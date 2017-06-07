Перестрелка в парламенте Ирана

Иранские информационные источники сообщают о стрельбе в здании иранского национального парламента. Данные СМИ при этом разнятся. В одних источниках заявлено, что стрелявших в парламенте было трое, другие пишут об одном преступнике. На данный момент приходят сообщения о том, что в здании парламента Ирана захвачены заложники. По некоторым данным, среди заложников есть посетители парламентского комплекса и сами парламентарии.Известно как минимум о двух пострадавших.Поступают сообщения и о нападении неизвестных лиц на местных жителей в районе мавзолея имама Хомейни.На 9:45 (мск) стало известных о четырёх "стрелках", которые осуществили нападение в Тегеране. Пока полиция не комментирует ситуацию, однако в местных СМИ заявлено, что речь идёт о террористическом акте.На 9:50 (мск) стало известно о третьем раненом человеке - это представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находившийся в числе охранников здания парламентского комплекса.Информация уточняется.