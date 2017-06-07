14:28 07 июня

В ВСУ нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО

В командовании Вооруженных сил Украины неоднократно заявляли, что украинские солдаты проходят обучение и подготовку по новейшим стандартам НАТО, что якобы позволяет силовикам выделяться на общем фоне других армий.
Однако это все политика и игра слов Киева для замыливания глаз Запада и патриотов. Так, по словам экс-советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натана Хазина, на сегодняшний день никаких изменений принципов работы украинской армии не сделано, передает InfoResist .

Он заявил, что в ВСУ де-факто сегодня нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО.

В ВСУ нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО



За три года мы должны были подготовить 15 батальонов, это в среднем где-то 4-5 бригад, которые должны были пройти это обучение. В любой степени та помощь, которая предоставлялась, она предоставлялась именно под эти конкретные подразделения, которые проходят обучение. Они проходят обучение и получают ту технику, связь, обмундирование, которое используется в НАТО, для того чтобы оно не расползалось по армии, а сконцентрировалось в руках подготовленных и обученных людей
- рассказал Хазин.

Однако, как того и следовало ожидать, благодаря безумной политике Генерального штаба ВСУ, вся эта новая и дорогостоящая военная техника разошлась по всей армии, поэтому теперь она не представляет никакой опасности и силы без сосредоточения в одном месте.

Поэтому подготовка по стандартам НАТО достаточно прозаическая, сегодня все эти декларации, никакого шага по стандартизации, не то что шага, а изменений у нас принципов работы армии не сделано, поэтому, сколько бы не давали в зубы, этот процесс нужно будет начинать сначала и делать его по-человечески
– заявил экс-советник Муженко.

Использованы фотографии: https://nahnews.org/
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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:29
    Однако начали давить не слабо.А ЛДНР-чёрт-те знает.Или действуют по принципу-нас бьют,а мы крепчаем?Хреноватая позиция.
    ВЕРЕСК
    1. Тралл Сегодня, 13:45
      топ-десять ВОЕННЫХ стандартов НАТО, которые Украине нужно соблюдать, прежде чем подавать заявку на участие в Альянсе:
      1. Уважение к жизни.
      2. Уважение к военнослужащим и их семьям.
      3. Стремление к честности.
      4. Гражданский контроль военных.
      5. Политическое управление.
      6. Достаточная военная подготовка.
      7. Адекватная степень лидерства офицеров.
      8. Крепкая структура подразделения.
      9. Система военных поставок.
      10. Надлежащим образом подготовленное и укомплектованное Министерство обороны.
      Тралл
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:36
    В ВСУ нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО

    Опять предательство или все же необходимо вернуться в реальность? А реальность однозначно намного страшней и хуже того, что вдалбливают в украинские головы. И ни какой чуб не увеличит объем объективной информации тем более, что чуб вроде как бы для идентификации свой-чужой.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
      По мне , так намного приятнее было бы прочитать заголовок статьи в слегка урезанном виде :
      В ВСУ нет батальонов
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 14:00
        Вот было бы правильнее
        pjastolov
  3. Пленник Сегодня, 13:37
    Не успевают что ли? Батальон подготовили, батальон на Донбассе почикали. В одну трубу выливается из другой вливается, а бассейн пуст. Н-да!
    Пленник
  4. Logall Сегодня, 13:42
    Они их толком учить не могут. Стандарты другие. Да украинцы и не хотят учиться. Тем более НАТОвцы их учат на своём вооружении, а у них какое?
    Logall
  5. Großer Feldherr Сегодня, 14:09
    Хрен с ней с техникой, новую все равно не дали , солдаты где ?
    Кого то же все это время они готовили, тут на ВО периодически появляются новости о том, как НАТОвские инструктора готовят украинских солдат...
    Großer Feldherr
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