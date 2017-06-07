10:10 07 июня

Госдеп: Москва планировала государственный переворот в Черногории

«Российские агенты» планировали совершить госпереворот в Черногории, о чем местные власти своевременно проинформировали руководство НАТО, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря США Джона Хефферна.

Госдеп: Москва планировала государственный переворот в Черногории


По словам американского дипломата, в Черногории «в прошлом году собрались несколько российских агентов, и власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте».


Хефферн заявил также, что «российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы» в республике.

Напомним, в понедельник Черногория официально стала членом Североатлантического альянса. Не так давно глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что «Москва сильно вмешалась во внутренние дела» республики из-за намерения властей вступить в НАТО. Такие заявления глава российского МИД Сергей Лавров назвал «нечистоплотными».

Как ранее отметила представитель МИД Мария Захарова, обвинения в адрес России направлены на оправдание вступления в НАТО перед собственным населением.

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 09:31
    Мы еще не начинали , достанете начнем.
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
      Думаю скоро Сербию присоединим к России, все к этому идет.! Русские в центре гейвропы , вот паника то начнется! А Черногория очередная болонка в НАТО, даже спешно ..
      ОТДЕЛ
      1. Burbon Сегодня, 09:57
        Цитата: ОТДЕЛ
        А Черногория очередная болонка в НАТО, даже спешно

        fool а вы думать пробовали??...посмотрите карту и может , что-нибудь поймете
        Burbon
  2. Чёрный Сегодня, 09:31
    ...а ещё русские хакеры загнали в резервации индейцев laughing
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 09:42
      Госдеп: Москва планировала государственный переворот в Черногории.«Российские агенты» планировали совершить госпереворот в Черногории, о чем местные власти своевременно проинформировали руководство НАТО

      А марсиане случайно не проинформировали руководство НАТО о попытке Москвы совершить госпереворот на Марсе? Печенюшки марсианам раздавали fool
      рич
  3. soroKING Сегодня, 09:34
    Хефферн заявил также, что «российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы
    типа бензопилы wassat
    soroKING
  4. Приграничник Сегодня, 09:36
    "Госдеп: Москва планировала государственный переворот в Черногории"
    А почему бы и нет? Судя по многим публикациям в СМИ, возможно, так оно и есть. Другим можно, а нам нельзя? ) Давно пора перенимать действенные методы. Жаль, что не вышло...
    Приграничник
  5. Topotun Сегодня, 09:37
    Может ну их эти новости? Есть ведь наверное более интересные темы?
    Topotun
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:37
    «Российские агенты» планировали совершить госпереворот в Черногории А чего мелочится.И в США тоже.И желательно в июле.
    ВЕРЕСК
  7. Silver Fox_2 Сегодня, 09:39
    Америка сошла сума ) держатся подальше от этого подранка )
    Silver Fox_2
  8. brasist Сегодня, 09:39
    ДЛБ и больше нет слов
    brasist
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:41
    Там полно русских агентов. Там несколько тысяч россиян из среднего класса купили себе квартиры, куда ездят отдыхать. А это ( с учётом "многочисленности" местного населения) - серьёзная сила...
    Горный стрелок
  10. DMoroz Сегодня, 09:44
    аявление и.о. помощника госсекретаря США Джона Хефферна.
    По словам американского дипломата, в Черногории «в прошлом году собрались несколько российских агентов, и власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте».
    Госдеп участвует в НАТО? (или это трудности перевода?) А так на весь мир ляпнул о марионеточной сущности этого квазигосударства - не будучи членом НАТО бежать к ним плакаться в жилетку...
    DMoroz
  11. Кот Всапогах Сегодня, 09:50
    массовая шизофриния какая то wassat
    Кот Всапогах
  12. rotmistr60 Сегодня, 09:59
    местные власти своевременно проинформировали руководство НАТО,

    Местные власти так рвались в НАТО, что готовы были Лукавому душу заложить. А тут всего навсего по подсказке оклеветать Россию.
    rotmistr60
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