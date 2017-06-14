«Болотные разбойники»

«В Поднебесной нет ничего труднее, чем поесть»

(Китайская пословица)

Как известно, на сегодняшний день Поднебесная империя (пусть даже она так и не называется, древний смысл ее существования остался все тот же!) – мировой лидер по количеству жителей, проживающих в ней. Но известна она не только как государство с самой высокой численностью населения, но и бессчетным количеством товаров, которые производят умелые, не знающие устали руки китайцев. Страна давно стала своеобразным единым производственным цехом, где выпускается все: от иголок до автомобилей. Надпись «Made in China» можно встретить буквально на любом товаре, приобретаемом в наших магазинах. Читая ценники, вы наверняка не ошибетесь в стране-производителе. Трудолюбивые китайцы берутся за любой заказ. Даже государственные флаги разных стран – и те производятся в Поднебесной. Но такой высокоразвитой в промышленном плане страна была не всегда. В далекие времена, когда не только о развитой, а вообще о промышленности в тогда еще малоизвестном Китае никто и не помышлял, часть местных жителей отдавала предпочтение не созидательному труду, а «честному отъему» собственности у других. Иначе говоря, смысл их жизни заключался в грабежах своих соотечественников. А если учесть, что Китай давным-давно являлся многомиллионным государством, то и количество «разбойников» в нем было соответствующим.Средневековый китайский город. Китайская миниатюра.Во всем виновата погода …Существовало несколько серьезных причин, по которым Китай на протяжении нескольких столетий занимал лидирующее место в мире по количеству разбойников. Основная, конечно же, связывалась с огромной территорией страны, поскольку таким великим государством править было чрезвычайно сложно. Ну, а другая была как раз связана с местным климатом. Наводнения, смывавшие все на своем пути, случались в тех местах довольно часто. Не редкостью были и неурожаи, обрекавшие на голод целые деревни. Бывало и так, что одна беда шла следом за другой: полчища прожорливой саранчи –настоящая «казнь египетская», из Центральной Азии громадной тучей, преодолевая колоссальные расстояния и уничтожая все растущее на своем пути, добирались и до Поднебесной. Спустя некоторое время стая поднималась и летела дальше, а то, что оставалось после насекомых… Да ничего на земле не оставалось. Посевы съедались подчистую. Циклоны, приносившие мощнейшие ливни на сушу и вызывающие штормы в океане, также делали свое черное дело: деревни и города, расположенные поблизости, оказывались первыми на пути разрушительной силы стихии. А после того, когда стихия затухала, на деревни было больно смотреть: грязь вперемешку с обломками хижин и тем, что осталось от посевов. Все это вынуждало китайцев вставать на преступный путь (есть-то ведь хотелось «здесь и сейчас»!).«Вольному – воля…»Разбойничьи «шалости» достигли апогея в то время, когда эпоха династии Тан (618–907 гг.) плавно двигалась к своему закату. Разбойничьи «группировки» были настолько многочисленны, что вполне могли бы сойти за боеспособную армию Его императорского величества. Разница была лишь в функциях: «джентльмены удачи» не защищали страну. В поисках добычи они годами рыскали по всей державе, наводя страх на местное население. Главарь одной из таких «армейских» шаек, Вань Чиен, умудрился построить и организовать некое подобие… государства в государстве. Только государство-то, по своей сути, было с бандитскими порядками. «Государь-батюшка» требовал, к примеру, чтобы его величали, как и прежде – «Вань Па, вор» («по понятиям», наверное, так требовалось).В свое время наш замечательный историк В.О. Ключевский, подчеркивая значение естественного-географического фактора в истории, сказал: «Мы все вышли из ржаного поля!» А китайцы, соответственно, вышли из рисового. «Если ты ленив – сей пшеницу!» – такова их народная поговорка. Именно поэтому основная масса китайцев строила свои хижины по берегам рек (как известно, в Китае две самых полноводных реки – Хуанхэ и Янцзы), а некоторая часть населения селилась по берегам каналов – и все это несмотря на довольно частые наводнения. И если у нас, да и в Европе, разбойники «селились» в лесах, то в Китае их местопребыванием стали камышовые болота. А основным транспортом для злодеев была самая обыкновенная лодка, на которой они благополучно переплывали из одной реки в другую, с канала на канал и, как говорится, горя не знали.Южные союзники династии Юань 1300 г.: 1 – копейщик-крестьянин, 2 – военный чиновник, 3 – пират-южанин с «копьем неистового огня». Рис. Дэвида Скъю.Или, к примеру, случился большой разлив реки, губивший на своем пути все: посевы, жилища, скот. Отчаявшиеся крестьяне, чтобы хоть как-то прокормить семью, собирались в шайки и вынуждены были идти грабить, поскольку иного способа добыть еду не было. Народ дал им прозвище «вань минь», означавшее «оставившие свои деревни и семьи». Именно в такие тяжелые времена вал грабежей начинал захватывать все новые и новые территории страны, докатываясь порой до имперского дворца.Китайские «ракетчики». Рис. Дэвида Скъю.