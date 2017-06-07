Египет получил первую партию ЗРС С-300ВМ «Антей-2500»
Россия приступила к поставкам в Египет зенитной ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500», сообщает bmpd со ссылкой на портал Menadefense.
Сообщается, что первые боевые машины комплекса уже доставлены в страну.
По данным ресурса, Минобороны Египта должны в общей сложности получить три полка С-300ВМ. С их помощью власти страны надеются изменить баланс сил в регионе.
Издание также опубликовало фотографию первых поставленных в Египет элементов системы.
Выгрузка машин и ракет зенитной ракетной системы С-300ВМ в Египте, Александрия, июнь 2017 года.
В марте российские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны, сообщили, что Москва приступила к реализации контракта на поставку Египту ЗРС «Антей-2500». Тогда речь шла о поставках вспомогательного технологического оборудования.
Сообщается, что первые боевые машины комплекса уже доставлены в страну.
По данным ресурса, Минобороны Египта должны в общей сложности получить три полка С-300ВМ. С их помощью власти страны надеются изменить баланс сил в регионе.
Издание также опубликовало фотографию первых поставленных в Египет элементов системы.
В марте российские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны, сообщили, что Москва приступила к реализации контракта на поставку Египту ЗРС «Антей-2500». Тогда речь шла о поставках вспомогательного технологического оборудования.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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