Нужен ли нам призыв в армию с 21-летнего возраста

Время от времени в СМИ гражданами и некоторыми экспертами ставится вопрос о необходимости повышения призывного возраста в нашей стране с 18 лет до 21 года. Так, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок предлагает поднять возраст призыва на военную службу до 21 года, мотивируя это психологической неустойчивостью и конфликтностью 18-летних юношей, которые, по его мнению, только через три года смогут полностью «дозреть» до военной службы. При этом Конституцией РФ (ст. 60) продекларировано, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.Вместе с тем в большинстве развитых стран Европы и мира законодательно установлен такой же возраст, как у нас. Кроме того, еще меньший возраст установлен как минимальный для приема на военную службу добровольцев: в США, Великобритании, Германии, Дании, Турции, Италии, Иране, Японии – это 17–17,5 лет, и тенденций к повышению названных возрастных показателей в этих странах не наблюдается.Не было случайным или недостаточно обоснованным и существование в СССР нормы, устанавливающей 18-летний призывной возраст. Еще в Законе о всеобщей воинской обязанности 1939 года этот ценз был установлен для лиц, имеющих среднее образование, а Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1967 года распространен на все, без исключения, категории призывников. При обсуждении и принятии действующего сегодня Закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года (№ 53-ФЗ) именно норма, устанавливающая 18-летний призывной возраст, достаточно долго и всесторонне рассматривалась на различных уровнях с привлечением специалистов. Это были медики, психологи, социологи, экономисты и др. В итоге в пользу такой нормы были высказаны следующие аргументы, признанные наиболее обоснованными:– к 18 годам юноши достигают того уровня физического и психологического развития, который позволяет вполне успешно адаптироваться в армейской среде и не только переносить, но и положительно воспринимать с пользой для организма нагрузки военной службы;– к этому сроку молодые люди гарантированно могут получить общее или специальное среднее образование и определиться с дальнейшей перспективой;– еще до призыва юноши могут закрепиться на производстве, но их квалификация еще не столь высока, чтобы производству был нанесен существенный ущерб с убытием этого контингента на военную службу (подобный ущерб неминуемо будет повышаться с увеличением призывного возраста юношей);– именно в этом возрасте молодой человек формируется как личность, и его пребывание в армейской среде оказывает самое благотворное влияние на этот процесс – он быстрее становится самостоятельным, взрослеет;– в 18 лет юноши, как правило, не обременены собственной семьей, что очень немаловажно для их морально-психологического настроя на военную службу;– именно Армия объединяет в своих коллективах людей всех национальностей и вероисповеданий для общего дела – защиты своего Отечества. Именно армия, особенно военная служба по призыву сплачивает страну, способствует воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости не только за свою область, край, республику, но и за всю многонациональную Российскую Федерацию.Эти приоритеты сохраняют свою значимость и в настоящее время.Кроме того, одним из главных факторов, препятствующих переходу на 21-летний призывной возраст не только в настоящее время, но и в достаточно отдаленной перспективе, является то, что 18-, 19- и 20-летние юноши сегодня в общем объеме ежегодных призывных ресурсов, могущих быть направленными в войска, составляют большинство.С учетом вышеизложенных аргументов социологического плана, а также о возрастном составе призывных контингентов следует утверждать, что при возможном принятии решения о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года могут возникнуть серьезные трудности с комплектованием Вооруженных сил и других войск и формирований солдатами и сержантами по призыву.Вместе с тем сохранение смешанной системы комплектования (по контракту и по призыву) на обозримую перспективу – это, безусловно, компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями страны.Если говорить о будущем всей армии, то в России, учитывая огромную территорию и протяженность наших границ с непредсказуемыми соседями на юге и Дальнем Востоке, она должна комплектоваться по смешанному принципу. Оптимальное соотношение – 70–75% контрактников и 25–30% призывников (может быть, немного меньше).Сохранение призыва – это, во-первых, наличие мобилизационного резерва, который необходим для восполнения боевых потерь на особый период. Во-вторых – это основная база для набора контрактников. Ведь даже Германия именно для этих целей, отказавшись от призыва, оставила в войсках несколько тысяч должностей для добровольцев – военнослужащих по призыву.При нынешнем сроке военной службы по призыву в 1 год каждые полгода в войсках меняется 50% из числа военнослужащих по призыву. Это около 15% личного состава из общей укомплектованности Вооруженных сил страны военнослужащими.При этом соблюдается научно установленный критерий – подразделение или воинская часть боеспособны, если укомплектованы личным составом не менее чем на 70%.Существующее положение позволяет в любом случае не опускаться ниже 75–80% укомплектованности. Даже если какое-то количество военнослужащих болеет, отсутствуют в расположении воинской части по различным причинам, часть все равно остается боеспособной.Кроме того, необходимо иметь в виду еще один важный фактор. Сегодня 75–80% призывников служат в своем регионе. Когда они увольняются в запас, то пополняют мобилизационный ресурс республик, краев и областей своего округа. То есть в стране идет постоянная подготовка и обновление резерва. Поэтому отказываться совсем от призыва нельзя.На подготовку хорошего механика-водителя уходит два-три года. Сделать это за три месяца в учебном центре не получится. К тому же, закрепляя на службе контрактника, мы тем самым снижаем нагрузку на призыв. Ведь пока у профессионала три года длится первый контракт, в стране проходит шесть призывных кампаний. То есть один профессионал фактически освобождает пять военнослужащих по призыву.В условиях формирования нового облика Вооруженных сил России это оптимальный вариант, позволяющий избежать больших моральных и материальных потерь, а также сохранить реальную боеспособность армии и флота.