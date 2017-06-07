В ВСУ нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО
В командовании Вооруженных сил Украины неоднократно заявляли, что украинские солдаты проходят обучение и подготовку по новейшим стандартам НАТО, что якобы позволяет силовикам выделяться на общем фоне других армий.
Однако это все политика и игра слов Киева для замыливания глаз Запада и патриотов. Так, по словам экс-советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натана Хазина, на сегодняшний день никаких изменений принципов работы украинской армии не сделано, передает InfoResist .
Он заявил, что в ВСУ де-факто сегодня нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО.
Однако, как того и следовало ожидать, благодаря безумной политике Генерального штаба ВСУ, вся эта новая и дорогостоящая военная техника разошлась по всей армии, поэтому теперь она не представляет никакой опасности и силы без сосредоточения в одном месте.
Однако это все политика и игра слов Киева для замыливания глаз Запада и патриотов. Так, по словам экс-советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натана Хазина, на сегодняшний день никаких изменений принципов работы украинской армии не сделано, передает InfoResist .
Он заявил, что в ВСУ де-факто сегодня нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО.
За три года мы должны были подготовить 15 батальонов, это в среднем где-то 4-5 бригад, которые должны были пройти это обучение. В любой степени та помощь, которая предоставлялась, она предоставлялась именно под эти конкретные подразделения, которые проходят обучение. Они проходят обучение и получают ту технику, связь, обмундирование, которое используется в НАТО, для того чтобы оно не расползалось по армии, а сконцентрировалось в руках подготовленных и обученных людей- рассказал Хазин.
Однако, как того и следовало ожидать, благодаря безумной политике Генерального штаба ВСУ, вся эта новая и дорогостоящая военная техника разошлась по всей армии, поэтому теперь она не представляет никакой опасности и силы без сосредоточения в одном месте.
Поэтому подготовка по стандартам НАТО достаточно прозаическая, сегодня все эти декларации, никакого шага по стандартизации, не то что шага, а изменений у нас принципов работы армии не сделано, поэтому, сколько бы не давали в зубы, этот процесс нужно будет начинать сначала и делать его по-человечески– заявил экс-советник Муженко.
Использованы фотографии: https://nahnews.org/
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