Госдеп: Москва планировала государственный переворот в Черногории
«Российские агенты» планировали совершить госпереворот в Черногории, о чем местные власти своевременно проинформировали руководство НАТО, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря США Джона Хефферна.
По словам американского дипломата, в Черногории «в прошлом году собрались несколько российских агентов, и власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте».
Хефферн заявил также, что «российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы» в республике.
Напомним, в понедельник Черногория официально стала членом Североатлантического альянса. Не так давно глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что «Москва сильно вмешалась во внутренние дела» республики из-за намерения властей вступить в НАТО. Такие заявления глава российского МИД Сергей Лавров назвал «нечистоплотными».
Как ранее отметила представитель МИД Мария Захарова, обвинения в адрес России направлены на оправдание вступления в НАТО перед собственным населением.
По словам американского дипломата, в Черногории «в прошлом году собрались несколько российских агентов, и власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте».
Хефферн заявил также, что «российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы» в республике.
Напомним, в понедельник Черногория официально стала членом Североатлантического альянса. Не так давно глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что «Москва сильно вмешалась во внутренние дела» республики из-за намерения властей вступить в НАТО. Такие заявления глава российского МИД Сергей Лавров назвал «нечистоплотными».
Как ранее отметила представитель МИД Мария Захарова, обвинения в адрес России направлены на оправдание вступления в НАТО перед собственным населением.
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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