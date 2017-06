Чрезвычайный пленум Бильдербергского клуба

Я уже не первый год комментирую ежегодные встречи Бильдербергского клуба. 1-4 июня в США в небольшом городке Шантильи, штат Вирджиния, проходило его 65-е ежегодное заседание. Клуб заседал в роскошном отеле Уэстфилдс Мариотт. Что-то притягивает бильдербергеров в этот городок – ранее клуб собирался здесь уже трижды: в 2002, 2008 и 2012 годах. Вообще, клуб предпочитает менять места своих заседаний. Четыре встречи в одном месте – абсолютный рекорд. Может быть, притягательность Шантильи определяется тем, что это местечко находится в нескольких километрах от Белого дома в Вашингтоне? Хотя нет подтверждений того, что Джордж Буш - младший и Барак Обама посещали заседания клуба в отеле Уэстфилдс Мариотт, но эксперты утверждают, что оба президента поддерживали связь с участниками встреч в режиме online.Тематика заседаний Бильдерберга-2017 выглядит так: «Трансатлантические отношения: варианты и сценарии», «Деятельность НАТО», «Развитие и управление ЕС», «Может ли быть замедлена глобализация?», «Рабочие места, доходы и нереализованные ожидания», «Информационные войны», «Почему растет популизм?», «Роль России в мировом порядке», «Ближний Восток», «Распространение ядерного оружия», «Китай» и «Текущие события».Ну а главная тема, ставшая брендом 65-й встречи Бильдербергского клуба, сформулирована следующим образом: «Администрация Трампа: отчёт о проделанной работе». Формулировка беспрецедентная. Нетрудно предположить, что если клуб заслушивает отчёт администрации Трампа, значит, эта администрация имела некое задание. И требование отчёта всего через четыре с половиной месяца после вселения Трампа в Белый дом – свидетельство того, что «хозяева дискурса» не удовлетворены его поведением. Вспоминаются чрезвычайные пленумы ЦК КПСС, собиравшиеся для решения «кадровых вопросов», после чего иные деятели, вроде Никиты Хрущёва, покидали свои посты «по состоянию здоровья». Так и хочется назвать нынешнюю встречу Бильдербергского клуба чрезвычайным пленумом. Впрочем, возможны другие параллели. Например, синедрион. Это высшее религиозное учреждение в Древней Иудее было одновременно высшим судебным органом. Заседание в Шантильи высвечивает тот факт, что Бильдербергский клуб – не просто дискуссионная площадка мировой элиты, но и собрание, участники которого считают себя вправе выносить судебные вердикты.В заседаниях в Шантильи участвовал 131 человек из 21 страны мира. Третий год подряд на саммите председательствует Анри де Кастри, возглавлявший в 2000-2016 годах французскую группу компаний AXA Group, одну из крупнейших в мире. Ныне де Кастри является президентом Института Монтеня – «лаборатории идей, способствующей развитию Франции в глобальном мире». Говорят, он сыграл важную роль в продвижении Эммануэля Макрона на пост президента Франции.В списках участников встречи есть новички, и есть ветераны. Первым из ветеранов и старейшиной клуба можно смело назвать 94-летнего Генри Киссинджера. С ним в этом звании могли бы состязаться Дэвид Рокфеллер и Збигнев Бжезинский, но тех уже нет. А самым молодым участником оказался голландец хорватского происхождения Бойан Слат (Boyan Slat), которому всего 23 года. В списках он значится как основатель и руководитель организации «Очистим океан» (The Ocean Cleanup), но, думаю, молодого человека пригласили в Шантильи не для очистки мирового океана от мусора, а для последующего включения в «резерв». Так в своё время бильдербергеры «смотрели» молодого Макрона.А кто же отчитывается о работе администрации Трампа? Пожалуйста: Герберт Макмастер, генерал-лейтенант, советник Дональда Трампа по национальной безопасности; Уилбур Росс - младший, министр торговли США; Кристофер Лидделл, помощник президента США и директор Центра стратегических инициатив в Белом доме, вице-председатель и главный финансовый директор «Дженерал Моторс» (GM) и финансовый директор корпорации Microsoft; Надя Шадлоу, заместитель помощника президента США и член Совета национальной безопасности, ответственная за разработку официальной стратегии национальной безопасности новой администрации. В отчёте мог также принимать участие Терри Маколифф, губернатор штата Вирджиния.В качестве «свидетелей» на заседание Бильдербергского клуба были приглашены американский сенатор Линдси Грэм с устойчивой репутацией ястреба; Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, ныне старший советник Kissinger Associates Inc.; Дэвид Петрэус, ещё один бывший директор ЦРУ, а ныне председатель KKR Global Institute, занимающегося анализом влияния макроэкономических, геополитических и социальных изменений на инвестиционную деятельность; Роберт Рубин, сопредседатель Совета по международным отношениям, бывший министр финансов США; ряд других «бывших», работавших в командах Барака Обамы и предыдущих американских президентов. Данные ими «свидетельские показания» по деятельности администрации Дональда Трампа, скорее всего, имели обвинительный уклон.