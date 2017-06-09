Кому это НАТО?

25 мая в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО, трудно воспринимаемый по целям и задачам. Собрались на пять-шесть часов, поговорили и разошлись, не приняв никаких решений. Но ведь организация, существующая почти 70 лет и включающая 29 стран, должна преследовать какую-то цель.С точки зрения военного человека, напрашивается мысль, что сбор протрубили в связи с приездом нового старшего начальника. Это наиболее вероятно, так как администрации блока истинное мнение этого руководителя не совсем понятно, тем паче сама Организация североатлантического договора названа им устаревшей, не отвечающей современным реалиям. Надо было отреагировать, подать какую-то свежую идею, что-то показать человеку, который первый раз посещает штаб-квартиру да еще в ранге должностного лица, от которого многое зависит. В конце концов просто заявить, что НАТО не даром ест свой хлеб.Это и было сделано. Идея, озвученная генсеком альянса Столтенбергом, прозвучала примерно так: НАТО будет участвовать в борьбе с терроризмом, но не воюя. Точнее это можно выразить другими словами: блок будет сочувствовать борьбе с терроризмом. Но таких сочувствующих много и без НАТО, а реально борются с терроризмом, как Россия, лишь несколько стран.Показали гостю новую штаб-квартиру стоимостью примерно миллиард долларов. Она получила одобрение, хотя подспудно прозвучало, что при таких расходах на строительство надо бы всем странам участвовать в установленных на содержание НАТО взносах. Но и новая штаб-квартира – не главное. Главное, как сейчас подавать НАТО миру, как сформулировать цели существования мощного военно-политического блока. Это вопрос вопросов, имеющий свою историю и эволюцию.Изначально с 4 апреля 1949 года, момента создания альянса, все изучено и понятно, исписано много бумаги, создано большое количество литературы с изложением разных взглядов. Но цель тогда формулировалась одна: НАТО создается для борьбы против СССР, социалистического лагеря, а с образованием в 1955 году Варшавского договора – и против него. Затем в плане убедительной аргументации своего существования для альянса наступили трудные времена, связанные с разрушением СССР и роспуском ОВД.Вспоминаю время своей работы с НАТО по подготовке и проведению миротворческой операции в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1995–1997 годах.Это был тяжелейший для России период в политическом, экономическом и военном аспектах. Высшее руководство страны делало все, чтобы понравиться США и Европе. После разрушения СССР и роспуска Варшавского договора мы стали для НАТО не врагами, а партнерами. Причем инициативными. То есть сдавали страну и ее обороноспособность темпами куда более энергичными, чем требовали США и их европейские союзники. Похожий на бегство позорный вывод групп войск из Восточной Европы фактически спровоцировал руководство ФРГ на объединение с ГДР. Притом что Франция и Англия были против единой Германии, так как лучше наших политиков помнили историю. Когда Россия перестала быть врагом, НАТО начало поиск задач для оправдания своего существования. Здесь и подвернулась после заключения Дейтенских соглашений миротворческая операция в Боснии и Герцеговине. Но этого показалось недостаточно, и НАТО пошло дальше – была запущена в действие система Партнерства ради мира (ПРМ), в которую пригласили и страны Европы, не входящие в альянс. В его военной штаб-квартире выделили помещения – «подготовительные классы» для будущих членов НАТО. И как только прошло расширение, система ПРМ себя изжила – в НАТО вместо прежних 16 стало 28 государств (только что добавилась Черногория, страна с нулевым военным потенциалом).Организация разрослась, а работы не то что не прибавилось – ее просто не стало. Потому настроение у руководства НАТО было не лучшее, и его можно понять: врага нет, ситуация в БиГ улажена, миротворческих операций нет, а на одних разговорах о борьбе с терроризмом, да еще и требуя увеличения членских взносов, жить трудно. Это ведь не какой-то клуб по интересам, спортивное общество или ветеранская организация – на содержание НАТО уходят миллиарды долларов.К счастью, наше «сожительство» с НАТО и Европой продолжалось недолго и закончилось в 2007 году – стоило нам объявить о своих национальных интересах. Сразу все вернулось на круги своя, так как сильная Россия, столь неожиданно восставшая из пепла, ни США, ни Европе не нужна. И настроение в натовских штабах сразу поднялось. Вопрос решен, не надо выдумывать врага и прикрываться необходимостью борьбы с терроризмом, которым альянс никогда практически не занимался. Мы снова стали противниками. Началась информационная, экономическая война, запахло холодной. Объявление России главной угрозой миру означало для НАТО долгое безбедное существование. Борьбой с терроризмом натовцы так и не занялись, хотя за последние 10 лет он набрал силу, образовав целое квазигосударство, которое способно при международном попустительстве организовывать теракты в любой точке мира. Примеры – Германия, Франция, Англия, ближневосточные страны. Международные террористические организации намного быстрее находят общий язык и взаимодействие, чем страны, входящие в НАТО, имеющие подготовленные штабы, разведку, до космической включительно. Созданная под руководством США структура для борьбы с терроризмом охватывает около 60 стран. Но в результате ее действий район, контролируемый экстремистами, увеличился втрое, что позволило заявить о создании «Исламского государства» (запрещенного в России).