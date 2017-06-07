Проект «ЗЗ». Трампиликс. Массовое явление новых Сноуденов подточит Америку
Для слива инсайдерской информации о делишках администрации Трампа в США создаются шифрованные сайты. Этим занимается не кто-нибудь, а режиссёр Майкл Мур, открыто заявивший о грядущем свержении неугодного президента. Тем временем Минюст США занимается делом нового информатора СМИ — Риэлити Ли Виннер, которая скопировала секретные документы АНБ и отдала прессе. В отличие от известного беглеца Сноудена, Виннер поймали и заточили в тюрьму.
Знаменитый режиссёр, автор документальных фильмов, активист-либерал Майкл Мур 6 июня на своём сайте запустил специальную страницу «TrumpiLeaks» . Раздел создан для общественных информаторов: люди могут беспрепятственно передать режиссёру информацию об администрации Дональда Трампа и о самом президенте.
Напомним, М. Мур — режиссёр, резко критикующий политику Вашингтона, создатель ряда популярных лент: «Фаренгейт 9/11», «Куда бы ещё вторгнуться?», «Здравозахоронение» и др.
На сайте «TrumpiLeaks» открыто указано: страница защищена «самой мощной технологией шифрования», позволяющей «храбрым осведомителям общаться в частном порядке» с самим Муром и членами его команды.
«Американцы-патриоты в правительстве, правоохранительных органах и в частном секторе», знающие о «преступлениях, лжи и общем неправомерном поведении» Дональда Трампа и его окружения, должны действовать через сайт Мура «во имя защиты Соединённых Штатов Америки от тирании».
Создатели защищённой страницы предлагают общественным информаторам несколько инструментов «для безопасной отправки информации и документов», в том числе фотографий, видео- и аудиозаписей. Майкл Мур признаёт, что никакая форма цифровой связи не может быть защищена на 100%, но всё же «инструменты, которые мы используем, обеспечивают наиболее безопасную технологию», позволяющую защитить анонимность пользователя. Напрямую общаться с Майклом Муром можно через «шифрованное приложение для обмена сообщениями». Можно «безопасно поговорить с репортёром, вызвав его через приложение». Это бесплатное приложение называется «Signal», и оно «не сохраняет метаданные». «Сигнал» настраивается на автоматическое удаление сообщений с заданным временным интервалом.
Сайт поддерживает шифрование PGP и шифрование почты (Mailvelope или Enigmail).
Открыто выложен на сайте и телефонный номер телефона Майкла Мура, связанный с WhatsApp.
Наконец, можно отправить письмо на бумаге, воспользовавшись опубликованным почтовым адресом в г. Нью-Йорке.
Создание сайта для осведомителей, настроенных против Трампа, стало информационной бомбой в США. Об инициативе Мура пишут крупнейшие СМИ и мировые агентства, включая «Рейтер» .
«Я знаю, что это рискованно, я знаю, у нас могут быть проблемы, но на карту поставлено слишком много, что следует защитить», — цитирует агентство открытое письмо 63-летнего Мура, отправленное им в редакцию «Хаффингтон Пост».
«Рейтер» напоминает, что некоторые новостные организации США, включая «The Washington Post», «Huffington Post», «The New York Times» и «ProPublica», создали ссылки на своих сайтах для общественных информаторов.
«TrumpiLeaks», отмечает агентство, был запущен на следующий день после того, как Министерство юстиции США заявило об аресте 25-летней американского разведчицы. Её обвинили в утечке секретных материалов Агентства национальной безопасности. Документы содержат информацию о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Ранее, напомним, мистер Трамп обещал найти источники утечки информации об администрации Белого дома.
25-летняя американская разведчица, упомянутая выше, — это Риэлити Ли Виннер (Reality Leigh Winner). Молодая сотрудница «Pluribus International Corporation» имела наивысший допуск к государственной тайне США. Информаторша сумела вынести секретные документы о расследовании ЦРУ, ФБР и АНБ, которое посвящено вопросу «хакерских атак Москвы» и итогам президентских выборов ноября 2016 года. Затем копии этих бумаг она отправила журналистам.
