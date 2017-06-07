Госдепартамент: в США ведется активная работа по противодействию «российской агрессии»

Фундаментальная политическая проблема заключается в том, что Россия не принимает сложившийся порядок в Европе после окончания холодной войны, и это привело к агрессии в Грузии, Украине и привело к ряду враждебных активных действий. Одна из целей – ослабить демократические институты Запада,

Что мы пытаемся делать с этим… Российская кампания – это, безусловно, кампания в масштабах всего государства. Так что наш ответ должен быть такой же. В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать этим вызовам. Госдеп, минобороны, разведсообщества, правоохранительные органы работают вместе тесно здесь в США и в Европе,