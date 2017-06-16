Читторгарх: крепость раджпутов, водоемов и храмов (часть первая)

Всегда приятно, когда после публикации первой статьи тебя просят продолжить тему и дать ее продолжение. Вот и после материала о форте Кумбхалгарх меня попросили рассказать об упоминавшемся в нем Читторгархе – крепости, явно заслуживающей внимания. И тут и мне, и читателям ВО можно сказать повезло. Всегда приятно писать о чем-то, имея под руками и фотографии, и информацию непосредственно «оттуда». Сам я в Читторгархе не был, но зато там побывала близкая подруга моей дочери и привезла мне целый диск замечательных фотографий. Долго он у меня лежал без дела и вот наконец «наступил его час».В прошлый раз в начале материала о могучем индийском форте Кумбхалгарх (https://topwar.ru/116395-kumbhalgarh-fort-kumbhal-velikaya-indiyskaya-stena.html) речь шла о том, что сам он является вторым по размерам после форта Читторгарх в Раджастане, а выстроен он был раджпутским правителем раной Кумбхой, вместе с несколькими другими крепостями. Причем рана Кубха лично разрабатывал планы 32 из них. А как же тогда форт Читторгарх, и кто такие раджпуты вообще? Начнем с последнего, потому что их история очень интересная и по-своему поучительна.Форт Читторгарх. Вот так он выглядит снизу из долины.А вот это очень забавный снимок: таков наклон окружающей местности на подступах к форту. Человек, решил, видимо, «срезать» себе путь и пошел вверх напрямую.Слово «раджпут» происходит от санскритского «раджа путра», что значит «сын раджи», то есть «сын владыки». Что же касается вопроса об этническом происхождении раджпутов, то о нем ученые ведут споры до сих пор. Западноевропейские историки считают, что они мигрировали в Индию из Центральной Азии где-то между I и VI веками нашей эры. У индийцев свое версия, согласной которой они выходцы из Северной Индии и представляли касту «кшатриев» (воинов), а «раджпутами» их назвали в раннем Средневековье.Раджпутский боевой слон. Рисунок датируется 1750–1770 гг., выполнен в г. Кота, Раджастан.Как бы там ни было, но раджпуты и впрямь отличались своей воинственностью и потому уже с IX века играли активную роль в политической жизни на севере Индии. При этом их имя было окружено ореолом мужественности, поскольку если ситуация для них была безвыходной, то раджпуты не останавливались перед тем, чтобы совершить джаухар – ритуальное массовое самоубийство. Единственным достойным занятием для мужчины-раджпута могло быть только лишь военное дело. Для настоящего раджпута были недостойными ни земледелие, ни торговля и даже чрезмерно увлекаться религией ему не рекомендовалось. Хотя раджпуты были индуистами, им не только не запрещалось, а вменялось в обязанность есть мясо и пить вино, дабы поддерживать в себе воинственность. Традиционным оружием раджпутов были широколезвийные мечи кханда.Меч раджпутов – кханда.Уже в эпоху раннего средневековья, вскоре после падения империи Гуптов (647 г.) они владели большей частью северной Индии, где создали множество небольших княжеств, которыми властвовали вожди 36 основных раджпутских кланов.Шлем раджпутов из музея Альберт-холл в Джайпуре.Когда в X веке в северную Индию хлынули мусульманские завоеватели раджпуты в силу своей раздробленности оказать им должного отпора из-за своих междоусобиц не смогли. Но и завоевателям так и не удалось их исламизировать, и в раджпутских княжествах сохранились исконно индийские религии – джайнизм и индуизм.Снаряжение воина XVIII в. из Раджастана: чилта хазар маша (Одеяние из тысячи гвоздей), кухах худ (шлем), базу банд (наручи), тулвар (меч). Национальный музей Индии, Нью-Дели.