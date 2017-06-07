США опубликовали видео испытания кинетической противоракеты GBI

30 мая американцы впервые протестировали кинетическую противоракету GBI реальной мишенью, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету, а теперь опубликована видеозапись испытаний.Напоминаем, что ракета-мишень стартовала с полигона ВВС США на Маршалловых Островах в Тихом океане, а за её обнаружение и сопровождение отвечали несколько радиолокационных станций, в том числе плавучий радар раннего предупреждения SBX. Противоракета Ground Based Interceptor («Перехватчик наземного базирования») стартовала с авиабазы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии. Расстояние между точками пусков двух ракет составило около 9,5 тысяч километров.Противоракета успешно поразила ракету-мишень прямым попаданием, хотя в ходе полёта она выпускала ложные цели для того, чтобы обмануть радары сопровождения системы противоракетной обороны. GBI сумела отличить истинную цель от ложных и уничтожить её, хотя каким образом это было реализовано, американцы держат в секрете. Противоракеты входят в состав американской системы противоракетной обороны, наряду с радиолокационными станциями раннего предупреждения и сопровождения.