21:25 09 июня
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Нужен ли нам призыв в армию с 21-летнего возраста

Время от времени в СМИ гражданами и некоторыми экспертами ставится вопрос о необходимости повышения призывного возраста в нашей стране с 18 лет до 21 года. Так, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок предлагает поднять возраст призыва на военную службу до 21 года, мотивируя это психологической неустойчивостью и конфликтностью 18-летних юношей, которые, по его мнению, только через три года смогут полностью «дозреть» до военной службы. При этом Конституцией РФ (ст. 60) продекларировано, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Вместе с тем в большинстве развитых стран Европы и мира законодательно установлен такой же возраст, как у нас. Кроме того, еще меньший возраст установлен как минимальный для приема на военную службу добровольцев: в США, Великобритании, Германии, Дании, Турции, Италии, Иране, Японии – это 17–17,5 лет, и тенденций к повышению названных возрастных показателей в этих странах не наблюдается.

Не было случайным или недостаточно обоснованным и существование в СССР нормы, устанавливающей 18-летний призывной возраст. Еще в Законе о всеобщей воинской обязанности 1939 года этот ценз был установлен для лиц, имеющих среднее образование, а Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1967 года распространен на все, без исключения, категории призывников. При обсуждении и принятии действующего сегодня Закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года (№ 53-ФЗ) именно норма, устанавливающая 18-летний призывной возраст, достаточно долго и всесторонне рассматривалась на различных уровнях с привлечением специалистов. Это были медики, психологи, социологи, экономисты и др. В итоге в пользу такой нормы были высказаны следующие аргументы, признанные наиболее обоснованными:


– к 18 годам юноши достигают того уровня физического и психологического развития, который позволяет вполне успешно адаптироваться в армейской среде и не только переносить, но и положительно воспринимать с пользой для организма нагрузки военной службы;

– к этому сроку молодые люди гарантированно могут получить общее или специальное среднее образование и определиться с дальнейшей перспективой;

– еще до призыва юноши могут закрепиться на производстве, но их квалификация еще не столь высока, чтобы производству был нанесен существенный ущерб с убытием этого контингента на военную службу (подобный ущерб неминуемо будет повышаться с увеличением призывного возраста юношей);

– именно в этом возрасте молодой человек формируется как личность, и его пребывание в армейской среде оказывает самое благотворное влияние на этот процесс – он быстрее становится самостоятельным, взрослеет;

– в 18 лет юноши, как правило, не обременены собственной семьей, что очень немаловажно для их морально-психологического настроя на военную службу;

– именно Армия объединяет в своих коллективах людей всех национальностей и вероисповеданий для общего дела – защиты своего Отечества. Именно армия, особенно военная служба по призыву сплачивает страну, способствует воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости не только за свою область, край, республику, но и за всю многонациональную Российскую Федерацию.

Эти приоритеты сохраняют свою значимость и в настоящее время.

Кроме того, одним из главных факторов, препятствующих переходу на 21-летний призывной возраст не только в настоящее время, но и в достаточно отдаленной перспективе, является то, что 18-, 19- и 20-летние юноши сегодня в общем объеме ежегодных призывных ресурсов, могущих быть направленными в войска, составляют большинство.

С учетом вышеизложенных аргументов социологического плана, а также о возрастном составе призывных контингентов следует утверждать, что при возможном принятии решения о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года могут возникнуть серьезные трудности с комплектованием Вооруженных сил и других войск и формирований солдатами и сержантами по призыву.

Вместе с тем сохранение смешанной системы комплектования (по контракту и по призыву) на обозримую перспективу – это, безусловно, компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями страны.

Если говорить о будущем всей армии, то в России, учитывая огромную территорию и протяженность наших границ с непредсказуемыми соседями на юге и Дальнем Востоке, она должна комплектоваться по смешанному принципу. Оптимальное соотношение – 70–75% контрактников и 25–30% призывников (может быть, немного меньше).

Сохранение призыва – это, во-первых, наличие мобилизационного резерва, который необходим для восполнения боевых потерь на особый период. Во-вторых – это основная база для набора контрактников. Ведь даже Германия именно для этих целей, отказавшись от призыва, оставила в войсках несколько тысяч должностей для добровольцев – военнослужащих по призыву.

При нынешнем сроке военной службы по призыву в 1 год каждые полгода в войсках меняется 50% из числа военнослужащих по призыву. Это около 15% личного состава из общей укомплектованности Вооруженных сил страны военнослужащими.

При этом соблюдается научно установленный критерий – подразделение или воинская часть боеспособны, если укомплектованы личным составом не менее чем на 70%.

Существующее положение позволяет в любом случае не опускаться ниже 75–80% укомплектованности. Даже если какое-то количество военнослужащих болеет, отсутствуют в расположении воинской части по различным причинам, часть все равно остается боеспособной.

Кроме того, необходимо иметь в виду еще один важный фактор. Сегодня 75–80% призывников служат в своем регионе. Когда они увольняются в запас, то пополняют мобилизационный ресурс республик, краев и областей своего округа. То есть в стране идет постоянная подготовка и обновление резерва. Поэтому отказываться совсем от призыва нельзя.

На подготовку хорошего механика-водителя уходит два-три года. Сделать это за три месяца в учебном центре не получится. К тому же, закрепляя на службе контрактника, мы тем самым снижаем нагрузку на призыв. Ведь пока у профессионала три года длится первый контракт, в стране проходит шесть призывных кампаний. То есть один профессионал фактически освобождает пять военнослужащих по призыву.

