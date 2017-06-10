Укус медведки

Ровно 35 лет назад, 6 июня 1982 года началось вторжение израильских войск в Ливан. Это вызвало открытую военную конфронтацию с Сирией, которую активно поддерживал Советский Союз. А за спиной Израиля, как известно, стояли США, снабжавшие его деньгами, оружием и передовыми технологиями. Таким образом, ливанская кампания стала последней в истории "опосредованной" регулярной войной между СССР и Соединенными Штатами.Одним из главных военно-стратегических итогов этой кампании стал сокрушительный и молниеносный разгром сирийских ВВС и ПВО, полностью оснащенных советской техникой и персоналом, подготовленным советскими военными специалистами.9 июня Израиль начал операцию по завоеванию господства в воздухе над театром военных действий, получившую кодовое название "Арцав-19" ("арцав" на иврите - "медведка"). А уже через день министр обороны Сирии генерал Мустафа Тлас угрюмо докладывал президенту Хафезу Асаду: "Сирийские ВВС и ПВО разбиты, советские ракеты "земля-воздух" оказались бесполезными, в таких условиях наша армия больше не может сражаться". И в тот же день было подписано соглашение о прекращении огня между Сирией и Израилем. Сирийцы вышли из борьбы, фактически предоставив израильтянам полную свободу рук в Ливане.Произошедшее казалось невероятным, ведь в Восточном Ливане была создана наивысшая в мире концентрация средств ПВО. На относительно небольшой площади примерно 25х30 километров размещались 15 дивизионов ЗРК "Квадрат", два дивизиона ЗРК С-75М и два дивизиона ЗРК С-125М, то есть, в общем счете 19 ЗРДН (отсюда, кстати, цифра "19" в названии израильской операции). Как писал начальник штаба армейской ПВО генерал-лейтенант Александр Маслов, дивизионы обеспечивали троекратное взаимное прикрытие.Кроме того, там находились 17 батарей зенитной артиллерии, 51 ЗСУ "Шилка" и 47 отделений ПЗРК "Стрела-2". Такой оперативной плотности зенитных средств не было даже на передовых рубежах противостояния с НАТО в Европе и вокруг наиболее важных стратегических объектов Советского Союза. В ливанской долине Бекаа многолетними усилиями сирийцев и советских военспецов была создана "образцово-показательная" группировка ПВО, которую в Москве и Дамаске считали неуязвимой для любых средств воздушного нападения, кроме ядерных.И всю эту группировку израильтяне уничтожили буквально за пару часов. Причем уничтожили без потерь, а большинство ЗРК не успело произвести ни одного ракетного пуска. В ночь с 9 на 10 июня в зону боевых действий из тыловых районов Сирии были оперетивно переброшены еще пять ЗРДН для частичного восполнения урона, но днем их постигла та же участь.Обстановка в воздухе складывалась для сирийцев столь же катастрофично. В воздушных боях с 7 по 11 июня они, согласно собственным данным, потеряли 60 самолетов МиГ-21, МиГ-23 и Су-22. Погибло 19 летчиков, остальные успели катапультироваться. Сирийским пилотам, несмотря на их заявления о 23 или 24 воздушных победах, не удалось сбить ни одного вражеского самолета. Все бои прошли с "сухим" счетом. Еще 10 или 12 машин были сбиты израильской и собственной ПВО, проявившей в этих эпизодах куда более высокую эффективность, чем в отношении противника.На весь "социалистический" мир это произвело ошеломляющее впечатление. Первый помощник ливийского лидера Муаммара Каддафи Абдель Салам Джеллуд, узнав о произошедшем в Ливане, немедленно - ночью - вызвал к себе советского посла и буквально орал на него в истерике: "Сирийская авиация и ПВО уничтожены! Оружие, которое мы у вас покупаем, горит как картонные игрушки!!!" Не меньший шок испытали кремлевские старцы из Политбюро. "На ковер" были вызваны руководители оборонных предприятий, НИИ и КБ, которым устроили жесточайший разнос с угрозами снятия с должностей и исключения из партии "за дискредитацию советской военной техники".Однако дальше угроз дело не пошло. Тем более, что за производственников вступился министр обороны Устинов. По словам присутствовавшего на "экзекуции" заведующего отделом Ближнего Востока в МИДе Олега Гриневского, он заявил: "Оружие у нас отличное, а арабы - трусы и хреновые солдаты!" И вообще, ничего особенного в Ливане не произошло, а "вероломный Асад" распространяет лживые вымыслы о неэффективности советского оружия. На этом и успокоились, хотя, главный военный советник в Сирии генерал-полковник Яшкин в шифровке на имя того же Устинова откровенно писал: "...ВВС и ПВО, оснащенные нашей техникой, делали всё возможное для выполнения задач, но надо признать: наша техника уступает технике США и Израиля".Разумеется, советские СМИ ничего не сообщали о произошедшем в долине Бекаа. Однако от знакомых, работавших в Отделе научно-технической информации ЦАГИ, который выписывал западную военно-техническую и авиационную литературу (и где на нее сразу же стваили гриф ДСП), я через некоторое время узнал подробности этих событий. Для меня они стали еще одним подтверждением того, что советская система проиграла конкуренцию с Западом во всех областях, в том числе и в военной, которой в СССР всегда уделялось первоочередное внимание. И уже тогда я понял, что эта система в сложившемся виде долго не протянет.Схемы вторжения израильских войск в Ливан и действий ВВС Израиля 9-11 июня 1982 года.Сирийские истребители МиГ-21 и МиГ-23.Израильские истребители американского производства F-15 и F-16 - участники боев над Долиной Бекаа. На F-15 нанесены пять отметок воздушных побед над сирийскими самолетами, а на нижнем F-16 - 7,5 (7 индивидуальных и одна - в группе), а также - значок участника налета на ядерный центр в Ираке.Израильский разведывательно-корректировочный БПЛА "Мастифф". Такие машинки сыграли важную роль в обеспечении разгрома сирийской ПВО.Обломок хвоста сбитого в Ливане сирийского "мига".После выведения из игры сирийских ВВС и ПВО израильтяне получили возможность беспрепятственно "работать" в Ливане. На фото - последствия удара израильской авиации по Бейруту.