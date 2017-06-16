06:44 16 июня

Читторгарх: крепость раджпутов, водоемов и храмов (часть первая)

Всегда приятно, когда после публикации первой статьи тебя просят продолжить тему и дать ее продолжение. Вот и после материала о форте Кумбхалгарх меня попросили рассказать об упоминавшемся в нем Читторгархе – крепости, явно заслуживающей внимания. И тут и мне, и читателям ВО можно сказать повезло. Всегда приятно писать о чем-то, имея под руками и фотографии, и информацию непосредственно «оттуда». Сам я в Читторгархе не был, но зато там побывала близкая подруга моей дочери и привезла мне целый диск замечательных фотографий. Долго он у меня лежал без дела и вот наконец «наступил его час».

В прошлый раз в начале материала о могучем индийском форте Кумбхалгарх (https://topwar.ru/116395-kumbhalgarh-fort-kumbhal-velikaya-indiyskaya-stena.html) речь шла о том, что сам он является вторым по размерам после форта Читторгарх в Раджастане, а выстроен он был раджпутским правителем раной Кумбхой, вместе с несколькими другими крепостями. Причем рана Кубха лично разрабатывал планы 32 из них. А как же тогда форт Читторгарх, и кто такие раджпуты вообще? Начнем с последнего, потому что их история очень интересная и по-своему поучительна.


Форт Читторгарх. Вот так он выглядит снизу из долины.



А вот это очень забавный снимок: таков наклон окружающей местности на подступах к форту. Человек, решил, видимо, «срезать» себе путь и пошел вверх напрямую.

Слово «раджпут» происходит от санскритского «раджа путра», что значит «сын раджи», то есть «сын владыки». Что же касается вопроса об этническом происхождении раджпутов, то о нем ученые ведут споры до сих пор. Западноевропейские историки считают, что они мигрировали в Индию из Центральной Азии где-то между I и VI веками нашей эры. У индийцев свое версия, согласной которой они выходцы из Северной Индии и представляли касту «кшатриев» (воинов), а «раджпутами» их назвали в раннем Средневековье.


Раджпутский боевой слон. Рисунок датируется 1750–1770 гг., выполнен в г. Кота, Раджастан.

Как бы там ни было, но раджпуты и впрямь отличались своей воинственностью и потому уже с IX века играли активную роль в политической жизни на севере Индии. При этом их имя было окружено ореолом мужественности, поскольку если ситуация для них была безвыходной, то раджпуты не останавливались перед тем, чтобы совершить джаухар – ритуальное массовое самоубийство. Единственным достойным занятием для мужчины-раджпута могло быть только лишь военное дело. Для настоящего раджпута были недостойными ни земледелие, ни торговля и даже чрезмерно увлекаться религией ему не рекомендовалось. Хотя раджпуты были индуистами, им не только не запрещалось, а вменялось в обязанность есть мясо и пить вино, дабы поддерживать в себе воинственность. Традиционным оружием раджпутов были широколезвийные мечи кханда.


Меч раджпутов – кханда.

Уже в эпоху раннего средневековья, вскоре после падения империи Гуптов (647 г.) они владели большей частью северной Индии, где создали множество небольших княжеств, которыми властвовали вожди 36 основных раджпутских кланов.

Читторгарх: крепость раджпутов, водоемов и храмов (часть первая)

Шлем раджпутов из музея Альберт-холл в Джайпуре.

Когда в X веке в северную Индию хлынули мусульманские завоеватели раджпуты в силу своей раздробленности оказать им должного отпора из-за своих междоусобиц не смогли. Но и завоевателям так и не удалось их исламизировать, и в раджпутских княжествах сохранились исконно индийские религии – джайнизм и индуизм.


Снаряжение воина XVIII в. из Раджастана: чилта хазар маша (Одеяние из тысячи гвоздей), кухах худ (шлем), базу банд (наручи), тулвар (меч). Национальный музей Индии, Нью-Дели.

