В филиппинском Марави игиловцев окружили и предложили сдаться властям
Начальник генерального штаба Вооружённых сил Филиппин Эдуардо Аньо сообщает СМИ о продолжающейся войсковой операции против террористических группировок на острове Минданао. Напомним, что несколько дней назад в городе Марави объявились боевики под чёрными знамёнами так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). Террористы высказали требования к властям Филиппин о том, что те должны дать независимость мусульманским регионам, где игиловцы «будут строить халифат».
Власти Филиппин перебросили в Марави армейские подразделения, а также полицейских спецназ. В ходе операции, проведённой накануне, филиппинские войска уничтожили не менее 120 боевиков, а также окружили группировку террористов численностью до 100 человек в одной из кварталов Марави. Боевикам поставлен ультиматум – в течение ближайших трёх дней сложить оружие и сдаться властям. Всем сдавшимся добровольно власти обещают смягчение наказания. Всем остальным грозит полное уничтожение.
В материалах филиппинских СМИ сообщается о том, что боевики устраивают провокации, используя снайперское оружие. Снайперы игиловцев с одних зданий стреляют по военнослужащим и полиции, с других – по гражданским лицам, которые остаются в заложниках у боевиков. Это приводит не только к жертвам среди мирного населения, но и к тому, что так называемые правозащитные организации уже обвинили ВС Филиппин в «военных действиях без защиты местного гражданского населения». Примечательно, что те же правозащитные структуры слова не сказали американской коалиции, продолжающей утюжить Мосул с воздуха вместе с находящимся там мирным населением...
Филиппинская пресса сообщает о том, что террористическая акция ИГИЛ (*) в Марави готовилась тщательно в течение длительного времени.
Косвенным доказательством этому служит тот факт, что у боевиков, противостоящим армии Филиппин в течение нескольких недель, не заканчиваются боеприпасы и продовольствие.
Лилер игиловцев в Марави Исмилон Хапилон, как сообщает Рейтер , призвал террористов использовать для «обороны» здания школ, а также устраивать теракты на дорогах, ведущих к Марави, чтобы блокировать доступ в центр города филиппинским войскам.
Власти Филиппин перебросили в Марави армейские подразделения, а также полицейских спецназ. В ходе операции, проведённой накануне, филиппинские войска уничтожили не менее 120 боевиков, а также окружили группировку террористов численностью до 100 человек в одной из кварталов Марави. Боевикам поставлен ультиматум – в течение ближайших трёх дней сложить оружие и сдаться властям. Всем сдавшимся добровольно власти обещают смягчение наказания. Всем остальным грозит полное уничтожение.
В материалах филиппинских СМИ сообщается о том, что боевики устраивают провокации, используя снайперское оружие. Снайперы игиловцев с одних зданий стреляют по военнослужащим и полиции, с других – по гражданским лицам, которые остаются в заложниках у боевиков. Это приводит не только к жертвам среди мирного населения, но и к тому, что так называемые правозащитные организации уже обвинили ВС Филиппин в «военных действиях без защиты местного гражданского населения». Примечательно, что те же правозащитные структуры слова не сказали американской коалиции, продолжающей утюжить Мосул с воздуха вместе с находящимся там мирным населением...
Филиппинская пресса сообщает о том, что террористическая акция ИГИЛ (*) в Марави готовилась тщательно в течение длительного времени.
Косвенным доказательством этому служит тот факт, что у боевиков, противостоящим армии Филиппин в течение нескольких недель, не заканчиваются боеприпасы и продовольствие.
Лилер игиловцев в Марави Исмилон Хапилон, как сообщает Рейтер , призвал террористов использовать для «обороны» здания школ, а также устраивать теракты на дорогах, ведущих к Марави, чтобы блокировать доступ в центр города филиппинским войскам.
Использованы фотографии: REUTERS/Romeo Ranoco
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