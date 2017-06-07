16:30 07 июня

Из-за просрочки Венесуэлой выплат по кредиту на военную технику РФ недополучит 54 млрд рублей

Находит своё подтверждение информация о том, что Венесуэла не смогла вовремя произвести выплаты по кредиту перед Российской Федерацией. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Счётной палаты РФ . В материале СП заявлено, что в связи с просрочкой выплаты долга Венесуэлой в размере 950 млн долларов (около 54 млрд рублей) российский бюджет недополучит равнозначную сумму доходов.

Из-за просрочки Венесуэлой выплат по кредиту на военную технику РФ недополучит 54 млрд рублей


Из материала:
(Недополучение средств) связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 г.



Напомним, что в прошлом году такого рода протокол подразумевал реструктуризацию венесуэльского долга перед Россией, накопившегося с 2011 года. Общая сумма долга Венесуэлы на сегодняшний день составляет около 2,84 млрд долларов США.

Обращает на себя тот факт, что эти средства Россия выделяла Каракасу на закупку российских же вооружений для сухопутных войск Боливарианской Республики Венесуэла. Теперь, на фоне кризиса в этой самой Боливарианской Республике государство не справляется с обязательствами даже по реструктуризованному долгу.

В Минфине накануне заявили, что «некоторые заёмщики» обратились к РФ с просьбой в очередной раз перенести сроки выплат на общую сумму почти 2 млрд долларов. Среди тех, кто с такой просьбой обратился, и Венесуэла.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 42

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:19
    Это мелочи. Помощь Боливарианской революции прежде всего. wink
    Арон Заави
    1. Taran 75 Сегодня, 15:22
      не юродствуй богоизбранный stop
      Taran 75
      1. Арон Заави Сегодня, 15:25
        Цитата: Taran 75
        не юродствуй богоизбранный stop

        Богоносец, развивай чувство юмора. wink
        Арон Заави
        1. Taran 75 Сегодня, 15:27
          а ты не лезь в калашный ряд своим ..... wink hi
          Taran 75
          1. Ken71 Сегодня, 15:49
            А если он прав.
            Ken71
          2. Арон Заави Сегодня, 16:02
            Цитата: Taran 75
            а ты не лезь в калашный ряд своим ..... wink hi

            Только не говори об этом нашему городскому равину. wink
            Арон Заави
            1. Pirogov Сегодня, 16:17
              Цитата: Арон Заави
              Только не говори об этом нашему городскому равину.

              Так шо таки Таран вас вычислил ? Вы совсем не кашерный выходит Арон ?
              Pirogov
              1. Арон Заави Сегодня, 16:21
                Цитата: Pirogov
                Цитата: Арон Заави
                Только не говори об этом нашему городскому равину.

                Так шо таки Таран вас вычислил ? Вы совсем не кашерный выходит Арон ?

                Увы. request
                Арон Заави
    2. Zibelew Сегодня, 15:22
      Опять на старые грабли. Вооружаем нищие страны, потом прощаем долги.
      Zibelew
    3. tiredwithall Сегодня, 15:24
      Цитата: Арон Заави
      Это мелочи. Помощь Боливарианской революции прежде всего.

      Так ведь революции то не было. То что гремело по ТВ - имитация бурных действий.
      tiredwithall
      1. Басарев Сегодня, 15:28
        И как обычно Россия войдёт в положение и спишет все недоимки. Она только русских трясти умеет.
        Басарев
      2. Zibelew Сегодня, 15:40
        Хоть бы какао-бобами и бананами долг отдали. Какао-бобы сейчас на уровне золота торгуются. Лучше бартер, чем ничего.
        Zibelew
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:58
          Цитата: Zibelew
          Хоть бы какао-бобами и бананами долг отдали. Какао-бобы сейчас на уровне золота торгуются. Лучше бартер, чем ничего.

          На кой черт бананы РФ, пускай контрольные пакеты акций местных НПЗ отдают...., на крайняк их через израильских евреев перепродадим....за долю малую, коли сами не можем своими рисками управлять, у нас не "РОСОБОРОНЭКСПОРТ", а Венчурный Фонд какой-то....
          Реально с евреями объединить усилия по экспорту нашего В и ВТ по всему миру, так больше заработаем....
          DOCTOR ZLO
    4. Киса77 Сегодня, 15:47
      Молчал бы пропагандон еврейский, сами на подсосе сидите от амеров
      Киса77
      1. Ken71 Сегодня, 15:51
        А какое дело вам до их проблем. Мы нашу обсуждаем.
        Ken71
        1. Киса77 Сегодня, 15:54
          А ему какое до нас? А троль?
          Киса77
          1. Екатерина II Сегодня, 16:15
            Цитата: Киса77
            А ему какое до нас? А троль?