О Риэлити рассказывает Дэвлин Барретт в «Вашингтон Пост» .
Молодой Виннер было предъявлено обвинение в использовании незаконной секретной информации: власти заявили, что она передала такую информацию, принадлежащую Агентству национальной безопасности, новостной организации. Виннер обвиняют теперь в сборе, передаче или утрате информации, имеющей оборонный характер. Таково первое уголовное обвинение по её делу, поданное в ходе расследования утечки.
Арест был произведён в субботу, ход дела Виннер был озвучен в понедельник — уже после того, как сайт «Intercept» опубликовал обновлённые версии документа разведки, в котором описываются «усилия правительства России по использованию методов взлома». Секретные документы датируются 5 мая.
По словам заместителя генерального прокурора Р. Розенстайна, оперативная работа следователей позволила «быстро выявить и арестовать обвиняемую». Разглашение секретных материалов без надлежащего на то разрешения угрожает безопасности США и подрывает веру общества в правительство, считает он. «Люди, которым доверяют секретную информацию и которые обязуются сохранять её в тайне, должны быть привлечены к ответственности в тех случаях, когда они нарушают это обязательство», — сказал Розенстайн.
Адвокат арестованной Титус Николс отметил, что он даже не видел доказательств по делу, поэтому не может обсуждать конкретные обвинения. Он только сказал прессе, что его клиентка безупречно служила в ВВС в течение шести лет. Согласно судебным документам, с января 2013 года по февраль этого года Виннер имела высочайший уровень допуска в качестве сотрудницы, работавшей на правительственного подрядчика, компанию «Pluribus», на объекте в Джорджии.
Сейчас Виннер находится в тюрьме, и она останется там до слушания дела (состоится в четверг). Адвокат уверен, что правительство постарается продержать её за решёткой до самого суда. Николс, однако, хочет, чтобы его клиентку освободили: «У неё нет криминальной истории. Не похоже, чтобы она угрожала кому-либо».
Сама Виннер через форму аффидевита (показания в письменной форме, данные под присягой), принятую в ФБР, признала, что документ был передан новостной организации. Тут всё предельно открыто: сама новостная организация попросила дать комментарий по этому секретному материалу. Правительство узнало об утечке именно после того, как репортёр связался с человеком, работающим у другого правительственного подрядчика, желая получить мнение об этом документе. Потом тот связался с властями. Началось расследование.
Чиновники в правительстве определили: этот документ недавно распечатывали шесть человек, включая Виннер. Власти обвинили Виннер, поскольку она оказалась единственной, кто вошёл в контакт с новостной организацией (согласно аффидевиту). 3 июня Виннер допросили агенты ФБР в её доме в Огасте, штат Джорджия. Она, как предполагает издание, в содеянном призналась, заявив о «намеренной идентификации и распечатке секретных разведывательных сообщений» (согласно аффидевиту). Кроме того, Виннер «знала, что содержание сообщений может быть использовано для нанесения ущерба Соединённым Штатам и для выгоды иностранного государства».
Арест Риэлити Виннер только что прокомментировал общественный информатор Эдвард Сноуден.
По его словам, которые час назад привёл сайт «NBC News» , закон, разрешающий заключить в тюрьму женщину, обвинённую в утечке секретных документов на новостной сайт, представляет угрозу для свободной прессы. Сноуден считает, что этот закон не позволяет отличить экстраординарное раскрытие ненадлежащей секретной информации в общественных интересах («распутывание») от наносящего вред раскрытия секретов иностранным правительствам. Возмущённый Сноуден заявил, что Виннер следует освободить под залог.
Что касается Майкла Мура, то он пока на свободе.
Напомним, ранее в этом году знаменитый режиссёр составил план свержения мистера Трампа. Проект включает десять пунктов. Основные проблемы Дональда Трампа, по мнению Мура, — попытки наладить связи с Москвой и указ, ужесточивший в США миграционную политику. Раскритиковав действующего президента, Мур пригрозил ему импичментом.
