Порядковый номер значения не имеет. Превосходство «четвертой власти»

Первый президент Украины Леонид Кравчук свои указом от 25 мая 1994 года утвердил в стране профессиональный праздник для работников средств массовой информации – День журналиста Украины, который ежегодно отмечается 6 июня в день, когда Национальный союз журналистов Украины вошел в состав Международной федерации журналистики.Дуэт печатной прессы и телевидения уже долгие годы играет основополагающую роль в формировании общественного сознания людей и создании информационной картины из событий, происходящих в мире. В последние годы к вышеупомянутому тандему присоединилась глобальная сеть передачи данных, более известная как интернет, и на сегодняшний день именно данное трио неофициально считается «четвертой властью» после законодательной, исполнительной и судебной.Безусловно реальной, утвержденной конституцией политической силы у средств массовой информации нет, однако, в наступившей в 21 веке информационной эре степень влияния на социум, использующего для своего труда «перо» (читай клавиатуру) журналиста, зачастую значительно превосходит возможности вооруженных по последнему слову техники солдат.Именно по этому профессионалам, слово которых можно прировнять по своей мощи к самому современному оружию необходимо соблюдать стандарты журналистики и совместно создавать цивилизованное международное медиа пространство с представлением разнообразных идей и мыслей, рассмотрением всех точек зрения и самое важное – необходимо писать правду, избегать ангажированности и не работать в целях узких политических кругов.Всех украинских работников СМИ, старающихся честно выполнять свою работу в суровых условиях политической цензуры и повсеместного нарушения властями страны основополагающего права человека на свободу слова, хотелось бы искренне поздравить с прошедшим профессиональным праздником. Естественно, марионеток современного украинского режима данное поздравление не касается, так как их праздником является День служебного несоответствия.