05:59 11 июня
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Как США «украли» у СССР сверхмощный «Геракл», сделав из него StratoLaunch

Как США «украли» у СССР сверхмощный «Геракл», сделав из него StratoLaunch


В различных публикациях как зарубежных, так и отечественных СМИ не раз всплывала информация о том, как страны Запада заимствовали технологии, изобретенные еще в Советском Союзе. При этом многие западные продукты были похожи на творения СССР как две капли воды. Об этом пишет телеканала «Звезда».

Одним из самых ярких примеров является американский орбитальный корабль Dream Chaser, который был воспринят как прорыв в аэрокосмической промышленности Соединенных Штатов. Однако оказалось, что Dream Chaser является лишь плохой копией советского беспилотного орбитального ракетоплана «БОР». Тогда американцы вскользь зафиксировали на фотопленку очертания этого корабля во время испытательного полета и спуска, а затем с большими недочетами создали копию советского аппарата. 


Тенденция заимствовать технологии у других стран сохранилась в США и по сегодняшний день. Речь идет о презентации американского самолета StratoLaunch, которая состоялась 31 мая текущего года. Для журналистов и других причастных к этому проекту данное воздушное судно является венцом технологий авиастроения, а советские и российские инженеры и ученые очень хорошо знакомы с этим самолетом. Все дело в том, что StratoLaunch до боли похож на уникальный во всех отношениях сверхмощный советский триплан «Геракл», который более известен как «Молния-1000». Этот самолет был разработан конструктором из СССР Глебом Лозино-Лозинским. 

Отмечается, что «Молния-1000» по своим размерам был сопоставим с Ан-225, который считается самым крупным из когда-либо спроектированных самолетов Советского Союза. Однако несущие свойства «Молнии-1000» были почти в два раза больше, чем у Ан-225 – 450 тонн против 250 тонн соответственно. И все же такой перспективный проект не был доведен до конца, однако забвение подошло к концу 31 мая 2017 года....

При всех отличиях самолета Stratolaunch Model 351, который был разработан компанией Stratolaunch Systems, многие его характеристики похожи на «Молнию-1000»: высота запуска, масса полезной нагрузки, тип грузов от одной до трех средних ракет. При этом полет с максимальной массой полезной нагрузки может составлять 3,500 километров, в то время как «Молния-1000» могла преодолеть 3,100 километров. Корни СССР у Stratolaunch Model 351 отметил и военный эксперт Алексей Леонков. 

Однако, как и в случае с Dream Chaser, Штаты не реализовали «позаимствованный» проект так, как было изначально задумано: Stratolaunch Model 351 сможет поднять лишь 340 тонн, в то время как «Молния-1000» - 450 тонн. ...
Автор: Олег Комсомольский
Первоисточник: https://newinform.com/60999-kak-ssha-ukrali-u-sssr-sverhmoshchnyi-gerakl-sdelav-iz-nego-stratolaunch


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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 04:56
    Как США «украли» у СССР сверхмощный «Геракл», сделав из него StratoLaunch
    Нельзя что то украсть о того, ЧЕГО НЕТ. Не дали умереть чей то идеи, смогли воплотить её в металл - МОЛОДЦЫ. Доведут до ума - ДВАЖДЫ МОЛОДЦЫ.
    А нам надо не охать и ахать, по поводу каких то краж, которые и доказать то не возможно, а работать, тяжело и плодотворна. А Государству еще и не забывать, что не люди для него, а оно для людей.
    svp67
  2. LÄRZ Сегодня, 05:30
    Да, хороший был у нас проект, но- не судьба... Америкосы поняли концепцию самолёта и , оттолкнувшись от неё, выдали вот это, своё. Вот он, "ГЕРАКЛ"
    "Назначение. Самолет предназначен для перевозки на внешней подвеске крупно-габаритных грузов массой до 450 тонн или пассажирских модулей вместимостью до 1200 человек. Он может использоваться и как самолет-носитель для запуска с него орбитальных ступеней авиационно-космических систем таких как МАКС. Триплан «Геракл» разработан по двухфюзеляжной схеме с размещением подвесных модулей между фюзеляжами под центропланом крыла.
    Преимущества. Использование несущих свойств всех трех плоскостей триплана и размещение груза на внешней подвеске значительно снижают нагрузки на конструкцию и обеспечивают существенное - до 20% снижение размеров и массы самолета по сравнению с традиционными схемами. При одинаковых габаритах грузоподъемность «Геракла» в полтора раза выше, чем у известного самолета АН-225 «Мрия». Имеющаяся на «Геракле» система подъема и опускания грузов сокращает цикл и упрощает операции погрузки и разгрузки, не требуя оснащения аэродрома громоздкими кранами. Самолет «Геракл» может базироваться на внеклассных аэродромах или аэродромах 1 класса с доработанными при необходимости рулежными дорожками. При использовании пневматиков низкого давления возможна эксплуатация и на подготовленных грунтовых аэродромах."
    LÄRZ
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:58
    ... ничего нет в мире постоянного (const.), всё течёт и приобретает новые и иные формы, или ПЕРЕТЕКАЕТ В НИХ ... вот и мерикатосы слямдили то, чего мы не смогли довести до ума... request
    a.s.zzz888
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