Естественно, что именно поэтому мусульманские владыки империи Великих Моголов относились к раджпутам крайне отрицательно (ведь ислам заповедал им убивать тех, кто поклоняется многим богам, а уж многоруким и слоноголовым – тем более!). Поэтому в начале XIV века они предприняли попытку уничтожить государство раджпутов или по крайней мере сильно его ослабить. Раджпуты понесли поражение от Бабура в битве при Кхануа (1527), а его внук Акбар (1568-1569) захватил многие их крепости. Склонившись перед силой сильных, раджпутские феодалы (за исключением правителей области Мевар) перешли на службу к Великим Моголам, но выторговали у них право на сохранение своей автономии в составе империи.Махарана Пратап Сингх, легендарный правитель Мевара XVI века.И все было бы после этого хорошо, если бы султан Аурангзеб не оказался столь ревностным мусуллимом и не занялся насильственным обращением индуистов в ислам. Кроме того, он ввел «налог на веру», налог за индуистские паломничества, запретил строительство индуистских храмов, а существующие не начал превращать в мечети. Кроме того, он проводил политику дискриминации индусов в армии и выдавливание их из сферы торговли и госслужбы, то есть задел тех, кого задевать всегда было очень опасно: торговцев и чиновников. Все это вызвало многочисленные восстания по всей Могольской империи, подавлять которые было очень сложно. А затем раджпуты пошли еще дальше. В обмен на сохранение местной автономии и защиту от набегов свирепых афганцев, они в начале XIX века заключили договор с англичанами и согласились на переход под британскую юрисдикцию. В 1817 – 1818 гг. британское правительство постепенно заключило такие договоры почти со всеми раджпутскими княжествами. В результате этого британское правление распространилось на всю территорию Раджпутаны – то есть земли раджпутов, ну а после обретения Индией независимости Раджпутана стала индийским штатом Раджастан. Интересно, что в годы Великого восстания, известного у нас в России как восстание сипаев, раджпуты поддержали англичан, а не своих братьев по вере – повстанцев!Знатный раджпут 1775 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.История самого же форта Читторгарх («гарх» как раз и означает форт, изначально он назывался Читракут) уходит корнями в глубину веков. Сохранились легенды, что правитель Гухилы по имени Баппа Равал захватил укрепление, что находилось на его месте еще в 728 или 734 году н.э. В одной из них, правда, говорится, что он получил его в приданое. Некоторые историки сомневаются в историчности этой легенды, утверждая, что правитель Гухилы тогда еще не контролировал Читтор. Как бы там ни было, но можно считать, что уже в VIII веке какая-то крепость здесь была.Форт Читторгарх в 1878 г. Картина Марианны (1830-1890). Англичане охотно посещали Раджпутану, а их художники рисовали картины тамошней экзотики.И тогда же с VIII по XVI века Читторгарх был столицей государства Мевар, который контролировался раджпутским кланом Сисодия. Крепость трижды становилась объектом атаки армий мусульман: в 1303 году – к нему подступили войска делийского султана Ала ад-дина Халджи, в 1534-1535 годах – это был султан Гуджарата Бахадур-шах, а в 1567-1568 годах до Читторгаха добралась армия самого Акбара Великого.Осада крепости Читтор в 1567 г. Взрыв мины под стеной крепости. Могольская миниатюра из «Акбар-наме». 1590-1595 гг. Музей Виктории и Альберта, ЛондонИ во всех этих случаях, когда крепость вот-вот должна была пасть под натиском врага, ее защитники сдаче на милость победителя предпочитали смерть для себя и ритуальное самосожжение для всех членов своих семей. Ну, а когда в 1568 году Читторгарх был основательно разрушен шахом Акбаром, столицу Мевара перенесли в Удайпур.Сцена битвы. Бхагавата пурана. Центральная Индия. 1520-1540 гг., Коллекция Кронос, Нью-Йорк.Сегодня Форт Читтор (как называют его англичане) или Читторгарх (как называют его индийцы) представляет собой крупнейший из всех фортов Индии и прямо-таки уникальный памятник средневековой индийской архитектуры и военного зодчества. Общая его территория охватывает участок площадью… 305 гектаров, а вместе с буферной зоной – 427 гектаров. Все укрепления Читторгарха расположены на изолированном скалистом плато длиной около 2 км и шириной 155 м, которое в свою очередь на 180 метров поднимается над равниной. Что же касается протяженности стен форта, в плане имеющего форму рыбы, то она равна 13 км.