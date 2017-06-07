С экранов радаров исчез самолёт Y-8 МО Мьянмы

Информационные агентства публикуют сообщения о том, что с экранов радаров в Мьянме исчез самолёт, принадлежащий министерству обороны страны. Известно о том, что на борту самолёта находились 116 человек, включая 11 членов экипажа. Связь с бортом была потеряна поздно ночью - примерно в 1:35 по местному времени. В тот момент самолёт находился примерно в 25 км от города Тавой – административного центра Танинтайи.На данный момент известно о том, что борт выполнял рейс с аэродрома населённого пункта Мьей в Янгон.По неподтверждённым данным, речь идёт о самолёте китайского производства Shaanxi Y-8, точнее о его пассажирской модификации Y-8K, рассчитанной на перевозку 121 человека.Примерно в 2 часа 30 минут по местному времени в районе пропажи самолёта началась поисково-спасательная операция, в которой задействованы армейские подразделения и гражданские специалисты из министерства по чрезвычайным ситуациям Мьянмы.Отмечается, что на борту самолёта находились военнослужащие, а также члены их семей.Обломки самолёта обнаружены в море.