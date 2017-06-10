Резня по умолчанию

Оглашение причин манчестерского террористического акта, в результате которого джихадистом были убиты 22 человека – в основном очень молодых, усиленно подавляется. И все ради защиты секретов внешней политики Британии.Критически важные вопросы: «Почему служба безопасности MI5 содержала в Манчестере террористическую агентуру?», «Почему правительство не предупредило общественность об угрозе в Манчестере?» – остаются без ответа, отскакивая от обещания провести внутреннюю «проверку». Предполагаемый бомбист-самоубийца Салман Абеди был членом экстремистской группировки «Ливийская исламская боевая группа» (ЛИБГ), которая процветала в Манчестере. Ее на протяжении более 20 лет культивировала и использовала MI5.В Британии группировка осуждена и запрещена как незаконная террористическая организация, стремящаяся к созданию в Ливии «бескомпромиссного Исламского государства» и являющаяся «составной частью более широкого экстремистского движения, аналогичного «Аль-Каиде». Но правдой является то, что когда министром внутренних дел была Тереза Мэй, джихадистам группировки было разрешено беспрепятственно путешествовать по Европе, их поощряли к участию в «битве»: сначала свергнуть в Ливии Муамара Каддафи, а затем присоединиться к связанным с «Аль-Каидой» группам в Сирии.В прошлом году ФБР внесло Абеди в «список разыскиваемых террористов» и предупредило MI5 о том, что его группа ведет в Британии подбор «политической цели». Но почему же он не был задержан, а окружающей его сети не воспрепятствовали в планировании и исполнении зверского акта 22 мая?Эти вопросы встают после утечки из ФБР, благодаря которой развалилась уже раскрученная после нападения 22 мая история о «волке-одиночке». А также потому, что в этой связи имела место паническая, совершенно нехарактерная для англо-американских отношений ярость Лондона в адрес Вашингтона и извинение от Дональда Трампа.Зверство Манчестера вскрывает фаустовский альянс внешней политики Британии с экстремистским исламом, особенно с той его сектой, которая известна как ваххабизм или салафизм, чей главный хранитель и банкир – нефтяное Королевство Саудовская Аравия, крупнейший покупатель британских вооружений.Этот имперский брак восходит ко Второй мировой войне и ранним дням «Братьев-мусульман» в Египте. Целью политики Британии было остановить панарабизм государств, развивавших современную форму независимости от религии, утверждавших суверенитет от имперского Запада и контроль над своими ресурсами. Создание жадного и прожорливого Израиля должно было ускорить достижение этих же целей. Панарабизм давно сокрушен, сейчас цель состоит в разделении и властвовании.В 2011 году согласно изданию Middle East Eye группировка ЛИБГ была известна как «манчестерские мальчики». Будучи непримиримыми противниками Муамара Каддафи, они считались группой высокого риска. Кое-кого из них по требованию МВД поместили под домашний арест, когда в Ливии начались демонстрации против «диктатора». Но совершенно внезапно эти приказы были отменены. «Мне разрешили уехать, и никто не задавал никаких вопросов», – рассказал один из членов ЛИБГ. Служба безопасности MI5 вернула «мальчикам» загранпаспорта, а сотрудникам контртеррористической полиции в аэропорту «Хитроу» было велено дать им погрузиться на свои авиарейсы.Свержение Каддафи, контролировавшего крупнейшие запасы нефти в Африке, давно планировалось в Вашингтоне и Лондоне. По данным французской разведки, группировка ЛИБГ еще в 90-х предприняла несколько попыток покушения на жизнь Каддафи. Все они были оплачены британской разведкой. В марте 2011 года Франция, Британия и США воспользовались возможностью осуществить «гуманитарную интервенцию» и напали на Ливию. К ним присоединилась вся организация НАТО под прикрытием резолюции ООН о «защите гражданского населения».