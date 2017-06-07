Ответственность за за двойной теракт в Иране взяла на себя группировка «Исламское государство»
Продолжает поступать новая информация о нападении неизвестных на парламент Ирана, на настоящий момент известно об одном погибшем и восьми раненных в результате нападения, передает агентство Tasnim .
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, один человек погиб и пятеро ранены.
По информации агентства, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.
По данным агентства Mehr, пострадали восемь человек. Кроме того, по информации агентства, пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни к югу от Тегерана. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.
Как сообщает Press TV , на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказывают, что они были вооружены автоматами Калашникова. Ранее сообщалось, что один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.
Как сообщает агентство Fars, один из нападавших — смертник, он окружен силами безопасности.
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.
По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.
Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.
По сообщению иранского агенства Fars, ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство».
ИГ (Исламское государство) - запрещено в России
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, один человек погиб и пятеро ранены.
По информации агентства, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.
По данным агентства Mehr, пострадали восемь человек. Кроме того, по информации агентства, пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни к югу от Тегерана. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.
Как сообщает Press TV , на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказывают, что они были вооружены автоматами Калашникова. Ранее сообщалось, что один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.
Как сообщает агентство Fars, один из нападавших — смертник, он окружен силами безопасности.
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.
По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.
Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.
По сообщению иранского агенства Fars, ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство».
ИГ (Исламское государство) - запрещено в России
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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