одним, так и другим до народа дела нет — одна видимость заботы и жажда вседозволенности и дармовых финансово-материальных ресурсов.Если существовал указанный сценарий наземной войны НАТО с Россией с непосредственным использованием Украины, то ЖИТЕЛИ Крыма (с Севастополем), Донецкой и Луганской Республик свели на нет этот план. Может быть, поэтому так нервничают руководители центрально-европейских стран и «истерят» руководители Польши и Прибалтики? Всегда же лучше бомбить, а не воевать на своей территории.Низкий поклон жителям Донецкой и Луганской Республик! Третий год необъявленной войны. Благодаря Вам и добровольцам из других регионов практически армии ВСУ нет — одна видимость. Пока не наступают народные войска — они стреляют, воюют, пьют, грабят… Один мощный удар и мобилизованные разбегутся... Главное, чтобы удар был... Знают ли это в НАТО? Знают. Возможно, поэтому и перенесли на КШУ проработку военных действий на границу России и Прибалтики. Выходит, что события на Украине прикрывают южную границу России и Республики Беларусь...Остался один вопрос: как ЕС заставить воевать? У них же демократия и воевать жители не хотят добровольно… Хотя, о демократии можно и поспорить (при наличии цензуры и «жестких рычагов управления» еврокомиссарами). Но это уже другой вопрос… А зачем в Европе нужно более миллиона эмигрантов, среди которых неизвестное число террористов? Неужели жители ЕС такие недалекие и ничего не понимали? Понимали, пытались бороться… Продавили их… А зачем это вообще было нужно? Именно канцлеру Германии в первую очередь? Давайте вспомним, что было дело о прослушивании американскими спецслужбами телефонных переговоров канцлера. Интересно, что ни один депутат и ни одно немецкое СМИ не задались вопросом: а не было ли в этих переговорах нечто такого, что позволило бы американцам канцлера держать на «жестком поводке»? Но, это дело немцев — их государственный руководитель. Так как же Европу заставить воевать и преступить демократические права жителей ЕС?По мнению автора — достаточно просто. Кровавое и подлое дело всегда просто. Провели теракты в Нью-Йорке — и началась мировая агрессия США. А участвовали ли в этом теракте американские спецслужбы — никого не интересует. Демократия, одно слово.. Уничтожили правящий режим в Ираке, в Ливии, пытаются в Сирии… Жертвы колоссальные. Кровь не пугает зачинщиков-кукловодов. Представим, что на территории ЕС в течении 2-4 недель происходит большое число террористических актов с массовыми жертвами населения. Теракты совершаются эмигрантами и жителями ЕС — выходцами из арабского мира. Сколько необходимо убить и покалечить человек, чтобы ввести чрезвычайное (военное) положение и военную диктатуру в ЕС? При этом жители будут рады введению диктатуры — лишь бы прекратились теракты. А что дальше? Дальше есть опыт гитлеровской Германии, где с преступниками (по их мнению) и ненужными элементами боролись жестко. Военная диктатура может просто уничтожить эмигрантов и прочих несогласных. Можно и в лагеря или на Восточный фронт. И население в фашисткой Германии дисциплинированно воевало и на Восточном, и на Западном фронте, и в Африке. Все это было. Мечтает ли канцлер стать великим фюрером нации?В СМИ существуют два варианта развития событий при нападении на РФ:— вариант 1 — быстрый (внезапный) глобальный удар с малым количеством используемых ядерных боеприпасов (ЯБП) малой мощности;— вариант 2 — МЯУ с участием КР в неядерном оснащении.Рассмотрим 1-й вариант — нанесение ВГУ имеющимися силами (чтобы противник не догадался) по объектам на территории России. Мы знаем, что баллистических ракет в неядерном оснащении у США нет. Использование крылатых ракет (КР) обычного оснащения вызывает много вопросов.Например. Существуют ли у США гарантии того, что при массовом ударе КР по территории России они не получат ответного полномасштабного МЯУ? Ведь неизвестно: ядерные полетели КР или нет. Насколько эффективен удар КР (даже в проникающем варианте) по пустым шахтам МБР и аэродромам? Как поможет облегчить положение США НЕпоражение КР (даже в проникающем варианте) заглубленных командных пунктов, центров управления и связи? Подтянуть армаду кораблей и ударить КР? Россия будет знать об этом за много суток (нет еще кораблей невидимок). Ударить КР с подводных лодок? Ну, у них дальность всего 900 км: достанут только по Мурманской и Калининградской областей, по полуострову Камчатский, по Чукотке и прибрежной зоне вблизи Владивостока. Оно того стоит пробовать? И также получить ограниченный ядерный удар или полноценный МЯУ в ответ. Автору кажется в принципе невозможным ВГУ обычным вооружением по территории России. Данный вариант не поддерживают и многие форумчане.