Впрочем, Трамп может не дожидаться отстранения от власти через скандальную процедуру. Добровольно покинуть Белый дом — вот мирный вариант, который по доброте душевной предлагает мистеру Трампу мистер Мур.
Майкл Мур. Фото: David Shankbone
Знаменитый режиссёр, автор документальных фильмов, активист-либерал Майкл Мур 6 июня на своём сайте запустил специальную страницу «TrumpiLeaks» . Раздел создан для общественных информаторов: люди могут беспрепятственно передать режиссёру информацию об администрации Дональда Трампа и о самом президенте.
Скриншот сайта TrumpiLeaks
Напомним, М. Мур — режиссёр, резко критикующий политику Вашингтона, создатель ряда популярных лент: «Фаренгейт 9/11», «Куда бы ещё вторгнуться?», «Здравозахоронение» и др.
На сайте «TrumpiLeaks» открыто указано: страница защищена «самой мощной технологией шифрования», позволяющей «храбрым осведомителям общаться в частном порядке» с самим Муром и членами его команды.
«Американцы-патриоты в правительстве, правоохранительных органах и в частном секторе», знающие о «преступлениях, лжи и общем неправомерном поведении» Дональда Трампа и его окружения, должны действовать через сайт Мура «во имя защиты Соединённых Штатов Америки от тирании».
Создатели защищённой страницы предлагают общественным информаторам несколько инструментов «для безопасной отправки информации и документов», в том числе фотографий, видео- и аудиозаписей. Майкл Мур признаёт, что никакая форма цифровой связи не может быть защищена на 100%, но всё же «инструменты, которые мы используем, обеспечивают наиболее безопасную технологию», позволяющую защитить анонимность пользователя. Напрямую общаться с Майклом Муром можно через «шифрованное приложение для обмена сообщениями». Можно «безопасно поговорить с репортёром, вызвав его через приложение». Это бесплатное приложение называется «Signal», и оно «не сохраняет метаданные». «Сигнал» настраивается на автоматическое удаление сообщений с заданным временным интервалом.
Сайт поддерживает шифрование PGP и шифрование почты (Mailvelope или Enigmail).
Открыто выложен на сайте и телефонный номер телефона Майкла Мура, связанный с WhatsApp.
Наконец, можно отправить письмо на бумаге, воспользовавшись опубликованным почтовым адресом в г. Нью-Йорке.
Создание сайта для осведомителей, настроенных против Трампа, стало информационной бомбой в США. Об инициативе Мура пишут крупнейшие СМИ и мировые агентства, включая «Рейтер» .
«Я знаю, что это рискованно, я знаю, у нас могут быть проблемы, но на карту поставлено слишком много, что следует защитить», — цитирует агентство открытое письмо 63-летнего Мура, отправленное им в редакцию «Хаффингтон Пост».
«Рейтер» напоминает, что некоторые новостные организации США, включая «The Washington Post», «Huffington Post», «The New York Times» и «ProPublica», создали ссылки на своих сайтах для общественных информаторов.
«TrumpiLeaks», отмечает агентство, был запущен на следующий день после того, как Министерство юстиции США заявило об аресте 25-летней американского разведчицы. Её обвинили в утечке секретных материалов Агентства национальной безопасности. Документы содержат информацию о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Ранее, напомним, мистер Трамп обещал найти источники утечки информации об администрации Белого дома.
На заседании в Белом доме. 16 февраля 2017 года. Президент Трамп обещает найти источники утечки информации о его администрации. Кадр из видео «The Washington Post»
25-летняя американская разведчица, упомянутая выше, — это Риэлити Ли Виннер (Reality Leigh Winner). Молодая сотрудница «Pluribus International Corporation» имела наивысший допуск к государственной тайне США. Информаторша сумела вынести секретные документы о расследовании ЦРУ, ФБР и АНБ, которое посвящено вопросу «хакерских атак Москвы» и итогам президентских выборов ноября 2016 года. Затем копии этих бумаг она отправила журналистам.
О Риэлити рассказывает Дэвлин Барретт в «Вашингтон Пост» .
