Экс-глава ФСКН и экс-депутат Госдумы Виктор Черкесов заигрался в странные игры

Недавнее убийство в Киеве бывшего депутата Государственной Думы РФ от КПРФ Дениса Вороненкова в очередной раз заставляет задуматься не только о моральном облике самих слуг народа, но и о роли центральных органов политических объединений, которые принимают решения о внесении тех или иных личностей в партийные списки. Как показывает этот конкретный случай, цена ошибки бывает очень высока.Убийство Вороненкова в самом центре Киева не только показало беспомощность украинских спецслужб, да и самого украинского государства в целом, что, в общем-то, давно не является секретом, но и вызвало ряд вопросов к моральному облику некоторых российских политиков. Или, по крайней мере, к тем, кто таковыми себя называет…Украинские СМИ, стремясь как можно более эффективно отвести подозрения в совершении этого преступления от самого государства Украина, выдали на-гора массу весьма интересной информации. В частности, они рассказали о том, что покойному Вороненкову в его продвижении по карьерной и политической лестнице всеми силами помогал бывший глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, бывший Полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному Федеральному округу и тоже бывший депутат ГД РФ от КПРФ Виктор Черкесов.Но вначале об «особенностях» биографии покойного Дениса Вороненкова, о которых Виктор Черкесов просто не мог не знать.Дело в том, что вся официальная биография покойного депутата Вороненкова не только пестрит нестыковками и несоответствиями, а просто, что называется, «вопиёт» о них…Вороненков многократно называл себя участником боевых действий в Афганистане, хотя на момент вывода войск из этой страны находился в военном училище. Из этого, Минского высшего военно-политического общевойскового, куда поступил в 1988-м году, был отчислен за неуспеваемость в 1990-м, отправлен затем дослуживать в Бобруйск, где через месяц уволился в звании младшего сержанта.Он представлялся ветераном боевых действий в Чечне, хотя никогда и нигде не воевал.Дальше биография покойного пестрит столь огромным количеством неувязок, огрехов и несоответствий, что приходится вольно или невольно делать вывод, что его карьера могла развиваться столь стремительно только при условии наличия весьма мощного покровительства.Судите сами: в 1995 году Вороненков поступил сразу на 3-й курс Рязанского госуниверситета, представив, как потом было установлено, фальшивую справку о том, что в 1990-1994 годах обучался в Петрозаводском университете. Несуществующее обучение студенту зачли, однако очень просто и быстро выяснилось, что в Петрозаводске Вороненков никогда не учился.Последующая его ученая карьера с докторской степенью и званием доцента фальшива от начала и до конца - у Вороненкова никогда не было высшего образования.Зато в 1998-м году Вороненков вместе с милиционерами незаконно обыскал тепличное хозяйство, похитив двадцать тысяч рублей, и попал под уголовное дело.А в 1999 году Вороненков задерживался РУБОПовцами как участник «Солнцевской» ОПГ. В РУБОП (это подразделение МВД прекратило существование в 2001-м году) считали Вороненкова участником знаменитой «Солнцевской» ОПГ. За вымогательство взятки в размере 10 000 долларов у бизнесмена Евгения Тростенцова его снова задерживали сотрудники правоохранительных органов, и тоже возбуждалось уголовное дело.Вопрос о том, знал ли тогдашний глава ФСКН Виктор Черкесов о таких «милых» особенностях биографии Дениса Вороненкова в 2005-м году, скорее, риторический…В пользу второго говорят многочисленные факты.Широким массам российской общественности мало известен тот факт, что популярное информационное агентство «Росбалт», основанное в 2001 году, принадлежит второй жене Черкесова Наталье (Чаплиной в девичестве).Оно изначально создавалось для поддержки федерального центра по укреплению властной вертикали, но в реальности всегда поддерживало Черкесова на посту полпреда президента РФ в СЗФО в 2000-2003 годы, особенно в противостоянии с тогдашним губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым.Однако главу города сменила Валентина Матвиенко, и «Росбалт», вопреки ожиданиям Натальи Чаплиной, утратил влияние.С 2003-го года Виктор Черкесов занимал кресло директора ФСКН, причём, по оценкам в прессе – крайне неудачно. Находясь на службе, он написал скандальную статью в 2007 году о якобы имевших место междоусобицах в российских спецслужбах.После этого оказался вполне ожидаемым уход Черкесова с этого поста и его назначение на должность руководителя Рособоронпоставки, но и на этом месте он задержался только на два года.