В сентябре прошлого года следствие специального комитета по иностранным делам палаты общин пришло к заключению, что тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон привел страну к войне против Каддафи на основании целой серии «ошибочных предположений» и что это нападение «привело к возникновению Исламского государства в Северной Африке». Комитет палаты общин назвал «сильным» выражение Барака Обамы, когда тот оценил роль, которую Кэмерон сыграл в ливийских событиях как «дерьмовое шоу».На самом деле ведущим актером в «дерьмовом шоу» был сам Барак Обама, которого его же госсекретарь – поджигательница войны Хиллари Клинтон и американские СМИ убедили в том, что Каддафи планировал «геноцид» против собственного народа. «Мы знали, что промедли еще один день, – говорил Обама, – и Бенгази… подвергнется резне, которая эхом отзовется по всему региону и оставит грязное пятно на совести всего мира». Россказни о резне были сфабрикованы салафитскими боевиками, стоявшими перед лицом поражения от ливийских правительственных сил. Это они пообещали агентству «Рейтерс», что будет настоящая кровавая баня, бойня, как та, что мы видели в Руанде. А комитет палаты общин заявил: «Предположение, что Муамар Каддафи отдал бы приказ учинить резню гражданского населения в Бенгази, не подкреплялось имевшимися данными».Британия, Франция и США фактически уничтожили современное государство в Ливии. По собственным натовским данным, эта организация осуществила 9700 авиаударов, свыше трети которых пришлось на гражданские цели. Использовались осколочно-фугасные бомбы и ракеты с урановыми боеголовками. Мисрата и Сирт были подвергнуты ковровым бомбардировкам. ЮНИСЕФ, детская организация ООН, сообщала о высокой доле убитых детей в возрасте моложе десяти лет.Это не просто привело к возникновению «Исламского государства» (запрещенного в России). ИГ уже укоренилось на руинах Ирака в результате вторжения Блэра и Буша в 2003 году. Эти запредельные средневековые варвары сейчас владеют всей Северной Африкой. Это их база. Нападение на Ливию запустило паническое бегство огромных масс обездоленного, лишенного крова и средств к существованию населения в Европу.В Триполи Кэмерона прославляли как «освободителя» или это он представлял себя таковым. В толпы приветствовавших его были включены те, кого тайно обучал и поддерживал британский спецназ SAS, а вдохновляло ИГ – «манчестерские мальчики» и им подобные.Для американцев и британцев подлинное преступление Каддафи заключалось в его иконоборческой независимости и в его плане отказаться от нефтедоллара – этого столпа американской имперской власти. Он дерзко запланировал ввести общую африканскую валюту, обеспеченную золотом, создать всеафриканский банк и учредить экономический союз с бедными странами. Неизвестно, удалось бы это или нет, но сама идея была нестерпима для Соединенных Штатов, поскольку они готовились к тому, чтобы «войти» в Африку и подкупить правительства военными «партнерствами».Свергнутый диктатор бежал, спасая свою жизнь. Один из самолетов королевских ВВС обнаружил его конвой, и на руинах Сирта Каддафи был подвергнут содомии с применением ножа фанатиком, которого в новостях назвали «повстанцем».Разграбив ливийский арсенал стоимостью 30 миллиардов долларов, «повстанцы» двинулись на юг, терроризируя города и села. Вторгшись в Мали, они уничтожили хрупкую стабильность этой страны. Вечно нетерпеливые французы послали самолеты и войска в свою бывшую колонию, чтобы «воевать с «Аль-Каидой», то есть с той самой угрозой, которую они же и помогли создать.14 октября 2011 года президент Обама объявил, что он посылает войска специального назначения в Уганду, чтобы вмешаться в идущую там гражданскую войну. В течение нескольких последующих месяцев боевые подразделения США были посланы в Южный Судан, Конго и в Центрально-Африканскую Республику. После того как был решен вопрос с Ливией, американское вторжение на Африканский континент пошло полным ходом. В основном не получая никакого освещения в СМИ.