Естественно, что именно поэтому мусульманские владыки империи Великих Моголов относились к раджпутам крайне отрицательно (ведь ислам заповедал им убивать тех, кто поклоняется многим богам, а уж многоруким и слоноголовым – тем более!). Поэтому в начале XIV века они предприняли попытку уничтожить государство раджпутов или по крайней мере сильно его ослабить. Раджпуты понесли поражение от Бабура в битве при Кхануа (1527), а его внук Акбар (1568-1569) захватил многие их крепости. Склонившись перед силой сильных, раджпутские феодалы (за исключением правителей области Мевар) перешли на службу к Великим Моголам, но выторговали у них право на сохранение своей автономии в составе империи.


Махарана Пратап Сингх, легендарный правитель Мевара XVI века.

И все было бы после этого хорошо, если бы султан Аурангзеб не оказался столь ревностным мусуллимом и не занялся насильственным обращением индуистов в ислам. Кроме того, он ввел «налог на веру», налог за индуистские паломничества, запретил строительство индуистских храмов, а существующие не начал превращать в мечети. Кроме того, он проводил политику дискриминации индусов в армии и выдавливание их из сферы торговли и госслужбы, то есть задел тех, кого задевать всегда было очень опасно: торговцев и чиновников. Все это вызвало многочисленные восстания по всей Могольской империи, подавлять которые было очень сложно. А затем раджпуты пошли еще дальше. В обмен на сохранение местной автономии и защиту от набегов свирепых афганцев, они в начале XIX века заключили договор с англичанами и согласились на переход под британскую юрисдикцию. В 1817 – 1818 гг. британское правительство постепенно заключило такие договоры почти со всеми раджпутскими княжествами. В результате этого британское правление распространилось на всю территорию Раджпутаны – то есть земли раджпутов, ну а после обретения Индией независимости Раджпутана стала индийским штатом Раджастан. Интересно, что в годы Великого восстания, известного у нас в России как восстание сипаев, раджпуты поддержали англичан, а не своих братьев по вере – повстанцев!


Знатный раджпут 1775 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

История самого же форта Читторгарх («гарх» как раз и означает форт, изначально он назывался Читракут) уходит корнями в глубину веков. Сохранились легенды, что правитель Гухилы по имени Баппа Равал захватил укрепление, что находилось на его месте еще в 728 или 734 году н.э. В одной из них, правда, говорится, что он получил его в приданое. Некоторые историки сомневаются в историчности этой легенды, утверждая, что правитель Гухилы тогда еще не контролировал Читтор. Как бы там ни было, но можно считать, что уже в VIII веке какая-то крепость здесь была.


Форт Читторгарх в 1878 г. Картина Марианны (1830-1890). Англичане охотно посещали Раджпутану, а их художники рисовали картины тамошней экзотики.

И тогда же с VIII по XVI века Читторгарх был столицей государства Мевар, который контролировался раджпутским кланом Сисодия. Крепость трижды становилась объектом атаки армий мусульман: в 1303 году – к нему подступили войска делийского султана Ала ад-дина Халджи, в 1534-1535 годах – это был султан Гуджарата Бахадур-шах, а в 1567-1568 годах до Читторгаха добралась армия самого Акбара Великого.


Осада крепости Читтор в 1567 г. Взрыв мины под стеной крепости. Могольская миниатюра из «Акбар-наме». 1590-1595 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон

И во всех этих случаях, когда крепость вот-вот должна была пасть под натиском врага, ее защитники сдаче на милость победителя предпочитали смерть для себя и ритуальное самосожжение для всех членов своих семей. Ну, а когда в 1568 году Читторгарх был основательно разрушен шахом Акбаром, столицу Мевара перенесли в Удайпур.


Сцена битвы. Бхагавата пурана. Центральная Индия. 1520-1540 гг., Коллекция Кронос, Нью-Йорк.

Сегодня Форт Читтор (как называют его англичане) или Читторгарх (как называют его индийцы) представляет собой крупнейший из всех фортов Индии и прямо-таки уникальный памятник средневековой индийской архитектуры и военного зодчества. Общая его территория охватывает участок площадью… 305 гектаров, а вместе с буферной зоной – 427 гектаров. Все укрепления Читторгарха расположены на изолированном скалистом плато длиной около 2 км и шириной 155 м, которое в свою очередь на 180 метров поднимается над равниной. Что же касается протяженности стен форта, в плане имеющего форму рыбы, то она равна 13 км.


