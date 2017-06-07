10:13 07 июня

Курды пошли на штурм неприступной крепости ИГИЛ

На севере Сирии начался штурм города Ракка, так называемой столицы запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".




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