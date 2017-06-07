12:26 07 июня

США опубликовали видео испытания кинетической противоракеты GBI

30 мая американцы впервые протестировали кинетическую противоракету GBI реальной мишенью, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету, а теперь опубликована видеозапись испытаний.

Напоминаем, что ракета-мишень стартовала с полигона ВВС США на Маршалловых Островах в Тихом океане, а за её обнаружение и сопровождение отвечали несколько радиолокационных станций, в том числе плавучий радар раннего предупреждения SBX. Противоракета Ground Based Interceptor («Перехватчик наземного базирования») стартовала с авиабазы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии. Расстояние между точками пусков двух ракет составило около 9,5 тысяч километров.

США опубликовали видео испытания кинетической противоракеты GBI



Противоракета успешно поразила ракету-мишень прямым попаданием, хотя в ходе полёта она выпускала ложные цели для того, чтобы обмануть радары сопровождения системы противоракетной обороны. GBI сумела отличить истинную цель от ложных и уничтожить её, хотя каким образом это было реализовано, американцы держат в секрете. Противоракеты входят в состав американской системы противоракетной обороны, наряду с радиолокационными станциями раннего предупреждения и сопровождения.


Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com/
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Комментарии 14

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  1. Irokez Сегодня, 11:57
    США опубликовали видео испытания кинетической противоакеты GBI

    Админы, ну вы хоть ошибки в заголовках статьи иногда проверяйте. Ничего личного просто обидно.
    Irokez
    1. fantast Сегодня, 12:07
      Опечатку исправил
      fantast
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:16
        Админа плюсанул! Но писать боюсь... hi
        ОТДЕЛ
  2. Толстоевский Сегодня, 12:01
    Трансформеры то покруче будут
    Толстоевский
  3. kefan Сегодня, 12:01
    А вот это уже тревожная новость.
    kefan
    1. NIKNN Сегодня, 12:10
      Цитата: kefan
      А вот это уже тревожная новость.

      Пока ни чего тревожного, сбили мишень, на баллистической траектории (заведомо известной, с контрастной мишенью), так , песочница..., а ролик , рекламный не более... request
      NIKNN
      1. dvina71 Сегодня, 12:19
        Цитата: NIKNN
        Пока ни чего тревожного

        Тревожно,что американцы ,научившись сбивать ракеты,а не ББ сумеют сложить 2+2 и будут располагать свои ПУ перехватчиков поближе к ПУ стратегов,т.е по Границе РОссии и Китая,.
        dvina71
  4. ЗВС Сегодня, 12:07
    Если посмотреть в замедленном просмотре, то видно, что ракета взрывается еще до столкновения с "кинетическим перехватчиком. Странно.......
    ЗВС
    1. saturn.mmm Сегодня, 12:17
      Цитата: ЗВС
      Если посмотреть в замедленном просмотре, то видно, что ракета взрывается еще до столкновения с "кинетическим перехватчиком. Странно.......

      От испуга разорвалась.
      saturn.mmm
    2. Evgenijus Сегодня, 12:19
      Это принцип действия боевого заряда. На фронте в голову солдата противника не мина летит, а ее осколок. Пассажирский самолет над Украиной Бук прошил не корпусом своей ракеты, а осколками боевого заряда. Но не совсем понятно, про какую ракету вы ведете речь.
      Evgenijus
    3. perepilka Сегодня, 12:22
      Цитата: ЗВС
      что ракета взрывается еще до столкновения с "кинетическим перехватчиком. Странно.......

      Нормально. Ракета не должна сталкиватся с целью.
      Цель входит в зону поражения, подрыв боеголовки, дальше поражающие элементы цель шинкуют request
      perepilka
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:15
    Была инфа, по которой этих перехватчиков всего ничего. И будь они идеальны по всем параметрам. Массированный удар МБР с разделяющимися боеголовками оставливать на самом деле нечем.
    Горный стрелок
  6. Deadушка Сегодня, 12:16
    На 0.57 интересный кадр получается, кинетическая часть еще не долетела, а цель уже взрывается
    Deadушка
    1. san4es Сегодня, 12:25
      ...Это цель( летит вниз по баллистической). Обман в "прямом попадании" , взорвался бризантный заряд
      san4es
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