Форт Деравар, принадлежавший династии раджпутов Бхатти. Находится в современной области Бахавалпур в Пакистане. Полукруглые, выступающие из стены бастионы были особенностью раджпутской крепостной архитектуры.

Интересно, что практически все стены вместе с полукруглыми бастионами возведены так, чтобы прямо за ними вниз уходили едва ли не отвесные обрывы скалистого плато. Поэтому они построены не столь мощными, как в Кумбхалгархе, да в этом и не было никакой необходимости. Подняться к форту позволяет извилистая горная дорога длиной более одного километра, ведущая от города в долине к главным воротам форта Рам Пол. Есть и другие дороги. Но пользуются не всеми. Внутри форта тоже есть дорога, которая позволяет добраться до всех ворот и памятников, расположенных уже внутри крепостных стен. Всего же ворот, ведущих в крепость, семь. Все они построены правителем Мевара раной Кумбхой (1433-1468) и названы по названиям расположенных здесь же холмов: Пэйдал Пол, Бхайрон Пол, Хануман Пол, Ганеш Пол, Джорла Пол, Лакшман Пол и Рам Пол.


Вид из форта на город, расположенный у его подножия.

С 2013 года это один из объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что теперь уже не только Индия, но и весь мир должен заботиться о том, чтобы сохранить его для наших будущих потомков. Добраться до него не слишком сложно, поскольку он находится на полпути от Дели до Мумбаи и туда ведет национальная автомагистраль №8 и вдобавок железная дорога. Железнодорожная станция находится от форта в шести километрах, автовокзал – в трех.


Щит раджпутов.

Внутри форта находится масса различных интересных сооружений. Это и собственно его стены и бастионы, храмы и дворцы, но, пожалуй, самое удивительное это… его водоемы. Здесь на высоте 180 м встретить такую массу воды просто никак не ожидаешь. Причем, в начале здесь было 84 водоема, из которых до наших дней сохранилось всего лишь 22. Они устроены так, что питаются естественным водосбором и осадками и представляют собой хранилище объемом в четыре миллиарда литров, которое может полностью удовлетворить потребность в воде для армии в 50 000 человек, которая могла бы свободно укрыться за его стенами и использовать территорию форта в качестве базового лагеря!


Один из сохранившихся водоемов форта.

Кроме того, здесь можно увидеть и осмотреть 65 различных исторических сооружений, среди которых четыре дворцовых комплекса, 19 старинных храмов, и многое другое. Есть также интересный музей, в котором находится впечатляющая коллекция индийского оружия, рестораны, магазины сувениров – одним словом все, что нужно современному туристу. Правда, за вход сюда индиец заплатит только пять рупий, а вот иностранец – 100!


Сурай Пол – ворота во внутренний двор.

Археологам удалось выяснить, что самое ранее укрепление на одном из холмов было построено еще в V веке и затем последовательно расстраивалось вплоть до XII века. Вторая часть оборонительных укреплений была построена уже в XV веке. Помимо дворцового комплекса, расположенного на самой высокой точке в западной части форта, здесь много храмов, таких, например, как Храм Кубха Шьям, Храм Мира-Бай, Храм Ади Варах, Храм Шрингар Чаури и мемориал Виджая Стамба. Стены форта со встроенными в них полукруглыми бастионами состоят из каменной кладки на известковом растворе.


Бастионы и стены Читтора выглядят не столь мощными, как в Кумбхалгархе, но, тем не менее, они очень интересны своей архитектурой. Устройством машикулей они напоминают донжон замка Шато-Гайяр во Франции. Они встроены в парапет стены и позволяют стрелять прямо вниз и в стороны. А вот сброшенные из них камни при этом катились по стене и затем отлетали в стороны. Промежутков между зубцами нет, но есть бойницы в самих зубцах.


Створки ворот усажены остриями…

Продолжение следует…
Автор: Вячеслав Шпаковский


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня