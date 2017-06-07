14:24 07 июня

Депутаты от ЛДПР предлагают измененить гимн России на "Боже, Царя храни!"

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский "Боже, Царя храни!", следует из базы документов нижней палаты парламента, передает РИА Новости .

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.




Как отмечают авторы законопроекта, действующий гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.

Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей
— говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации
— отмечают парламентарии.

Использованы фотографии: http://bigslide.ru/
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Комментарии 48

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  1. Machete Сегодня, 13:55
    Жирик там так сильно в дурку рвётся?
    Machete
    1. дядя Мурзик Сегодня, 13:58
      точно,вместе с нюшей поклонской! wassat
      дядя Мурзик
      1. Тралл Сегодня, 14:02
        Фамилию и налоговую декларацию депутата от ЛДПР внесшего это предложение - в студию, пожалуйста
        Тралл
        1. Пользователь Сегодня, 14:22
          Да какая разница. Просто выслать людей, борющихся с "похожим на советский" гимном в страну по соседству, победившую все памятники Ленина. Вот там будет им счастье.
          Пользователь
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:59
      Вот этим делать нечего, идиотские инициативы сплошные у всех депутатов. Мы за что им не малые деньги платим? Что бы они нашу жизнь ухудшали?
      Владимир 38
      1. ava09 Сегодня, 14:23
        Цитата: Владимир 38
        Вот этим делать нечего, идиотские инициативы сплошные у всех депутатов.

        Эти сектанты ("депутаты" предложившие и иже с ними) - монархисты и прочие "исты", в отличие от обывателя, знают что делают. Пока непонимающие удивляются их идиотизму, они стригут с них гешефт, выполняя заказ олигархов, которым в свою очередь, надо объяснить "стаду", что разграбили и пользуют народное достояние они не потому, что преступники, а потому, что "эффективные владельцы".
        ava09
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 14:00
      Ну Жириновский опять рекламную компанию начал ,президентом хочет быть..Скоро Зюганов предложит " мы наш мы новый мир пострим" Старые маразматики! Расстрелять их всех..
      ОТДЕЛ
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:04
        Ну а что , "все проблемы в России от того, что гимн не правильный", клоуны лдпровские не знают что предложить, лишь бы показать видимость работы.
        DIVAN SOLDIER
    4. Александр романов Сегодня, 14:00
      Цитата: Machete
      Жирик там так сильно в дурку рвётся?

      Жирик то с головои давно потерял контакт ,но это не будет иметь значения в данном случае.
      Сейчас Зюгановцы из штанов повыпрыгивают laughing
      Александр романов
      1. дядя Мурзик Сегодня, 14:05
        опять мастер израильского стиля Крав-мага романов из штанов выпрыгивает! lol
        дядя Мурзик
        1. Александр романов Сегодня, 14:08
          Цитата: дядя Мурзик
          Крав-мага романов из штанов выпрыгивает!

          Влажные мечты облезлого кота. Брысь мурзик
          Александр романов
          1. дядя Мурзик Сегодня, 14:09
            Саня ты чего я же свой, из КНДР! laughing
            дядя Мурзик
        2. rotmistr60 Сегодня, 14:20
          Я уже за три года понял его состояние. Он просто опять в "ударе" поэтому борзой и как ему кажется остроумный.
          rotmistr60
      2. rotmistr60 Сегодня, 14:11
        Сейчас Зюгановцы из штанов повыпрыгивают
        Кое кто, а особено постоянный участник политических ток-шоу точно. Но Владимир Вольфович с возрастом действительно полностью теряет чувство меры. Особенно зажигал на вчерашней передаче "60 минут" - "всех вешать, на вас нет Столыпина". Честно говоря торкнуло и наверное ни одного его.
        rotmistr60
      3. Machete Сегодня, 14:17
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Machete
        Жирик там так сильно в дурку рвётся?

        Жирик то с головои давно потерял контакт ,но это не будет иметь значения в данном случае.
        Сейчас Зюгановцы из штанов повыпрыгивают laughing

        ЛДПР начала предвыборную активность.
        По крайней мере, у нас в регионе. Осенью выборы в Думу местную, так ЛДПРовцы у нас каждые пару-тройку недель акции устраивают.
        Machete
    5. Монос Сегодня, 14:01
      Цитата: Machete
      Жирик там так сильно в дурку рвётся?

      Жирик молодец. Он первый просёк, что жизнь - это шапито. Присвоил себе роль шута и всех троллит на законных основаниях. Аплодирую стоя!
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 14:04
        Еще выдвинуть предложение забыл - Путина на царство
        pjastolov
    6. 210окв Сегодня, 14:01
      Как только запоет этот гимн,так сразу...
      Цитата: Machete
      Жирик там так сильно в дурку рвётся?
      210окв
    7. vovanpain Сегодня, 14:02
      Депутаты от ЛДПР предлагают измененить гимн России на "Боже, Царя храни!"

      СРОЧНО!!!!Психиатра в ГосДуму и пару дюжих санитаров.У некоего сына юриста окончательно поехал чердак. request
      vovanpain
    8. Logall Сегодня, 14:03
      Причём тут Жириновский?

      "Депутаты от ЛДПР предлагают измененить гимн России на "Боже, Царя храни!"
      У них проблем не хватает? Пусть от укров отобьются. А то их долбят а они терпят.
      Это они Путина на царство? Думаю что бодмажутся и он их в состав РФ?
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:19
        Я бы за нее проголосовал... Красива чертовка!

