Королевское истощение

Саудовская Аравия – один из наиболее амбициозных, активных и агрессивных игроков Ближнего Востока. Претензии на роль лидера если не всего исламского мира, то его суннитской и как минимум арабской части заставляют Эр-Рияд воевать в Йемене, Сирии (руками подконтрольных саудовским спецслужбам боевиков) и поддерживать радикально-салафитские группировки и движения в ряде стран Азии и Африки.Однако ресурсы королевства небесконечны, отношения с союзниками портятся на глазах, а желания явно превышают возможности. Это заставляет руководство КСА маневрировать, избегая необратимых провалов – как минимум в Йемене и Ливии. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся для него в этих странах, опираясь на материалы экспертов ИБВ А. Быстрова и П. Рябова.В ходе визита президента США Д. Трампа в Эр-Рияд саудовское руководство в лице наследника наследного принца и министра обороны КСА М. бен Сальмана прилагало максимальные усилия, пытаясь разрешить кризис в отношениях с ОАЭ из-за йеменского конфликта. Он намеревался устранить эту проблему до приезда американского гостя в надежде представить ему «монолитный союз суннитских государств ССАГПЗ», но не получилось. Саудовская Аравия провела перед приездом Трампа раунд консультаций с ОАЭ, итоги которых оказались очень скромными. 21 мая в саудовской столице о проблеме Йемена разговаривали на высшем уровне М. бен Сальман и наследный принц ОАЭ М. Заед аль-Нахаян. Однако и они не пришли к консенсусу о функционировании в Адене провозглашенного 11 мая Межнационального южного совета (МЮС), у руля которого – бывший губернатор провинции Аден А. аль-Зубейди. Его уволил «международно признанный» президентом Йемена А. М. Хади в ответ на отказ южнойеменских харакат и стоящих за ними ОАЭ допустить президентские силы к охране аэропорта Адена, где пролегает основной поток оружия (в том числе с Украины) для сил Хади. Абу-Даби после решения Хади об отставке аль-Зубейди отозвали лояльные ОАЭ южнойеменские отряды с плацдарма наступления на Ходейду, сорвав эту операцию еще до начала. Попытки М. бен Сальмана убедить ОАЭ отказаться от поддержки МЮС провалились. В итоге в Йемене сегодня действуют две параллельные структуры управления, которые поддерживаются разными силами в аравийской коалиции, что означает ее раскол. Это чрезвычайно тревожит Эр-Рияд. Наследный принц ОАЭ зафиксировал во время встречи, что МЮС, включающий 26 представителей из пяти южнойеменских провинций, должен работать на постоянной основе. Таким образом Абу-Даби, воспользовавшись просчетом Эр-Рияда и Хади, решает главную для ОАЭ задачу на данном направлении: создание условий для обособления Южного Йемена.Так Абу-Даби сделан шаг к нейтрализации Хади как президента «законного правительства Йемена». Во время консультаций с бен Сальманом 26 мая Заед аль-Нахаян акцентировал требование немедленного ухода йеменского президента де-юре. Поддерживая назначение аль-Зубейди главой МЮС, ОАЭ усиливает позиции на юге страны и создает в регионе властный триумвират. Помимо аль-Зубейди, туда входит бывший глава южнойеменских харакат и сил безопасности Адена Х. аль-Шеи, которого также пытался уволить Хади. Третий член триумвирата – уроженец и губернатор Хадрамаута Х. бен Брик, которого пытались убрать с поста центральные власти. Все трое – креатуры Абу-Даби. Таким образом, имеет место открытый мятеж южнойеменцев при поддержке ОАЭ против как «законного правительства Йемена», так и Эр-Рияда.Все это снижает до нуля роль Хади на политической йеменской площадке, поскольку он не может даже находиться в стране. На юге его не желают видеть южане и эмиратовцы. Север контролируют хоуситы и силы бывшего президента А. А. Салеха. Остается Абъян, откуда он родом. Однако там эмиром провозгласил себя бывший член «Аль-Каиды» и потомок абъянских эмиров Т. аль-Фадли, поддерживающий регулярные контакты с Управлением общей разведки Саудовской Аравии, но он властью делиться ни с кем не желает. При этом обострение ситуации в Сане, где прошли массовые протесты из-за невыплаты зарплаты государственным и муниципальным служащим, а также был арестован сторонник Салеха А. Хашед, поддержавший эти протесты, эксперты не расценивают как событие, которое может сколь-нибудь серьезно подорвать монополию хоуситов на власть.