Большая часть участников встречи – как всегда, представители большого бизнеса, банкиры, политики, руководители влиятельных СМИ. Крупный бизнес в последние годы представлен, помимо прочего, руководителями, учредителями и владельцами гигантских IT-компаний, прежде всего американских. В Шантильи этот сектор бизнеса представляли: Эрик Шмидт, основатель компании Google, председатель совета директоров компании Alphabet Inc. (материнской компании Google), глава консультативного Совета по оборонным инновациям Министерства обороны США; Питер Тиль, президент компании «Тиль капитал», основатель платёжной системы PayPal, первый профессиональный инвестор в Facebook; Рид Хоффман, известный венчурный предприниматель, сооснователь LinkedIn, социальной сети для установления деловых контактов.Как всегда, полно представителей финансового и банковского мира. Среди них: Кристин Лагард, исполнительный директор Международного валютного фонда; Клаас Кнот, президент голландского Центробанка (De Nederlandsche Bank); Билл Морно, министр финансов Канады; Дженс Спан, федеральный министр финансов Германии; Пьер Вунш, вице-председатель бельгийского Центробанка (National Bank of Belgium).Самая крупная группа участников – представители частных банков, фондов, инвестиционных фондов и других финансовых организаций. Это Пауль Ахляйтнер, председатель наблюдательного совета Дойче Банк АГ; Ана Ботин, исполнительный председатель испанского банка Santander; Томас Буберль, исполнительный директор французской страховой и инвестиционной компании AXA Group; Ральф Хамерс, председатель совета голландского финансового конгломерата ING Group; Джекобс Кеннет, исполнительный директор и председатель совета финансово-инвестиционной компании Lazard; Вернон Джордан, старший управляющий директор инвестиционного банка Lazard Frères & Co. LLC; Карстен Кенгетер, главный исполнительный директор Германской биржи (Deutsche Börse AG); Давид Рубинштейн, соучредитель и сопредседатель инвестиционного фонда The Carlyle Group; Маркус Валленберг, председатель совета шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken AB и ряд других.Примечательно, что в Шантильи было собрано немало людей, прямо или косвенно связанных с банком Уолл-стрит Голдман Сакс. Например, американец Роберт Зеллик. В списках участников Бильдерберга-2017 он значится как неисполнительный председатель (Non-Executive Chairman) американской инвестиционной компании AllianceBernstein L.P. (её активы в начале текущего года оценивались в 500 млрд. долл.). В 2007-2011 гг. Роберт Зеллик занимал пост президента Всемирного банка, а до этого ряд лет был управляющим директором Голдман Сакс. Ещё одна фигура – американец Джеймс Джонсон. В списках он значится как председатель совета компании Johnson Capital Partners. После некоторых поисков выясняю, что он по совместительству является членом совета Голдман Сакс (member of Goldman Sachs Board). А вот представитель Португалии Жозе Мануэль Баррозу. Многие его помнят в должности председателя Европейской комиссии (2004-2014). Он покинул этот пост, чтобы связать свою жизнь с Голдман Сакс (пересаживание Баррозу из одного кресла в другое, противоречащее этике ЕС, даже вызвало скандал в Брюсселе).Другие участники встречи не до конца раскрывают свои биографии. Дополнительные расследования показывают, что они в прошлом работали в ведущих банках Уолл-стрит и Лондонского Сити. Вот, например, Ана Ботин, представлявшая на встрече крупнейший испанский банк Santander (один из крупнейших в Европе банков, контролируемый кланом Ротшильдов). Из биографии дамы узнаём, что до этого она 8 лет работала в банке J P Morgan.Многие участники встречи в Шатнтильи состоят в наблюдательных советах, правлениях, директоратах сразу нескольких (даже нескольких десятков) коммерческих организаций. Например, Клаас Кнот, упомянутый выше как председатель Центробанка Голландии. Он одновременно ещё и член Совета управляющих (Governing Council), и Общего совета (General Council) Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также член Совета управляющих МВФ и Банка международных расчетов (БМР).Жаль, что те антиглобалисты, которые добывают и публикуют списки участников встреч Бильдербергского клуба, не дают о них развёрнутые биографические сведения. А ведь у многих прошлое «с душком». Я наугад провел расследование по некоторым. Взять того же Баррозу: в молодости увлекался идеями Мао, был замешан в террористических акциях… Видно, нужны люди с таким прошлым организаторам встреч этого клуба.Ещё одно наблюдение. В последние годы в списках участников Бильдербергских «пленумов» всё больше попадается фамилий, против которых стоят слова «профессор» или «старший научный сотрудник» (Senior Fellow). В этом году таких «учёных» я насчитал не менее двух десятков. Более глубокое знакомство с биографиями представителей «науки» на встрече в Шантильи показывает, что «профессор» и «старший научный сотрудник» – обычная маскировка.Известная антиглобалистская организация Zerohedge подготовила схему, показывающую географию связей участников очередной Бильдербергской сходки: охват получается действительно глобальный.