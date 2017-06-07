12:26 07 июня

Ответственность за за двойной теракт в Иране взяла на себя группировка «Исламское государство»

Продолжает поступать новая информация о нападении неизвестных на парламент Ирана, на настоящий момент известно об одном погибшем и восьми раненных в результате нападения, передает агентство Tasnim .



Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, один человек погиб и пятеро ранены.
По информации агентства, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.


По данным агентства Mehr, пострадали восемь человек. Кроме того, по информации агентства, пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни к югу от Тегерана. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.

Как сообщает Press TV , на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказывают, что они были вооружены автоматами Калашникова. Ранее сообщалось, что один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.

Как сообщает агентство Fars, один из нападавших — смертник, он окружен силами безопасности.
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.

По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.

Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.

По сообщению иранского агенства Fars, ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство».

ИГ (Исламское государство) - запрещено в России

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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Комментарии 35

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  1. tiredwithall Сегодня, 10:45
    Раз ИГ - значит ответственность на США.
    tiredwithall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:04
      Цитата: tiredwithall
      Раз ИГ - значит ответственность на США.

      Ну не совсем так конечно, Иран кому мешает на Ближнем востоке..? Ну в Сирии русские стоят насмерть, если Иран полыхнет, то нам придется уходить. Там такой замес начнется !Аллах не спасет арабов от уничтожения и русские в том числе..Не дай Бог!
      ОТДЕЛ
      1. tiredwithall Сегодня, 11:10
        Тут на сайте немного раньше в ленте новостей прошла инфа о эвакуации из Ракки штатовских выкормышей в составе ИГ. А Иран давно под прицелом США и по нему их спецы орудуют на всю катушку с 1979 г. Давно хотят в открытую, но пока опасаются. Так что мешает и здорово мешает хозяевам Мира - Иран ни цента моржи не платит ФРС.
        tiredwithall
        1. NIKNN Сегодня, 12:03
          Судя по снимку к статье , иранцы хотят десант высадить против террористов?...
          NIKNN
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:46
    Выкормыши США (игил ) опять организовали нападение , думаю иранцы не будут с ними миндальничать .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
      Цитата: Spartanez300
      думаю иранцы не будут с ними миндальничать .

      В этом можно не сомневаться - уж очень Иран "любит" и ИГИЛ , и США .
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:03
        Вот он "след из-под Ракки". Началось.
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
          Думаете ? Уж как-то очень всё быстро : не успели бармалеев из Ракки вывезти - двойной теракт в Тегеране ...
          bouncyhunter
          1. Талгат Сегодня, 11:13
            Да это сто процентов "привет" от саудитов мракобесов и их союзников США и Израиля. Иранцам надо "ответку" организовать - чтобы неповадно было. Им то в отличие от нас или РФ терять то нечего - отношения с "мировым правительством" испорчены давно и напрочь
            Талгат
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
              Цитата: Талгат
              Да это сто процентов "привет" от саудитов мракобесов и их союзников США и Израиля.

              Как раз в этом-то я и не сомневаюсь . Сомнения вызывает связь двойного теракта с эвакуацией бармалеев из Ракки .
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 11:32
                Теракт с захватом заложников в Иране - ЦРУ-шный сценарий ( Нордост в Москве, Буденовск, Беслан итд.) Один сюжет, один и тот же "режиссер".
                Никакой либеральности. Жесткий ультиматум и всё "Харам!" А затем, тотальный "демонтаж" и "утилизация".
                Соломон Кейн
                1. cniza Сегодня, 11:41
                  Ну что США начал по всему шарику "разбрасывать" своих бармалеев.
                  cniza
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
                    А им, сучатам, не привыкать. "Гадость - наше кредо" :
                    Соломон Кейн
                  2. bouncyhunter Сегодня, 11:50
                    Цитата: cniza
                    США начал по всему шарику "разбрасывать" своих бармалеев.

                    Почему "начал" ? Планомерно продолжает . Это началось не сегодня и не вчера .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 11:52
                      Спасибо дружище , что поправил , добавлю - он их уже стал размножать , скоро "детки" придут к родителю и прихватят его за Фаберже.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:56
                        Цитата: cniza
                        скоро "детки" придут к родителю и прихватят его за Фаберже.

                        Эх , скорее бы ... Отвечаю : как только увижу новость о теракте ИГИЛ в Матрасии - нажрусь до полного изумления и синих козявок ! drinks
                        bouncyhunter
              2. andj61 Сегодня, 11:48
                Цитата: bouncyhunter
                Сомнения вызывает связь двойного теракта с эвакуацией бармалеев из Ракки .

