В ВСУ нет батальонов, которые прошли обучение по стандартам НАТО

За три года мы должны были подготовить 15 батальонов, это в среднем где-то 4-5 бригад, которые должны были пройти это обучение. В любой степени та помощь, которая предоставлялась, она предоставлялась именно под эти конкретные подразделения, которые проходят обучение. Они проходят обучение и получают ту технику, связь, обмундирование, которое используется в НАТО, для того чтобы оно не расползалось по армии, а сконцентрировалось в руках подготовленных и обученных людей

Поэтому подготовка по стандартам НАТО достаточно прозаическая, сегодня все эти декларации, никакого шага по стандартизации, не то что шага, а изменений у нас принципов работы армии не сделано, поэтому, сколько бы не давали в зубы, этот процесс нужно будет начинать сначала и делать его по-человечески