16:28 07 июня

Союзники Асада пригрозили США ответным ударом

Оперативный штаб союзников Сирии, в который входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил после атаки на свои позиции со стороны международной коалиции, что способен ударить по позициям американских военных в Сирии, если это потребуется, передает РИА Новости

Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе под предлогом "угрожающих силам коалиции" действий этих отрядов.

Союзники Асада пригрозили США ответным ударом



Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США —прим. ВО) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок
— говорится в тексте заявления штаба.

Штаб назвал действия США "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом". Отсутствие ответных военных действий в данный момент штаб объяснил самообладанием, но отметил, что будет действовать, если США пересекут "красные линии".

Напоминаем, что ранее Министр обороны Ирана, бригадный генерал Хосейн Дехган предупредил американцев, что если они нападут на Сирию снова, их действия не останутся без ответа.

Использованы фотографии: http://www.globalwarnews.ru/
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Комментарии 58

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 14:40
    Правильно! Хватит уже терпеть их безнаказанные выходки. Пора перестать с ами чикаться...
    ШВЕДский_стол
    1. Zibelew Сегодня, 14:43
      Асаду вряд ли нужен ещё один фронт.
      Zibelew
      1. Андрей Федоров Сегодня, 15:28
        Еще одного фронта не будет по нескольким причинам:
        1) Поддержка США отрядов курдистана. Турция (член НАТО) недовольна этой поддержкой.
        2) На территории СИРИИ есть несколько иностранных военных баз. (как минимум это 5 стран ).
        3) Прекратится запугивание иностранных самолетов и уже без предупреждения ВВС чужих стран будет сбиваться, а уже потом разбираться. Запад еще не разучился денежки считать, сколько стоит самолет??? а обучение и содержание пилота???
        Андрей Федоров
      2. mihey Сегодня, 15:33
        Дело не в еще одном фронте. Во Вьетнаме фактически наши с амерами воевали и никто о третьей мировой и "кнопочке с чемоданчиком" не говорил. Так что можно делать все, что не запрещено. Т.е. отвечать сообразно моменту и без всяких разговоров. На каждую их "ошибку" отвечать своей "ошибкой". Хотя может произойти страшное и гейропа откажется от газа газпрёма и будет покупать амерский (поскольку с катарцами неувязочка получается).
        mihey
    2. Nahatak Сегодня, 14:45
      Та никто не ударит)))) Это очередное бла бла бла ониже не могут промолчать нужно хоть что-то сказать. Если они бахнут по америке то ненормальный трамп будет бомбить всех и вся, это ему только на руку.
      Nahatak
      1. Андрей Федоров Сегодня, 15:21
        Однако ручные комплексы "ИГЛА" в эту страну поставлялись. И, что-то не верится, что они там закончились. Все дело в тонком восточном расчете.
        Андрей Федоров
      2. Pirogov Сегодня, 16:26
        Цитата: Nahatak
        Та никто не ударит)))) Это очередное бла бла бла ониже не могут промолчать нужно хоть что-то сказать. Если они бахнут по америке то ненормальный трамп будет бомбить всех и вся, это ему только на руку.

        Ага уже КНДР разбомбил ,напугал ,захватил и т.д. ,америка нападает на слабых ,а сильных пытается взять измором.
        Pirogov
  2. FirstNormann Сегодня, 14:43
    мне вот интересно_а если штаты как эрдоганище тоже собьют наш самолет_ввп запретит ввоз американских памидоров или чемоданчик с кнопкой откроет
    FirstNormann
    1. Ю-81 Сегодня, 14:46
      Если да кабы вырастут грибы. Если, не дай Бог, случится такое, то все увидите. А пока что это пустопорожние разговоры.
      Ю-81
      1. FirstNormann Сегодня, 14:49
        нееет мил человек_такие весчи надо заранее просчитывать
        FirstNormann
      2. without reverse Сегодня, 14:51
        последствия Шайрата. не ответили.вот и безнаказанность зашкаливает у них. есть хорошая поговорка-дорога ложка к обеду.
        without reverse
    2. Александр романов Сегодня, 14:47
      Цитата: FirstNormann
      а если штаты как эрдоганище тоже собьют наш самолет_ввп запретит ввоз американских памидоров или чемоданчик с кнопкой откроет

      Сколько у вас детей?
      Александр романов
      1. FirstNormann Сегодня, 14:52
        все вы мои дети в той или иной степени_что тебе сынку?
        FirstNormann
        1. Александр романов Сегодня, 14:53
          Цитата: FirstNormann
          все вы мои дети в той или иной степени_что тебе сынку?

          Понятно всё с тобои.Удачи
          Александр романов
      2. FirstNormann Сегодня, 14:53
        помогли тебе твои ляхи?
        FirstNormann
        1. Александр романов Сегодня, 14:55
          Цитата: FirstNormann
          помогли тебе твои ляхи?

