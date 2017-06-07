Проект «ЗЗ». Трампиликс. Массовое явление новых Сноуденов подточит Америку

Скриншот сайта TrumpiLeaks

На заседании в Белом доме. 16 февраля 2017 года. Президент Трамп обещает найти источники утечки информации о его администрации. Кадр из видео «The Washington Post»

Риэлити Виннер. Кадр из видео «The Washington Post»

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