Конечно, будут предлагать фантастические идеи отправки сотен контейнеров с КР на судах-контейнеровозах и железнодорожным транспортом. Уделю несколько строк этим идеям. Кто связан с разработкой техники (в т.ч. военной техники) или просто интересуется военной техникой понимают, что все, что ставится на вооружение необходимо испытать. Испытания проводятся, в достаточно, большом объеме. Кроме того, нужны не контейнеры, а контейнеры-пусковые установки. У них не должно быть внешних отличительных признаков, чтобы было незаметно. А это значит, что необходимо пиросредствами отводить крышу от контейнера или "взрезать" окна в обшивки крыши. Конечно же, это можно сделать, но долго и нет уверенности , что информация не удет к противнику. Пусть не ушла. Должна быть постоянная синхронизация действий. Как у СБ — рубеж невозврата. Поэтому при отправке контейнеров необходимо планировать разные варианты: перенос времени удара, отмена удара и прочее. Значит нужны средства связи — сотни источников излучения. Есть журнал ВИНИПИ (серия техническое оснащение зарубежных спецслужб). Оказывается, чтобы запеленговать сотовый телефон (все телефоны в доступной зоне) требуется всего около 3 секунд. Если иметь две станции пеленгации, то телефон можно привязать к более-менее точным координатам. А контрразведка оснащена таким оборудованием и пеленгации каналов связи со спутниками. А если еще угрожаемый период? И ужесточение правил перевозки? Для данного варианта технических проблем "выше крыши". Кто-то может считать этот вариант гениальным, автор же считает — маловероятным.Вариант 2.Введем два условных понятия:— время выхода кораблей (подводных лодок) в море;— время начало МЯУ.Время выхода кораблей в море должно осуществляться за определенный период до начала МЯУ. Для простоты и иллюстративности изложения материала примем, что время выхода кораблей осуществляется за 5 суток до начала МЯУ. Указанное время неизвестно, но позволит привязать мероприятия к срокам ядерного удара.В данном разделе автор не будет говорить о роли агентурной составляющей российской разведки при получении информации о МЯУпо подготовке ВС США к удару.Рассмотрим уже известные нам по другим частям темы «Быстрый глобальный удар» мероприятия и сроки.Авианосцы и корабли АУГ являются достаточно дорогими «вещицами», чтобы их потерять при ответном ударе со стороны России. Следовательно, АУГ надо выводить из военно-морских баз. Также следует выводить другие крупные корабли и подводные лодки. Точно также адмиралы не захотят потерять ЯО в хранилищах военно-морских баз — его надо куда-то загрузить.Попробуем встать на место американских военных и попытаемся расставить сроки подготовки различных сил к МЯУ по России и Китаю. Перед адмиралами стоит проблема: выводит корабли (например, АУГ) на патрулирование с запасами ЯО мирного времени или загружать его для действия в условиях войны. Мы уже знаем, что перевозка ЯО требует больших подготовительных мероприятий и согласования. Принимаем, что разведка не вскроет этот процесс до начала перевозки.: специальный транспорт, охрана, удаление личного состава, не допущенного с работой с оружием, беспокойство экипажа... Может показаться, что можно незаметно привезти ЯО на пирсы. Например, в мирное время на авианосец, или на ракетный корабль (крейсер или эсминец) или на многоцелевую подводную лодку грузится 2-4 ЯБП и приходит, например, 2 автомашины с машины сопровождения сопровождением. То при более полной загрузке ЯБП на корабль количество автотранспорта увеличивается в несколько раз. И не факт, что всего специального автотранспорта хватит для загрузки ЯБП на все корабли АУГ в течение одного дня. А сколько требуется дней на загрузку ЯБП на базе только одной АУГ? Неизвестно… Мы видим специфический внешний признак подготовки к глобальному конфликту: множество специализированного автотранспорта со специальной охраной начинают «шастать» от хранилища к пирсам, увеличенное количество "специально обученных людей", личный состав и гражданский персонал начинает обмениваться новостью.Есть и другой вариант — уйти в море в варианте мирной загрузке ЯБП. А остальное загрузить на корабли в море ближе ко времени МЯУ с кораблей обеспечения (это если враг его не потопит). Вот и болит голова у адмиралов, хотя все расписано в инструкциях. Но вариант внезапной подготовки к войне с обеспечением мероприятий по скрытности, я думаю, там не предусмотрен. Просто написано: "Скрытно".Скорее всего, на патрулирование пара АУГ уйдет с обычным комплектом вооружения (может быть, незначительно увеличенным).