          Ну ты в курсе
          Александр романов
          1. FirstNormann Сегодня, 14:57
            а разве тарас бульба в голову стрелял?
            FirstNormann
      3. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:55
        откуда у вас столько снобизма и фамильярности??.
        alibabaewitch.vasilij2018
        1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:56
          вопрос маршалу от интернета.
          alibabaewitch.vasilij2018
          1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:57
            такие переходы на личные темы.не есть камильфо
            alibabaewitch.vasilij2018
            1. Александр романов Сегодня, 14:58
              Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
              такие переходы на личные темы.не есть камильфо

              Мне тебе лень отвечать,жара знаешь ли.
              Александр романов
              1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:03
                боюсь что у тебя ума не хватит. ответить. горе от ума понимаешь -ли.
                alibabaewitch.vasilij2018
                1. Александр романов Сегодня, 15:08
                  Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
                  боюсь что у тебя ума не хватит. ответить. горе от ума понимаешь -ли.

                  У тебя ума не хватает,запятые ставить и заглавные буквы. Потому про ум,сидел бы тихо.
                  Александр романов
                  1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:10
                    понятно. унтер офицерская вдова которая сама себя высекла.. пора мне.звиняй если чО!!
                    alibabaewitch.vasilij2018
    3. Shatalov Сегодня, 14:51
      Если ВВП откроет чемоданчик, то будет писец и в штатах и в России.
      А заодно и в Европах. Никому мало не покажется.
      Хорошо что у ВВП железная выдержка.
      Shatalov
      1. Александр романов Сегодня, 14:53
        Цитата: Shatalov
        Если ВВП откроет чемоданчик, то будет писец и в штатах и в России.

        Как правило тот,кто пишет о ядерном ударе,головои не думают вообще
        Александр романов
        1. NKT Сегодня, 15:33
          2 годы назад в 'шутку' собирали подписи по нанесению ядерного удара в США и РФ. Так американцев оказалось большое количество, поддерживающих удар. И что меня удивило, наших оказалось совсем мало. Люди, которые поддерживают ядерный удар просто не понимают последствий.
          NKT
      2. rpek32 Сегодня, 15:04
        зачем чемоданчик открывать. вполне достаточно сбивать самолеты
        rpek32
    4. vovanpain Сегодня, 14:53
      Цитата: FirstNormann
      или чемоданчик с кнопкой откроет

      Вы третьей мировой хотите?,Путин далеко не безбашенный султан,да и Трампадур напрямую не полезет.
      vovanpain
      1. Александр романов Сегодня, 14:56
        Цитата: vovanpain
        Вы третьей мировой хотите?

        Он думает,что с началом 3 мировои,он продолжит жить,как и жил.
        Александр романов
      2. FirstNormann Сегодня, 15:01
        я тут причем?ситуация мутная в мире_наши силы в сирии в оперативном капкане_решаю не я а ввп_поэтому я хандрю грустно мне как патриоту
        FirstNormann
    5. МИЛАР Сегодня, 14:53
      Нет, я думаю, собъёт штатовский, или , так называемой "коалиции", надеюсьНу ,а что потом завертится.... поглядим..
      МИЛАР
    6. Андрей Федоров Сегодня, 15:30
      Лучше Вам этого никогда не узнать...
      Андрей Федоров
    7. boboss Сегодня, 15:30
      канеш чемодан.....весь мир в труху
      boboss
    8. yuriy55 Сегодня, 15:55
      Цитата: FirstNormann
      мне вот интересно_а если штаты как эрдоганище тоже собьют наш самолет_ввп запретит ввоз американских памидоров или чемоданчик с кнопкой откроет

      В четверг, 15 июня ВВП будет отвечать на вопросы. Можете спросить. Даю образец:
      Уважаемый Владимир Владимирович! Мне, вот, интересно, а если США, как Турция, тоже собьют наш самолет, вы запретите ввоз американских помидоров или сразу чемоданчик с кнопкой откроете?
      yuriy55
    9. SlavaS Сегодня, 15:57
      зачем тогда Россия купила этой весной гос облигаций США почти на 1трлн. руб., помощь военному бюджету США?
      SlavaS
  3. den.perfiljew Сегодня, 14:44
    Вычислили где, сколько, за одну ночь жахнули с верху и все, утром ни с кем связи нет и разбирайся кто откуда и когда, пока допрут пока высадятся новые уйма времени пройдет.
    den.perfiljew
  4. Logall Сегодня, 14:44
    "бригадный генерал Хосейн Дехган предупредил американцев, что если они нападут на Сирию снова, их действия не останутся без ответа"
    Пора брать реванш! Матрасы чувствуют свою безнаказанность. Думают, что неуязвимы. Перекрыть небо, а там союзники САР им наваляют.
    Logall
    1. andj61 Сегодня, 15:01
      Цитата: Logall
      Пора брать реванш! Матрасы чувствуют свою безнаказанность. Думают, что неуязвимы. Перекрыть небо, а там союзники САР им наваляют.

