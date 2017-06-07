10:03 07 июня

Американские СМИ: скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»

Спецслужбы США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, передает РИА Новости сообщение телеканала CNN.

Американские СМИ: скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»


Ранее сообщалось, что ФБР оказывает помощь катарским властям в расследовании взлома.


Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками,
утверждает канал со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Канал поясняет, что информационное агентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, исходящая от властей эмирата.

Сообщается, что вернуть контроль над страницей агентства в сети «удалось через четыре часа после ее взлома, при этом попытки взломать страницы и микроблоги издания в социальных сетях продолжались в течение всего дня».

Накануне сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским ресурсам, в том числе к популярному телеканалу «Аль-Джазира», после взлома госинформагентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку палестинского движения ХАМАС и Ирана.

Использованы фотографии: Кадр: Energy Upgrade California / YouTube
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Комментарии 39

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:22
    Кто бы сомневался что Россия всему причина , СМИ США в своем репертуаре , самим не надоело одну и ту же пластинку крутить , жаль убогих .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 08:26
      Я этому даже рад,можно сказать..Раньше гордились нашими космонавтами,теперь хакерами.. bully
      Цитата: Spartanez300
      Кто бы сомневался что Россия всему причина , СМИ США в своем репертуаре самим не надоело одну и ту же пластинку крутить .
      210окв
      1. cniza Сегодня, 08:34
        Это уже даже не смешно , точно им надо дать "таблетку".
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
          Привет , Витя ! hi Ну вот и дождались появления "русского следа" в истории с Катаром . А то некоторые переживали - как это тут без русских обошлось . laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:50
            Доброе утро Паша hi , "русские вездесущи" , это уже напоминает - " во всем виноваты евреи".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
              Цитата: cniza
              "русские вездесущи" , это уже напоминает - " во всем виноваты евреи".

              То же самое ВВП недавно сказал . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:58
                Я не занимался плагиатом stop , просто это уже всех достало.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
                  Дружище , я тебя ни в чём и не обвиняю . drinks
                  Цитата: cniza
                  просто это уже всех достало.

                  Это ты очень мягко выразился . Сложно привыкнуть к тому , что во всём всегда виновата Россия .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:10
                    Паша , да нам по борту , они нам сделали такую рекламу , за которую некоторые платят большие деньги , но они об этом , как всегда , не подумали. drinks
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                      Матрасный рыжик хватится , счёт захочет за пиар выставить , а основания-то нет - контракт на оказание услуг отсутствует . Вот горе-то : расходы не мерены , убытки не считаны ... crying
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:26
                        Пусть пляшут хоть поперек , выглядят они деб... , нет детьми в большом теле.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:38
                      Цитата: cniza
                      выглядят они деб... , нет детьми в большом теле.

                      Детишки , надо отметить , крайне невоспитанные и эгоистичные .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:49
                        Паша , сопливые и "играть" с ними никто не хочет. lol
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 09:53
                      Цитата: cniza
                      сопливые и "играть" с ними никто не хочет.

                      Вот потому эти дауны-переростки и лезут в чужие песочницы , попутно ломая чужие игрушки и домики из песка .
                      bouncyhunter
          2. andj61 Сегодня, 09:34
            Спецслужбы США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, передает РИА Новости сообщение телеканала CNN.

            Цитата: bouncyhunter
            Ну вот и дождались появления "русского следа" в истории с Катаром . А то некоторые переживали - как это тут без русских обошлось .

            good Всё-таки вывели русских хакеров на чистую воду! wassat
            hi
            andj61
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
              hi
              Цитата: andj61
              Всё-таки вывели русских хакеров на чистую воду!

              Русские хакеры приятно удивлены - вроде ничего не делали , а все лавры им опять достались . laughing
              bouncyhunter
        2. лесовозник Сегодня, 09:39
          Цитата: cniza
          Это уже даже не смешно , точно им надо дать "таблетку".

          Даже две - пурген с тареном))))
          лесовозник
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:43
        Цитата: 210окв
        Я этому даже рад,можно сказать..Раньше гордились нашими космонавтами,теперь хакерами.

