Курды пошли на штурм неприступной крепости ИГИЛ Сегодня, 09:51 На севере Сирии начался штурм города Ракка, так называемой столицы запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство". 0 310 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость Падение бастиона немецкого духа Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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