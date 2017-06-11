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Внушающий страх гитлеровский танк был непригоден к войне
Танк «Тигр» был самым страшным кошмаром для союзников по антигитлеровской коалиции. Помимо своей непробиваемой брони он обладал еще и внушающей страх огневой мощью. Они в отчаянии пытались дать достойный ответ, пока не обнаружили, что немецкий танк имеет слишком много слабых сторон.
Земля дрожит под гусеницами танка. Унтерштурмфюрер СС Михаэль Виттман (Michael Wittmann) сидит в башне пушки и ищет глазами следующую цель.
Как обычно, немногословный командир танка дает короткие, точные приказы, такие как «налево», «цель в ста метрах», «вперед!»
Вокруг него продолжается сражение с участием двух тысяч немецких и советских танков на большом поле к югу от русского города Курск.
На этом участке фронта бои идут практически безостановочно уже неделю, начались они 5 июля 1943 года. Это самое крупное танковое сражение в мире, но Виттман может чувствовать себя в относительной безопасности в своей башне. Дело в том, что 28-летний эсэсовец впервые командует в большом сражении самым совершенным танком Германии, «Тигром I».
То, что «Тигр» много весит, не мешает ему быстро реагировать на любую угрозу.
Вместо того чтобы тратить несколько минут на поворот тяжелой башни, Виттман за несколько секунд разворачивает весь танк.
Более легкие советские танки Т-34 не имеют никаких шансов. Вскоре добычей «Тигра I» Виттмана становятся восемь танков, три противотанковых орудия и одна артиллерийская батарея.
Примерно 70 других «Тигров», участвующих в сражении, также подбивают много российских танков.
Темнеет, русское поле покрыто обугленными трупами. Черные столбы маслянистого дыма поднимаются от горящих останков сотен машин.
Полностью уничтожено примерно 700 танков. Большинство — советские и немецкие средние танки, но, хотя немцы в целом и потерпели поражение под Курском, «Тигров» они потеряли на удивление мало.
И Михаэль Виттманн спокойно возвращается в свою дивизию. Он только что доказал, каково это — быть настоящим танкистом-асом нацистской Германии.
Но существенной долей своего успеха он обязан «Тигру I». С того самого момента, когда танк появился в немецкой армии в 1942 году, он доказал, что может быть грозным оружием в умелых руках.
T-34 ответить не мог
Гитлер заказал танк уже в мае 1941 года. В бланке заказа упоминалась и прочная броня, и большая огневая мощь, и водонепроницаемый корпус со шноркелем — для того, чтобы танк без проблем мог форсировать реки во Франции и Советском Союзе.
Пока инженеры трудились над новым танком, Гитлер в июне 1941 года бросил немецкую армию на СССР.
Ломая сопротивление, вермахту вскоре удалось завладеть большой частью страны. Но, впрочем, была одна область, когда гитлеровская армия натолкнулась на неожиданно жесткое сопротивление.
Советские танки Т-34 существенно превосходили немецкие танки типов PzKpfw и «Пантера».
Почти через год — в течение которого недостатки танка выявлялись и устранялись раз за разом — немецкие инженеры уже могли сообщить танковым войскам хорошие новости.
Первый «Тигр I» был готов. И немцы сразу же принялись обучать офицеров, которым предстояло танк обслуживать.
Когда создавалось новое оружие, позаботились и об огневой мощи, и о непробиваемой броне. Гигант весил до 60 тонн, когда имел на борту все нужное снаряжение и был заправлен топливом.
Тем не менее, он был не намного медленнее, чем вражеские танки: на пересеченной местности танк развивал скорость 20 км в час. Максимальная скорость была в два раза больше.
Осенью 1942 года «Тигр» был отправлен на Восточный фронт, и Красная Армия очень скоро начала бояться его 88-миллиметровой пушки.
При благоприятных погодных условиях «Тигр», например, мог обезвредить танк Т-34 на расстоянии до 2200 метров. А Т-34 на таком расстоянии ответить не мог.
У солдат стала развиваться «тигрофобия»
Несмотря на поражения, которые терпели немцы, «Тигр» доказал свою ценность в сражениях у Курска и Харькова летом и весной 1943 года.
