16:21 07 июня

Появилось видео удара бомбардировщика B-52 по Сирии

Известный авиационный журналист Дэвид Ценциотти опубликовал на своем канале в YouTube видео боевого применения самолета B-52H с корректируемыми авиационными бомбами GBU-31 JDAM по целям в Сирии.




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