Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам: Болгария и Канада. (часть 5)

Хороша страна Болгария,

А Россия лучше всех!

(«Под звездами балканскими» Слова: М. Исаковский)

Сегодня мы продолжаем путешествие по странам и континентам, где применялись те или иные винтовки со скользящим затвором. В соответствии с алфавитным порядком сегодня у нас первой идет буква «Б», то есть страна Болгария. А вот по «техническим возможностям» за ней последует Канада.Начнем с того, что Болгария с крупнейшей армией на Балканах в конце ХIX - начале ХХ века играла важную стратегическую роль в Восточной Европе, балансируя между такими великими державами, как Россия и Австро-Венгрия. Болгария была относительно современным королевством, занимающим важное место в мире ... ситуация, которая закончилась сразу после Второй мировой войны, когда включение ее в зону интересов СССР принесло ей то, что… принесло и в итоге закончилось очередной ее переориентацией на Запад. Впрочем, этого можно было и ожидать. Ведь сколько таких переориентаций в Болгарии уже было. Нужно освобождаться от османского ига, и мы друзья «не разлей вода». Нужно обеспечить собственные интересы, и Болгария союзник Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне и… нейтральное в отношении к СССР государство в годы Второй. Затем активный участник Варшавского договора, «16-ая республика СССР», наш самый главный «зарубежный курорт» и поставщик консервированных фруктов, и столь же активный союзник Запада сегодня. Ну, не умеем мы привязывать к себе союзников или тех, кто могли бы ими стать, не умеем, а учиться у тех, кто умеет, почему-то стыдно.Бойцы Отечественного фронта Болгарии на улице освобожденной Софии с винтовками Манлихера в руках!А ведь возможности такие к России были всегда! Ведь заводы по изготовлению оружия у Болгарии отсутствовали, и она должна была покупать оружие на экспортном рынке. Причем выбирала она превосходные австрийские винтовки фирмы «Штейр». Однако во время альянсов с Россией болгарам удалось приобрести и винтовки модели Бердана II. Хотя на сегодня таких винтовок и не найдено, есть фотографии, на которых позируют болгарские солдаты, вооруженные винтовками Бердана II. Очевидно, что они были приобретены либо во время русско-турецкой войны, либо сразу вскоре после нее. Потом, когда отношения России с Болгарией испортились, поток русских винтовок иссяк, и поставщиком стрелкового оружия для болгарской армии стала Австрия.Так, Болгария купила модели 1888 и модель 1888 / 90S, отличить которые можно по характерному штампу с изображением льва в верхней части магазина.Винтовка «Манлихер» М1888 в Музее армии в Стокгольме. Одной из особенностей ее стал отдельный, выступающий из ложи магазин, не объединенный со спусковой скобой.«Манлихер» M1888 представлял винтовку со скользящим затвором, при этом движение его происходило не вверх-назад, а только назад с последующим возвращением на место. Другой особенностью было пачечное заряжание. При этом из-за того, что патроны были рантовые, в пачке они располагались таким образом, что шляпка каждого следующего верхнего патрона была впереди шляпки нижнего патрона, что позволяло без задержек подавать их в ствол. Обойме-пачке именно вследствие этого придали косую форму, но из-за этого она могла вкладываться в магазин только одной стороной. Поэтому, чтобы ночью верх и низ не путать, на «верхней» части пачки сделали рифление. Из-за этого винтовка имела специфический недостаток. Дозарядить ее можно было, только лишь вынув из нее пачку и добавив в нее новые патроны.До 1890 года в винтовке M1888 применялись 8-мм патроны с усовершенствованным дымным порохом, обеспечивавшим пуле начальную скорость в 500 м/сек. С 1890 года в них стали применять бездымный порох и новую пулю в стальной оболочке. При этом ее начальная скорость выросла до 625 м/сек.В 1890 году специально для применения патронов с бездымным порохом винтовки Манлихера образца 1888 года модернизировали, заменив прицелы на целик с делениями для стрельбы от 600 до 1800 шагов (1350 м) на ближнюю дистанцию и от 2000 до 3000 шагов (2250 м) на дальнюю дистанцию. Кроме того, на боковую поверхность прицела были нанесены шкалы под патрон с бездымным порохом. Когда появилась модель Манлихера М1895, болгары тут же купили опытную партию в 3000 винтовок, в течение 1896/97 финансового года их испытывали. Винтовка понравилась, и Болгария сделала заказ на 65 208 винтовок, отправленных в течение 1903/04 финансового года. Система «Манлихер» использовалась в Болгарии в годы Первой мировой и во Вторую мировую войну. Причем эти винтовки все еще находились в стратегическом запасе даже в 60-е годы прошлого века.