В сражении за Харьков одна танковая дивизия, например, уничтожила 501 советский танк. В течение месяца, что продолжалось сражение, немцы потеряли всего лишь 18 «Тигров» — и это был еще не самый выдающийся результат.
В ходе войны «Тигры» уничтожили почти 10 тысяч танков, а собственные потери составили 1715. Поэтому солдаты Красной Армии очень боялись этот танк.
Советские пропагандисты пытались поднять боевой дух рядового состава, рассылая лживые рапорты об уязвимости «Тигра».
В частности, летом 1943 года СССР заявил, что Красная Армия уничтожает в день по 10-12 «Тигров».
И вскоре пропаганда стала настолько неправдоподобной, что через несколько недель получилось, что Советы уничтожили больше «Тигров», чем их существовало в действительности.
Но советские попытки представить гитлеровский танк менее устрашающим, помогали не слишком.
Одних только слухов о том, что им предстоит столкнуться с этим танком, было достаточно, чтобы вызвать у солдат Красной Армии ужас.
Британцы даже изобрели слово для обозначения того страха, который охватывал солдат стран коалиции: «тигрофобия».
Пытаясь успокоить солдат, британский фельдмаршал Монтгомери запретил своим офицерам говорить о «Тигре» в присутствии рядовых.
Целый ряд немецких танкистов также показал, что противник не зря уважал «Тигра». Например, Михаэль Виттман за семь своих первых месяцев командования «Тигром» уничтожил 117 вражеских танков.
33 танка выведены из игры
Самый знаменитый немецкий танк еще раз был использован в бою, когда 33 советских танка в пять часов утра 8 января 1944 года прорвали немецкую линию обороны на Украине.
Михаэль Виттман сразу же отправился туда. Под командованием 29-летнего эсэсовца было 12 «Тигров».
Над покрытыми снегом полями раздавался треск пулеметов, грохот орудий и шум моторов, но облачность была низкой, и поэтому видимость в то ледяное утро была не очень хорошей.
Вдруг откуда-то в неясном свете вынырнул похожий на призрак вражеский танк. Виттман обозначил позицию, стрелок прицелился. Снаряд смел пушку первого Т-34.
Но танков становилось все больше, теперь у Виттмана было много целей — на выбор. И «Тигр» окружила стена огня.
Снаряд попал в один из Т-34, который сам собирался выстрелить по немецкому батальону.
Вскоре после этого «Тигр» Виттмана прямым попаданием уничтожил еще один вражеский танк. Это стало неожиданностью для нападавшего советского танка.
Советские танкисты тянули с ответом так долго, что ситуация стала фатальной. Немцы отрезали их, взяв их в клещи, и четыре часа спустя 33 танка Т-34 и 7 самоходных орудий были выведены из игры.
Танк был худшим врагом самому себе
Но успехов танка, впрочем, было недостаточно для того, чтобы Гитлеру вновь улыбнулась удача на фронте. Не помогло и то, что немецкие инженеры летом 1944 года обеспечили фронту первые усовершенствованные модели победоносного танка — «Тигр II» или «Королевский тигр», как его тоже называли.
Немецкая армия все время отступала по морозной Восточной Европе, а «Тигр» был не очень приспособлен к зиме.
Он поглощал огромное количество топлива — на 15 литрах танк мог преодолеть не более километра, а если танк шел по снегу или грязи, то расход топлива увеличивался.
«Наши «Тигры» и «Пантеры» не едят сено», — признался в отчаянии один немецкий офицер зимой 1944 года. Еще одной проблемой танка была его масса.
Они облегчали подвеску, коробку передач и другие жизненно важные части танка по максимуму. Неровный рельеф местности, высокая скорость или большие расстояния часто полностью выводили из строя механику. По правде говоря, «Тигр» нечасто выдерживал длинные переходы без того, чтобы не выйти из строя в конце.
Проблемы с механикой были большой головной болью немцев, да и союзники довольно скоро обнаружили слабые стороны танка.