        наши хакеры, просто супер
        ЛукичЪ
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:31
      скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»

      Ну наконец то виноватых нашли..А то я уже волноваться начал! fellow Как же без русских то...
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 08:34
      Русские хаккеры рулят Миром! laughing Билл Гейтс плакаль.
      сибиралт
    4. Зяблицев Сегодня, 08:37
      Круто! Из разряда-Маккейн звонит доктору и жалуется на недельный запор и доктор сразу же называет причину:"Это русские хакеры, сенатор!" laughing
      Зяблицев
      1. рич Сегодня, 09:06
        Теперь у американских неверных жен железная отмазка - я не при делах, это все русские хакеры yes
        рич
  2. oleg-gr Сегодня, 08:23
    Понеслось гуано по мировым новостям. На сайте обнаружили следы "русских хакеров". Теперь это название - своеобразный бренд. Покруче "советской угрозы".
    oleg-gr
  3. Муссаси Сегодня, 08:24
    Американские СМИ: скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»
    Скоро можно будет на любое событие в мире давать подобный ответ! good
    Муссаси
  4. ИмПерц Сегодня, 08:38
    Может уже пора зарегистрировать права на торговую марку "Это всё русские хакеры"? Хоть дивиденды будем с этого иметь)))
    ИмПерц
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:40
    Ну прямо всемогущие, эти хакеры. wassat Могут ведь и Саудитов с трона "попросить", если захотят? Вай-вэй, какие сильные!
    Горный стрелок
  6. Печенег Сегодня, 08:44
    Молодцы русские хакеры. А в США пусть их ждут на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вот будет на что посмотреть, когда их экономику порвут в клочья.
    Печенег
  7. Farid05 Сегодня, 08:52
    ну что товарищи, приятно? у нас ведь во всем Госдеп виноват. Хорошо винить соседа - работать не надо. Правда при этом появляется вероятность что он переспит с твоей женой - успешные ребята всегда привлекали женщин больше чем лузеров сидящих на диване.
    Farid05
  8. Толстоевский Сегодня, 08:55
    а может и не хакеры, а пранкеры
    Толстоевский
  9. Стальнов И.П. Сегодня, 08:55
    УРА Российским хакерам - самым лучшим ХАКЕРАМ в мире. Мы затолкали американских хакеров и все технологии этой страны им же в задницу и все этой американской элите начиная от ЁБАМЫ, кончаю высохшему маккейчику. УРА ТОВАРИЩИ, вот теперь точно МЫ впереди планеты всей. Ох и ёб... эти америкосы!
    Стальнов И.П.
  10. Никкола Мак Сегодня, 08:58
    Реклама - лучше некуда!
    Россия теперь контролирует всё и вся - никуда от неё не скрыться. Что торкаться то - сдавайтесь и инвестируете в Россию.
    "Десять лет"! -- мелькнула у Кислярского мысль.
    -- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
    Никкола Мак
    1. Azim77 Сегодня, 09:12
      Кстати да, успешные хакеры невольно отображают высокий уровень обучения и ИКТ грамотности в стране. Кроме того это должны быть довольно таки умные, одаренные люди.
      Azim77
  11. Стройбат запаса Сегодня, 09:04
    А зачем Мишаню засветили? Хакера никто не должен знать в лицо! То есть в морду... Что ему теперь делать? Берлогу менять и усы сбрить? laughing

    вот всегда и во всем в мире виновата "региональная держава с разорванной в клочья экономикой", вся перемотанная изолентой, и с которой никто не общается. laughing
    А ШШУПАЛЬЦЫ по всему миру распустила...
    Стройбат запаса
  12. Ныробский Сегодня, 09:05
    Странные они - эти американцы. Получается так, что факт того, что катарцы проспонсировали игиловцев на миллиард долларов, это сущий пустяк, а вот предание сего факта общественной огласке - преступление. Явно матрасы были в курсе этой бухгалтерии и скорее всего, Катар осуществлял финансирование не напрямую со своего счёта в "казначейство бородатых", а через те же США, которые на полученную сумму отгружали бородатым "посильную" летальную помощь.
    Ныробский
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 09:11
    У нас к германским роботам наши компьюторщики не могут программу подобрать.А тут хакеры.Ну,если что-от слова "по харе".Это поточнее будет.
    ВЕРЕСК
  14. Moskovit Сегодня, 09:13
    Парад на следующий день Победы будет таким:
    Moskovit
    1. cniza Сегодня, 09:17
      Нет не будет , это не наша армия и мы не пишем латиницей...
      cniza
  15. Topotun Сегодня, 09:35
    Скоро мы будем ответственны даже за плохую погоду в Лондоне.
    Topotun
  16. viktor. Сегодня, 09:37
    За Российских хакеров drinks good laughing
    viktor.
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