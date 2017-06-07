Из-за просрочки Венесуэлой выплат по кредиту на военную технику РФ недополучит 54 млрд рублей
Находит своё подтверждение информация о том, что Венесуэла не смогла вовремя произвести выплаты по кредиту перед Российской Федерацией. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Счётной палаты РФ . В материале СП заявлено, что в связи с просрочкой выплаты долга Венесуэлой в размере 950 млн долларов (около 54 млрд рублей) российский бюджет недополучит равнозначную сумму доходов.
Из материала:
Напомним, что в прошлом году такого рода протокол подразумевал реструктуризацию венесуэльского долга перед Россией, накопившегося с 2011 года. Общая сумма долга Венесуэлы на сегодняшний день составляет около 2,84 млрд долларов США.
Обращает на себя тот факт, что эти средства Россия выделяла Каракасу на закупку российских же вооружений для сухопутных войск Боливарианской Республики Венесуэла. Теперь, на фоне кризиса в этой самой Боливарианской Республике государство не справляется с обязательствами даже по реструктуризованному долгу.
В Минфине накануне заявили, что «некоторые заёмщики» обратились к РФ с просьбой в очередной раз перенести сроки выплат на общую сумму почти 2 млрд долларов. Среди тех, кто с такой просьбой обратился, и Венесуэла.
Из материала:
(Недополучение средств) связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 г.
Напомним, что в прошлом году такого рода протокол подразумевал реструктуризацию венесуэльского долга перед Россией, накопившегося с 2011 года. Общая сумма долга Венесуэлы на сегодняшний день составляет около 2,84 млрд долларов США.
Обращает на себя тот факт, что эти средства Россия выделяла Каракасу на закупку российских же вооружений для сухопутных войск Боливарианской Республики Венесуэла. Теперь, на фоне кризиса в этой самой Боливарианской Республике государство не справляется с обязательствами даже по реструктуризованному долгу.
В Минфине накануне заявили, что «некоторые заёмщики» обратились к РФ с просьбой в очередной раз перенести сроки выплат на общую сумму почти 2 млрд долларов. Среди тех, кто с такой просьбой обратился, и Венесуэла.
Использованы фотографии: Reuters
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