В истории Китая был один редкий случай, когда некто по имени Хуань Чао, главарь бандитской армии, в далеком 880 году умудрился выдворить императора Си-цуна из его же собственного дворца. Лишь год спустя император смог вернуться в родное обиталище!Вскоре династия Тан прекратила свое существование. Государство оказалось раздробленным. Разбойничьему клану это было только на руку: ведь в разобщенной страной и разбойничать проще.Стоит отметить одну вещь: ввиду того, что на разбой китайцев толкали естественно-географические факторы, а не «испорченная натура», то, соответственно, и отношение к этим «романтикам с большой дороги» было весьма лояльным. В Китае им даже был посвящен роман «Болотные разбойники», который в России был известен как «Речные заводи».Командующий династии Мин 1500 г.: 1 – гражданский чиновник; 2 – полководец; 3 – знаменосец. Рис. Дэвида Скъю.Автором сего произведения был Ши Най-ань, живший в XIV в. Являясь очевидцем крестьянских мятежей, он описал все, что видел, украсив свой труд сюжетами из народных сказаний. Прототипами героев романа явились действительно существовавшие тогда грабители. Всего их в романе насчитывалось чуть больше ста человек. Все они были главарями одного большого отряда. А «почетное звание» болотных разбойников они получили оттого, что их «логово» находилось в Ляншанских болотах провинции Шаньдун.Доспехи офицера дворцовой стражи Китай XVII век. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.Святое дело – народ защищать…Создавая свой роман, Ши в подробностях описал создание мятежного крестьянского отряда, борющегося с угнетателями народа, и в первую очередь с корыстолюбивыми государственными чиновниками. По сути, это был своего рода роман-жизнеописание всего китайского народа. Что-то вроде «энциклопедии китайской жизни». И заметим, что и сам главарь шайки Сон Жиан, и его подельники воруют в основном у тех, кто позажиточней. А совмещая «приятное с полезным», разбойники еще и вносят свой вклад в борьбу за построение государства с честным правительством. Для этого были придуманы обращения к крестьянам: «Следовать путем Бога!» и «Долой тиранию!».Основная масса преданий, которые Ши Най-ань включил в «Болотных разбойников», имеет отношение к периоду правления династии Сунн. Династия Сунн пришла на смену пришедшей в упадок династии Тан, и правила в стране с 960 по 1279 гг. Но в XII веке и этой династии пришел конец. Китай охватили крестьянские бунты, что повлекло за собой невиданный поток грабежей. Все это не могло не ослабить государство. Этой ситуацией тотчас воспользовались монголы. Их многочисленное войско во главе с Чингисханом лавиной прокатилось по Китаю, и в 1279 году государство полностью перешло под «контроль» Чингисхана. Почти столетие страна находилась под монгольским игом. Лишь в 1367 году страна смогла освободиться от захватчиков. Увы, очередная смена власти никак не повлияла на крестьянство: страна в который раз погрузилась в «трясину» разбоев, грабежей и насилия.Китайская алебарда XVIII в. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.На все воля Божья…Учение Конфуция, положенное в основу всех основных жизненных принципов китайцев, было основано на беспрекословном подчинении закону страны и Божьему закону, а также на идее, что любая власть есть власть от Бога. А раз так, стало быть и верховный правитель, император, тоже есть божий посланник, носивший между прочим титул «Сын Неба». А потому неповиновение императорской власти означало непростительную непокорность Божьей воле. Тем не менее, все понимали, что любая династия не может править бесконечно. Наступал сезон дождей, разливались реки, выходили из берегов воды каналов, и все возвращалось «на круги своя»… Народ оставался без куска хлеба, это порождало волну бунтов, за бунтами следом шла волна грабежей. И все делали вывод, что это знак с неба, что династия «вышла из доверия» небес. А потому – очередная смена власти!Китайские доспехи XII – XIII вв. Провинция Юньнань или Сычуань. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.«Свергнем Юань, построим Мин!»Мятежи против войска Чингисхана стали вспыхивать с 1335 года, а следом восток страны подвергся нескольким опустошительным наводнениям кряду. Китайцы поняли это как знак, что монгольская династия Юань утратила свое могущество и поддержку небес, и настала пора расчистить дорогу для новой!Предводителем мятежников стал Чжу Юань-чжан. Он обошел всех кандидатов на трон и в 1368 году образовал династию Мин. За два десятка лет ему удалось выдворить из Китая захватчиков и восстановить кое-где поврежденную Великую китайскую стену. Но, искоренить разбойничьи шайки до конца ему так и не удалось…Солдаты династии Мин 1400 г.: 1 – алебардист; 2 – знаменосец; 3 – аркебузир. Рис. Дэвида Скъю.Любопытно, что одним из факторов провала «операции» по уничтожению разбойников как явления, стала невероятная слава «Болотных разбойников». В то время по мотивам романа сочинили целых сорок восемь пьес, которые с огромным успехом шли на всех театральных подмостках страны. Вот так и получилось, что литературное произведение невольно породило поколения сторонников и последователей «Болотных разбойников». Дело зашло так далеко, что члены династии Цин, справедливо опасаясь новых народных волнений, под страхом наказания запретили печатать продолжение романа.