                Конечно, Иране и своих недовольных полно. hi
                andj61
          2. Соломон Кейн Сегодня, 11:17
            "Звонок Другу" - Sleeper Cell ( спящая ячейка). А Кураторы чуть позже подтянутся.
            КСИР ( Корпус стражей исламской революции)- не спать, хотя там офицеры со всего Бл.Востока. Там у них сам черт ногу сломит.
            Это Вам не Моссад.
            Соломон Кейн
      2. pjastolov Сегодня, 11:46
        цитата bouncyhunter
        В этом можно не сомневаться - уж очень Иран "любит" и ИГИЛ , и США .
        По сообщению иранского агенства Fars, ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство».
        Здравствуй Павел hi , а как же тогда наезд арабчат на Катар? они же трубуют чтобы он перестал спонсировать ИГ и разорвал дипотношения с Ираном? request
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Привет , Володя ! hi А у них там правая рука не ведает что левая творит . yes
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 12:04
            матрасовская методичка что ли не до конца доработана? feel
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
              Видимо , всё упирается в неточности перевода . wink
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 12:08
                об этом я как то не подумал recourse
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:13
                  Ничего , бывает . С этими товарисчами разве всё упомнишь ? lol
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 12:20
                    Упомнить тяжело, да они и сами каждый раз новые перлы выдают
                    pjastolov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:23
                      Убойная фотка ! good Надо её немецкой бабушке показать . laughing
                      bouncyhunter
                      1. pjastolov Сегодня, 12:24
                        так наверное видела, это же не у нас фоткали laughing
                        pjastolov
  3. Vladimir71 Сегодня, 10:53
    Походу всех сунитов возьмут на контроль благо их там мало, по первому подозрению будут отправлять в сунитский рай к гуриям)
    Vladimir71
    1. Талгат Сегодня, 11:09
      На самом деле там же дело не конфликте суниты шииты. Мы же все с вами прекрасно понимаем что что в реалии это противоречие геополитических интересов - есть 2 группы стран которые естественные противники. Это Иран и Сирия с одной стороны (и еще ирак пытатся к себе подтянуть)

      А с другой стороны Саудиты с остальными монархиями залива и Израиль

      За каждой группой стоят сверхдержавы - за теми США и Европа, за Ираном однозначно Россия и пока в тени но все таки там и Китай

      Кстати - ингушские и чеченские подразделения в Сирии от России - сплошные суниты. Страны одкб и КЗ и Киргизы тоже суниты. Но это никак не делает их врагами сирийцев и Ирана и союзниками сунитов саудитов. Россия сунитская страна и одна из крупнейших мусульманских стран - но это не делает Россию врагом Ирана и союзником саудитов мракобесов

      в общем корень не в религии - а в интересах и геополитике
      Талгат
      1. voyaka uh Сегодня, 11:31
        "Кстати - ингушские и чеченские подразделения в Сирии от России - сплошные суниты"///

        Потому их и послали в Алеппо - суннитский город. И с ними
        ничего плохого не произошло, к счастью.

        А попали бы они случайно в какой-нибудь шиитский город Ирака -
        их вырезали бы зверски и не откладывая.
        voyaka uh
      2. Саша Крымский Сегодня, 12:12
        Цитата: Талгат
        Россия сунитская страна и одна из крупнейших мусульманских стран - но это не делает Россию врагом Ирана

        Доигрались! Дожили!
        Сунитская Россия.
        Сунитский Израиль.
        Талгат , я если честно очень уважаю ваши коментарии - они в основном компрамисные и от того интересны.
        Но с сунитской Россией - это перебор. По крайней мере я отказяваюсь это принимать! Харам - как говорят наши сирийские друзья из братского Ирана.
        Саша Крымский
  4. roskot Сегодня, 10:59
    Охамели. В Иране, да еще в парламенте. Игиловцы берега попутали что ли?
    roskot
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:10
      Никакой новой армии и свободной оппозиции. Хреначить надо всех. Ментальность на Ближнем Востоке - хуже атомной бомбы.
      Соломон Кейн
  5. Саша Крымский Сегодня, 11:10
    Надеюсь этот интересный сериал про Иран и Игил(зап. в России) окажется не короче Санта Барбары.
    Саша Крымский
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:18
      Чем мне нравится Республика Израиль - радикальный кинематограф: такой сериал в формате 1-2 серий укладываются....
      Соломон Кейн
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