В условиях формирования нового облика Вооруженных сил России это оптимальный вариант, позволяющий избежать больших моральных и материальных потерь, а также сохранить реальную боеспособность армии и флота.
Автор: Валерий Астанин
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/polemic/2017-06-02/3_950_prizuv.html


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Офицер запаса Сегодня, 20:33
    Если поставить рядом юношей 18 лет и 21 года, то разница очевидна. Первый - птенец, второй - боец. К моему великому сожалению сейчас молодежь физически и психологически взрослее гораздо позднее. Что касается статей Конституции, то это, почему-то, не останавливает господ депутатов, разрабатывающих ограничения продажи спиртного людям до 21 года. Т.е. за Родину умирать можно, а боевые 100 грамм - под запретом. А возраст при выборных должностях? Так что не надо про Конституцию.
    Правда, есть один большой минус при переводе призыва с 21 года. Сразу после школы еще нет обязательств по работе, ростков карьеры тоже нет, а торможение в этом росте переносится людьми болезненно.
    Офицер запаса
    1. svp67 Сегодня, 20:47
      Цитата: Офицер запаса
      Если поставить рядом юношей 18 лет и 21 года, то разница очевидна.

      Конечно, а если поставит 30 летнего, так разница еще больше будет. Так может давайте с 30 призывать?
      Цитата: Офицер запаса
      Правда, есть один большой минус при переводе призыва с 21 года.

      В нынешних реалиях ЭТО решает почти все. Надо сейчас просто менять принцип комплектования и обучения.
      svp67
      1. Офицер запаса Сегодня, 20:55
        Сергей, при чем здесь 30 лет? Речь идет о 21-летних. На мой взгляд - они лучше подготовлены к службе. И физически, и психологически. Тот год, на который сейчас ребят призывают, уходит просто на взросление. Дембеля в 19 лет? Одно название.
        Кстати, по поводу психологической устойчивости и выносливости. Александр Македонский при наборе бойцов в свои походы отдавал предпочтение 40-летним. Физика еще ого-го, а выносливость выше, не в пример юношам.
        Офицер запаса
        1. svp67 Сегодня, 21:23
          Цитата: Офицер запаса
          На мой взгляд - они лучше подготовлены к службе. И физически, и психологически. Тот год, на который сейчас ребят призывают, уходит просто на взросление.

          Да соглашусь. Но современные реалии жизни таковы, что для того, что бы призывать 21 летних слишком многое надо изменить в нашей сложившейся жизни. Главное, при призыве, в этом случае ОН ТОГДА ДОЛЖЕН СТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЕН.
          svp67
  2. andr327 Сегодня, 20:35
    Призыв в 21 год не нужен, но по крайней мере не на год, а на 1,5 -2 года. Один год в принципе ничего не дает для ВС, только дополнительная нагрузка по обучению и воспитанию не понятно кого и для чего.
    andr327
    1. svp67 Сегодня, 20:45
      Цитата: andr327
      Один год в принципе ничего не дает для ВС, только дополнительная нагрузка по обучению и воспитанию не понятно кого и для чего.

      Для резерва в ВС РФ и как кандидаты для контрактной службы.
      svp67
      1. andr327 Сегодня, 20:49
        А это ничего что реальная комплектация получается 70%. И на кого падает это нагрузка, особенно в войсках постоянной боевой готовности (РВСН, ВКС и т.п.)
        И какой это резерв, который нечему толком не научился.
        andr327
        1. svp67 Сегодня, 20:57
          Цитата: andr327
          А это ничего что реальная комплектация получается 70%

          Ну это Вы хватанули... План по призыву СРОЧНИКОВ выполняется. А вот то, что КОНТРАКТНИКОВ недобирают, так уж извините, ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ...
          Цитата: andr327
          И на кого падает это нагрузка, особенно в войсках постоянной боевой готовности (РВСН, ВКС и т.п.)

          Уж в ВКС и РВСН основная нагрузка ТОЧНО падает не на срочников... Уж больно войска СПЕЦИФИЧЕСКИЕ.
          svp67
          1. andr327 Сегодня, 21:16
            Цитата: svp67
            Уж в ВКС и РВСН основная нагрузка ТОЧНО падает не на срочников... Уж больно войска СПЕЦИФИЧЕСКИЕ.

            Но нянчиться со срочниками кому приходиться?
            Да и вопрос о качестве контрактников остается открытым...
            andr327
            1. svp67 Сегодня, 21:25
              Цитата: andr327
              Но нянчиться со срочниками кому приходиться?

              Тогда ЧТО говорить "пехотным" офицерам?
              Цитата: andr327
              Да и вопрос о качестве контрактников остается открытым...

              Нам иного народа никто не даст
              svp67
  3. Дмитрий Лимонов Сегодня, 20:55
    Проблема не в возрасте, а в идеологии. И не надо задивать, что у молодёжи "ни флага, ни родины" - они смотрят ТВ, шарятся по интернету, где воры, рэперы и бандиты представляют собой "идеал" успеха. Отсюда моральное разложение. Не от "американских ценностей", не от рока - а от тех, кто сейчас на вершине, популярен и богат, и диктует парадигму. В итоге - агрессия, шакалье поведение и пренебрежение умом в сторону мелкого пакостничества и издёвок. Видели нынешних школьников? Видели. что "ботаники" это чуть ли не приговор - вот и смотрите, откуда всё растёт.
    Дмитрий Лимонов
Картина дня