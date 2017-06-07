Американские СМИ: скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»

Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками,

Спецслужбы США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, передает РИА Новости сообщение телеканала CNN.Ранее сообщалось, что ФБР оказывает помощь катарским властям в расследовании взлома.утверждает канал со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.Канал поясняет, что информационное агентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, исходящая от властей эмирата.Сообщается, что вернуть контроль над страницей агентства в сети «удалось через четыре часа после ее взлома, при этом попытки взломать страницы и микроблоги издания в социальных сетях продолжались в течение всего дня».Накануне сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским ресурсам, в том числе к популярному телеканалу «Аль-Джазира», после взлома госинформагентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку палестинского движения ХАМАС и Ирана.