Форт Деравар, принадлежавший династии раджпутов Бхатти. Находится в современной области Бахавалпур в Пакистане. Полукруглые, выступающие из стены бастионы были особенностью раджпутской крепостной архитектуры.Интересно, что практически все стены вместе с полукруглыми бастионами возведены так, чтобы прямо за ними вниз уходили едва ли не отвесные обрывы скалистого плато. Поэтому они построены не столь мощными, как в Кумбхалгархе, да в этом и не было никакой необходимости. Подняться к форту позволяет извилистая горная дорога длиной более одного километра, ведущая от города в долине к главным воротам форта Рам Пол. Есть и другие дороги. Но пользуются не всеми. Внутри форта тоже есть дорога, которая позволяет добраться до всех ворот и памятников, расположенных уже внутри крепостных стен. Всего же ворот, ведущих в крепость, семь. Все они построены правителем Мевара раной Кумбхой (1433-1468) и названы по названиям расположенных здесь же холмов: Пэйдал Пол, Бхайрон Пол, Хануман Пол, Ганеш Пол, Джорла Пол, Лакшман Пол и Рам Пол.Вид из форта на город, расположенный у его подножия.С 2013 года это один из объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что теперь уже не только Индия, но и весь мир должен заботиться о том, чтобы сохранить его для наших будущих потомков. Добраться до него не слишком сложно, поскольку он находится на полпути от Дели до Мумбаи и туда ведет национальная автомагистраль №8 и вдобавок железная дорога. Железнодорожная станция находится от форта в шести километрах, автовокзал – в трех.Щит раджпутов.Внутри форта находится масса различных интересных сооружений. Это и собственно его стены и бастионы, храмы и дворцы, но, пожалуй, самое удивительное это… его водоемы. Здесь на высоте 180 м встретить такую массу воды просто никак не ожидаешь. Причем, в начале здесь было 84 водоема, из которых до наших дней сохранилось всего лишь 22. Они устроены так, что питаются естественным водосбором и осадками и представляют собой хранилище объемом в четыре миллиарда литров, которое может полностью удовлетворить потребность в воде для армии в 50 000 человек, которая могла бы свободно укрыться за его стенами и использовать территорию форта в качестве базового лагеря!Один из сохранившихся водоемов форта.Кроме того, здесь можно увидеть и осмотреть 65 различных исторических сооружений, среди которых четыре дворцовых комплекса, 19 старинных храмов, и многое другое. Есть также интересный музей, в котором находится впечатляющая коллекция индийского оружия, рестораны, магазины сувениров – одним словом все, что нужно современному туристу. Правда, за вход сюда индиец заплатит только пять рупий, а вот иностранец – 100!Сурай Пол – ворота во внутренний двор.Археологам удалось выяснить, что самое ранее укрепление на одном из холмов было построено еще в V веке и затем последовательно расстраивалось вплоть до XII века. Вторая часть оборонительных укреплений была построена уже в XV веке. Помимо дворцового комплекса, расположенного на самой высокой точке в западной части форта, здесь много храмов, таких, например, как Храм Кубха Шьям, Храм Мира-Бай, Храм Ади Варах, Храм Шрингар Чаури и мемориал Виджая Стамба. Стены форта со встроенными в них полукруглыми бастионами состоят из каменной кладки на известковом растворе.Бастионы и стены Читтора выглядят не столь мощными, как в Кумбхалгархе, но, тем не менее, они очень интересны своей архитектурой. Устройством машикулей они напоминают донжон замка Шато-Гайяр во Франции. Они встроены в парапет стены и позволяют стрелять прямо вниз и в стороны. А вот сброшенные из них камни при этом катились по стене и затем отлетали в стороны. Промежутков между зубцами нет, но есть бойницы в самих зубцах.Створки ворот усажены остриями…Продолжение следует…