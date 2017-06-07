Союзники Асада пригрозили США ответным ударом

Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США —прим. ВО) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок

Оперативный штаб союзников Сирии, в который входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил после атаки на свои позиции со стороны международной коалиции, что способен ударить по позициям американских военных в Сирии, если это потребуется, передает РИА Новости Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе под предлогом "угрожающих силам коалиции" действий этих отрядов.— говорится в тексте заявления штаба.Штаб назвал действия США "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом". Отсутствие ответных военных действий в данный момент штаб объяснил самообладанием, но отметил, что будет действовать, если США пересекут "красные линии".Напоминаем, что ранее Министр обороны Ирана, бригадный генерал Хосейн Дехган предупредил американцев, что если они нападут на Сирию снова, их действия не останутся без ответа.