10:10 07 июня

Перестрелка в парламенте Ирана

Иранские информационные источники сообщают о стрельбе в здании иранского национального парламента. Данные СМИ при этом разнятся. В одних источниках заявлено, что стрелявших в парламенте было трое, другие пишут об одном преступнике. На данный момент приходят сообщения о том, что в здании парламента Ирана захвачены заложники. По некоторым данным, среди заложников есть посетители парламентского комплекса и сами парламентарии.

Известно как минимум о двух пострадавших.

Перестрелка в парламенте Ирана



Поступают сообщения и о нападении неизвестных лиц на местных жителей в районе мавзолея имама Хомейни.

На 9:45 (мск) стало известных о четырёх "стрелках", которые осуществили нападение в Тегеране. Пока полиция не комментирует ситуацию, однако в местных СМИ заявлено, что речь идёт о террористическом акте.

На 9:50 (мск) стало известно о третьем раненом человеке - это представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находившийся в числе охранников здания парламентского комплекса.

Информация уточняется.

Использованы фотографии: © Fotolia / Emanuele Mazzoni
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Комментарии 24

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:42
    Началось..? Держись Иран.
    ОТДЕЛ
    1. gormih Сегодня, 09:45
      Да ничего не началось. Пристрелят как собаку, а родственикам головы поотрезают. Такие у них там законы.
      gormih
      1. Чёрный Сегодня, 09:47
        Персидская весна? smile .....часть 1. ..
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:07
          Там сейчас быстро закат устроят , ничего не будет.
          cniza
      2. den.perfiljew Сегодня, 09:48
        Полностью согласен.
        den.perfiljew
      3. kenig1 Сегодня, 10:09
        Террористы знали, что их утилизируют, а свою задачу они выполнили.
        kenig1
    2. рич Сегодня, 09:47
      Катар, Иран...в случайное совпадение почему-то плохо верится
      рич
    3. Владыка Ситх Сегодня, 09:55
      Американцы обостряют ситуацию, не удивлюсь, что два авианосца, ушедшие от берегов Кореи, появятся возле Персидского залива.
      Владыка Ситх
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:59
        надо срочно поднять истерию, по поводу попытки ами провести госпереворот в Иране!! fellow
        Кот Всапогах
    4. игорка357 Сегодня, 10:09
      Какие то такие же как и вы,вам три плюсика залепили..хорошо хоть вас таких не много.. laughing
      игорка357
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:44
    Чего-то начинается.И-не думаю,что без помощи "потенциальных".Однако-стоит отдать должное.Хорошо сработали,паразиты.Один-три.Понятно одно.Кто-то резко пытается разрулить тему,которая неподходит для матрасов.Не думаю,что Израиль в теме.Всё усложняется на БВ.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
      Думаете , события вокруг Катара и стрельба в парламенте Ирана - звенья одной цепи ?
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:54
        Нет.Не думаю.Катар-вотчина сша.Иран-своя планета.Сработали спецы из потенциальных.К сожалению-они далеко не дураки.Не знаю почему у наших отмашки небыло.Не могли проглядеть.Восток-дело тонкое.По лезвию ножа там политика.Неприятная новость.
        ВЕРЕСК
      2. andj61 Сегодня, 09:58
        Цитата: bouncyhunter
        Думаете , события вокруг Катара и стрельба в парламенте Ирана - звенья одной цепи ?

        Некая связь имеется - не между стрельбой в иранском парламенте и Катаром, конечно, а между Ираном и событиям вокруг Катара. Катар спонсировал бабахов, но в последний год от этого некоторым образом дистанционировался и начал налаживать отношения с Ираном и Россией. Помогал ли он антисаудовским повстанцам - дело тёмное, но саудиты, скорее всего, получили карт-бланш на действия против Катара от Трампа.
        А в Иране и своих бабахнутых на всю голову хватает, которые и устроили эту стрельбу hi .
        andj61
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
          Ход Ваших мыслей примерно повторяет ход моих , спасибо .
          bouncyhunter
    2. рич Сегодня, 09:57
      Новостные порталы сообщают, что один человек погиб. Пострадали, вроде как, три человека. Один из раненных - охранник. В настоящее время стрельба прекратилась.Очевидцы говорят о трех нападавших, вооруженных автоматами и пистолетом. Вроде как один нападавший задержан. Подождем конкретной информации. Чего-то нехорошее
      рич
  3. Велобосс Сегодня, 09:47
    Матрасники взялись за работу?
    Велобосс
  4. 3officer Сегодня, 09:48
    Ростки демократии? am
    3officer
    1. Sergej1972 Сегодня, 09:50
      В Иране демократии побольше будет, чем в соседних арабских монархиях.
      Sergej1972
    2. Deadушка Сегодня, 09:50
      Скорее "Сорняки демократии" laughing
      Deadушка
    3. andj61 Сегодня, 10:00
      Цитата: 3officer
      Ростки демократии? am

      Точно! Ростки демократии по-украински, доведённые до абсурда! bully
      Хотя и на Украине до стрельбы в Верховном Совете, судя по последним событиям, не далеко! feel
      andj61
  5. Марк Шейдер Сегодня, 09:58
    Однако..весьма жесткая по дисциплине страна.
    Марк Шейдер
  6. 0255 Сегодня, 10:01
    Ну и что же за охрана в парламенте Ирана, допустившая вооружённых боевиков в здание?
    0255
  7. sds87 Сегодня, 10:01
    Дядя Сэм безобразничает?
    sds87
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