Следующая головная боль адмиралов — это корабли, требующие планового ремонта. Если раньше были одни сроки, то теперь необходимо эти сроки «ужать» до 4 недель. Это изменение объема ремонтных работ: сроки окончания ремонта у одних кораблей «поджимаются», а у других определенные ремонтные операции производиться не будут, изменение сметной документации, перераспределение ремонтных сил, суета и прочее-прочее. Со стороны это тоже будет заметно и так же будут обмениваться мнением военнослужащие и гражданские специалисты. На работе, дома, с знакомыми и т.д. Можно, конечно, оставить эти корабли у пирсов, но вряд ли...Автору неизвестны сроки подготовки кораблей ВМС США к боевому походу в условиях «незаметной» подготовки к МЯУ. Предположим, что все мероприятия можно ускорить в 5 раз. Это условный срок, чтобы просто оценить сроки и необходимые мероприятия.Готовность двух АУГ к выходу в море по нормативам составляла 90 суток — станет 18 дней. Таким образом, за 23 дня до МЯУ на кораблях двух АУГ начнется подготовка к неплановому походу. И если ожидается война — капитаны кораблей постараются загрузиться всем про запас (сверх нормативов). И им в этом не откажут — все равно оставшееся сгорит в ядерном огне. Вызов отпускников. И снова все мероприятия не спрячешь.Готовность еще 4 АУГ к выходу в течение 30 дней — управятся за 6 дней (до МЯУ 11 суток). Суматоха на базе увеличится. Начинается загрузка ЯБП на корабли. Такую массовую подготовку также скрыть маловероятно.Начинается нездоровая оживленность на базах войск специального назначения. Увеличенная интенсивность радио- и телефонных переговоров.За 10 дней до МЯУ в море уходят первые две АУГ, которые находились в оперативной готовности до двух недель. Начинается отбытие личного состава с баз специального назначения. Выдвижение групп вооруженной оппозиции на территорию РФ (возможно, и Китая).За 7 дней до МЯУ начинается выдвижение групп специального назначения на территорию РФ и КНР. Осуществляется переброска ЯО для данных групп на промежуточные точки.За 6 дней до МЯУ стратегическая бомбардировочная авиация (СБА) США переводится в боевую готовность №4 (до 30% стратегических бомбардировщиков (СБ) переводятся в дежурные силы).За 4 дня до МЯУ СБА переводятся на боевую готовность №3 (должно быть после выполнения мероприятий до 100% технически исправных СБ, до 50-60% дежурных сил). Начинается рассредоточения СБ, штабы, органы управления и связи переводятся на круглосуточный режим работы, переброска на запасные аэродромы групп восстановления самолетов. Начинаются перевозки ЯО из хранилищ.За 3 дня до МЯУ Президент (Конгресс) призывают военнослужащих Национальной гвардии для разворачивания зенитно-ракетных комплексов на континентальной части США и обеспечения действий СБА (235 транспортно-заправочных самолетов). Продолжаются перевозки ЯО и заброска групп спецназначения и отрядов вооруженной оппозиции. Осуществляется движение крупных соединений надводных кораблей в сторону границ Китая и России.За 2 дня до МЯУ — вероятно, начнется вывод сухопутных войск из пунктов постоянной дислокации.За 1 день до МЯУ — перевод СБА на боевую готовность №2 (до 60% дежурных сил). Завершено рассредоточение СБ, проверки боеготовности сил СБА. Развертывание пунктов управления, системы боевого управления и связи военного времени СБА и тактической авиации. Разведывательно-диверсионные группы и группы вооруженной оппозиции находятся в зонах своей ответственности. Группировки кораблей находятся в дневном переходе от границ двух стран, которые подвергнутся нападению. Вероятно, начнется эвакуация части гражданского населения, подлежащего спасению.Возможно, еще кто-нибудь остался уверен, что ВС России и дальше будут ждать МЯУ.Наиболее вероятно, что, как только усилится активность на военно-морских базах США, не позже, чем через сутки, российские ВМС также активируются. Как только будет зафиксирован факт выдачи увеличенного объема ЯО, его также получат наши корабли, наземные ракетные комплексы и ЗРК армейских корпусов (береговых войск), авиация, дислоцированная на приморских аэродромах.При дальнейшем развитии событий со стороны США последуют заявления МИДа РФ, МО, главы МИДа и последнее заявление правительства (или президента РФ). Все соединения, которые требуется оснастить ЯО, его получат, произойдет рассредоточение войск и авиации. Вероятно, попадутся отдельные группы диверсантов и бандитов (вопрос только в количестве).США и НАТО получат в ответ ответно-встречный МЯУ по своим территориям. Интересный вопрос: если Америка тянет всех к войне, которой не избежать, возможен ли за 0,5-1 сутки упреждающий удар со стороны России и Китая? )))))Самое интересное в том, что военно-политическое руководство США гораздо лучше знают о возможностях наших СЯС и всех ВС. Зачем же они идут к войне? Что не позволяет им жить в мирной обстановке?