Летом 1944 года британские солдаты, например, обнаружили несколько подбитых «Тигров» в Италии. Находка стала сенсацией в британской армии, которая усиленно искала способ одолеть танк.
Поэтому для осмотра танка была задействована специальная группа, и в августе она представила несколько обескураживающий вывод в рапорте «Кто убил Тигра?»: Он сам себя убил.
Вермахт годами пытался скрывать правду о технических проблемах «Тигра». Но для танкистов механика все время была большой проблемой.
Например, башню, которая весила 11 тонн, приходилось поднимать с помощью крана, если надо было менять коробку передач.
Дороги на Восточном фронте были скверные, стоило ударить морозу, как грязь замерзала между гусеницами. Экипажам нередко приходилось отвинчивать массивные колеса, чтобы соскрести с них лед.
Подобный ремонт требовал времени и в спокойных условиях. А на ледяном поле боя, в грязи, задача становилась почти невыполнимой.
Многим экипажам «Тигра» приходилось с горечью взрывать свои дорогостоящие танки и уходить пешком, чтобы не попасть в лапы врагам.
Все эти проблемы привели к тому, что у немецких танковых батальонов никогда не было боеспособных «Тигров» в количестве, достаточном для того, чтобы они могли решить исход крупного сражения.
Еще одной проблемой стала серьезная нехватка опытных командиров танков. Поэтому молодые и неопытные офицеры часто получали под свое командование «Тигр» с напутствием: «Будьте осторожны, У вас в руках миллионы марок».
Недостаток опыта у командиров нередко приводил к тому, что слишком много «Тигров» ломались из-за перегруженности.
Часто танки ломались, так и не успев попасть на войну. К счастью для нацистов, не все командиры танков были некомпетентны.
Например, Михаэль Виттман уничтожил на Восточном фронте 138 вражеских танков. Но даже его военной удаче пришел конец.
Благодаря допросам военнопленных и обследованию захваченных у немцев «Тигров» союзники быстро поняли, что немецкий танк вовсе не был таким уж непобедимым. Даже один солдат мог вывести «Тигр I» из строя, если знал, куда надо бить.
Вентиляционные отверстия можно было повредить или заблокировать снарядом.
Смотровые щели были покрыты закаленным стеклом, но все равно уязвимы для осколков.
Слабым местом орудийной башни было место крепления с корпусом танка. При удачном попадании снаряда поворачивать башню становилось невозможно.
88-миллиметровую пушку можно было вывести из строя, если солдату удавалось загнать в ствол гранату.
Топливный банк взрывался зарядом, заложенным за задними колесами «Тигра».
Гусеницы можно было вывести из строя, заложив перед «Тигром» мины. Маленькие цепные колеса перед колесами танка отлетали при попадании большинства гранат.
Пулемет можно было вывести из строя с помощью нескольких сильных ударов металлическим прутом.
Виттман погиб вместе с «Тигром»
В 1944 году его отправили в Северо-Западную Францию, где союзники 8 августа 1944 года начали большое наступление.
Виттман был отправлен на помощь немецким солдатам, сражающимся с превосходящими силами противника, но всего лишь через час после того, как его танк вступил в бой, «Тигр» охватило пламя.
Когда танк взорвался внутри, давление было настолько чудовищным, что башню весом в 11 тонн просто сдуло.
Нацистский герой погиб вместе со своим экипажем, его гибель стала настоящим шоком для батальона.
В следующие месяцы пришел конец большинству «Тигров», бывших на ходу. Некоторые были подбиты в результате массированного обстрела, но большинство были взорваны самими немцами.
Пополнить как запчасти, так и топливо было невозможно, и немцы не хотели, чтобы их драгоценные танки оказались в руках врага.
Когда нацистская Германия капитулировала, оказалось, что союзники не смогут использовать немногие оставшиеся «Тигры».
Нужно было чересчур много дорогих запчастей. Поэтому производство «Тигров» никогда не возобновлялось — несмотря на все его превосходство в силе.
