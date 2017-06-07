16:27 07 июня

С экранов радаров исчез самолёт Y-8 МО Мьянмы

Информационные агентства публикуют сообщения о том, что с экранов радаров в Мьянме исчез самолёт, принадлежащий министерству обороны страны. Известно о том, что на борту самолёта находились 116 человек, включая 11 членов экипажа. Связь с бортом была потеряна поздно ночью - примерно в 1:35 по местному времени. В тот момент самолёт находился примерно в 25 км от города Тавой – административного центра Танинтайи.



На данный момент известно о том, что борт выполнял рейс с аэродрома населённого пункта Мьей в Янгон.


По неподтверждённым данным, речь идёт о самолёте китайского производства Shaanxi Y-8, точнее о его пассажирской модификации Y-8K, рассчитанной на перевозку 121 человека.

Примерно в 2 часа 30 минут по местному времени в районе пропажи самолёта началась поисково-спасательная операция, в которой задействованы армейские подразделения и гражданские специалисты из министерства по чрезвычайным ситуациям Мьянмы.

Отмечается, что на борту самолёта находились военнослужащие, а также члены их семей.

Обломки самолёта обнаружены в море.


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Комментарии 6

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:10
    В Мьянме идет перманентная гражданская война. Вполне могли и сбить.
    tiredwithall
  2. Лесник Сегодня, 15:19
    Во всем виноваты русские хакеры!!! wassat
    Лесник
    1. donavi49 Сегодня, 15:25
      Там даже хакать нечего. Поэтому хакеры отпадают.

      Скорее прозевали высоту. Либо техника - с обслуживанием в Мьянме не очень. Ну, как последний вариант поддерживаемые Китаем партизаны сбили.
      donavi49
    2. fzr1000 Сегодня, 15:36
      Ну ведь совсем не смешно в данном случае.
      fzr1000
      1. pjastolov Сегодня, 15:51
        людей жалко, а летать надо на надежных самолетах hi
        pjastolov
  3. kaschey Сегодня, 15:41
    там же буков полно, понятно чьих....
    kaschey
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