Эта ситуация делает нереальным для саудитов наступление на Сану и Ходейду даже при поддержке Трампа. Американцы готовы снабжать саудовцев развединформацией со спутников и данными радиоперехвата, но участвовать в штурме позиций хоуситов наземными силами не будут. Так что с учетом развала аравийской коалиции Эр-Рияд остался без опоры «на земле», а значит, и без реальных рычагов влияния на ситуацию. Окончание йеменской кампании, планировавшееся после взятия Саны, пока не просматривается. Попытки на место ушедших с фронта подразделений ОАЭ и их южнойеменских союзников привлечь суданцев, пакистанцев и других наемников значимых успехов в наступлении на позиции хоуситов и сил Салеха не принесут. Единственный выход – поиск компромисса с ОАЭ, то есть отставка Хади и его правительства. При этом разногласия ОАЭ и КСА в подходе к выбору йеменских союзников и будущего государственно-административного устройства этой страны вряд ли устранимы.В развитие ситуации в Йемене 29 мая проправительственные силы в городе Таиз объявили, что овладели Республиканским дворцом. Бои там идут с переменным успехом с 2015 года. С момента рывка на юг через Таиз силы хоуситов и подразделения Республиканской гвардии экс-президента Салеха контролировали цитадель дворца. Ее стратегическое преимущество – расположение на господствующей высоте в восточной части города, что давало контролировавшим силам возможность корректировать ведение боевых действий. 25 мая бойцы местного ополчения взяли штурмом здание медицинского колледжа, расположенное под дворцом. На следующий день они достигли западных ворот, но захватить сам дворец смогли спустя только три дня. Потери хоуситов оцениваются нападавшими примерно в 100 человек. О своих погибших они умалчивают.Захват ополчением дворца имеет чисто символическое значение. Контроля над Таизом это не дает: значительную его часть занимают хоуситы и сторонники Салеха. Основные логистические маршруты в окрестностях также контролируют оппоненты «законного правительства» Хади. Они оставили большинство кварталов и сосредоточили свои силы по периметру Таиза, что позволяет им совершать рейды внутри города, разрушая оборонительные укрепления. При этом основной смысл владения Таизом – контроль над горными перевалами, что позволяет выйти в долину, развернув наступление на Сану. Именно поэтому Таиз называют воротами с севера на юг: там пролегает кратчайшая дорога, соединяющая обе части Йемена. Но весь этот маршрут пока в руках противников аравийской коалиции.В коалиции утверждают, что цитадель Таиза освободили «правительственные войска» Йемена, наступавшие с юга. Однако это не так. Южане после освобождения Адена отказались наступать на Таиз, а затем и на Сану. Связано это с традиционной враждой между таизцами и южнойеменцами, в том числе из-за того, что в гражданской войне 1994 года таизцы пропустили на юг войска Салеха. В этой связи после освобождения Адена КСА ограничивалось десантированием восставшему ополчению Таиза оружия и боеприпасов, это позволило освободить от отрядов сторонников Салеха и хоуситов часть кварталов города. Предусматривалось, что восстание должно расчистить дорогу наступающим с юга силам аравийской коалиции – южнойменским харакат. После того как их командиры наступать отказались, поставки оружия с воздуха таизцам прекратились и возобновились только в начале 2017 года. До того Эр-Рияд переориентировался на марибское направление, чтобы организовать блокаду Саны с севера. Но и этот план провалился: племена в Марибе, приверженные союзу с партией «Ислах», повели себя очень пассивно.Поэтому саудовцы вновь стали прощупывать таизское направление. Они создали там лояльную салафитскую милицию, а в качестве наступающих с юга сил решили использовать отряды из Абъяна, которыми командовал сын президента Хади Насер, суданцев и местное племенное ополчение. При этом городское ополчение Таиза и племенные отряды в самой провинции представляют собой абсолютно разные силы. Не все племенные вожди Таиза поддерживают Хади, это затрудняет проход его войск с тяжелой техникой через перевалы: без поддержки местных племен это невозможно. А бывший президент страны Салех, чьи отряды занимают господствующие высоты в провинции, долгое время был губернатором Таиза и хорошо знает местных шейхов. Его беспрепятственный проход из Саны через Таиз на Аден три года назад это доказал.