Автор: Мишель Сков (Michelle Skov)
Первоисточник: http://www.side3.no/historie/hitlers-fryktinngytende-stridsvogn-var-udugelig-i-krig/3423346012.html
Перевод: http://inosmi.ru/military/20170604/239509742.html
Танк «Тигр» был самым страшным кошмаром для союзников по антигитлеровской коалиции. Помимо своей непробиваемой брони он обладал еще и внушающей страх огневой мощью. Они в отчаянии пытались дать достойный ответ, пока не обнаружили, что немецкий танк имеет слишком много слабых сторон.
Земля дрожит под гусеницами танка. Унтерштурмфюрер СС Михаэль Виттман (Michael Wittmann) сидит в башне пушки и ищет глазами следующую цель.
Как обычно, немногословный командир танка дает короткие, точные приказы, такие как «налево», «цель в ста метрах», «вперед!»
Вокруг него продолжается сражение с участием двух тысяч немецких и советских танков на большом поле к югу от русского города Курск.
На этом участке фронта бои идут практически безостановочно уже неделю, начались они 5 июля 1943 года. Это самое крупное танковое сражение в мире, но Виттман может чувствовать себя в относительной безопасности в своей башне. Дело в том, что 28-летний эсэсовец впервые командует в большом сражении самым совершенным танком Германии, «Тигром I».
То, что «Тигр» много весит, не мешает ему быстро реагировать на любую угрозу.
Вместо того чтобы тратить несколько минут на поворот тяжелой башни, Виттман за несколько секунд разворачивает весь танк.
Более легкие советские танки Т-34 не имеют никаких шансов. Вскоре добычей «Тигра I» Виттмана становятся восемь танков, три противотанковых орудия и одна артиллерийская батарея.
Примерно 70 других «Тигров», участвующих в сражении, также подбивают много российских танков.
Темнеет, русское поле покрыто обугленными трупами. Черные столбы маслянистого дыма поднимаются от горящих останков сотен машин.
Полностью уничтожено примерно 700 танков. Большинство — советские и немецкие средние танки, но, хотя немцы в целом и потерпели поражение под Курском, «Тигров» они потеряли на удивление мало.
И Михаэль Виттманн спокойно возвращается в свою дивизию. Он только что доказал, каково это — быть настоящим танкистом-асом нацистской Германии.
Но существенной долей своего успеха он обязан «Тигру I». С того самого момента, когда танк появился в немецкой армии в 1942 году, он доказал, что может быть грозным оружием в умелых руках.
T-34 ответить не мог
Гитлер заказал танк уже в мае 1941 года. В бланке заказа упоминалась и прочная броня, и большая огневая мощь, и водонепроницаемый корпус со шноркелем — для того, чтобы танк без проблем мог форсировать реки во Франции и Советском Союзе.
Пока инженеры трудились над новым танком, Гитлер в июне 1941 года бросил немецкую армию на СССР.
Ломая сопротивление, вермахту вскоре удалось завладеть большой частью страны. Но, впрочем, была одна область, когда гитлеровская армия натолкнулась на неожиданно жесткое сопротивление.
Советские танки Т-34 существенно превосходили немецкие танки типов PzKpfw и «Пантера».
Почти через год — в течение которого недостатки танка выявлялись и устранялись раз за разом — немецкие инженеры уже могли сообщить танковым войскам хорошие новости.
Первый «Тигр I» был готов. И немцы сразу же принялись обучать офицеров, которым предстояло танк обслуживать.
Когда создавалось новое оружие, позаботились и об огневой мощи, и о непробиваемой броне. Гигант весил до 60 тонн, когда имел на борту все нужное снаряжение и был заправлен топливом.
Тем не менее, он был не намного медленнее, чем вражеские танки: на пересеченной местности танк развивал скорость 20 км в час. Максимальная скорость была в два раза больше.
Осенью 1942 года «Тигр» был отправлен на Восточный фронт, и Красная Армия очень скоро начала бояться его 88-миллиметровой пушки.
При благоприятных погодных условиях «Тигр», например, мог обезвредить танк Т-34 на расстоянии до 2200 метров. А Т-34 на таком расстоянии ответить не мог.
У солдат стала развиваться «тигрофобия»
Несмотря на поражения, которые терпели немцы, «Тигр» доказал свою ценность в сражениях у Курска и Харькова летом и весной 1943 года.
