Госдепартамент: в США ведется активная работа по противодействию «российской агрессии»
В настоящее время в США идет активная межведомственная работа с целью выработки стратегии противодействия вызовам со стороны России, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря Джона Хефферна.
Другая цель Москвы, по мнению дипломата, – «посеять беспорядок среди населения». «Третья – ограничить выбор (соседних с Россией) стран, их стратегический выбор относительно членства в организациях», – добавил он.
По словам Хефферна, это отражается в «поддержке определенных политических партий, в частности, в Европе», а также в использовании "фейковой" информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию», которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
Фундаментальная политическая проблема заключается в том, что Россия не принимает сложившийся порядок в Европе после окончания холодной войны, и это привело к агрессии в Грузии, Украине и привело к ряду враждебных активных действий. Одна из целей – ослабить демократические институты Запада,сказал Хефферн.
Другая цель Москвы, по мнению дипломата, – «посеять беспорядок среди населения». «Третья – ограничить выбор (соседних с Россией) стран, их стратегический выбор относительно членства в организациях», – добавил он.
По словам Хефферна, это отражается в «поддержке определенных политических партий, в частности, в Европе», а также в использовании "фейковой" информации.
Что мы пытаемся делать с этим… Российская кампания – это, безусловно, кампания в масштабах всего государства. Так что наш ответ должен быть такой же. В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать этим вызовам. Госдеп, минобороны, разведсообщества, правоохранительные органы работают вместе тесно здесь в США и в Европе,подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию», которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com
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