Взятие Таиза подразумевалось с двух направлений: освобождая сам город и зачищая морское побережье, двигаясь затем не через горные перевалы, а по побережью Красного моря на последний находящийся под контролем хоуситов крупный морской порт Ходейду. На побережье действовали ОАЭ и подконтрольные им южнойеменские харакат, не без проблем освободившие в апреле порт Моха. Однако после кризиса в саудовско-эмиратских отношениях южнойеменцы и ОАЭ из операции по освобождению Таиза выбыли, может быть, и навсегда. Смогут ли саудовцы и силы Хади завершить начатое самостоятельно, для чего необходимо взять под контроль главную военную базу Таиза «Халид» в 50 километрах западнее центра провинции, – вопрос. Войска Салеха уходить оттуда не намерены. Так что со взятием цитадели имама в Таизе борьба за эту провинцию переходит в активную фазу с непредсказуемым результатом…Проблемы КСА в Йемене, граничащим с королевством, важнее для Эр-Рияда, чем ситуация на «удаленных плацдармах» борьбы за доминирование в арабском мире. Как следствие Эр-Рияд сворачивает поддержку группировок, действующих в той же Ливии, где терпит поражение в столкновениях с альянсом ОАЭ и Египта. Так, связанная с «Аль-Каидой» ливийская группировка «Ансар-аш-Шариа» заявила о самороспуске, признав значительные потери среди бойцов и почти полное уничтожение командного состава. При этом радикалы призвали ливийских исламистов создать «единый фронт».Ряд американских обозревателей допускают в этой связи, что распущенные отряды вольются в ливийские структуры запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ), благо, в Вашингтоне считают, что именно «Ансар аш-Шариа» в 2012 году организовала нападение на консульство США в Бенгази, при котором убили американского посла Кристофера Стивенса. В последнее время группировка участвовала в конфликте с силами Ливийской национальной армии под командованием бывшего каддафистского генерала Х. Хафтара.Отметим, что «Ансар аш-Шариа» – салафитские группировки, возникшие в процессе «арабской весны» в странах «победившей арабской демократии» на фоне усиления там движения «Братья-мусульмане», поддерживаемого Турцией и Катаром – соперниками КСА. Патронируемая саудовцами «Аль-Каида» уступала во влиянии принявшему на вооружение идеологию решения национальных задач ИГ и была необратимо скомпрометирована в глазах Запада. Отсюда стимулирование (финансовое и организационное) Эр-Риядом «Ансар аш-Шариа», ячейки которой возникли в Ливии, Тунисе и Йемене (в последнем оно сохраняет некоторые рычаги влияния в ряде регионов и сейчас).Специфические черты «Ансар аш-Шариа», отличающие ее от «Аль-Каиды»: большая гибкость в общении с местным населением, подход к введению законов шариата с учетом местной специфики и отсутствие требования безусловного подчинения племенной верхушки. То есть имеет место попытка использовать опыт ИГ, слабо влиявшего на внутреннюю жизнь суннитских племен, предоставляя им широкую социально-экономическую автономию и выступая гарантом их физической защиты.В Тунисе сторонники «Ансар аш-Шариа» занялись террором, их достаточно быстро уничтожили: против сплотились светские и исламистские сегменты власти в лице тунисского филиала «Братьев» – партии «Ан-Нахда». В Ливии главенствующей силой после свержения режима Каддафи также были «Братья»: чтобы преодолеть турецко-катарское доминирование, нужны были крупные финансовые вливания. На фоне затяжных кампаний в Йемене и Сирии, которые при падении цен на углеводороды и дефиците бюджета КСА отвлекали львиную долю средств, саудовское руководство урезало финансирование периферийных участков работы с исламистами. Так что ливийские сторонники «Ансар аш-Шариа» сначала перешли под крыло «Бригад обороны Бенгази», которых финансировал через мисуратовцев Катар, а затем объявили о самороспуске.В КСА решили закрыть проект после того, как в Ливии возник кабинет правительства национального согласия Ф. Сараджа. Саудовское Управление общей разведки участвовало в операции по перемещению этого правительства из Туниса в Триполи, подкупая полевых столичных командиров. Довод о том, что «самороспуск» «Ансар аш-Шариа» обусловлен большими потерями, в расчет принимать вообще не стоит. При наличии регулярного финансирования это не проблема, что доказывает запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра» (ныне «Тахрир аш-Шам») в Сирии. Да и к ИГ сторонники «Ансар аш-Шариа» примыкать не будут, поскольку не к кому: ливийские сторонники ИГ после отступления из Сирта дезорганизованы и испытывают проблемы с финансированием.