14:28 07 июня

Египет получил первую партию ЗРС С-300ВМ «Антей-2500»

Россия приступила к поставкам в Египет зенитной ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500», сообщает bmpd со ссылкой на портал Menadefense.

Египет получил первую партию ЗРС С-300ВМ «Антей-2500»


Сообщается, что первые боевые машины комплекса уже доставлены в страну.


По данным ресурса, Минобороны Египта должны в общей сложности получить три полка С-300ВМ. С их помощью власти страны надеются изменить баланс сил в регионе.

Издание также опубликовало фотографию первых поставленных в Египет элементов системы.

Выгрузка машин и ракет зенитной ракетной системы С-300ВМ в Египте, Александрия, июнь 2017 года.

В марте российские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны, сообщили, что Москва приступила к реализации контракта на поставку Египту ЗРС «Антей-2500». Тогда речь шла о поставках вспомогательного технологического оборудования.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 14:10
    ЗРК - это оружие обороны. Дай Бог, чтобы не возникла необходимость его применения.
    Чёрный Полковник
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:14
      Они и по наземным целям работать могут.
      Лёня Пантелеев
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:14
      От Израиля это их не спасет...Но поставлять будем!
      ОТДЕЛ
      1. aleksfill Сегодня, 14:21
        Сговор, для тренировок Израиля и поставляют, как это было с Кипром и проданной
        им С- 300 Греции.
        aleksfill
      2. sir_obs Сегодня, 14:23
        Вот и хотелось бы посмотреть, а спасут ли заклинания невидимости и неуязвимости, супер-пупер новые самолеты израилевы.
        sir_obs
  2. Холуай Сегодня, 14:16
    На Мистрали надо было обменять
    Холуай
    1. Logall Сегодня, 14:25
      Они нас на них и так пускают, технологии срисовывать. Плюс карабельный КА-52 закупают. А ЗРК — это, чтобы Израиль не летал, да и вообще не чувствовал себя в безопасности.
      Logall
  3. roskot Сегодня, 14:27
    Америкосы ставят базы на чужой территории со своим вооружением. А мы все продаем или вооружаем потенциальных противников. Где смысл ???
    roskot
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