В Канаде положение было немного другое. Вместо того, чтобы вооружать свои войска британскими винтовками (есть правда, информация о том, что британцы не соглашались поставить канадцам свои винтовки Ли-Энфильд), как другие страны Содружества. Поэтому Канада провела испытания винтовок в 1901 году и приняла предложение сэра Чарльза Росса, владевшего компанией «Винтовки Росса Кo». Винтовка была уникальной разработкой с прямолинейным ходом затвора. Следуя британской системе именования ружей, первая винтовка Росса получила название Mark I, а не по году ее выпуска. Быстро выведенная из эксплуатации, сегодня это редкая и очень востребованная среди коллекционеров оружия модель. Произведено винтовок Mk I в Канаде было всего 5000 до начала производства Mk II в 1905 году, а сохранилось их очень мало.Затвор и прицел винтовки Mk I. Музей Королевского канадского полка в Лондоне.Канадец сэр Чарльз Росс начал работу над своей винтовкой в конце 1890-х годов, взяв за основу австрийские винтовки Манлихера M1890 / 1895. В связи с Англо-бурскими войнами и отказом Британии поставить Канаде винтовки Ли-Энфильд, канадская армия обратилась к Россу. В итоге в 1902 году винтовку Росса калибра .303 приняли на вооружение канадской армии и королевской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police), а с 1905 года начались ее массовые поставки в войска. В 1907 году настал черед винтовки Mark II, а в период с 1907 по 1912 год она несколько раз модифицировалась. Летом 1910 года в канадскую армию поступила винтовка Mark III, ставшая основным оружием канадского экспедиционного корпуса в Европе в Первую Мировую войну.Та же винтовка, вид сбоку.Однако в ее окопах выяснилось, что винтовки Росса, при всей их отличной скорострельности и высокой точности стрельбы, совершенно не приспособлены к роли армейского оружия. Винтовки оказались очень чувствительными к загрязнению, а их продольно скользящий затвор был не только сложен в разборке и сборке, но и в некоторых модификациях допускал неправильную сборку. В этом случае можно было произвести выстрел при незапертом затворе с самыми плачевными результатами и для винтовки, и для стрелка. В результате едва только у канадцев появилась такая возможность, винтовки Росса были заменены на английские винтовки Ли-Энфильд No.3 Mk.I. В послевоенное время винтовки Росса применялись в роли охотничьего и спортивного оружия, как в варианте под патрон .303, так и под довольно разработанный Россом мощный охотничий патрон .280.Винтовка Mk III.Винтовки этой системы имеют продольно скользящий затвор, действующий при прямом движении рукоятки. Ствол запирается отдельной боевой личинкой при ее повороте. При этом личинка эта могла иметь или же два массивных боевых упора, либо вместо них на ней была сделана прерывистая многоходная резьба, как в поршневом затворе артиллерийского орудия. Вращение же личинки при движении затвора достигалось взаимодействием спиральных пазов и выступов на корпусе затвора.Устройство магазина Харриса. Патент США №723864 1903 г.Питание патронами происходило из неотъемного коробчатого магазина на 5 патронов системы Харриса (Mark I и Mark II), в которых патроны размещались в шахматном порядке в два ряда, тогда как его снаряжение происходило сверху при открытом затворе. Особенностью этой конструкции было то, что заряжать магазин приходилось отдельными патронами. Можно было действовать и иначе.Устройство подавателя и размещение его цилиндрической пружины в магазине Харриса. Патент США №723864 1903 г.Для этого стрелок сначала должен был опустить подаватель магазина, сжав его пружину путем нажатия на специальную клавишу справа на цевье, сразу позади прицела. Затем пять патронов можно было просто засыпать в магазинную коробку и отпустить клавишу подавателя. При этом из ложи магазин Харриса не выступал.Расположение патронов в магазине Харриса. Патент США №723864 1903 г.У винтовки Mark III магазин стал однорядным и выступал снизу из ложи. Снаряжать его можно было из пластинчатых обойм от винтовок Ли-Энфильд или же по одному патрону. Другой особенностью винтовок Росса была отсечка магазина, находившаяся справа у спускового крючка, нажатием на которую винтовка превращалась в однозарядную. Прицельные приспособления на винтовках Mark I и Mark II были открытыми и имели регулируемый по дальности целик с U-образной прорезью на стволе; на винтовках Mark III целик поставили диоптрический, и расположили его в задней части ствольной коробки. Все варианты винтовки Росса имели кольцевой намушник.Устройство затвора и однорядного магазина на винтовке Росса Mk III.Винтовки Mark III появились в 1914 году, а всего их было выпущено 400000 экземпляров, а находились они на вооружении до 1916 года, когда их заменили на Ли-Энфильды. Тут можно сказать, что канадцам просто не повезло. Они получили очень хорошую винтовку, однако неприспособленную для суровых фронтовых условий. А так, что с шахматным магазином Харриса, что с плоским однорядным это было очень даже хорошее оружие!