Отметим, что проблемы КСА (и Катара) в Ливии только начинаются. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара готовит при поддержке АРЕ наземную операцию против боевиков в городе Дерна. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне арабоязычный новостной портал «Аль-Араби аль-Джадид», ссылаясь на источники в египетских силовых структурах. Утверждается, что спецназ, подразделения парашютно-десантных войск ВС АРЕ и сотрудники военной разведки участвуют в приготовлениях ливийских сил к штурму.Ожидается, что операция может начаться в ближайшие дни. Наступающих с воздуха будут прикрывать ВВС Египта, они уже нанесли серию ударов по террористам в районе Дерны. Налеты, по официальной версии, стали ответом Каира на нападение на автобус с христианами в провинции Эль-Минья, в результате которого погибли 29 человек. Власти АРЕ заявили, что причастные к нему боевики проходили подготовку в лагерях радикалов, подвергшихся ударам, а нанесены они «в рамках законного права на самооборону». Как сообщалось, целью были позиции связанной с «Аль-Каидой» группировки «Совет шуры моджахедов Дерны». Поступала информация, что в одном из них ликвидирован ее лидер А. Мусаб аш-Шаири. По данным «Аль-Араби аль-Джадид», в случае начала штурма Дерны авиация АРЕ будет атаковать всех боевиков без исключения. На деле удары ВВС АРЕ по Дерне не имеют отношения к расстрелу христиан в Эль-Минье.Дерна – оплот джихадистов на востоке Ливии, на пересечении основных автомагистралей из Египта к Тобруку и далее в западные районы Ливии – со времен Каддафи была их главным убежищем в этой стране. При свержении режима радикалы в Дерне объявили автономию, превратив город в исламистский анклав под управлением группировок, разделенных по клановому признаку. «Совет шуры моджахедов Дерны», против которого направили удар египетской штурмовой авиации, был создан молодежью – сторонниками ИГ из Ирака и Сирии. Это вызвало разногласия с городскими кланами, периодически перераставшие в вооруженные столкновения. Причем поездки иракских эмиссаров ИГ в Дерну и Сирт стимулировались Катаром, который их финансировал, запуская в Ливии проект «ИГ» с целью создания альтернативной от мисуратовцев и триполитанцев надклановой силы.Клановый принцип, работавший на первом этапе свержения Каддафи, позднее перестал быть эффективным инструментом. Он создавал сложности в объединении всех прокатарских сил и был подвержен интересам полевых командиров и племенных шейхов. Доха сохранила влияние на часть мисуратовцев и триполитанцев, но силы, которая могла бы противостоять Каиру, Абу-Даби и их ливийскому союзнику Хафтару, под ее командованием не было и нет. Впрочем, в Дерне нет и серьезных сил сторонников ИГ. Значительная часть завербованной катарцами молодежи погибла в боях за Бенгази с войсками Хафтара, а остатки испытывают серьезное давление со стороны конкурирующих группировок, прежде всего «Аль-Каиды исламского Магриба» (АКИМ). Причина в том, что в Дерне располагается один из центров контрабанды из Африки в Европу, а также центр операций по похищению заложников за выкуп в зоне Сахеля.Каир решил зачистить Дерну для безопасности своего тыла скорее всего потому, что с какой-то серьезной племенной силой в городе и его окрестностях египтянам договориться не удалось. Зачищать Дерну египетские военные планируют при минимальном участии сил Хафтара, которые задействованы в боях в Феццане и операциях по контролю над «ливийским нефтяным полумесяцем». Аналогичные попытки предпринимались Египтом два года назад, но тогда не удались. Приготовления к этой военной операции начались еще в 2016-м. Отметим, что зачистка Дерны, аналогичные усилия в Феццане и установление контроля над основными узлами нефтяной инфраструктуры в Киренаике говорят о том, что ОАЭ и АРЕ приняли решение о создании в этой части Ливии автономного полугосударственного образования без претензий на объединение под своим контролем всей страны.