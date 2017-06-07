10:03 07 июня

В филиппинском Марави игиловцев окружили и предложили сдаться властям

Начальник генерального штаба Вооружённых сил Филиппин Эдуардо Аньо сообщает СМИ о продолжающейся войсковой операции против террористических группировок на острове Минданао. Напомним, что несколько дней назад в городе Марави объявились боевики под чёрными знамёнами так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). Террористы высказали требования к властям Филиппин о том, что те должны дать независимость мусульманским регионам, где игиловцы «будут строить халифат».

Власти Филиппин перебросили в Марави армейские подразделения, а также полицейских спецназ. В ходе операции, проведённой накануне, филиппинские войска уничтожили не менее 120 боевиков, а также окружили группировку террористов численностью до 100 человек в одной из кварталов Марави. Боевикам поставлен ультиматум – в течение ближайших трёх дней сложить оружие и сдаться властям. Всем сдавшимся добровольно власти обещают смягчение наказания. Всем остальным грозит полное уничтожение.

В филиппинском Марави игиловцев окружили и предложили сдаться властям



В материалах филиппинских СМИ сообщается о том, что боевики устраивают провокации, используя снайперское оружие. Снайперы игиловцев с одних зданий стреляют по военнослужащим и полиции, с других – по гражданским лицам, которые остаются в заложниках у боевиков. Это приводит не только к жертвам среди мирного населения, но и к тому, что так называемые правозащитные организации уже обвинили ВС Филиппин в «военных действиях без защиты местного гражданского населения». Примечательно, что те же правозащитные структуры слова не сказали американской коалиции, продолжающей утюжить Мосул с воздуха вместе с находящимся там мирным населением...

Филиппинская пресса сообщает о том, что террористическая акция ИГИЛ (*) в Марави готовилась тщательно в течение длительного времени.

Косвенным доказательством этому служит тот факт, что у боевиков, противостоящим армии Филиппин в течение нескольких недель, не заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

Лилер игиловцев в Марави Исмилон Хапилон, как сообщает Рейтер , призвал террористов использовать для «обороны» здания школ, а также устраивать теракты на дорогах, ведущих к Марави, чтобы блокировать доступ в центр города филиппинским войскам.

Использованы фотографии: REUTERS/Romeo Ranoco
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Комментарии 9

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:44
    Поползла нечисть по разным странам. Вот и реакция государства: жесткая и бескомпромиссная. А Янукович удовлетворил бы все требования.
    oleg-gr
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:46
    Молодцы , без всякой болтовни и переговоров просто замочили их армейскими подразделениями! Везде бы так и мир бы был! В плен не брать, мой совет...
    ОТДЕЛ
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
      Привет , Виталя ! hi
      Цитата: ОТДЕЛ
      В плен не брать

      Единственно приемлемая тактика борьбы с этими козлопасами . good
      bouncyhunter
  3. MoJloT Сегодня, 09:46
    Эти черти только силу понимаю, уничтожить самым изуверским способом, что бы надолго отбить желание появляться на Филиппинах.
    MoJloT
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:51
    Предложить сдаться?А не просто-просто уничтожить?Иначе себе проблемы увеличат.Не надо быть такими добрыми,как мы.
    ВЕРЕСК
  5. Кот Всапогах Сегодня, 09:52
    правильно, нечего с ними сюсюкаться , как вна Украине
    Кот Всапогах
  6. Дамир Сегодня, 09:54
    а также окружили группировку террористов численностью до 100 человек в одной из кварталов Марави. Боевикам поставлен ультиматум – в течение ближайших трёх дней сложить оружие и сдаться властям

    Ой скока антиресного узнаем по результатам допросов... это если главари уже соскочить не успели.....
    Дамир
  7. Романенко Сегодня, 09:57
    Гасить всю эту шатию-братию к чертям, с ними невозможно договариваться. Разбойник - живой покойник, старая русская поговорка, если вчитаться о многом говорит.
    К сожалению ИГИЛовцам невозможно пока что отрубить их главную голову, она понятно где-то в районе Лэнгли, но хвосты надо рубить беспощадно, пока их не рассортировали на умеренных убийц и почти умеренных.
    Романенко
  8. DenZ Сегодня, 09:57
    Филипинцы лучше бы не плен им предлагали а повесили прилюдно чтобы другим наповадно было. Лучшая "реклама" ИГИЛ была- бы.
    DenZ
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