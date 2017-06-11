Ричард Кларк: Почему у нас кругом русские?

В субботу, 3 июня, ведущий эксперт по борьбе с терроризмом заявил в ходе интервью Майклу Смерконишу (Michael Smerconish), что, если зять президента Дональда Трампа и его бывший советник по вопросам национальной безопасности пытались наладить тайный канал связи с Кремлем, этот шаг «отдает шпионажем и, возможно, даже был противозаконным».«Если Майкл Флинн (Michael Flynn) действительно был там… он, несомненно, понимал, что он делает», — заявил Ричард Кларк (Richard Clarke), комментируя информацию о том, что бывший советник президента по вопросам национальной безопасности сотрудничал с зятем Трампа Джаредом Кушнером (Jared Kushner) и послом России в США, чтобы наладить тайный канал связи.«Флинн долгое время работал в разведке, он руководил разведывательным агентством, — отметил Кларк, который работал в аппаратах обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом при администрациях Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. — Он не может прикрываться тем, что ему было неизвестно, где начинается шпионаж и заканчивается дипломатия».По словам Смеркониша, если такая встреча действительно имела место, она также свидетельствует о «монументальном недоверии», существующем в отношениях между новой администрацией и разведывательным сообществом.«Она свидетельствует о том, что они пытались провернуть нечто противозаконное», — ответил Кларк.«Единственная причина не доверять или скрывать что-то от разведывательного сообщества заключается в страхе перед этим самым разведывательным сообществом, которое может обнаружить нечто противозаконное, а в этом случае оно обязано — если оно видит, что американский гражданин нарушает закон — сообщить об этом ФБР, — объяснил он. — Разумеется, можно попытаться найти некое более мягкое объяснение, но я попробовал и не смог его найти».По мнению Кларка, Трамп, несомненно, знал обо всех встречах, которые могли состояться между его приближенными и россиянами.«Судя по тому, что мы успели увидеть, администрация Дональда Трампа — это такая администрация, чьей деятельностью руководит лично Трамп, — отметил Кларк. — Именно он принимает все решения. Я не могу представить себе, чтобы его зять мог предпринять что-либо без ведома Трампа».Что касается мотивов, которыми руководствовались Кушнер и Флинн, предлагая наладить тайный канал связи с Кремлем, Кларк признался, что он в некоторой степени озадачен.«Если это не невежество — а в данном случае, несомненно, речь идет не только о невежестве — тогда зачем они это делали? Почему на каждом шагу мы сталкиваемся с русскими? Почему русские так или иначе вовлечены во все, что делает эта администрация и что происходило в период предвыборной кампании?» — спросил он.«Напрашивается вопрос: в чем заключается их взаимовыгодная сделка?— добавил он. — Кто и что получает в результате?»