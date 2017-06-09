Чисто американское убийство

Джей-Эф-Кей был убит 22 ноября 1963 года, когда подходил к концу третий год его нахождения в должности. Исследователи, потратив годы на изучение улик, пришли к выводу, что президент Кеннеди был убит в результате заговора ЦРУ, Комитета начальников штабов и Секретной службы.Кеннеди вступил в должность президента убежденным сторонником «холодной войны», но в результате взаимодействия с ЦРУ и Комитетом начальников штабов он понял, что у военно-разведывательного комплекса была такая повестка дня, которая служила только их собственным интересам и несла угрозу всему человечеству. И он начал работать над тем, чтобы снизить напряженность в отношениях с Советским Союзом. Его несогласие с планами по вторжению на Кубу, с проектом «Нортвудс», с превентивным ядерным ударом по Советскому Союзу и намерение вывести войска из Вьетнама после переизбрания на второй срок, а также некоторые из речей, посылавшие сигналы о новом подходе к внешней политике в ядерную эру, убедили руководителей военно-разведывательного комплекса в том, что президент представляет угрозу. Консервативные сторонники «холодной войны» считали его наивным в том, что касалось «советской угрозы» и ответственности за национальную безопасность США. Это и было причинами убийства. Взгляды Кеннеди были высечены в камне, когда он 10 июня 1963 года объявил о прекращении Соединенными Штатами испытаний ядерного оружия в атмосфере и о начале нового раунда переговоров с Советами с целью заключения договора о запрете на атомные испытания.История с Освальдом, сфабрикованная для сокрытия истины, была совершенно бессмысленна. Она противоречила всем имевшимся доказательствам, включая любительскую киносъемку убийства. Президенту Джонсону пришлось сокрыть убийство. Но он сделал это не потому, что был соучастником или хотел обмануть американский народ. Он сделал это потому, что подлинная история потрясла бы веру американцев в свое правительство в критический момент отношений с СССР. Нужная Джонсону фабрикация не увенчалась бы успехом, если бы комиссию, которая покроет убийство, не возглавлял председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, пользовавшийся всеобщим доверием. Он осознавал, какой разрушительный эффект окажет подлинная история на общественность и на ее уверенность в вооруженных силах, в военно-политическом руководстве, а также на союзников Америки. В книге «Теория заговора в Америке» (Conspiracy Theory in America) ее автор Лэнс деХэйвен-Смит показывает, что в политический лексикон само понятие «теория заговора» ввело ЦРУ в качестве приема, имеющего целью дискредитировать скептицизм в отношении доклада Комиссии Уоррена, покрывавшего убийство президента США. Лэнс деХэйвен-Смит приводит соответствующий документ ЦРУ, в котором описывается то, как это агентство использовало своих друзей в СМИ для контроля ситуации. С тех пор термин «теория заговора» и используют для того, чтобы объявлять действительными ложные объяснения, дискредитируя объяснения верные.Президент Кеннеди, кроме того, был намерен потребовать от произраильского лобби зарегистрироваться в качестве иностранного агента и не допустить Тель-Авив к овладению ядерным оружием. Убийство Кеннеди ликвидировало препятствия для ведения Израилем незаконной деятельности.100-летие Джона Фитцджеральда Кеннеди, 35-го президента Соединенных Штатов, пришлось на День Поминовения. В последний понедельник мая американцы отдают честь тем, кто погиб за свою страну, служа ввооруженных силах. Джей-Эф-Кей пал, служа делу мира и ядерного разоружения. В своем обращении к ООН в 1961 году президент Кеннеди сказал:«Сегодня каждый житель планеты должен задуматься о том дне, когда эта планета более не будет обитаема. Каждый мужчина, женщина и ребенок живут под ядерным дамокловым мечом, который висит на самой тонкой из нитей, способной порваться в любой момент по воле случая либо в силу ошибки в расчетах, либо из-за безумия. Это оружие войны необходимо уничтожить прежде, чем оно уничтожит нас. Поэтому наше намерение сводится к тому, чтобы бросить вызов Советскому Союзу не в гонке вооружений, но в мирной гонке – двигаться вперед вместе шаг за шагом, ступень за ступенью до тех пор, пока не будет достигнуто всеобщее и полное разоружение».Речь Кеннеди была хорошо воспринята как внутри страны, так и за рубежом. Она получила поддержку со стороны советского лидера Никиты Хрущева. Но и сама речь, и реакция на нее повергли в ужас и оцепенение ястребов войны в Комитете начальников штабов. США были лидером по количеству ядерных боеголовок и систем доставки, и это служило основой для военных планов США по нанесению внезапного ядерного удара по Советскому Союзу. Кроме того, многие считали, что ядерное разоружение устранит препятствие к завоеванию Западной Европы Советским Союзом. «Ястребы» считали это большей угрозой, чем ядерный Армагеддон. Многие в высоких военных кругах были уверены, что президент Кеннеди ослаблял США по отношению к СССР.Убийство президента Кеннеди чрезвычайно дорого стоило миру. Кеннеди и Хрущев могли бы продолжить сотрудничество в разрешении Карибского кризиса, завершив «холодную войну» задолго до того, как военно-разведывательный комплекс взял власть в США железной хваткой. Тогда было бы возможным не позволить Израилю завладеть ядерным оружием.Регистрация израильского лобби в США в качестве иностранного агента не позволила бы взять американскую власть за горло. В свой второй президентский срок Джей-Эф-Кей, вероятнее всего, расколотил бы ЦРУ на тысячу осколков – ведь это намерение он высказывал своему брату Роберту. А с «глубинным государством» было бы покончено еще до того, как оно стало более могущественным, чем сам президент США. Но военно-разведывательный комплекс нанес удар первым и осуществил такой государственный переворот, который обнулил все надежды, посулы, перспективы и положил конец демократии в Америке.