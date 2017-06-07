Появилось видео удара бомбардировщика B-52 по Сирии Сегодня, 16:00 Известный авиационный журналист Дэвид Ценциотти опубликовал на своем канале в YouTube видео боевого применения самолета B-52H с корректируемыми авиационными бомбами GBU-31 JDAM по целям в Сирии. 0 Т-4 разведчик-бомбардировщик Як-141 (Freestyle). Гонки по вертикали Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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