В сражении за Харьков одна танковая дивизия, например, уничтожила 501 советский танк. В течение месяца, что продолжалось сражение, немцы потеряли всего лишь 18 «Тигров» — и это был еще не самый выдающийся результат.
В ходе войны «Тигры» уничтожили почти 10 тысяч танков, а собственные потери составили 1715. Поэтому солдаты Красной Армии очень боялись этот танк.
Советские пропагандисты пытались поднять боевой дух рядового состава, рассылая лживые рапорты об уязвимости «Тигра».
В частности, летом 1943 года СССР заявил, что Красная Армия уничтожает в день по 10-12 «Тигров».
И вскоре пропаганда стала настолько неправдоподобной, что через несколько недель получилось, что Советы уничтожили больше «Тигров», чем их существовало в действительности.
Но советские попытки представить гитлеровский танк менее устрашающим, помогали не слишком.
Одних только слухов о том, что им предстоит столкнуться с этим танком, было достаточно, чтобы вызвать у солдат Красной Армии ужас.
Британцы даже изобрели слово для обозначения того страха, который охватывал солдат стран коалиции: «тигрофобия».
Пытаясь успокоить солдат, британский фельдмаршал Монтгомери запретил своим офицерам говорить о «Тигре» в присутствии рядовых.
Целый ряд немецких танкистов также показал, что противник не зря уважал «Тигра». Например, Михаэль Виттман за семь своих первых месяцев командования «Тигром» уничтожил 117 вражеских танков.
33 танка выведены из игры
Самый знаменитый немецкий танк еще раз был использован в бою, когда 33 советских танка в пять часов утра 8 января 1944 года прорвали немецкую линию обороны на Украине.
Михаэль Виттман сразу же отправился туда. Под командованием 29-летнего эсэсовца было 12 «Тигров».
Над покрытыми снегом полями раздавался треск пулеметов, грохот орудий и шум моторов, но облачность была низкой, и поэтому видимость в то ледяное утро была не очень хорошей.
Вдруг откуда-то в неясном свете вынырнул похожий на призрак вражеский танк. Виттман обозначил позицию, стрелок прицелился. Снаряд смел пушку первого Т-34.
Но танков становилось все больше, теперь у Виттмана было много целей — на выбор. И «Тигр» окружила стена огня.
Снаряд попал в один из Т-34, который сам собирался выстрелить по немецкому батальону.
Вскоре после этого «Тигр» Виттмана прямым попаданием уничтожил еще один вражеский танк. Это стало неожиданностью для нападавшего советского танка.
Советские танкисты тянули с ответом так долго, что ситуация стала фатальной. Немцы отрезали их, взяв их в клещи, и четыре часа спустя 33 танка Т-34 и 7 самоходных орудий были выведены из игры.
Танк был худшим врагом самому себе
Но успехов танка, впрочем, было недостаточно для того, чтобы Гитлеру вновь улыбнулась удача на фронте. Не помогло и то, что немецкие инженеры летом 1944 года обеспечили фронту первые усовершенствованные модели победоносного танка — «Тигр II» или «Королевский тигр», как его тоже называли.
Немецкая армия все время отступала по морозной Восточной Европе, а «Тигр» был не очень приспособлен к зиме.
Он поглощал огромное количество топлива — на 15 литрах танк мог преодолеть не более километра, а если танк шел по снегу или грязи, то расход топлива увеличивался.
«Наши «Тигры» и «Пантеры» не едят сено», — признался в отчаянии один немецкий офицер зимой 1944 года. Еще одной проблемой танка была его масса.
Они облегчали подвеску, коробку передач и другие жизненно важные части танка по максимуму. Неровный рельеф местности, высокая скорость или большие расстояния часто полностью выводили из строя механику. По правде говоря, «Тигр» нечасто выдерживал длинные переходы без того, чтобы не выйти из строя в конце.
Проблемы с механикой были большой головной болью немцев, да и союзники довольно скоро обнаружили слабые стороны танка.
Летом 1944 года британские солдаты, например, обнаружили несколько подбитых «Тигров» в Италии. Находка стала сенсацией в британской армии, которая усиленно искала способ одолеть танк.