        Но с ограничениями!
        ОТДЕЛ
    9. Евгений Стрыгин Сегодня, 14:14
      карательная психиатрия кровавыми слезами умывается.
      Такой клиент! и на свободе.
      Евгений Стрыгин
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:56
    Предлагаю депутатам от ЛДПР давать вместо травки успокоительное....
    DIVAN SOLDIER
    1. sibiryk Сегодня, 14:01
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Предлагаю депутатам от ЛДПР давать вместо травки успокоительное....

      И лишить сладкого на месяц))) Как там С.В. Лавров говаривал: " ДБ"
      sibiryk
    2. avt Сегодня, 14:02
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Предлагаю депутатам от ЛДПР давать вместо травки успокоительное....

      Может проще - на передке посидеть недельку , а потом уже в зал заседаний .Вот бред из головы то и выветрится.А то таки да - плющит их от курива там , или амфитаминов , разбираться неохота.
      avt
  3. Чёрный Сегодня, 13:56
    Бред сивой кобылы
    Чёрный
    1. рядовой старлей Сегодня, 14:17
      Бред не бред, а прикиньте пропихнут такой закон... не знаю смеяться после такого или плакать...
      рядовой старлей
      1. dvina71 Сегодня, 14:20
        Цитата: рядовой старлей
        Бред не бред, а прикиньте пропихнут такой закон... не знаю смеяться после такого или плакать

        Ну чтож..появится законные основания для РЕВкома брать Зимний..
        dvina71
  4. Вас Влад Сегодня, 13:56
    Сколько ему интересно заплатили? winked
    Вас Влад
  5. dvina71 Сегодня, 13:57
    В ЛДПР..заболели чем? Какой нах храни!!!? Меня Гимн Александрова устраивает на все 200%..
    dvina71
  6. Meliodous Сегодня, 13:58
    Круто, только есть вопрос: а какого царя должен хранить Бог, если царя в России тупо не завезли, причем не сегодня, а аж с 17 года?
    Meliodous
  7. рядовой старлей Сегодня, 13:59
    Они че там совсем билины объелись? хотят узаконить классовое превосходство олигархата?....
    рядовой старлей
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 14:19
      если одним словом то - да.
      Еще через сотню лет будут плакаться - чего нас на вилы то насадилииии!
      Евгений Стрыгин
  8. ultra Сегодня, 13:59
    Про таких одно определение приходит на ум-ДОЛБОДЯТЛЫ!
    ultra
  9. БАБА ШУРА Сегодня, 14:01
    Трижды и.д.и.о.т.ы !!! Хочу титул Графа! Страна голожопых.
    БАБА ШУРА
  10. Serg65 Сегодня, 14:02
    Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский "Боже, Царя храни!

    Вот так Жириновский нечаянно потерял значительную часть своего электората
    Serg65
  11. Стройбат запаса Сегодня, 14:03
    Вот уж бред, так бред... А больше им там заняться нечем? Давайте еще что-нибудь "восстановим". Например конницу и части вооруженные холодным оружием.
    И перекрасить Кремль в зеленый цвет! laughing
    Стройбат запаса
  12. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:06
    Можем повторить laughing
    Молодой_Коммунист
  13. Masya Masya Сегодня, 14:06
    Я так понимаю, занятся то больше нечем... в России одна проблема осталась, вот с гимном решим и все зашибись у нас будет...
    Masya Masya
  14. avia12005 Сегодня, 14:09
    Есть такая партия! Даешь гимн "Цыплёнок жареный..."
    avia12005
  15. samarin1969 Сегодня, 14:12
    ...Выборы обещают быть весёлыми....При Царе было несколько Гимнов и сейчас будет 3-4 Гимна...Предлагаю сразу все исполнять вместе с "Интернационалом". wassat
    samarin1969
  16. Altona Сегодня, 14:17
    Аха, вернём России гимн "Боже царя храни!", а Владимир Вольфычу черту осёдлости и снова в горячий Ашхабад отправим. Ну монархист млин, слов нет. Есть у нас тут монархисты, Сашка-демон Романов, например. laughing laughing
    Altona
  17. Евгений Стрыгин Сегодня, 14:17
    как то советский гимн объединял сильно больше людей чем проживает сейчас в РФ. А этим эти полудурки предлагают разъединить оставшихся?
    Видал я их в Сибири с лопатами в руках. Бесполезные тела.
    Евгений Стрыгин
  18. roskot Сегодня, 14:18
    Попутал Жириновский арену цирка с Госдумой. Теперь цирк везде, где жирик.
    roskot
  19. roskot Сегодня, 14:20
    Даешь Жириновского царем в Америку. И вместе с гимном " Боже царя храни"
    Нехай поет америкосам.
    roskot
  20. NordUral Сегодня, 14:20
    Пора лечиться!
    NordUral
  21. Анатоль Клим Сегодня, 14:22
    100 лет прошло, а всё тоже самое, хоть и художественный фильм, а как верно подмечено.(перейти на youtube)
    Анатоль Клим
  22. FirstNormann Сегодня, 14:24
    музыка имперского гимна норм_слов маловато_музыка советского гимна тоже норм_но текст просто попса_типа ну где же ручки_ну где же ваши ручки_давай поднимем ручки и будем танцевать_папка михалковский второй раз откровенно схалтурил
    FirstNormann
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