            нет тем- приватизированных по гражданству, тем более тема еще и международная..
            Екатерина II
          2. Ken71 Сегодня, 16:20
            Почитайте правила. Любой может участвовать в обсуждении. Но мы сейчас обсуждаем Венесуэлу а не Израиль. А вы по непонятной причине уводит разговор от темы.
            Ken71
  2. tiredwithall Сегодня, 15:22
    В Венесуэле пока не разберутся с системой власти и отношениями с США любые поставки будут крайне рискованные.
    tiredwithall
  3. Altona Сегодня, 15:25
    Зато Набиуллина кричит:"Не надо убивать рынок микрофинансовых организаций."
    Altona
    1. komrad buh Сегодня, 15:37
      Их не надо убивать, а надо похоронить
      komrad buh
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:00
        Цитата: komrad buh
        Их не надо убивать, а надо похоронить

        А чем МФО помешали, у них своя ниша среди кредитных организаций, если у нас нет условий для развития малого и среднего бизнеса, в чем тогда МФО виноваты....?
        DOCTOR ZLO
        1. komrad buh Сегодня, 16:25
          Общался с типа представителями таких МФО ( по пьяни правда). Братва 90-х отдыхает, там просто отморозки, кто потом долги вышыбает
          komrad buh
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:28
            Цитата: komrad buh
            Общался с типа представителями таких МФО ( по пьяни правда). Братва 90-х отдыхает, там просто отморозки, кто потом долги вышыбает

            У меня халтура была, я для них документацию готовил, у них много невозвратных долгов, основная прибыль это проценты с кредитов.
            DOCTOR ZLO
  4. FirstNormann Сегодня, 15:26
    простим и отпустим_узбекистану с киргизией монголией ираком эфиопией египтом простили а венесуэла чем хуже_у нас этих танков завались_дядя на танковой фабрике работает вот и шлет их кому попало
    FirstNormann
  5. Zomanus Сегодня, 15:28
    Я думаю что просим. Не в первый раз...
    А вот попробуй ты просрочить платеж по кредиту...
    Zomanus
  6. хмурый лис Сегодня, 15:28
    взял кредит ПЛАТИ и не почему того кто дал им кредит должно волновать где они возьмут деньги .Ну зачем давать в кредит технику ? вроде рыночные отношения сейчас деньги - товар ,товар - деньги !
    хмурый лис
  7. komrad buh Сегодня, 15:35
    Какая мелочь. Опять простим, мы ж щедрые
    komrad buh
  8. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:38
    Может, стоит прямо сейчас списать Чавесу все долги по старой доброй традиции?
    Молодой_Коммунист
    1. kos 75 Сегодня, 15:42
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Может, стоит прямо сейчас списать Чавесу все долги по старой доброй традиции?

      Чавес дано уже на том свете
      kos 75
      1. Копчёный Сегодня, 15:43
        Бота не обновили походу.
        Копчёный
      2. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:13
        Цитата: kos 75
        Чавес дано уже на том свете

        Я умышленно так написал, так как Мадуро (какая говорящая фамилия) по национальным СМИ объявляет, что общается с духом Чавеса в образе маленькой белой птички, который дает ему инструкции. Так сказать, все еще правит Венесуэлой с того света.
        Молодой_Коммунист
  9. samarin1969 Сегодня, 15:45
    Пусть Мадуро отправит оружие на " экспертизу в Донецк" лет на 10. ...Всё равно, Каприльоса он вертолётами гонять не будет.
    samarin1969
  10. kaschey Сегодня, 15:47
    Вот так господа, как чужими руками создаются условия для размещения на постоянной основе Российской базы со всеми вытекающими..... Главное, что бы Мадуро не сдрейфил, это его последний шанс помочь своему народу.
    kaschey
    1. Ken71 Сегодня, 15:53
      Он поможет своему народу заняв вакансию водителя автобуса. А нам там база нужна как собаке пятая нога. Еще и этих кормить. Мало нам белорусов.
      Ken71
  11. Нормаль ок Сегодня, 15:47
    На прошлой неделе, вроде, была статья о том, как России не вылететь с Венесуэльского рынка вооружений. На самом деле актуальней другой вопрос: как получить деньги за уже проданное?
    Нормаль ок
  12. Altona Сегодня, 15:48
    Цитата: Zibelew
    Хоть бы какао-бобами и бананами долг отдали. Какао-бобы сейчас на уровне золота торгуются. Лучше бартер, чем ничего.

    -------------------------
    Сколько демоны египетские при Насере наших танков проНасерили богоизбранным, то мы до сих пор в портках и рубахах из египетского хлопка ходить должны. am
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 16:09
      Цитата: Altona
      Цитата: Zibelew
      Хоть бы какао-бобами и бананами долг отдали. Какао-бобы сейчас на уровне золота торгуются. Лучше бартер, чем ничего.

      -------------------------
      Сколько демоны египетские при Насере наших танков проНасерили богоизбранным, то мы до сих пор в портках и рубахах из египетского хлопка ходить должны. am

      Ну и не так уж много. В принципе АОИ на вооружение всего около 350 Т-54/55 и около 130 Т-62. Остальные машиныу египтян были уничтожены.
      Арон Заави
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:24
        Цитата: Арон Заави

        В принципе АОИ на вооружение всего около 350 Т-54/55 и около 130 Т-62. Остальные машиныу египтян были уничтожены.

        Вы же вроде из многих из них тяжелые БМП сделали, нет?
        DOCTOR ZLO
  13. mahoney Сегодня, 16:09
    Опять.....меня уже даже совесть не мучает что я налоги не плачу.
    mahoney
  14. Deadушка Сегодня, 16:10
    Нашим нужно как Всемирный Банк делает, загоняют в долги, а потом все скупают по дешевке.
    Deadушка
  15. moskalik Сегодня, 16:27
    Я считаю, нужно помочь братьям в тяжелое время. Россия - великая страна!
    moskalik
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