Не хотят западные страны и их организации, даже такие крупные, как Евросоюз, воевать с террористами. Трогательно наблюдать, как они поддерживают друг друга после очередного совершенного на их землях теракта и выражают свое возмущение. И это правильно, но только соболезнованиями, цветами и маршами протеста террор не победить. Для того и создавались структуры типа НАТО, чтобы бороться не со следствием, а с источниками. Не дело армии, как в Англии, патрулировать с оружием улицы. Это задача полиции и специальных служб. Армия должна принимать участие в боевых действиях против террористов.И еще один важный аспект. Когда Столтенберг объявляет о решении участвовать в борьбе с терроризмом, это хорошо. Но возникает много вопросов. Каким образом, на территории каких конкретно стран НАТО собирается с этим злом бороться? Какие группировки альянс считает террористическими? И самое главное – какие юридические, правовые основы существуют для участия НАТО в войне с террором? Кто уполномочил на это? Существует ООН. Других структур, правомочных принимать такие решения и давать мандат на проведение операции, нет.Понятно, что цель Столтенберга – понравиться Трампу, но не он все решает. Эти вопросы должна рассматривать самая влиятельная международная организация – ООН и ее Совет Безопасности.23 страны из 28, а с учетом Черногории уже 24 из 29 не платят оговоренных взносов на содержание НАТО в размере двух процентов ВВП. Даже богатая Германия расщедривается всего на 1,2 процента. И скорее всего в ближайшие годы, несмотря на американское давление, европейские страны платить не смогут из-за дефицита бюджета. И правильно сделают: одно дело – заявлять о российской угрозе, другое – понимать, что враг номер один – международный терроризм. Зачем зря тратиться, ведь денег, выделяемых странами на НАТО, вполне достаточно для борьбы с терроризмом, если реально заниматься этим делом? 25 лет – одни разговоры, увеличение структуры и постройка новой штаб-квартиры как высшее достижение.Для чего реально нужны деньги, лучше всех понимает американское руководство. На производство вооружения и техники, на ВПК. Американцы это поняли еще в конце 30-х, с началом Второй мировой войны. Создали мощнейший ВПК, который и свою армию обеспечил, и поставлял технику еще десятку стран. За ленд-лиз платили золотом. И за время Второй мировой валовая продукция США увеличилась в полтора раза, тогда как остальные страны оказались разоренными. Особенно Советский Союз, вынесший основную тяжесть войны и сыгравший главную роль в уничтожении фашизма и освобождении Европы. С момента образования НАТО американский ВПК, не снижая военных темпов, стал вооружать его и почти весь мир. США вышли на первое место по продаже оружия. А это большие деньги и терять их они не намерены. Но чтобы их получать, надо создать образ большого врага. Маленькие страны на эту роль не тянут, под них многомиллиардные заказы не выбить. Китай лучше не трогать. Это мировая фабрика ширпотреба и других товаров, которыми пользуется не меньше половины населения США, то есть пока он выгодный торговый партнер, для Америки это главное.Остается Россия, которую необходимо держать в ранге врага номер один, заставить все страны альянса в это поверить и вынудить тратиться на приобретение американского вооружения, прикрываясь натовскими стандартами. А закупив его, надо поддерживать в боеспособном состоянии. Это всевозможные ЗИП и дорогостоящие агрегаты вплоть до авиационных, танковых и прочих двигателей, электронные блоки систем управления огнем и вооружением. Получается, что натовские страны на много лет привязаны к ВПК США, который постоянно загружен и дает прибыль Америке. Ему нужно, чтобы где-то постоянно шла война. Поэтому президент США заставляет европейские страны выделять для существования НАТО не менее двух процентов от ВВП. Других вариантов он не признает и плевать хотел на их разговоры о независимости. Фактически Европа за счет приобретения американского вооружения (его здесь более 70 процентов) работает на США.Вопрос о создании европейской армии, который периодически поднимается, вряд ли решаем, ибо требует не меньших средств. Но и здесь дело скорее не в деньгах, а в политическом аспекте.Первое: все ли согласятся европейские страны на участие в такой армии. Ведь под прикрытием натовского зонтика некоторым удается не только дешевле жить, но и выступать – с их-то символическими силами – с угрозами и провокационными заявлениями в адрес России.Второе: самыми сильными армиями в Европе обладают Турция, Англия, Германия и Франция. Но Англия вышла из Евросоюза, а с Турцией у ЕС много проблем. С учетом исторической памяти Германию традиционно боятся, потому некоторые страны наверняка не захотят видеть ее во главе возможной европейской армии. Может быть, ее возглавит воинственная Эстония, постоянно пугающая других российской угрозой?Содержание НАТО для Европы очень накладно, создание общей армии проблематично, и получается что-то вроде замкнутого круга. Статус-кво можно сохранять, если продолжать считать Россию врагом номер один и постоянно вооружаться. Если же таким объявить международный терроризм и вместе с нами бороться с ним, в том числе и силами НАТО, все становится на свои места – даже одного процента от ВВП европейских стран хватит на безопасность и борьбу с несколькими ИГ.