В Лондоне британское правительство устроило одну из самых крупных выставок вооружений в мире. По всем стендам жужжало: «Демонстрационный эффект подтвержден в Ливии». Лондонская Торгово-промышленная палата провела предпоказ под заголовком «Ближний Восток. Громадный рынок для британских компаний в сфере обороны и безопасности». Хозяином был Королевский банк Шотландии, главный инвестор в кассетные бомбы, которые широко использовались против гражданских целей в Ливии. Рекламное издание оружейного подразделения банка превозносило «беспрецедентные возможности для британских компаний в сфере обороны и безопасности».В прошлом месяце премьер-министр Тереза Мэй побывала в Саудовской Аравии, продав саудитам на три миллиарда фунтов стерлингов британского оружия, которое они используют против Йемена. Сидя в оперативных центрах в Эр-Рияде, британские военные советники помогают саудовцам осуществлять бомбовые налеты, в которых уже убиты более 10 тысяч гражданских лиц. Сейчас налицо признаки голода в стране. Как сообщает ЮНИСЕФ, каждые 10 минут от болезней, которые можно было бы предотвратить, умирает йеменский ребенок.Зверский акт в Манчестере 22 мая был производным от таких безжалостных и непрекращающихся актов государственного насилия в далеких странах. Спонсорами многих из них выступают британцы. Жизни и имена жертв нам почти никогда не известны.Правда пробивается к нам с трудом. Точно так же, как она с трудом пробивалась к нам, когда лондонскую подземку взорвали 7 июля 2005-го. Совершенно случайно житель Восточного Лондона, шедший мимо репортерско-операторской группы Си-эн-эн, полубанально произнес: «Мы вторглись в Ирак. Чего же вы хотите? Ну скажите же!».На одном из медийных сборищ, где мне довелось побывать, многие важные гости произносили «Ирак» и «Блэр» как своего рода катарсис. Ведь в своей профессиональной деятельности они публично это произнести не осмеливались.И все же перед вторжением в Ирак Объединенный разведывательный комитет предупредил Блэра, что «угроза со стороны «Аль-Каиды» возрастет после военной акции против Ирака… Угрозы от других исламистских террористических групп и одиночек существенно возрастут по всему миру».Как Блэр навлек на Британию насилие пропитанного кровью «дерьмового шоу», которое он устроил вместе с Джорджем Бушем-сыном, так и Дэвид Кэмерон при поддержке Терезы Мэй усугубил свои преступления в Ливии, ужасным последствием которых в том числе стал теракт на Манчестер-Арене 22 мая, когда многие были убиты и покалечены.И вновь все повторяется. «Салман Абеди действовал в одиночку… Он был мелким преступником, не более того…» Широкая сеть, о которой стало известно из американской «утечки», исчезла. Но вопросы остались.Почему Абеди было позволено свободно путешествовать по всей Европе, в Ливию и вновь вернуться в Манчестер всего за несколько дней до того, как совершил свое ужасное преступление? Сообщила ли MI5 Терезе Мэй о том, что ФБР следило за ним как за членом исламистской ячейки, планировавшей ликвидацию «политической цели» в Британии?В ходе текущей выборной кампании лидер лейбористов Джереми Корбин сделал осторожное заявление о «проваленной войне с террором». Как мы знаем, это никогда не была война с террором. Это война за завоевание и покорение. Палестина. Афганистан. Ирак. Ливия. Сирия. Говорят, на очереди Иран. Прежде чем наступит еще один Манчестер, кто осмелится сказать это?Джон Пилджер (John Richard Pilger) родился 9 октября 1939 года в Сиднее. Австралийский кинорежиссер, сценарист, журналист и общественный деятель. Получил огромную известность репортажами и документальными съемками из различных горячих точек планеты: Вьетнама, Камбоджи, Никарагуа, Восточного Тимора, Египта, Индии, Бангладеш, Биафры. С 1962-го проживает в Великобритании, где дважды становился журналистом года.