      И каким образом мы там небо сможем перекрыть двумя ЗРК? what
      Тогда уж нужно ещё десятка два, а лучше три десятка ЗРК туда направить, а у нас разве есть для этого техническая возможность?
      А иранцы с хесболой не в первый раз штаты проклинают, и не в последний - эта традиция ещё с исламской революции 1979 года берет начало. hi
      andj61
  5. Atlant-1164 Сегодня, 14:48
    я бы порекомендовал тов. Хоменеи..посмотреть фильм Идеальный мир с К.Костнером..что-бы понять в чем разница .между угрозами и фактам.
    Atlant-1164
  6. rudolff Сегодня, 14:51
    Помидоры? Нет, куриные окорочка в очередной раз и не более того. Что бы кнопки нажимать, надо фаберже иметь. У Ирана фаберже есть, а у нас... помидоры. Да и потом, мы же там уже все задачи выполнили. Причем, дважды! Так что мы сейчас в Сирии так, плюшечками балуемся. Абы нас больше не трогали, бомбите кто хотите и где хотите.
    rudolff
    1. serezhasoldatow Сегодня, 15:30
      Вы серьезно или прикалываетесь?
      serezhasoldatow
  7. roskot Сегодня, 14:51
    Нет у Асада ЯО. А было бы, американцы трижды подумали стоило ли лесть в Сирию.
    roskot
  8. LÄRZ Сегодня, 14:53
    Сирийский, да и весь Ближневосточный, "градус" резко попёр вверх. Совершенно непредсказуемо, чем и когда это закончится. Но что-то произойдёт.
    LÄRZ
  9. Киса77 Сегодня, 14:55
    А Россия? Хвост под попу и сглотнула? Скоро так пол Сирии к амерам отойдет и потихоньку выпрут Россию из Сирии, и стоило тогда столько потраченных ярдов и трупов наших военных?
    Киса77
    1. Басарев Сегодня, 15:25
      Не стоило вовсе туда соваться, согласен.
      Басарев
  10. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 14:58
    Америкосы привыкли к безнаказанности и вседозволенности. Неужели так и будет постоянно?! Они бомбят и убивают, а в их адрес только словесные угрозы и грозные заявления. До коле?!..
    МАТРОСКИН-53
    1. yuriy55 Сегодня, 16:05
      Цитата: МАТРОСКИН-53
      До коле?!..

      До толе... laughing
      Доколе, говорите? Да пока пару самолётов не завалят. Больше не надо...Остальные сами не полетят. Ещё, если вместо предупреждений, разнесут (желательно ночью) все базы, где есть американцы, объясняя это данными о наличии ИГИЛ (при разборке не ошибутся). Только тогда и сирийская коалиция должна будет чётко определиться в ответе на возможные действия проамериканской коалиции...
      Хотя... what Просто стирать с лица земли и собственной сирийской территории. Кстати, Россия ещё не испытала в Сирии вакуумную бомбу - папу всех бомб...
      yuriy55
  11. seal78 Сегодня, 14:59
    Отсутствие ответных военных действий в данный момент штаб объяснил самообладанием, но отметил, что будет действовать, если США пересекут "красные линии".

    А ,то есть сейчас это еще не "красные линии", это было нормально ?
    seal78
  12. vladimirw Сегодня, 15:08
    [/quote]Напоминаем, что ранее Министр обороны Ирана, бригадный генерал Хосейн Дехган предупредил американцев, что если они нападут на Сирию снова, их действия не останутся без ответа.[quote]

    И это правильно!
    vladimirw
  13. uskrabut Сегодня, 15:16
    Давно пора вежливо попросить американцев больше не летать над Сирией, а то у их пилотов мастерства не хватает точно в цель попадать, всегда по террористам промахиваются. Без авиаподдержки их сухопутные силы быстро драпанут из Сирии. Можно даже не сбивать, а как с эсминцем, вырубить электронику во время пролета над Сирийской территорией, кажется такие средства у наших военных имеются.
    uskrabut
  14. Антифашист Сегодня, 15:21
    Отсутствие ответных военных действий в данный момент штаб объяснил самообладанием, но отметил, что будет действовать, если США пересекут "красные линии"

    Это какие?
    Антифашист
  15. komrad buh Сегодня, 15:50
    Если это не слова, то честь Вам и хвала!
    komrad buh
  16. Воля Сегодня, 15:53
    Пора напомнить сша
    Воля
  17. Толстоевский Сегодня, 15:54
    Работайте, братья!!!
    Толстоевский
  18. ver_ Сегодня, 16:03
    Цитата: Андрей Федоров
    Однако ручные комплексы "ИГЛА" в эту страну поставлялись. И, что-то не верится, что они там закончились. Все дело в тонком восточном расчете.

    ...стингерами надо пользоваться - стингерами..
    ver_
    1. without reverse Сегодня, 16:09
      пора уже и приземлить хоть один фу-15.протрезвеют.
      without reverse
  19. Андрюха Г Сегодня, 16:11
    Безнаказанность порождает вседозволенность.
    Андрюха Г
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