Поэтому для осмотра танка была задействована специальная группа, и в августе она представила несколько обескураживающий вывод в рапорте «Кто убил Тигра?»: Он сам себя убил.
Вермахт годами пытался скрывать правду о технических проблемах «Тигра». Но для танкистов механика все время была большой проблемой.
Например, башню, которая весила 11 тонн, приходилось поднимать с помощью крана, если надо было менять коробку передач.
Дороги на Восточном фронте были скверные, стоило ударить морозу, как грязь замерзала между гусеницами. Экипажам нередко приходилось отвинчивать массивные колеса, чтобы соскрести с них лед.
Подобный ремонт требовал времени и в спокойных условиях. А на ледяном поле боя, в грязи, задача становилась почти невыполнимой.
Многим экипажам «Тигра» приходилось с горечью взрывать свои дорогостоящие танки и уходить пешком, чтобы не попасть в лапы врагам.
Все эти проблемы привели к тому, что у немецких танковых батальонов никогда не было боеспособных «Тигров» в количестве, достаточном для того, чтобы они могли решить исход крупного сражения.
Еще одной проблемой стала серьезная нехватка опытных командиров танков. Поэтому молодые и неопытные офицеры часто получали под свое командование «Тигр» с напутствием: «Будьте осторожны, У вас в руках миллионы марок».
Недостаток опыта у командиров нередко приводил к тому, что слишком много «Тигров» ломались из-за перегруженности.
Часто танки ломались, так и не успев попасть на войну. К счастью для нацистов, не все командиры танков были некомпетентны.
Например, Михаэль Виттман уничтожил на Восточном фронте 138 вражеских танков. Но даже его военной удаче пришел конец.
Благодаря допросам военнопленных и обследованию захваченных у немцев «Тигров» союзники быстро поняли, что немецкий танк вовсе не был таким уж непобедимым. Даже один солдат мог вывести «Тигр I» из строя, если знал, куда надо бить.
Вентиляционные отверстия можно было повредить или заблокировать снарядом.
Смотровые щели были покрыты закаленным стеклом, но все равно уязвимы для осколков.
Слабым местом орудийной башни было место крепления с корпусом танка. При удачном попадании снаряда поворачивать башню становилось невозможно.
88-миллиметровую пушку можно было вывести из строя, если солдату удавалось загнать в ствол гранату.
Топливный банк взрывался зарядом, заложенным за задними колесами «Тигра».
Гусеницы можно было вывести из строя, заложив перед «Тигром» мины. Маленькие цепные колеса перед колесами танка отлетали при попадании большинства гранат.
Пулемет можно было вывести из строя с помощью нескольких сильных ударов металлическим прутом.
Виттман погиб вместе с «Тигром»
В 1944 году его отправили в Северо-Западную Францию, где союзники 8 августа 1944 года начали большое наступление.
Виттман был отправлен на помощь немецким солдатам, сражающимся с превосходящими силами противника, но всего лишь через час после того, как его танк вступил в бой, «Тигр» охватило пламя.
Когда танк взорвался внутри, давление было настолько чудовищным, что башню весом в 11 тонн просто сдуло.
Нацистский герой погиб вместе со своим экипажем, его гибель стала настоящим шоком для батальона.
В следующие месяцы пришел конец большинству «Тигров», бывших на ходу. Некоторые были подбиты в результате массированного обстрела, но большинство были взорваны самими немцами.
Пополнить как запчасти, так и топливо было невозможно, и немцы не хотели, чтобы их драгоценные танки оказались в руках врага.
Когда нацистская Германия капитулировала, оказалось, что союзники не смогут использовать немногие оставшиеся «Тигры».
Нужно было чересчур много дорогих запчастей. Поэтому производство «Тигров» никогда не возобновлялось — несмотря на все его превосходство в силе.
Автор: Мишель Сков (Michelle Skov)Первоисточник: http://www.side3.no/historie/hitlers-fryktinngytende-stridsvogn-var-udugelig-i-krig/3423346012.html
Перевод: http://inosmi.ru/military/20170604/239509742.html
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