Молодой Виннер было предъявлено обвинение в использовании незаконной секретной информации: власти заявили, что она передала такую информацию, принадлежащую Агентству национальной безопасности, новостной организации. Виннер обвиняют теперь в сборе, передаче или утрате информации, имеющей оборонный характер. Таково первое уголовное обвинение по её делу, поданное в ходе расследования утечки.
Арест был произведён в субботу, ход дела Виннер был озвучен в понедельник — уже после того, как сайт «Intercept» опубликовал обновлённые версии документа разведки, в котором описываются «усилия правительства России по использованию методов взлома». Секретные документы датируются 5 мая.
По словам заместителя генерального прокурора Р. Розенстайна, оперативная работа следователей позволила «быстро выявить и арестовать обвиняемую». Разглашение секретных материалов без надлежащего на то разрешения угрожает безопасности США и подрывает веру общества в правительство, считает он. «Люди, которым доверяют секретную информацию и которые обязуются сохранять её в тайне, должны быть привлечены к ответственности в тех случаях, когда они нарушают это обязательство», — сказал Розенстайн.
Риэлити Виннер. Кадр из видео «The Washington Post»
Адвокат арестованной Титус Николс отметил, что он даже не видел доказательств по делу, поэтому не может обсуждать конкретные обвинения. Он только сказал прессе, что его клиентка безупречно служила в ВВС в течение шести лет. Согласно судебным документам, с января 2013 года по февраль этого года Виннер имела высочайший уровень допуска в качестве сотрудницы, работавшей на правительственного подрядчика, компанию «Pluribus», на объекте в Джорджии.
Сейчас Виннер находится в тюрьме, и она останется там до слушания дела (состоится в четверг). Адвокат уверен, что правительство постарается продержать её за решёткой до самого суда. Николс, однако, хочет, чтобы его клиентку освободили: «У неё нет криминальной истории. Не похоже, чтобы она угрожала кому-либо».
Сама Виннер через форму аффидевита (показания в письменной форме, данные под присягой), принятую в ФБР, признала, что документ был передан новостной организации. Тут всё предельно открыто: сама новостная организация попросила дать комментарий по этому секретному материалу. Правительство узнало об утечке именно после того, как репортёр связался с человеком, работающим у другого правительственного подрядчика, желая получить мнение об этом документе. Потом тот связался с властями. Началось расследование.
Чиновники в правительстве определили: этот документ недавно распечатывали шесть человек, включая Виннер. Власти обвинили Виннер, поскольку она оказалась единственной, кто вошёл в контакт с новостной организацией (согласно аффидевиту). 3 июня Виннер допросили агенты ФБР в её доме в Огасте, штат Джорджия. Она, как предполагает издание, в содеянном призналась, заявив о «намеренной идентификации и распечатке секретных разведывательных сообщений» (согласно аффидевиту). Кроме того, Виннер «знала, что содержание сообщений может быть использовано для нанесения ущерба Соединённым Штатам и для выгоды иностранного государства».
Арест Риэлити Виннер только что прокомментировал общественный информатор Эдвард Сноуден.
По его словам, которые час назад привёл сайт «NBC News» , закон, разрешающий заключить в тюрьму женщину, обвинённую в утечке секретных документов на новостной сайт, представляет угрозу для свободной прессы. Сноуден считает, что этот закон не позволяет отличить экстраординарное раскрытие ненадлежащей секретной информации в общественных интересах («распутывание») от наносящего вред раскрытия секретов иностранным правительствам. Возмущённый Сноуден заявил, что Виннер следует освободить под залог.
* * *
Что касается Майкла Мура, то он пока на свободе.
Напомним, ранее в этом году знаменитый режиссёр составил план свержения мистера Трампа. Проект включает десять пунктов. Основные проблемы Дональда Трампа, по мнению Мура, — попытки наладить связи с Москвой и указ, ужесточивший в США миграционную политику. Раскритиковав действующего президента, Мур пригрозил ему импичментом.
Впрочем, Трамп может не дожидаться отстранения от власти через скандальную процедуру. Добровольно покинуть Белый дом — вот мирный вариант, который по доброте душевной предлагает мистеру Трампу мистер Мур.
Автор: Олег Чувакин
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