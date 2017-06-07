10:06 07 июня

Госдепартамент: в США ведется активная работа по противодействию «российской агрессии»

В настоящее время в США идет активная межведомственная работа с целью выработки стратегии противодействия вызовам со стороны России, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря Джона Хефферна.



Фундаментальная политическая проблема заключается в том, что Россия не принимает сложившийся порядок в Европе после окончания холодной войны, и это привело к агрессии в Грузии, Украине и привело к ряду враждебных активных действий. Одна из целей – ослабить демократические институты Запада,
сказал Хефферн.


Другая цель Москвы, по мнению дипломата, – «посеять беспорядок среди населения». «Третья – ограничить выбор (соседних с Россией) стран, их стратегический выбор относительно членства в организациях», – добавил он.

По словам Хефферна, это отражается в «поддержке определенных политических партий, в частности, в Европе», а также в использовании "фейковой" информации.

Что мы пытаемся делать с этим… Российская кампания – это, безусловно, кампания в масштабах всего государства. Так что наш ответ должен быть такой же. В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать этим вызовам. Госдеп, минобороны, разведсообщества, правоохранительные органы работают вместе тесно здесь в США и в Европе,
подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию», которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com
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Комментарии 5

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:59
    Веселуха полная. Вся проблема в том, что РФ не признает себя проигравшей и требует уважения к ее интересам. У америкосов для "противодействия" будет много чиновников при деле освоения бюджета.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 10:03
      Мы были немножко "прибалевши" , а теперь вернулись.
      cniza
  2. cniza Сегодня, 09:59
    Какой активный этот Хефферн... флаг ему в руки.
    cniza
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:03
    Помощник госсекретаря несет полнейшую чушь и сам верит в то, что ему написали.
    выработки стратегии противодействия вызовам со стороны России
    Ну вырабатывайте болезные, а то до сих пор по лекалам "холодной войны" , правда лекала стали жестче и "закройщик" циничнее и наглее.
    rotmistr60
  4. 3officer Сегодня, 10:04
    "Партнеры бл.... lol
    3officer
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