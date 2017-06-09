Что стоит за ссорой с Катаром?

Беспрецедентный шаг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, решивших разорвать дипломатические отношения с Катаром и прервать с ним транспортное сообщение, настраивает друг против друга важнейших союзников США на Ближнем Востоке.Принятое в понедельник решение является попыткой изолировать эту страну Персидского залива из-за того, что она якобы поддерживает терроризм.После этого гражданам Катара был дан двухнедельный срок на то, чтобы покинуть территорию этих четырех стран, а саудовцам, египтянам, жителям ОАЭ и Бахрейна запретили въезд в Катар или транзит через его территорию.В Катаре живут всего 2,7 миллиона человек, большинство из которых являются иммигрантами. Благодаря огромным запасам газа Катар превратился в одну из самых богатых стран мира. Он является важным поставщиком сжиженного природного газа в Азию и Европу. Также страна через свой суверенный фонд Qatar Investment Authority инвестирует серьезные средства в Великобританию, включая лондонский небоскреб Shard и универмаг Harrods.Последствия будут серьезными, поскольку половину всего своего продовольствия Катар получает через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Закрытие границы, вероятно, также скажется и на строительной отрасли и может повлиять на подготовку Дохи к Чемпионату мира по футболу 2022 года.Ситуация отразится и на авиации. После закрытия воздушного пространства Саудовской Аравии катарская авиакомпания Qatar Airways, один из самых быстро развивающихся авиаперевозчиков в мире, столкнется с проблемой увеличения длительности перелетов в западном направлении. Базирующиеся в Дубае авиакомпании Арабских Эмиратов Etihad Airways и Emirates уже объявили, что со вторника прекращают полеты в Катар.Эр-Рияд и Абу-Даби также заявили, что будут добиваться от дружественных стран закрытия воздушного пространства для полетов в Доху, однако подробности о каких-либо попытках ужесточить блокаду пока не сообщаются.В случае углубления конфликта поставка катарского природного газа в соседние Объединенные Арабские Эмираты по трубопроводу Dolphin может быть приостановлена. Это приведет к сокращению поставок в ОАЭ на треть в условиях летней жары, когда спрос на энергоносители резко возрастает.Поддержка Катаром исламистских движений уже давно подвергается критике со стороны его региональных соседей, особенно ОАЭ.Абу-Даби считает, что поддержка Дохой политического ислама, в том числе «Братьев-мусульман» (запрещенной в РФ террористической организации — прим. ред.) и воинствующей палестинской организации ХАМАС является для государств Персидского залива смертельной угрозой. Эти две организации на протяжении многих лет ведут все более злобную пропагандистскую войну, выдвигая друг против друга обвинения через государственные СМИ.Доха, которая на протяжении долгого времени является домом для духовного лидера «Братьев-мусульман» Шейха Юсуфа Аль-Кардави (Sheikh Yusef al-Qaradawi), служит убежищем для исламистских активистов, среди которых — граждане Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.Катар также поддерживал и поддерживает исламистские партии и повстанческие группировки в различных конфликтах, включая Ливию и Сирию.Катар является наиболее агрессивным союзником исламистских группировок в Сирии, стремящихся свергнуть режим президента Башара Асада. По словам критиков, речь идет о косвенной помощи таким связанным с «Аль-Каидой» (организацией, запрещенной в РФ — прим. ред.) группировкам, как «Тахрир аш-Шам», (это бывшая «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), Помощь осуществлялась в форме выплаты выкупа за освобождение заложников.Саудовская Аравия тоже поддерживает исламистские организации, однако, по словам наблюдателей, свою непосредственную помощь им она в последние годы сократила. Западные критики обвиняют Доху в том, что в борьбе с финансированием терроризма она участвует без особого желания.Египет и Арабские Эмираты также обвинили Катар и Турцию в поддержке исламистских повстанцев в Ливии. Каир и Абу-Даби поддерживают авторитарного фельдмаршала Халифу Хафтара (Khalifa Haftar), контролирующего большую часть восточной Ливии.На региональном уровне Доха наладила более тесные связи с Анкарой, которая руководствуется аналогичными принципами в поддержке исламистских группировок в Сирии. Турция открыла военную базу в Катаре, который на протяжении многих лет предоставлял свою авиабазу «Аль-Удейд» Центральному региональному командованию вооруженных сил США.Катар признает, что его позиция в отношении политического ислама и организации «Братья-мусульмане» отличается от позиции некоторых его соседей, но утверждает, что нет ничего плохого в поддержке организаций, которые пользуются широкой популярностью в массах. Свою поддержку вооруженных террористических группировок Катар отрицает.Коалиция Эр-Рияда и Абу-Даби все более обеспокоена тем, что, по ее мнению, является сближением Дохи с шиитским Ираном. Он в последние месяцы является главным соперником Саудовской Аравии.Катар, суннитское государство, которое осваивает свои огромные месторождения на севере совместно с Ираном, традиционно занимает менее агрессивную позицию по отношению к Тегерану — так же, как о Оман, сосед Дохи по Персидскому заливу.Доха гордится тем, что является нейтральным игроком, способным выступать в качестве посредника в региональных конфликтах от Ливана до Судана. В столице Катара принимают официальных представителей организаций, которые многие другие государства считают террористическими. Среди них — ХАМАС и афганский «Талибан» (организация, запрещенной в РФ — прим. ред.)Но, по словам критиков Катара, нейтральное посредничество постепенно превратилось в поддержку группировок, которые активно действуют вопреки интересам суннитских государств Персидского залива.Катар, как предполагается, платил миллионы долларов группировкам, пользующимся поддержкой Ирана, включая «Хезболлу», чтобы добиться в прошлом месяце освобождения своих граждан, взятых в прошлом году в заложники на юге Ирака.Эр-Рияд обвиняет Тегеран во вмешательстве в дела Сирии, Ирака, Ливана, Йемена и Бахрейна. Открытое нежелание поддерживать позицию суннитских стран Залива в отношении Ирана расценивается как предательство в самом крайнем его проявлении.Пропагандистская война государственных СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ против Катара идет уже нескольких недель.В прошлом месяце катарское государственное информационное агентство опубликовало заявление, якобы сделанное катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), в котором он выразил поддержку «Братьям-мусульманам» и предложил Ирану мир. В Дохе заявляют, что тогда на это агентство была совершена хакерская атака. СМИ Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов проигнорировали заявление о хакерской атаке и снова и снова транслируют предположительные высказывания шейха Тамима.Государственный спутниковый телеканал Катара «Аль-Джазира» обратил особое внимание на появившиеся на этой неделе сообщения о предположительном взломе электронной почты с письмами Юсефа аль-Отайба (Yousef al-Otaiba), весьма влиятельного посла ОАЭ в США, в которых шла речь о кампании против предполагаемых связей Дохи с террористами.Усиление конфликта между союзниками США, который начался еще в 2014 году, произошло сразу после визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Во время этого визита он подтвердил лидирующую роль Эр-Рияда в борьбе с вмешательством Ирана в дела арабского мира.Дональд Трамп надеялся объединить ближневосточных союзников Вашингтона в противодействии влиянию Тегерана и в борьбе против радикальных суннитских группировок вроде «Исламского государства» (организации, запрещенной в РФ — прим. ред.).