Однако вернёмся в 2005-й год: именно тогда сотрудниками ФСКН под руководством Черкесова было возбуждено уголовное дело в отношении ОАО «Софэкс». Как рассказывали СМИ, гендиректор Алексей Процкий и финдиректор этой компании Яна Яковлева «выступили против чрезмерных поборов со стороны Наркоконтроля, который якобы «крышевал» бизнес», за что и оказались за решеткой.В 2007-м году на IV Международном химическом саммите в это, так называемое «дело химиков», вмешалась руководитель «Международной Хельсинкской Группы» Людмила Алексеева. На мероприятии по ее инициативе был сделан доклад, в котором привлеченные правозащитники выступили с протестом в связи с осуждением ученых Валентина Данилова и Игоря Сутягина, против вступления в Россию в ВТО и за уголовное преследование «химиков».Виктор Черкесов организовал встречу с Алексеевой и потратил на беседу с ней около двух часов. Он ошибочно полагал, что может ее «нейтрализовать», склонить на свою сторону, позже пригласив в общественный совет при ФСКН.В результате Алексеева его попросту обыграла как ребёнка, посетив посольство США с информацией о руководителе ФСКН. Предоставленные ею сведения очень помогли американским спецслужбам в период подготовки к выборам депутатов Госдумы РФ в 2011 году.Как считают информированные источники, через заместителя директора ФСКН Александра Михайлова Черкесову сообщили, что в Кремле якобы планируют нанести очередной удар по лидеру Компартии Геннадию Зюганову. Если Черкесов войдет в проходной список КПРФ, а потом по команде из него выйдет с группой товарищей «из-за несогласия с генеральной линией», то его «простят» и возьмут обратно в команду. Усугубление конфликта в чекистской среде со стороны Черкесова источник назвал имитацией «отработки места в проходном списке».И в 2011-м году Виктора Черкесова избрали депутатом Госдумы РФ шестого созыва от КПРФ. Вместе с ним в парламент от этой же партии попадает и Денис Вороненков. Они вместе входят в состав комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.Как туда мог попасть Вороненков, недоучившийся курсант, вопрос, разумеется, к центральным органам КПРФ, как, впрочем, и к кадровым органам бывшей ФСКН, допустившим прием на службу такой личности… Но, заметим, что и в первом, и во втором случаях за Вороненковым вполне реально маячила мощная фигура самого Виктора Черкесова, несомненно, выступавшего в этом случае самым настоящим «толкачом» …Встречи членов данного комитета ГД РФ под руководством Виктора Черкесова проходили на съемных квартирах в Москве или в офисах его знакомых. Участников оповещали о встречах всего за 15-30 минут до «заседания». То есть конспирация(!) в столице своего собственного государства была на высоте, и это могло свидетельствовать только о наличии каких-либо тайных замыслов в отношении самого российского государства… И они действительно были: для начала Черкесов предложил членам комитета придерживаться не партийных установок, а «организовать жесткий контроль за деятельностью полиции и спецслужб».Вместе с заместителем Геннадием Гудковым он предложил законодательную инициативу «О парламентском контроле РФ», в которой предлагалось расширить полномочия депутатов Госдумы, обеспечив возможностью, в том числе, получать официальные данные от органов государственной власти в области обороны и безопасности некими спецкомиссиями. Причем по инициативе Черкесова на одной из встреч определили направления кураторства: три заместителя (Гудков, Хинштейн и Луговой) «поделили» борьбу с коррупцией, вопросы восстановления части функций Генпрокуратуры РФ по возбуждению уголовных дел в отношении спецсубъектов и вопросы лицензионно-разрешительной системы, соответственно. Сам Черкесов выбрал направление Службы внешней разведки и ФСБ.По данным из открытых источников, Наталья Черкесова – учредитель ЗАО «Росбалт-Медиа», ООО «Информационное агентство «Росбалт-Центр», гендиректор ЗАО «Информационное агентство «Росбалт». Кроме того – учредитель ООО «Денаст», ООО «СПб Траст», ООО «Новые технологии и проекты», ООО «Петербургский Час Пик» (2004 год), Некоммерческого партнерства «Русское азиатское общество» (2005 год), ООО «Центр общественных проектов» (2005 год), ООО «Омега» (2003 год), благотворительной общественной организации «Социальная защита семьи и детства» Санкт-Петербурга (2003 год).В собственности Виктора Черкесова – квартира в Санкт-Петербурге площадью 273 кв. м., дом в Курортном районе Сестрорецка площадью 459 кв.м. и участок в 6,5 тысяч кв. м.Совершенно очевидно, что Виктору Черкесову есть за что бороться…В этом смысле наличие Дениса Вороненкова, как персоны, вне всякого сомнения, хорошо посвящённой в некоторые, весьма конфиденциальные и деликатные стороны деятельности своего шефа, и к тому же покинувшей пределы России, стало напрямую угрожать благополучию самого Виктора Черкесова.И отрицать, что физическое устранение Дениса Вороненкова было выгодно, прежде всего именно ему, не станет ни один здравомыслящий человек.