Михаил Делягин: Стратегия Кудрина ведет в «майдан» похуже украинского

Отдельные положения кудринской стратегии стали известны от инсайдеров. Главные приоритеты Кудрина — люди, технологии и госуправление. Он предлагает увеличить расходы государства на образование и здравоохранение — по 0,7% ВВП на каждую отрасль до 2025-го. На дорожное строительство и хозяйство, создание новых скоростных магистралей, внедрение новых технологий на транспорте центр Кудрина предлагает увеличить финансирование на 0,8% ВВП.Чтобы реализовать этот план, нужно сократить госрасходы на оборону и безопасность. Кроме того, ЦСР Кудрина предлагает повысить дефицит бюджета РФ с 1 до 1,5% ВВП, поддержать жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и удержать инфляцию в пределах 4%. Также одна из главных инициатив ЦСР — повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин — с «шагом» по полгода в год, начиная с 2019-го. Тем самым Кудрин хочет увеличить средний размер пенсии в России как минимум на треть.Итоги реализации программы, как их видит Кудрин, — рост инвестиций в «человеческий капитал», переход на новые технологии, проведение структурных реформ, улучшение делового климата, двукратное увеличение несырьевого экспорта и выход экономики РФ на темпы роста в 3-3,5% до 2024-го.В свою очередь, «Стратегия роста», представленная президенту Борисом Титовым, предлагает государству вести мягкую денежно-кредитную политику, начать «количественное смягчение» (то есть печатание дополнительных миллиардов) и вообще сделать все, чтобы в РФ вновь появились «длинные и дешевые» деньги. Объем «подкачки» денег в экономику должен составить около 1,5 трлн рублей — они пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, ВЭБ и т. д. и финансирование кредитных программ на производственные инвестиции.По мысли Титова, Банк России должен снизить ключевую ставку с нынешних 10% до уровня «инфляция плюс 2%». Также «Стратегия роста» предполагает снизить налоги и административное давление на бизнес, заморозить тарифы естественных монополий и провести реформу судопроизводства. После этого, считают Титов и «Столыпинский клуб», Россия сможет выйти до 2024-го на темпы роста ВВП выше 5% в год. Итоги совещания и Кудрин, и Титов подвели почти одинаково. В ближайшие два месяца у президента пройдет еще несколько встреч по этой теме. Сроков принятия «объединенной экономической стратегии» нет, но часть ее положений будет оглашена до выборов президента.Как считает Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации, в конечном итоге Владимир Путин (который и сделает окончательный выбор между стратегиями) наверняка выберет «кудринский» путь развития страны — и тот, в конечном счете, приведет ее к катастрофе:— Стратегию кудринского Центра стратегических разработок в полном виде до сих пор никто толком не видел. Я подозреваю, что ее не видел даже сам Кудрин. Но, по моему мнению, российские либералы в принципе не в состоянии родить ничего, что можно даже с натяжкой назвать словом «стратегия». Но и то, что предложили Владимиру Путину «Столыпинский клуб» и Борис Титов, тоже не вызывает никакого оптимизма. По той простой причине, что стратегия Титова не предполагает главного — ограничения в России возможностей для финансовых спекуляций. А без этого, так же, как и без ограничения произвола естественных монополий, нормального развития страны все равно не получится.То, что предлагает Кудрин — это «людоедская» стратегия либералов. Это касается и предложений по поводу повышения пенсионного возраста, и сокращения расходов государства на оборону и т. д. Конечно, у Кудрина есть и «социальные» инициативы — вроде увеличения расходов на образование и здравоохранение. Но в логике наших либеральных экономистов — это вовсе не «инвестиции в человеческий капитал», а вложения в бизнес, который паразитирует на этих сферах. По логике Кудрина, в той же социальной сфере урезание всего и вся, уничтожение целых сфер продолжится, и даже выйдет на новый уровень.Этой «людоедской» стратегии противостоит очень затратная для государства инициатива Бориса Титова. В Кремле вообще очень нервно относятся к терминам вроде «количественное смягчение». И там очень не любят ситуаций, когда государству приходится включать печатный станок. Поэтому я практически уверен, что в итоге Владимир Путин возьмет за основу стратегию Кудрина, и это станет началом «второй русской катастрофы». Я лично слышал выступление Владимира Путина в Пекине, в рамках форума «Один пояс — один путь», и там он очень резко выступал против идей «социального» государства.Я думаю, что стратегия, предложенная Кудриным, однозначно продолжит либеральный курс нашего государства, она способна резко изменить баланс сил в стране. Либералы в правительстве недаром «подвинтили» статистику, изменили методику сбора статистических данных — и в результате у нас якобы начался экономический и инвестиционный рост. Я вполне допускаю, что Владимир Путин мог поверить этой неправдоподобной статистике, приведенной правительством.Это значит, что в экономическом плане может повториться 1992-й — ситуация, когда социальная сфера будет практически уничтожена, а страна будет изнемогать под бременем либерально-бюрократического пресса. Думаю, для россиян это будет крайне болезненно. В случае, если Путин выберет кудринскую стратегию, мы все можем «сорваться в «Майдан», и наш «Майдан» будет похуже украинского. Да, окончательного выбора стратегии президент пока не сделал, но это лишь вопрос времени. Решать, куда будет двигаться Россия, будет только один человек — Владимир Путин. И, судя по его высказываниям в адрес «социального» государства, он для себя все уже решил.